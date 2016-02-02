На весіллі волинянки та поляка гуляв «цілий світ»

Тані і Лукаша розкидана з обох сторін по країнах і континентах. Гості приїхали на Волинь з Італії, Чехії, Словаччини та США.



Разом віншували молодят, співали і танцювали. За збігом обставин, наречена й наречений змалку спробували гіркої сирітської долі, - пише



Тетяна Олійчук із села Новосілки Горо­хівського району залишилася без тата, коли мала лише чотири рочки. У сім’ї тоді підростав ще трішки старший брат Діма.



"Мій чоловік Володя був енергетиком у колгоспі. Перед Пасхою пізно ввечері його покликали на підстанцію, де трапила­ся аварія. Володя не міг відмовити. А мені на душі так тривожно стало. Кажу: "Боюся за тебе, будь обережний». Пам’ятаю його останнє: "Не переживай", - — розповідає мама нареченої Людмила.



Жінка з тривожним серцем лягла спати. У сні бачила себе у білій весільній сукні, поруч стояв жених у святковому чорному костюмі. У ньому розпізнала… чоловікового брата. Глянула вниз — а її Володя мертвий у ногах лежить, у фіолетовій сорочці. З переляку Люда аж прокинулася… А за мить почувся стукіт у шибку, і чийсь голос: «Нема вашого Володі…».



Чоловіка на підстанції вбило струмом. Поховали його, як у Таниному сні, — у фіолетовій сорочці. То був найчорніший Ве­ликдень у її житті.



Про те, як важко було вдові у 90-ті роки дітей на ноги ставити, нічого й ка­зати. І косити самій доводилося, і орати. Малий Дмитрик ходив за плужком, Таня з ним та мамою біля землі падала. Бо три­мали коні й корови, іншу господарку, яку позбувати за безцінь було шкода. Свекри шкодували невістку, допомагали. А потім помер батько Володі. І все господарство впало на Людині плечі.



Почав до сиріт частіше приходити хре­щений батько Аркадій. Дітей розважити, вдову підтримати, підсобити щось у гос­подарстві. Місяць за місяцем спливав, у серцях чоловіка та жінки стало теплитися ніжне почуття. І нарешті Аркадій зважив­ся освідчитися Люді… Аркадій завжди пнувся з останніх сил, аби догодити ма­лечі. І коли в сім’ї народилася донечка Оля, ніколи не робив різниці між старши­ми дітьми і нею — його батьківської любо­ві вистачало кожному.



Так, Дмитро й Таня повиростали, вивчи­лися. Дівчина знайшла роботу у Луцьку. Якось на свято подруги зібралися разом і зробили спільне фото. Одна з них, Лари­са, відіслала знімок чоловікові, що пра­цював у Польщі. А той похвалився сво­єю жоною перед товаришем, Лукашем. Тільки поляк не Ларису став розгляда­ти, а з Тані очей не зводив. Врешті-решт вмовив дати йому номер телефону ді­вчини.



На весіллі закохані з усмішкою згаду­ють свої перші балачки. Бо хіба розмо­вою можна було назвати те, що обом підказував телефонний перекладач? А через кілька місяців Лукаш твердо зая­вив: «Бери відпустку, я до тебе їду!».



"Я тоді подумала, що то, певно, якийсь жарт. А він справді приїхав. Дов­го гуляли містом, а тоді Лукаш попросив познайомити його з моїми батьками. І ми поїхали в село. Коли прощався, запевнив, що приїде ще раз, бо йому дуже сподобалося в колі нашої родини", - згадує Тетяна.



Мама Люда сказала, гарний хлопець, але інша країна. Щоб подумала, чи то їй треба. Бо ж то не тільки мова інша, а інші традиції. Але тепер і не уявляє жінка, щоб поруч із донь­кою міг хтось інший бути.



Повідомляють, у Лукаша доля теж складалася не­просто. І його батько помер, як хло­пець ще до школи не ходив. Залишилася мама Халіна сама аж з чотирма дітками! Та вдову зі сиротами взяв друг сім’ї Єжи. А згодом, як і в Тані, у Лукаша з’явилася маленька звідна сестричка.



Пропозицію руки і серця Тані Лукаш зробив несподівано. Сюрприз підготу­вав, коли приїхав за дівчиною, аби за­брати до себе у гості.



Спершу гарний бу­кет підніс мамі Люді із запитанням: «Чи віддасте за мене свою доньку Таню?».



Дівчина в той момент була в іншій кім­наті, збирала свої речі й нічого не підо­зрювала. А мама Люда не розуміла, що саме хоче від неї юнак. Лукаш знову запиту­вав, а Людмила Романівна все мовчала.



Раптом у дверях з’явився дід Женя зі словами від­дамо-віддамо. Тільки після родинного благословення Лукаш пішов до Тані з об­ручкою. Від зворушення дівчина аж роз­плакалася.



Цілий рік пара важко працювала, аби зібрати кошти на весілля. Бо Лукаш і Таня вирішили скликати усіх близьких людей, що допомагали їм іти по життю. А ро­дина з обох боків велика, розкидана не лише по країнах, а й по континентах. Як же було приємно зустрічати гостей не лише з Польщі, а й з Америки, Італії, Сло­ваччини та Чехії.



Навіть прибула з-під Гданська навіть 90-річна бабця Лукаша Крістіна. Родина молодої давала майстер-клас із виконання традиційних весільних пісень, бо стільки, як їх знають Тетянині бабусі, певно, мало хто знає в Україні… А сестри Лукаша співали поль­ською «многих літ».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Родина подружжярозкидана з обох сторін по країнах і континентах. Гості приїхали на Волинь з Італії, Чехії, Словаччини та США.Разом віншували молодят, співали і танцювали. За збігом обставин, наречена й наречений змалку спробували гіркої сирітської долі, - пише Високий Замок. із села Новосілки Горо­хівського району залишилася без тата, коли мала лише чотири рочки. У сім’ї тоді підростав ще трішки старший брат"Мій чоловікбув енергетиком у колгоспі. Перед Пасхою пізно ввечері його покликали на підстанцію, де трапила­ся аварія. Володя не міг відмовити. А мені на душі так тривожно стало. Кажу: "Боюся за тебе, будь обережний». Пам’ятаю його останнє: "Не переживай", - — розповідає мама нареченої Людмила.Жінка з тривожним серцем лягла спати. У сні бачила себе у білій весільній сукні, поруч стояв жених у святковому чорному костюмі. У ньому розпізнала… чоловікового брата. Глянула вниз — а її Володя мертвий у ногах лежить, у фіолетовій сорочці. З переляку Люда аж прокинулася… А за мить почувся стукіт у шибку, і чийсь голос: «Нема вашого Володі…».Чоловіка на підстанції вбило струмом. Поховали його, як у Таниному сні, — у фіолетовій сорочці. То був найчорніший Ве­ликдень у її житті.Про те, як важко було вдові у 90-ті роки дітей на ноги ставити, нічого й ка­зати. І косити самій доводилося, і орати. Малий Дмитрик ходив за плужком, Таня з ним та мамою біля землі падала. Бо три­мали коні й корови, іншу господарку, яку позбувати за безцінь було шкода. Свекри шкодували невістку, допомагали. А потім помер батько Володі. І все господарство впало на Людині плечі.Почав до сиріт частіше приходити хре­щений батько. Дітей розважити, вдову підтримати, підсобити щось у гос­подарстві. Місяць за місяцем спливав, у серцях чоловіка та жінки стало теплитися ніжне почуття. І нарешті Аркадій зважив­ся освідчитися Люді… Аркадій завжди пнувся з останніх сил, аби догодити ма­лечі. І коли в сім’ї народилася донечка Оля, ніколи не робив різниці між старши­ми дітьми і нею — його батьківської любо­ві вистачало кожному.Так, Дмитро й Таня повиростали, вивчи­лися. Дівчина знайшла роботу у Луцьку. Якось на свято подруги зібралися разом і зробили спільне фото. Одна з них, Лари­са, відіслала знімок чоловікові, що пра­цював у Польщі. А той похвалився сво­єю жоною перед товаришем, Лукашем. Тільки поляк не Ларису став розгляда­ти, а з Тані очей не зводив. Врешті-решт вмовив дати йому номер телефону ді­вчини.На весіллі закохані з усмішкою згаду­ють свої перші балачки. Бо хіба розмо­вою можна було назвати те, що обом підказував телефонний перекладач? А через кілька місяців Лукаш твердо зая­вив: «Бери відпустку, я до тебе їду!»."Я тоді подумала, що то, певно, якийсь жарт. А він справді приїхав. Дов­го гуляли містом, а тоді Лукаш попросив познайомити його з моїми батьками. І ми поїхали в село. Коли прощався, запевнив, що приїде ще раз, бо йому дуже сподобалося в колі нашої родини", - згадує Тетяна.Мама Люда сказала, гарний хлопець, але інша країна. Щоб подумала, чи то їй треба. Бо ж то не тільки мова інша, а інші традиції. Але тепер і не уявляє жінка, щоб поруч із донь­кою міг хтось інший бути.Повідомляють, у Лукаша доля теж складалася не­просто. І його батько помер, як хло­пець ще до школи не ходив. Залишилася мамасама аж з чотирма дітками! Та вдову зі сиротами взяв друг сім’ї. А згодом, як і в Тані, у Лукаша з’явилася маленька звідна сестричка.Пропозицію руки і серця Тані Лукаш зробив несподівано. Сюрприз підготу­вав, коли приїхав за дівчиною, аби за­брати до себе у гості.Спершу гарний бу­кет підніс мамі Люді із запитанням: «Чи віддасте за мене свою доньку Таню?».Дівчина в той момент була в іншій кім­наті, збирала свої речі й нічого не підо­зрювала. А мама Люда не розуміла, що саме хоче від неї юнак. Лукаш знову запиту­вав, а Людмила Романівна все мовчала.Раптом у дверях з’явився дідзі словами від­дамо-віддамо. Тільки після родинного благословення Лукаш пішов до Тані з об­ручкою. Від зворушення дівчина аж роз­плакалася.Цілий рік пара важко працювала, аби зібрати кошти на весілля. Бо Лукаш і Таня вирішили скликати усіх близьких людей, що допомагали їм іти по життю. А ро­дина з обох боків велика, розкидана не лише по країнах, а й по континентах. Як же було приємно зустрічати гостей не лише з Польщі, а й з Америки, Італії, Сло­ваччини та Чехії.Навіть прибула з-під Гданська навіть 90-річна бабця Лукаша. Родина молодої давала майстер-клас із виконання традиційних весільних пісень, бо стільки, як їх знають Тетянині бабусі, певно, мало хто знає в Україні… А сестри Лукаша співали поль­ською «многих літ».

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