Яких змін з початку 2019 року зазнала торговельна галузь України*

От і пролетіла вже перша половина року. Надважлива для української фінансової стабільності торговельна галузь протягом цих місяців зазнала певних змін. Незважаючи ні на що, змін переважно позитивних. Наприклад, планово продовжився динамічний розвиток компанії– багаторічного лідера (за товарообігом, обсягами сплати податків, кількістю супермаркетів, картою присутності, асортиментом, чисельністю працівників тощо) вітчизняного ритейлу. Протягом першого півріччя 2019 року відкрились 35 нових дискаунтерів «АТБ» європейського зразка з відповідним рівнем обслуговування та комфорту.Мережа «АТБ» підкорила нову область країни – Закарпаття. В Ужгороді запрацював перший дискаунтер у регіоні. Карта присутності супермаркетів, інфраструктурних об’єктів та потужностей власних виробників охоплює вже 23 області, серед яких і Волинь.Нині у 262 населених пунктах, зокрема й у нашому Луцьку, цілодобово працюють 1025 дискаунтерів мережі «АТБ» (202 з них уже за новою концепцією). Загальний товарообіг «АТБ» протягом першого півріччя року досяг 59,4 млрд грн. Це майже на чверть перевищує показники попереднього аналогічного періоду.«Ми продовжуємо динамічно розвиватись, удосконалювати й упроваджувати новітні технології, тестувати нові сервіси. Купівельні запити змінюються дуже динамічно, і наше основне завдання – завжди бути на півкроку попереду», – розповідає, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ», – якщо говорити про реконструкцію дискаунтерів, то це, безумовно, капіталомісткий процес. Проте ці інвестиції цілком доцільні, оскільки оновлені супермаркети приваблюють нових покупців, зростає товарообіг і середній чек. Водночас завдяки впровадженню сучасних енергоефективних технологій помітно знижуються витрати».Найбільший національний ритейлер наповнює бюджети різних рівнів, серед яких і наша луцька міська скарбниця. З початку цього року підприємства групи компаній «АТБ» сплатили 5,71 млрд грн податків та митних зборів. До речі, це перевищило аналогічні показники 2018 року на 33 %.Компанію вже понад десять років поспіль вважають лідером за темпами розвитку та одним із найбільших роботодавців країни. На підприємствах і торговельних представництвах корпорації «АТБ» сьогодні працюють, отримують гідну заробітну платню, безкоштовну фахову освіту у власних навчальних центрах «АТБ» і якісний соцпакет більш ніж п’ятдесят тисяч українців. Ця чимала команда професіоналів, зокрема й лучан, сумлінно та самовіддано працює, щоб ми з вами мали можливість за мінімальною ціною отримувати понад три з половиною тисячі найменувань (загальний асортимент супермаркетів «АТБ») якісних і гарантовано свіжих продуктів. А от цінова політика в «АТБ» залишається незмінною за будь-яких обставин на торговельному ринку. Вартість товарів на полицях дискаунтерів мережі завжди на 10–15 % нижча за середньоринкову. За умови постійних акційних пропозицій та бонусних програм загальна економія для покупця може перевищити 40 %. Тримати таку високу планку дозволяє принципова позиція «АТБ-Маркет» – співпрацювати з виробниками виключно напряму. Відповідно, у супермаркеті мережі ми бачимо так звану першу ціну. До неї не потрапили чималі відсотки посередників або представників. Зважаючи на величезні обсяги товарообігу та багаторічну ділову репутацію «АТБ», виробники й самі охоче погоджуються на поступки, пропонують вигідні та, навіть, ексклюзивні умови. Окрім того, значно економити кошти своїх покупців, яких, до речі, станом на зараз у дискаунтерів мережі налічується більш ніж три з половиною мільйони, «АТБ» дозволяє потужне власне виробництво. До асортиментного переліку магазинів входять власні торговельні марки абсолютно всіх цінових категорій: преміальний сегмент представляє ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», середній плюс – ТМ «Спецзамовлення АТБ», середній – ТМ «Своя лінія», бюджетний (найекономніший) – ТМ «Розумний вибір». Загалом виробниками «АТБ» у супермаркетах представлено понад 900 найменувань товарів першої необхідності та продуктів харчування. Цей так званий ексклюзивний асортимент на полицях численних дискаунтерів мережі гарантовано відповідає найвищим міжнародним стандартам якості, а коштує значно дешевше ніж усі аналоги інших брендів. Адже до його вартості не потрібно додавати видатки на транспортування, зберігання тощо. У виграші, звичайно ж, залишається саме покупець, зокрема й у нашому головному місті Волині.