Скільки грошей витратили волинські кандидати в нардепи на рекламу у Facebook





Центр журналістських розслідувань



В соцмережі «Facebook» вдалося знайти публічні сторінки 31 із 46 кандидатів, зареєстрованих у виборчих округах Волині (ОВО №19, 20, 21, 22 та 23). Відзначимо, що йдеться про публічні сторінки, а не особисті профілі, оскільки саме вони дають можливість залучати необмежену кількість підписників та просувати сторінку і політика з допомогою реклами. Дехто з кандидатів має особисті профілі у «Facebook» і саме на них інформував про перебіг виборчої кампанії, однак, так і не створив публічної сторінки.



5 кандидатів із 31-го, які створили свої публічні сторінки, не витратили на рекламу в «Facebook» жодної копійки. 8 із 26 кандидатів, які таки вклалися в електронну рекламу, витратили на неї менше 100 доларів США. Решта 18 кандидатів з Волині витратили на просування себе щонайменше 13,2 тисячі доларів США, тобто близько 340 тисяч гривень.



Більшу частину цієї суми (7,5 тисяч доларів США) витратили на рекламу 11 кандидатів-самовисуванців. Решта витрат розподілилася між висуванцями політичних партій. Із них найбільше в рекламу на «Facebook» вкладалися кандидати від партії «Європейська Солідарність» (близько 3950 доларів США).



Натомість, із висуванців партії «Слуга народу» на Волині, лідер якої Володимир Зеленський активно послуговувався соціальними мережами під час президентської передвиборчої гонки, лише один серйозно вклався в соцмережну рекламу. Це висуванець у 20 виборчому окрузі Вячеслав Рубльов. Ще троє взагалі не витрачалися на рекламу у «Facebook», а один витратив на неї до 100 доларів.



Це може свідчити про певні політичні домовленості щодо виборів в деяких округах Волині. Зокрема партії «Слуга народу» з іншими політичними фігурами області стосовно виставлення від неї слабких кандидатів, а також відсутності їхньої передвиборчої активності. Разом з тим, голова партії Дмитро Разумков у Луцьку заперечив будь-які домовленості і «злив» виборів.



Лідери за кількістю підписників



Беззаперечним лідером за кількістю підписників на публічну сторінку серед усіх зареєстрованих кандидатів-мажоритарників на Волині є нинішній народний депутат, переможець виборів у 19 виборчому окрузі Ігор Гузь. У його офіційної сторінки майже 11,5 тисяч підписників. Разом з тим, такого результату депутат досягав роками.



Майже 5,3 тисячі підписників має публічна сторінка висуванця від Народного руху України у Луцьку Дмитра Климука. Сторінка самовисуванця-переможця 22 виборчого округо Ігоря Палиці за два тижні зібрала трохи більше тисячі прихильників.



Трохи більше трьох тисяч прихильників зібрала сторінка народної депутатки Ірини Констанкевич, яка згодом здобула перемогу у 23 виборчому окрузі. Три з половиною тисячі підписників – у народного депутата, переможця в 21 виборчому окрузі Степана Івахіва.



Найбільше прихильників на свою сторінку серед кандидатів у 20 виборчому окрузі зібрав висуванець «Європейської Солідарності» Іван Мирка – більше 1629. Сторінка переможця Вячеслава Рубльова натомість має дещо менше підписників – 1428.



Гузь запустив найбільше рекламних дописів, 12 кандидатів знехтували забороною агітації в дні тиші і голосування



Беззаперечним лідером за кількістю прорекламованих дописів серед усіх кандидатів-мажоритарників на Волині є народний депутат Ігор Гузь. Протягом червня-липня у нього їх було близько 150. Проте, активну роботу з просування своєї сторінки він робив ще й в березні-травні, до оголошення виборів. Загалом – 170 дописів з рекламою. Варто відзначити, що один із цих дописів був таргетований і на «день тиші», коли агітація заборонена.





Ігор Гузь рекламував дописи про кількість залучених на округ коштів з держбюджету



На другому місці за кількістю прорекламованих дописів кандидат від партії «Слуга народу» у 20 виборчому окрузі Вячеслав Рубльов. Його публічна сторінка створена на початку червня і лише в липні він прорекламував 100 своїх дописів. Так би мовити, активна «діджиталізація» за прикладом партійного лідера.



Третє місце за кількістю рекламних дописів у висуванця «Європейської Солідарності» в цьому ж окрузі – Івана Мирки (67). Один з них – відеоролик, який приховано закликає голосувати за «ЄС» – був таргетований на «день тиші» та день голосування, коли агітація заборонена. Аналогічна реклама поширювалася в ці дні з усіх сторінок кандидатів від «ЄС» на Волині.





Іван Мирка поширював свою передвиборчу програму



Та найбільше знехтували забороною агітації в «день тиші» та день голосування кандидати в Луцьку (22) та маневицькому (23) окрузі. Від чотирьох кандидатів у Луцьку (Юрій Моклиця, Ігор Палиця, Сергій Адамчук та Микола Федік) в ці дні поширювалося 25 рекламних дописів. Найбільше – зі сторінки кандидата Ігоря Палиці – 15. В маневицькому окрузі правила не дотрималися кандидати Юрій Сковорода та Дмитро Махортов.







Найбільше у Facebook-рекламу вклали у горохівському окрузі, найменше – в Луцьку



Як не дивно, але кандидати-мажоритарники 22 виборчого округу (Луцьк) найменше витратилися на рекламу у «Facebook» – близько 1700 доларів на чотирьох. Найбільше соцмережі Цукерберга заплатив висуванець «Європейської Солідарності» Юрій Моклиця – 968 доларів. Друге місце – у Ігоря Палиці (399 доларів), третє – у Сергія Адамчука (208), четверте – у Тараса Шкітера (114). Ще четверо витратили до 100 доларів.



Найбільше ж витратилися на соцмережну рекламу кандидати 20 виборчого округу з центром у Горохові – майже 4300 доларів на п’ятьох. Саме тут була головна інтрига. Відповідно, найбільше вклалися кандидати між якими йшла основна боротьба – Вячеслав Рубльов (1490 доларів) та Сергій Мартиняк (1400 доларів).









Однак, серед усіх кандидатів-мажоритарників на Волині найбільше на «Facebook» витратився самовисуванець у 23 виборчому окрузі з центром у Маневичах Дмитро Махортов – 1519 доларів США. Це дало йому можливість зібрати на публічній сторінці майже 2,2 тисячі підписників за місяць. Приблизно стільки ж голосів і на виборах – шосте місце з восьми… Лідерка перегонів – Ірина Констанкевич – витратила майже вчетверо менше.





У 19 виборчому окрузі із центром у Володимирі-Волинському найбільше на рекламу в соцмережі витратився головний фаворит, чинний нардеп, а згодом і переможець виборчої гонки Ігор Гузь – 1376 доларів США.



Менш активними були кандидати у 21 виборчому окрузі з центром у Ковелі. 805 доларів витратив самовисуванець Віктор Мовчан, однак у нього лише п’яте місце за результатами голосування. Переможець виборів в цьому окрузі Степан Івахів на просування своєї сторінки витратив на сто доларів менше – 705.







Завели публічні сторінки, але не витрачалися на рекламу у «Facebook», кандидати від партії «Слуга народу» у 19, 21 та 22 округах. Сергій Пісачук, який зайняв друге місце за результатами голосування в Луцьку, так і не залучив на свою публічну сторінку жодного підписника і не створив жодного допису. Назар Мисковець та Андрій Лев хоч і зібрали по кілька сотень підписок, на рекламу не витрачалися. Так само як і самовисуванець Вадим Ваврищук та висуванець від партії «Разом сила» Ігор Роганов.



Інші прихильники… і противники



Волинських кандидатів-мажоритарників рекламували не лише з їхніх офіційних сторінок. Реклама та антиреклама щонайменше шістьох кандидатів з’являлася зі сторінок засобів масової інформації та громадських організацій, які витратили на це щонайменше 1000 доларів.



Так, «12 канал» за 194 долари прорекламував агітаційне інтерв’ю кандидата-самовисуванця Степана Івахіва.



Сторінка Громадського руху «Свідомі» з лютого періодично рекламує дописи про свого співзасновника і директора Тараса Шкітера. За шість місяців – понад 20 дописів і 193 долари на рекламу протягом червня-липня. Крім того, свого керівника піарила і сторінка інформаційного агентства «Конкурент» – щонайменше 17 дописів на рекламі протягом червня-липня (до 100 доларів).





На сторінці руху «Свідомі» рекламували агітаційний ролик про Шкітера з участю журналістів і політолога

До 100 доларів на рекламу у соцмережі кандидатів Ігоря Гузя, Юрія Поліщука, Миколи Федіка та Дмитра Климука замовили зі сторінок інтернет-видань «Кордон», «ВолиньUA», ГО «Розвиток мікрорайонів міста».



Наприкінці червня у соцмережі створили сторінку «Гузьвам», яка висвітлювала головного фаворита виборів у 19 виборчому окрузі Ігоря Гузя в негативному світлі. Не враховуючи виробництва контенту, лише на просування цієї «чорнухи» хтось витратив 444 долари США.







Координаторка Громадянської мережі «Опора» у Волинській області Катерина Шарпата каже, що використання соціальних мереж під час парламентських виборів 2019 року стало ефективною технологією, однак вона не регулюється чинним законодавством. Тож, якщо ж кандидати оплачували таку рекламу не зі свого виборчого фонду (спеціального рахунку, з якого мають здійснюватися всі витрати на передвиборчу кампанію, – авт.), жодної відповідальності вони не понесуть.



– Використання кандидатами та партіями під час позачергових парламентських виборів соціальних мереж як інструменту для поширення агітаційних матеріалів стало ефективною технологією, яка, на превеликий жаль, не регулюється чинним законодавством. Закон України «Про вибори народних депутатів України» не виокремлює рекламу в Інтернеті, як окрему форму передвиборної агітації. У зв’язку з цим, за відсутності прямо визначених законом заборон притягнути до відповідальності особу за розміщення передвиборної агітації в Інтернеті та соціальних мережах за рахунок витрат поза виборчим фондом неможливо, – відзначає Катерина Шарпата.



P.S.

Вказані підрахунки витрат є досить приблизними, а реальні витрати на просування кандидатів у «Facebook» можуть бути значно вищими. Це пов’язано з тим, що деякі медіаматеріали та інтерв’ю про кандидатів, які рекламують місцеві ЗМІ, демонструвалися без застереження реклами, пов’язаної із соціальними питаннями чи політикою. Відповідно можуть не потрапляти в бібліотеку реклами «Facebook».

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Дехто з кандидатів має особисті профілі у «Facebook» і саме на них інформував про перебіг виборчої кампанії, однак, так і не створив публічної сторінки.5 кандидатів із 31-го, які створили свої публічні сторінки, не витратили на рекламу в «Facebook» жодної копійки. 8 із 26 кандидатів, які таки вклалися в електронну рекламу, витратили на неї менше 100 доларів США. Решта 18 кандидатів з Волині витратили на просування себе щонайменше 13,2 тисячі доларів США, тобто близько 340 тисяч гривень.Більшу частину цієї суми (7,5 тисяч доларів США) витратили на рекламу 11 кандидатів-самовисуванців. Решта витрат розподілилася між висуванцями політичних партій. Із них найбільше в рекламу на «Facebook» вкладалися кандидати від партії «Європейська Солідарність» (близько 3950 доларів США).Натомість, із висуванців партії «Слуга народу» на Волині, лідер якої Володимир Зеленський активно послуговувався соціальними мережами під час президентської передвиборчої гонки, лише один серйозно вклався в соцмережну рекламу. Це висуванець у 20 виборчому окрузі. Ще троє взагалі не витрачалися на рекламу у «Facebook», а один витратив на неї до 100 доларів.Це може свідчити про певні політичні домовленості щодо виборів в деяких округах Волині. Зокрема партії «Слуга народу» з іншими політичними фігурами області стосовно виставлення від неї слабких кандидатів, а також відсутності їхньої передвиборчої активності. Разом з тим, голова партіїу Луцьку заперечив будь-які домовленості і «злив» виборів.Беззаперечним лідером за кількістю підписників на публічну сторінку серед усіх зареєстрованих кандидатів-мажоритарників на Волині є нинішній народний депутат, переможець виборів у 19 виборчому окрузі Ігор Гузь. У його офіційної сторінки майже 11,5 тисяч підписників. Разом з тим, такого результату депутат досягав роками.Майже 5,3 тисячі підписників має публічна сторінка висуванця від Народного руху України у Луцьку Дмитра Климука. Сторінка самовисуванця-переможця 22 виборчого округо Ігоря Палиці за два тижні зібрала трохи більше тисячі прихильників.Трохи більше трьох тисяч прихильників зібрала сторінка народної депутатки Ірини Констанкевич, яка згодом здобула перемогу у 23 виборчому окрузі. Три з половиною тисячі підписників – у народного депутата, переможця в 21 виборчому окрузі Степана Івахіва.Найбільше прихильників на свою сторінку серед кандидатів у 20 виборчому окрузі зібрав висуванець «Європейської Солідарності» Іван Мирка – більше 1629. Сторінка переможця Вячеслава Рубльова натомість має дещо менше підписників – 1428.Беззаперечним лідером за кількістю прорекламованих дописів серед усіх кандидатів-мажоритарників на Волині є народний депутат Ігор Гузь. Протягом червня-липня у нього їх було близько 150. Проте, активну роботу з просування своєї сторінки він робив ще й в березні-травні, до оголошення виборів. Загалом – 170 дописів з рекламою. Варто відзначити, що один із цих дописів був таргетований і на «день тиші», коли агітація заборонена.Ігор Гузь рекламував дописи про кількість залучених на округ коштів з держбюджетуНа другому місці за кількістю прорекламованих дописів кандидат від партії «Слуга народу» у 20 виборчому окрузі. Його публічна сторінка створена на початку червня і лише в липні він прорекламував 100 своїх дописів. Так би мовити, активна «діджиталізація» за прикладом партійного лідера.Третє місце за кількістю рекламних дописів у висуванця «Європейської Солідарності» в цьому ж окрузі –(67). Один з них – відеоролик, який приховано закликає голосувати за «ЄС» – був таргетований на «день тиші» та день голосування, коли агітація заборонена. Аналогічна реклама поширювалася в ці дні з усіх сторінок кандидатів від «ЄС» на Волині.Та найбільше знехтували забороною агітації в «день тиші» та день голосування кандидати в Луцьку (22) та маневицькому (23) окрузі. Від чотирьох кандидатів у Луцьку () в ці дні поширювалося 25 рекламних дописів. Найбільше – зі сторінки кандидата Ігоря Палиці – 15. В маневицькому окрузі правила не дотрималися кандидатитаЯк не дивно, але кандидати-мажоритарники 22 виборчого округу (Луцьк) найменше витратилися на рекламу у «Facebook» – близько 1700 доларів на чотирьох. Найбільше соцмережі Цукерберга заплатив висуванець «Європейської Солідарності» Юрій Моклиця – 968 доларів. Друге місце – у Ігоря Палиці (399 доларів), третє – у Сергія Адамчука (208), четверте – у Тараса Шкітера (114). Ще четверо витратили до 100 доларів.Найбільше ж витратилися на соцмережну рекламу кандидати 20 виборчого округу з центром у Горохові – майже 4300 доларів на п’ятьох. Саме тут була головна інтрига. Відповідно, найбільше вклалися кандидати між якими йшла основна боротьба –(1490 доларів) та(1400 доларів).Однак, серед усіх кандидатів-мажоритарників на Волині найбільше на «Facebook» витратився самовисуванець у 23 виборчому окрузі з центром у Маневичах Дмитро Махортов – 1519 доларів США. Це дало йому можливість зібрати на публічній сторінці майже 2,2 тисячі підписників за місяць. Приблизно стільки ж голосів і на виборах – шосте місце з восьми… Лідерка перегонів – Ірина Констанкевич – витратила майже вчетверо менше.У 19 виборчому окрузі із центром у Володимирі-Волинському найбільше на рекламу в соцмережі витратився головний фаворит, чинний нардеп, а згодом і переможець виборчої гонки Ігор Гузь – 1376 доларів США.Менш активними були кандидати у 21 виборчому окрузі з центром у Ковелі. 805 доларів витратив самовисуванець, однак у нього лише п’яте місце за результатами голосування. Переможець виборів в цьому окрузіна просування своєї сторінки витратив на сто доларів менше – 705.Завели публічні сторінки, але не витрачалися на рекламу у «Facebook», кандидати від партії «Слуга народу» у 19, 21 та 22 округах. Сергій Пісачук, який зайняв друге місце за результатами голосування в Луцьку, так і не залучив на свою публічну сторінку жодного підписника і не створив жодного допису. Назар Мисковець та Андрій Лев хоч і зібрали по кілька сотень підписок, на рекламу не витрачалися. Так само як і самовисуванець Вадим Ваврищук та висуванець від партії «Разом сила» Ігор Роганов.Волинських кандидатів-мажоритарників рекламували не лише з їхніх офіційних сторінок. Реклама та антиреклама щонайменше шістьох кандидатів з’являлася зі сторінок засобів масової інформації та громадських організацій, які витратили на це щонайменше 1000 доларів.Так, «12 канал» за 194 долари прорекламував агітаційне інтерв’ю кандидата-самовисуванця Степана Івахіва.Сторінка Громадського руху «Свідомі» з лютого періодично рекламує дописи про свого співзасновника і директора Тараса Шкітера. За шість місяців – понад 20 дописів і 193 долари на рекламу протягом червня-липня. Крім того, свого керівника піарила і сторінка інформаційного агентства «Конкурент» – щонайменше 17 дописів на рекламі протягом червня-липня (до 100 доларів).На сторінці руху «Свідомі» рекламували агітаційний ролик про Шкітера з участю журналістів і політологаДо 100 доларів на рекламу у соцмережі кандидатів Ігоря Гузя, Юрія Поліщука, Миколи Федіка та Дмитра Климука замовили зі сторінок інтернет-видань «Кордон», «ВолиньUA», ГО «Розвиток мікрорайонів міста».Наприкінці червня у соцмережі створили сторінку «Гузьвам», яка висвітлювала головного фаворита виборів у 19 виборчому окрузі Ігоря Гузя в негативному світлі. Не враховуючи виробництва контенту, лише на просування цієї «чорнухи» хтось витратив 444 долари США.Координаторка Громадянської мережі «Опора» у Волинській областікаже, що використання соціальних мереж під час парламентських виборів 2019 року стало ефективною технологією, однак вона не регулюється чинним законодавством. Тож, якщо ж кандидати оплачували таку рекламу не зі свого виборчого фонду (спеціального рахунку, з якого мають здійснюватися всі витрати на передвиборчу кампанію, – авт.), жодної відповідальності вони не понесуть.– Використання кандидатами та партіями під час позачергових парламентських виборів соціальних мереж як інструменту для поширення агітаційних матеріалів стало ефективною технологією, яка, на превеликий жаль, не регулюється чинним законодавством. Закон України «Про вибори народних депутатів України» не виокремлює рекламу в Інтернеті, як окрему форму передвиборної агітації. У зв’язку з цим, за відсутності прямо визначених законом заборон притягнути до відповідальності особу за розміщення передвиборної агітації в Інтернеті та соціальних мережах за рахунок витрат поза виборчим фондом неможливо, – відзначає Катерина Шарпата.

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