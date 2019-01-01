Як стежити за літаками онлайн*





Ці дані свідчать про те, що українці частіше обирають повітряний транспорт для подорожей. А отже, зростає актуальність сервісів, які допомагають стежити за рейсами літаків по всьому світу.



Сайти спостереження за літаками корисні для тих, хто подорожує повітряним транспортом для планування перельотів. Також використовують такі сервіси люди, які хочуть зустріти з рейсу своїх близьких, або навпаки, після того, як провели їх на літак.



Найкращі світові сервіси для спостереження за літаками



З появою технології ADS-B стало можливим слідкування за літаками. Спеціальні датчики встановлюються на борту повітряного транспорту та вловлюють інформацію про своє місцеперебування, швидкість, погоду навкруги тощо. Потім ці ж приймачі відправляють дані на наземні радари, яких близько 17 тисяч по всій земній кулі. Вся інформація оновлюється щосекунди.



За допомогою таких сервісів легко дізнатися наступну інформацію:



- номер рейсу;

- модель і зображення літака;

- крайні точки маршруту;

- час вильоту та очікуваний час прибуття;

- статус рейсу;

- температуру повітря та швидкість вітру за бортом;

- швидкість та показник висоти в режимі реального часу тощо.



Спочатку сервіси для відстеження літаків у режимі онлайн використовувалися лише для працівників авіакомпаній. Сьогодні звичайний користувач мережі може спостерігати за транспортом.



Для зручності ми склали рейтинг найкращих сервісів, які ведуть спостереження за громадськими літаками.



Flightradars24. Найпопулярніший сервіс, який у своїй базі має дані більш ніж про 32 тис. літаків та 10,5 тис. аеропортів.



Flightaware. Відстежує приблизно 140 тис. рейсів щодоби. Окрім інтерактивної карти світу, сервіс пропонує зручну форму пошуку літаків, рейсів та аеропортів. Для перегляду використовуйте



Plane Finder. Тут можна дізнатися масу літака чи кількість місць на борту. Також на сайті є система пошуку з багатьма фільтрами, які можна налаштувати самостійно.



RadarBox24. Особливістю є наявність архівних та статистичних даних щодо рейсів, літаків, аеропортів, надзвичайних ситуацій тощо.



CasperFlights. Європейський сервіс, який працює лише в 9 країнах. Через велику концентрацію літаків у регіоні, слідкує за 13 тисячами авіалайнерів, що складає 60% від загальної кількості. Сайт користується найбільшою популярністю в Нідерландах, Німеччині та Бельгії.



RadarVirtuel. Сервіс безкоштовний, деякі дані (координати літака, більш детальна інформація про рейс тощо) доступні після реєстрації. Покриття сайту найбільше охоплює Західну Європу й частину США.



Усі сайти в списку вище (крім двох останніх) мають додатки для смартфонів з Android та IOS.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом першої половини 2019 року авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» перевезла 3,84 мільйона пасажирів. Про це повідомляє адміністрація МАУ. Цей показник на 8% перевищує торішній результат. Не дивлячись на трохи меншу кількість рейсів (різниця 0,02%), завантаженість транспорту компанії зросла з 77% до 79%.Ці дані свідчать про те, що українці частіше обирають повітряний транспорт для подорожей. А отже, зростає актуальність сервісів, які допомагають стежити за рейсами літаків по всьому світу.Сайти спостереження за літаками корисні для тих, хто подорожує повітряним транспортом для планування перельотів. Також використовують такі сервіси люди, які хочуть зустріти з рейсу своїх близьких, або навпаки, після того, як провели їх на літак.З появою технології ADS-B стало можливим слідкування за літаками. Спеціальні датчики встановлюються на борту повітряного транспорту та вловлюють інформацію про своє місцеперебування, швидкість, погоду навкруги тощо. Потім ці ж приймачі відправляють дані на наземні радари, яких близько 17 тисяч по всій земній кулі. Вся інформація оновлюється щосекунди.За допомогою таких сервісів легко дізнатися наступну інформацію:- номер рейсу;- модель і зображення літака;- крайні точки маршруту;- час вильоту та очікуваний час прибуття;- статус рейсу;- температуру повітря та швидкість вітру за бортом;- швидкість та показник висоти в режимі реального часу тощо.Спочатку сервіси для відстеження літаків у режимі онлайн використовувалися лише для працівників авіакомпаній. Сьогодні звичайний користувач мережі може спостерігати за транспортом.Для зручності ми склали рейтинг найкращих сервісів, які ведуть спостереження за громадськими літаками.. Найпопулярніший сервіс, який у своїй базі має дані більш ніж про 32 тис. літаків та 10,5 тис. аеропортів.. Відстежує приблизно 140 тис. рейсів щодоби. Окрім інтерактивної карти світу, сервіс пропонує зручну форму пошуку літаків, рейсів та аеропортів. Для перегляду використовуйте посилання на сайт flightaware.. Тут можна дізнатися масу літака чи кількість місць на борту. Також на сайті є система пошуку з багатьма фільтрами, які можна налаштувати самостійно.Особливістю є наявність архівних та статистичних даних щодо рейсів, літаків, аеропортів, надзвичайних ситуацій тощо.. Європейський сервіс, який працює лише в 9 країнах. Через велику концентрацію літаків у регіоні, слідкує за 13 тисячами авіалайнерів, що складає 60% від загальної кількості. Сайт користується найбільшою популярністю в Нідерландах, Німеччині та Бельгії.. Сервіс безкоштовний, деякі дані (координати літака, більш детальна інформація про рейс тощо) доступні після реєстрації. Покриття сайту найбільше охоплює Західну Європу й частину США.Усі сайти в списку вище (крім двох останніх) мають додатки для смартфонів з Android та IOS.

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