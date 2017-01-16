Від компактного хетчбека до брутального позашляховика: автомобілі для леді від WEST AUTO HUB*

Наявність автомобіля у наш час – не розкіш, а необхідність, обумовлена реаліями. Люди, які через свій темп життя і зайнятість потребують максимальної мобільності, мають потребу і у власному авто. Жінок, до речі, це нині стосується не менше, ніж чоловіків.На щастя, суспільство потроху перестає асоціювати жінку-водійку з маленькою «рожевою машинкою» і наклейкою-туфелькою на задньому склі й починає сприймати жінок за кермом як норму, а не як виняток.На вулицях сучасних міст жінку можна побачити за кермом автомобілів з найрізноманітнішими типами кузова: від седана чи універсала до потужного кросовера чи позашляховика.Про те, як часто жінки у Луцьку купують автомобілі, як обирають, на що звертають увагу насамперед, ми поспілкувалися з менеджерами з продажу відомої луцької компанії WEST AUTO HUBтаНа переконання менеджерів з продажу WEST AUTO HUB, жіноча частина покупців автівок з торгового майданчика компанії значно менша, ніж чоловіча. Утім, ця аудиторія таки є і робота з нею, переконують, по-особливому цікава.Найчастіше ж, каже Артур Больчук, автомобіль, у якому їздитимуть і жінки, приходять вибирати сімейні пари. Зазвичай подружжя обирає для свого користування так званий "універсал", незалежно від того, хто частіше кермуватиме автівкою - чоловік чи жінка. Причина того - підвищена місткість, яка необхідна для сімейних поїздок.Не менш часто автівку коханій приходить обирати сам чоловік. Він або купує таємно, щоб зробити подарунок, або обирає самостійно, потім фотографує, скидає світлини тій, хто їздитиме за кермом, чи показує їх вдома, а тоді вже приходить на торговий майданчик разом з жінкою, аби вона побачили та оцінила автівку вживу. Фахівці WEST AUTO HUB на місці розповідають клієнтці про обрану автіку, пропонують тест-драйв, а вже тоді вона зважує всі «за» і «проти».Артем Балецький додає, що є серед клієнтів компанії і певний відсоток молодих дівчат, які тільки-но отримали водійське посвідчення і одразу вирішили придбати авто.«Робота з жінками – дуже специфічна, але цікава. Деякі приходять і конкретно знають, що вони хочуть. І неважливо, якою буде ціна, комплектація, рік випуску автомобіля і так далі. А є жінки, які узагалі нічого не знають про авто, коли купують свій перший транспортний засіб. Тоді ми їх ніби «заводимо за руку» в автомобільний світ, розповідаємо, радимо, пояснюємо. Але працювати з жінками не легко у будь-якому випадку», – розповідає менеджер з продажу.Його колега додає, що жінці, яка вирішила придбати автомобіль, у WEST AUTO HUB допоможуть у будь-якому випадку – незалежно від того, обрала вона конкретну автівку на торговому майданчику чи лише знає, про яку саме машину мріє, навіть якщо її немає в Україні. Придбати будь-який автомобіль з Європи та США тут можна «під ключ». Компанія допоможе здійснити мрію стати власником як дорогого Lamborghini, так і бюджетного Fiat. Окрім цього, надає унікальний комплекс автопослуг, серед яких – пригін та доставка авто, сертифікація, розмитнення, продаж машини та інше, і все це – з мінімальним залученням клієнта до процесу. Послуга придбання авто «під ключ» – ідеальний варіант для тих жінок, які обирають авто самостійно. Адже тут можна повністю довірити втілення своєї мрії професіоналам.Менеджери з продажу автомобілів розповідають, що найперше – запитують жінок, з якою метою вони купують автомобіль: для міських поїздок з дітьми, для роботи чи, до прикладу, для подорожей. Це значною мірою звужує коло пошуку авто та дає можливість максимально догодити клієнту із вибором.У WEST AUTO HUB розповідають, що жінки вибирають авто за практично тими ж критеріями, що й чоловіки – престиж, комфорт, місткість, співвідношення ціна-якість тощо. Проте, якщо у чоловіків в пріоритеті – технічні параметри, то жінки часто спокушаються на зовнішній вигляд: колір, плавні форми, ефектний вигляд, гармонійне поєднання переходів тощо.«Ми пояснюємо клієнткам, що при виборі автомобіля не обов’язково, щоб він був на максимальній комплектації, наймодніший, найкрутіший. Ми даємо зрозуміти дівчатам, що не обов’язково дивитися на обгортку, треба зважати на технічний стан і «вписати» у бюджет автомобіля максимум цього технічного стану», – пояснює Артем Балецький.Артем та Артур розповідають, що професійна діяльність у автомобільній сфері та спостереження за уподобаннями клієнток дають змогу визначити марку авто, яку можна назвати беззаперечним фаворитом серед місцевих жінок-водійок. Це – автівки марки Renault. Найчастіше, кажуть менеджери з продажу, місцеві жінки обирають Renault Mégane або Renault Clio.Ще один улюбленець луцьких жінок – німецький бренд автомобілів Audi. Якщо жінки обирають цю марку авто, то це вибір зазвичай зупиняють на позашляховику білого кольору.До слова, найрідше жінки обирають автівки чорного кольору, найчастіше – білого, сірого та червоного.У WEST AUTO HUB переконують, що можуть задовольнити забаганку навіть найвибагливішої клієнтки. Адже під замовлення можуть привезти із-за кордону будь-яку автівку.Щоправда, і з наявного на торговому майданчику авторізноманіття для леді є з чого вибрати.Тож пропонуємо декілька варіантів, які ми обрали на свій (теж жіночий) смак у різних категоріях.Цей хетчбек першим впадає в око кожної відвідувачки торгового майданчика WEST AUTO HUB. Компактна свіжопригнана автівка 2013 року випуску спокушає яскравим червоним кольором й стильним зовнішнім виглядом.Двигун – дизель, потужність – 55 кв. Об'єм – 1.5 Пробіг – 200000. Коробка передач – механіка. Привід - передній. Автомобіль не фарбований. Стан 10/10. Тут, з-поміж іншого, є круїз-контроль, мультикермо та підігрів передніх сидінь.Кросовер неймовірного кольору, функціональності та комфорту підійде для впевненої в собі жінки, яка так само хоче бути впевненою і у 100-відсотковій надійності свого авто.Автівка – «американець», 2016 року випуску. Бензиновий двигун, потужність – 135 кв, об’єм – 2.4. Пробіг – 19000. У ній – автоматична коробка передач та передній привід. Оригінальний пробіг, повна комплектація. Раніше у цій автівці був замінений передній бампер. Авто в ідеальному стані.«Автомобіль справді вирізняється тим, що у ній можна бути впевненою на 100%. Тут дуже надійний двигун, чітко працює коробка передач. Є додаткові "фішки" для зручності водія. Для прикладу, при увімкненні поворотника вмикається бокова камера. Є задня камера з розміткою, яка показує, яка дистанція до об’єктів», – розповідає Артем Балецький.Цей брутальний чорний позашляховик просто створений для темпераментної, з сильним характером жінки. Висока, потужна, але водночас стильна автівка, пригнана з Німеччини, ідеально підійде для спортивних жінок, які обожнюють бути в русі.Двигун – дизель, об'єм – 3.0, пробіг – 198000, коробка передач – автомат. Xdrive, проекція на лобове скло. Уся поверхня авто обтягнута захисною плівкою. М-диски, стеля перешита алькантарою (спеціальна тканина для обшивки салону авто), шкіряний салон. У автомобілі наявний фаркоп (причіпний буксир), дотяжка дверей, 2 ключі.Така автівка ідеально пасуватиме справжній бізнес-леді, оскільки вона – представницького класу. Жінці, якій важливий показник статусності, кермування такою автівкою додасть неабиякої солідності та діловитості.Рік випуску - 2014. Двигун - дизель, об'єм - 3.0, пробіг - 90000. Коробка передач - автомат, колір – сірий. Автомобіль є найкращим вибором в своєму ціновому діапазоні, ідеальний стан, найкраща комплектація, повне обслуговування. Такий автомобіль, придбаний у WEST AUTO HUB, не потребує додаткових вкладень.ТекстФото