«ARX» – страхова фортеця України*
Сьогодні, 13:50
Компанія «AXA Страхування» – лідер страхового ринку України - змінила назву на «Страхова компанія «ARX». У свою чергу, компанія “AXA Страхування Життя” працює під брендом «ARX Life»
Минулого року французька Група АХА успішно завершила оформлення угоди з канадським Fairfax Financial Holdings, який придбав 99,98% статутного капіталу компанії АХА Страхування. У зв'язку з цим компанія AXA Страхування змінила назву на Страхова компанія ARX, а компанія AXA Страхування Життя працює під брендом ARX Life.
Назву «ARX» обрали в рамках конкурсу, організованого серед співробітників української компанії. У перекладі з латини це означає «фортеця, цитадель». Звучна та лаконічна назва якнайкраще відображає основні принципи страхової компанії ARX – надійність, стійкість і захист інтересів клієнтів.
Успіхи і досягнення
«Ми успішно почали 2019 рік і плануємо тримати таку ж високу планку протягом усього року. Ми з оптимізмом дивимося в майбутнє і абсолютно впевнені, що фінансові і стратегічні цілі 2019 року буде досягнуто в повному обсязі», – коментує голова правління компанії ARX Андрій Перетяжко.
Компанія вже 10 років поспіль – лідер на ринку КАСКО, в неї приблизно мільйон унікальних клієнтів. Розміри виплат вражають – в день компанія виплачує клієнтам майже 3,5 мільйона гривень.
Задоволеність клієнтів сервісом залишається на високому рівні 92%. ARX Страхування – єдина компанія, яка використовує Тransparent Customer Feedback, сервіс, що дозволяє відразу після врегулювання оцінити якість послуг компанії по 5-зіркового шкалою. Відгуки з'являються на сайті компанії в режимі реального часу. Адмініструє процес збору та перевірку відгуків незалежна компанія eKomi «The Feedback Company», європейський лідер в роботі зі зворотним зв'язком клієнтів.
Об'єднання лідерів
Канадський холдинг Fairfax Financial Holdings Limited займається страхуванням, перестрахуванням і управлінням інвестиціями. Він був заснований Премом Ватсою в 1985 році в Торонто. Ватса й досі є головою правління і виконавчим директором Fairfax. За стратегічно вивірені вкладення, зважений вибір інвестицій і постійно зростаючу вартість холдингу Ватсу називають канадським Уорен Баффеттом.
Fairfax є одним з лідерів фінансового ринку в Канаді і однією з найбільших страхових міжнародних груп. З урахуванням стану економіки і політичних ризиків, прихід групи Fairfax в Україні став однією з головних подій на вітчизняному ринку страхових послуг.
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Минулого року французька Група АХА успішно завершила оформлення угоди з канадським Fairfax Financial Holdings, який придбав 99,98% статутного капіталу компанії АХА Страхування. У зв'язку з цим компанія AXA Страхування змінила назву на Страхова компанія ARX, а компанія AXA Страхування Життя працює під брендом ARX Life.
Назву «ARX» обрали в рамках конкурсу, організованого серед співробітників української компанії. У перекладі з латини це означає «фортеця, цитадель». Звучна та лаконічна назва якнайкраще відображає основні принципи страхової компанії ARX – надійність, стійкість і захист інтересів клієнтів.
Успіхи і досягнення
«Ми успішно почали 2019 рік і плануємо тримати таку ж високу планку протягом усього року. Ми з оптимізмом дивимося в майбутнє і абсолютно впевнені, що фінансові і стратегічні цілі 2019 року буде досягнуто в повному обсязі», – коментує голова правління компанії ARX Андрій Перетяжко.
Компанія вже 10 років поспіль – лідер на ринку КАСКО, в неї приблизно мільйон унікальних клієнтів. Розміри виплат вражають – в день компанія виплачує клієнтам майже 3,5 мільйона гривень.
Задоволеність клієнтів сервісом залишається на високому рівні 92%. ARX Страхування – єдина компанія, яка використовує Тransparent Customer Feedback, сервіс, що дозволяє відразу після врегулювання оцінити якість послуг компанії по 5-зіркового шкалою. Відгуки з'являються на сайті компанії в режимі реального часу. Адмініструє процес збору та перевірку відгуків незалежна компанія eKomi «The Feedback Company», європейський лідер в роботі зі зворотним зв'язком клієнтів.
Об'єднання лідерів
Канадський холдинг Fairfax Financial Holdings Limited займається страхуванням, перестрахуванням і управлінням інвестиціями. Він був заснований Премом Ватсою в 1985 році в Торонто. Ватса й досі є головою правління і виконавчим директором Fairfax. За стратегічно вивірені вкладення, зважений вибір інвестицій і постійно зростаючу вартість холдингу Ватсу називають канадським Уорен Баффеттом.
Fairfax є одним з лідерів фінансового ринку в Канаді і однією з найбільших страхових міжнародних груп. З урахуванням стану економіки і політичних ризиків, прихід групи Fairfax в Україні став однією з головних подій на вітчизняному ринку страхових послуг.
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