Міжнародна ІТ-компанія організовує серію навчальних заходів у Луцьку*

Astound Commerce, лідер з розробки проектів електронної комерції, вже вкотре проводить навчальні мітапи, де ділиться унікальною експертизою в сфері електронної комерції, котрі користуються надзвичайною популярністю у прогресивної та талановитої молоді міста.



Astound Commerce має представництва в дев’яти країнах світу та налічує понад 1000 професіоналів у своїй команді. В Україні центри розробки компанії представлені в 5 містах: Києві, Вінниці, Ужгороді, Чернігові та Луцьку. Astound Commerce заявляє про стрімкі темпи зростання та активно інвестує в український ринок, розвиваючи інформаційні технології в регіонах.



Компаніє шукає нові можливості для росту в Україні та докладає зусиль до розвитку регіональних представництв. Саме з цією метою Astound Commerce проводить серію навчальних заходів, куди запрошує всіх, хто цікавиться технологіями, прагне постійного розвитку та шукає нові професійні можливості.



Найближча подія, Astound Tech Talks Meetup #2, відбудеться в Луцьку 6 серпня.



Astound Commerce недаремно обирає Луцьк для проведення спеціалізованих заходів. На початку року компанія відкрила новий офіс саме в нашому місті і наразі представництво в Луцьку налічує 14 IT-фахівців, котрі стали невід’ємною частиною міжнародної команди професіоналів та створюють рішення для брендів зі світовим ім’ям



Щоразу до навчальних мітапів Astound Commerce залучає провідних експертів компанії, котрі діляться власною експертизою та презентують тенденції розвитку міжнародного e-commerce ринку. 6 серпня крім тематичних виступів досвідчених спікерів та професійних інсайтів гості зустрічі матимуть унікальну нагоду познайомитись із співзасновником компанії Astound Commerce із США.



Подія Astound Tech Talks Meetup #2 буде особливо актуальною та корисною для фахівців рівня Middle+ та вище, а також тим, хто цікавиться рецептом успіху створення ефективної команди, хто хоче дізнатися, як зробити кар’єру від фронтенд розробника до фронтенд ліда за 21 день та що таке SDLC.



Крім того, це чудова нагода отримати кар’єрну консультацію, розширити власне коло знайомств, цікаво і з користю провести час та отримати шалену мотивацію до нових досягнень та власного саморозвитку.



Захід відбудеться 6 серпня, початок о 18:30.



Деталі та реєстрація на Astound Tech Talks Meetup #2 на сторінці компанії у мережі

Участь у заході безкоштовна, проте попередня реєстрація є обов'язковою.



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Astound Commerce - глобальна агенція цифрової комерції, яка забезпечує повний цикл послуг: від планування, дизайну, розробки та підтримки рішення до його просування й операційної аналітики. Серед клієнтів компанії adidas, L’Oréal, Under Armour, Jimmy Choo, Lacoste, Versace та багато інших всесвітньо відомих брендів, для яких команда Astound Commerce успішно запустила понад 1000 проектів електронної комерції. Astound Commerce заснована в 2000 році в Сан-Франциско та наразі нараховує 8 центрів розробки по всьому світу.



Більше інформації на сайті компанії:



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