Як купувати житло, яке дорожчає, а не дешевшає*





Для початку - реальна історія. Мої друзі купили квартиру у Львові у новобудові. Зробили ремонт. Через 5 років вирішили продати її. Але тут з'ясувалося, що за цей час їхня квартира не подорожчала, а подешевшала. Просто в районі з'явилася велика кількість багатоповерхівок, а дитячих садків і шкіл більше не стало. Все переповнене. Постійні затори на вулицях, машину припаркувати ніде. Загалом, сім'ї з дітьми цей районі не розглядають. Довго «мучилися», не могли повірити, але врешті-решт їм довелося знижувати ціну.



Віддали за ті ж гроші, що й брали 5 років тому. І при цьому вони були щасливі. Адже цілий рік ніяк не могли продати. Більше того, хороші варіанти, які вони підбирали собі, швидко викуповували, тож стало зрозуміло, що ліквідне житло завжди в ціні.



Ми провели опитування провідних ріелторів Львова та Луцька, і склали список важливих ознак, які відрізняють ліквідне житло, тобто те житло, яке буде тільки рости в ціні і не буде дешевшати.



Отже:



- житло в багатоповерхівках дешевшає досить швидко. Якщо ви купуєте житло в багатоповерховому будинку (10 і вище) на етапі будівництва, ви взагалі ризикуєте, оскільки таке житло будується значно довше, ніж «малоповерхівка» (до 5 поверхів). І взагалі не факт, що добудується весь комплекс будівель. Зазвичай в багатоповерхівках дитячі та спортивні майданчики здають в експлуатацію в останню чергу, ви можете залишитися й без них, тому що деякі забудовники після закінчення будівництва житла просто «кидають» такі об'єкти. Порада: придивіться до квартир в будинках не вище 5 поверхів;



- зверніть особливу увагу на планування. Квартири з непродуманим плануванням з часом стають неактуальними і дешевшають. Є три основних параметри: 1) площа житлових кімнат не повинна бути меншою ніж 10 метрів; 2) у передпокої обов'язково має бути місце, де можна розмістити шафу-купе; 3) ширина спальних кімнат повинна бути не меншою, ніж 2,6 м, адже максимальна довжина ліжка - 210 см. Мінімальний комфортний прохід - півметра;



- вивчіть комплектацію квартир в різних забудовників. Сьогодні бажано мати теплу підлогу в передпокої, ванній кімнаті і кухні. Це стає загальним правилом. Квартири, де немає теплої підлоги або вона зроблена тільки у ванній, будуть значно дешевші, ніж зазначений вище варіант;



- подивіться на швидкість будівництва. Це важлива ознака надійності забудовника. Якщо поверх будується більше 2 місяців - забудовник «проблемний». Висока швидкість будівництва - запорука досвіду і наявності потужного фінансування. У поточний момент технології дозволяють будувати без шкоди для якості до 2-х поверхів на місяць;



- хороший знак якості - якщо сам забудовник або його родичі живуть у збудованому ним помешканні. Це означає, що якість будівництва - на високому рівні;



- дуже важливо правильно вибрати район для вашого майбутнього життя. Зараз найбільш ліквідне і перспективне житло будують в районах з гарною екологією, тому що кількість чинників, які погіршують стан здоров'я, постійно зростає. Таке житло буде постійно дорожчати.



Як показало наше маленьке дослідження в Луцьку, на 100% цим вимогам відповідає житло від компанії «ВолиньНафтоБуд». Якщо ви хочете купити житло в Луцьку дешево, але потім продати його дорожче, або вам потрібна однокімнатна квартира в Луцьку, або двокімнатна і ви хочете, щоб ваше житло зростало в ціні, тоді вам краще вибрати щось, що підійде саме Вам у забудовника «ВолиньНафтоБуд», який добудував житловий комплекс «Сімейна Фортеця» біля лісу в Струмівці і почав будувати неподалік, лише за 1,5 км новий - «Сімейна Фортеця. Щастя».



Робіть висновки самі! «Щастя» - це 5-ти поверхові будинки клубного типу. На кожному поверсі - не більше 5 квартир. Компанія «ВолиньНафтоБуд» почала будівництво 1 березня і вже через 2 місяці закінчила всі роботи з влаштування фундаментів, вийшла на рівень 1 поверху.



Зростання цін у цього забудовника за роками виглядає так: 2017 - 332 $; 2018 - 396 $, 2019 - 500 $.



Тобто придбане у 2017 житло нині принесе 170 $ прибутку на 330 $ інвестованих.



Але найголовніше - один з керівників компанії подарував квартиру в будинку на весілля своій доньці. Батьки «поганого» не дарують.



Тож не втрачайте часу, вибирайте потрібний варіант на сайті





Текст - Ольга ПИЛИПЮК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Питання щодо інвестицій у нерухомість актуальне завжди. Якщо ви або ваші близькі планують купівлю квартири, то цей матеріал допоможе зробити правильний вибір.Для початку - реальна історія. Мої друзі купили квартиру у Львові у новобудові. Зробили ремонт. Через 5 років вирішили продати її. Але тут з'ясувалося, що за цей час їхня квартира не подорожчала, а подешевшала. Просто в районі з'явилася велика кількість багатоповерхівок, а дитячих садків і шкіл більше не стало. Все переповнене. Постійні затори на вулицях, машину припаркувати ніде. Загалом, сім'ї з дітьми цей районі не розглядають. Довго «мучилися», не могли повірити, але врешті-решт їм довелося знижувати ціну.Віддали за ті ж гроші, що й брали 5 років тому. І при цьому вони були щасливі. Адже цілий рік ніяк не могли продати. Більше того, хороші варіанти, які вони підбирали собі, швидко викуповували, тож стало зрозуміло, що ліквідне житло завжди в ціні.Ми провели опитування провідних ріелторів Львова та Луцька, і склали список важливих ознак, які відрізняють ліквідне житло, тобто те житло, яке буде тільки рости в ціні і не буде дешевшати.Отже:- житло в багатоповерхівках дешевшає досить швидко. Якщо ви купуєте житло в багатоповерховому будинку (10 і вище) на етапі будівництва, ви взагалі ризикуєте, оскільки таке житло будується значно довше, ніж «малоповерхівка» (до 5 поверхів). І взагалі не факт, що добудується весь комплекс будівель. Зазвичай в багатоповерхівках дитячі та спортивні майданчики здають в експлуатацію в останню чергу, ви можете залишитися й без них, тому що деякі забудовники після закінчення будівництва житла просто «кидають» такі об'єкти. Порада: придивіться до квартир в будинках не вище 5 поверхів;- зверніть особливу увагу на планування. Квартири з непродуманим плануванням з часом стають неактуальними і дешевшають. Є три основних параметри: 1) площа житлових кімнат не повинна бути меншою ніж 10 метрів; 2) у передпокої обов'язково має бути місце, де можна розмістити шафу-купе; 3) ширина спальних кімнат повинна бути не меншою, ніж 2,6 м, адже максимальна довжина ліжка - 210 см. Мінімальний комфортний прохід - півметра;- вивчіть комплектацію квартир в різних забудовників. Сьогодні бажано мати теплу підлогу в передпокої, ванній кімнаті і кухні. Це стає загальним правилом. Квартири, де немає теплої підлоги або вона зроблена тільки у ванній, будуть значно дешевші, ніж зазначений вище варіант;- подивіться на швидкість будівництва. Це важлива ознака надійності забудовника. Якщо поверх будується більше 2 місяців - забудовник «проблемний». Висока швидкість будівництва - запорука досвіду і наявності потужного фінансування. У поточний момент технології дозволяють будувати без шкоди для якості до 2-х поверхів на місяць;- хороший знак якості - якщо сам забудовник або його родичі живуть у збудованому ним помешканні. Це означає, що якість будівництва - на високому рівні;- дуже важливо правильно вибрати район для вашого майбутнього життя. Зараз найбільш ліквідне і перспективне житло будують в районах з гарною екологією, тому що кількість чинників, які погіршують стан здоров'я, постійно зростає. Таке житло буде постійно дорожчати.Як показало наше маленьке дослідження в Луцьку, на 100% цим вимогам відповідає житло від компанії. Якщо ви хочете купити житло в Луцьку дешево, але потім продати його дорожче, або вам потрібна однокімнатна квартира в Луцьку, або двокімнатна і ви хочете, щоб ваше житло зростало в ціні, тоді вам краще вибрати щось, що підійде саме Вам у забудовника «ВолиньНафтоБуд», який добудував житловий комплекс «Сімейна Фортеця» біля лісу в Струмівці і почав будувати неподалік, лише за 1,5 км новий - «Сімейна Фортеця. Щастя».Робіть висновки самі! «Щастя» - це 5-ти поверхові будинки клубного типу. На кожному поверсі - не більше 5 квартир. Компанія «ВолиньНафтоБуд» почала будівництво 1 березня і вже через 2 місяці закінчила всі роботи з влаштування фундаментів, вийшла на рівень 1 поверху.Зростання цін у цього забудовника за роками виглядає так: 2017 - 332 $; 2018 - 396 $, 2019 - 500 $.Тобто придбане у 2017 житло нині принесе 170 $ прибутку на 330 $ інвестованих.Але найголовніше - один з керівників компанії подарував квартиру в будинку на весілля своій доньці. Батьки «поганого» не дарують.Тож не втрачайте часу, вибирайте потрібний варіант на сайті fortecya.lutsk.ua і телефонуйте (066) 104-04-04. Найвигідніші варіанти тут!

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