Головний «євробляхар» країни приїхав на Волинь шукати начебто крадений ліс





Зокрема, про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook заявив громадський активіст Валентин Федорук, - інформує



Ситуація набрала всеукраїнських обертів, коли лідер ГО «АвтоЄвроСила» Олег Ярошевич у відеозверненні заявив, що їде зі столиці на Волинь, тому що після встановлених ними фактів місцеві лісівники, які й замішані у крадіжках, цитуємо – «кіпішують».



У ситуації вирішили розібратися і журналісти. Тож подалися до лісівників за роз’ясненнями – з відео активістів, розміщених у Фейсбуці, події відбуваються на території ДП «Ківерцівське ЛГ».



Однак, коли медійники прибули до Ківерцівського лісгоспу, директора державного підприємства на робочому місці не виявили. Як підказали працівники – Віталій Каращук терміново поїхав. Згодом з’ясувалося, що місцевий майстер лісу повідомив про автомобілі представників ГО «АвтоЄвроСила». Самі активісти не повідомляли директора про свій візит і, швидше за все, не потребували коментарів самих лісівників.



Журналісти також поїхали на вказане лісівниками місце.



«Під виглядом санітарних порубок у Ківерцівському лісгоспі ріжуть здоровий дуб. Цьому є підтвердження. Десятки пеньків невідбитих. Частина відбиті, а частина ні. Шо, ніхто не контролює і не звітує про те, де і які дерева зрізають? Чи то під виглядом санітарних рубок лісівники пиляють самі, чи кого покривають», - коментував Валентин Федорук, показуючи місця, де активісти виявили такі пеньки.



Варто зауважити, що серед волинських активістів був таки, як і обіцяв у відео, один із лідерів ГО «АвтоЄвроСила» Олег Ярошевич, який спеціально приїхав на Волинь зі столиці, аби розібратись у цій ситуації. Таким чином, сівши на кілька доволі престижних авто та позашляховик, активісти вирушили в рейд кількома лісництвами.



«Ми сюди приїхали для того, щоб показати, що є зловживання, яке треба показувати людям. Наші хлопці кілька днів тому зазняли пеньки, на яких не було жодного клейма. А зараз вони є. Той самий пеньок. Більше десяти дерев, які були зрізані на цих ділянках вже за кілька днів були на пеньках проставлені клейма. Але ж видно, що це свіже. Це відвертий блеф. Це відбувалась вирубка твердих порід дерев. Ми показуємо, як вночі вивозять ліс. Нас хвилює це питання, питання розкрадання лісу, ремонт доріг, автомобілі», - запевнив Олег Ярошевич.







Керівник «АвтоЄвроСили», щоправда, так і не пояснив, чому громадська організація, яка відстоювала дешеве розмитнення автомобілів, вирішила змінити профіль і взятись за екологію та боротьбу з крадіжками лісу. У відповідь активісти запропонували лісівникам і журналістам разом проїхатися ще кількома населеними пунктами та пересвідчитись у тому, що таки виявили незаконні рубки. Так, у напрямку Рожищ журналісти оглядали місце, де і зараз проходить лісозаготівля.



«Щодо того, що на окремих пнях може не бути клейма, на це є низка технічних моментів. Взагалі не можна судити про законність чи незаконність рубки за самим лише клеймом. Клеймо – це технічний атрибут оформлення. Головне – лісорубний квиток. Це основний дозвільний документ на рубку. Підставою для його виписки є перелік необхідних документів та дозволів, залежно від виду рубки. Наголошую: скільки б не стояло клейм, якщо рубка проводиться без належних документів, вона вважається незаконною.



На тій ділянці зокрема ще лежать і стоять помічені дерева, це свідчить про те, що рубка незавершена і вона в стадії розробки. Вже забрались ті дерева, які ще можуть бути реалізовані і піти на переробку, на які ще буде споживач і в результаті реалізації сплачено податки в державу та громади. А за цих півроку нашим підприємством було сплачено понад 8 мільйонів гривень. Хіба це не сума?», - запевнив директор ДП «Ківерцівське ЛГ» Віталій Каращук.



Активісти, у свою чергу, заявили, що на частині пеньків під час попереднього рейду вони не виявили клейма, а нині – вони вже відбиті. А частина пеньків взагалі присипані. Мовляв, у такий спосіб лісівники намагаються приховати сліди незаконної діяльності. Таким чином, Валентин Федорук запропонував проїхатись ще на одну ділянку за селом Сокиричі, де їхні активісти в 11 лісовому кварталі виявили ще кілька десятків фактів незаконної рубки.



Тож сівши на кілька позашляховиків, медійники вирушили в глибину Ківерцівського лісгоспу у напрямку Національного парку «Цуманська пуща». Керівник лісгоспу викликав на місце відповідального за цю ділянку майстра лісу.



Вочевидь, керівники громадської організації не діють самотужки. У них є агенти. В лісі до рейдової групи доєднався молодий хлопець на мотоциклі без розпізнавальних знаків, який провів нас усіх кільканадцять кілометрів углиб та показав квартал, у якому було виявлено зрізані дерева, а точніше – пеньки без відбитих клейм. Щоправда, агент сховав своє обличчя за балаклавою і навіть ні з ким не привітавшись, з відчуттям виконаного обов’язку – зник у гущавині.



Журналісти після цього потратили майже годину на пошук місць «масової несанкціонованої рубки лісу». Згодом це таки вдалось – у різних куточках 11 кварталу активісти виявили кілька пеньків різного діаметру. Зокрема, Валентин Федорчук звернув увагу на насип, під яким виявили схований зріз.



«Це дуб, свіжозрізаний дуб. Пеньку до місяця часу і тут немає ніякого відбитого клейма. Це нормально?» - запитав Валентин Федорчук.



Натомість Віталій Каращук заперечив, мовляв це явні наслідки роботи лісокрадів, бо за його попередньою інформацією тут жодних планових чи санітарних рубок не проводили.



Цей факт – самовільна рубка, зазначив директор лісгоспу. Тут попрацювали дубокради. При виявленні незаконної порубки невідомими особами лісова охорона складає акт огляду місця вчинення лісопорушення і передає матеріали справи у поліцію. Інформацію підтвердила і майстер лісу Ольга, яка відповідає безпосередньо за цей квартал.



«Ці пеньки – незаконна порубка, вчинена невідомими особами. Коли я виявила їх, доповіла своєму керівництву – лісничому. Наскільки мені відомо, матеріали цієї справи перебувають у поліції. Скажу ще: в мене 845 гектарів лісу. Їжджу кожен день і наглядаю, але якщо злодій хоче вкрасти, він буде вас пильнувати, щоб не попастись. Тому я б хотіла, щоб хтось нам допомагав охороняти. Я тільки за – давайте, приїжджайте, формуємо рейдові групи і охороняйте ліс. Давайте разом виявляти лісокрадів», - заявила майстер лісу Ольга під час зустрічі з представниками громадської організації та журналістами.



Директор Ківерцівського лісгоспу Віталій Каращук запевняв усіх у тому, що незаконних рубок у лісгоспі нема.



«Є поодинокі випадки. Але це не свідчить про те, що діє якась схема. Ми навпаки постійно боремося з тим, щоби ліси незаконно ніхто не рубав. Але це тисячі, десятки тисяч гектарів лісу, доступ до якого відкритий з усіх боків. Ви розумієте, що зрізати дуб це - 3 хвилини роботи? Розпиляти і повантажити його на машину - ще 10? І поки майстер лісу з одного кінця дільниці переїде на другий - він може вже і не застати лісокрада. Тому, як не прикро, але інколи ми виявляємо такі факти і відразу ж це документуємо. Тим більше, якщо ми зловили крадіїв на гарячому.



Але говорити про масові незаконні рубки я не можу. В нас є відповідно лісові квитки, погодження на проведення санітарних рубок. Вони не відбуваються будь-де. Лише після обстеження лісопатолога, відведення ділянки в рубку і отримання всіх необхідних дозвільних документів, вона проводиться. Попередньо все це оприлюднюється на сайті в окремому розділі. Там ви чітко можете побачити інформацію, де саме та які санітарні заходи заплановані», - пояснив Віталій Каращук.



Однак представники ГО «АвтоЄвроСила» наполягали на протилежному. Мовляв, мають беззаперечні докази того, що виявлені факти – це лише вершина айсбергу, а лісокрадіжки – явище масове. Зокрема, активісти розповіли, що недавно у цих лісах ними було встановлено 40 прихованих камер відеоспостереження. Однак, за словами Валентина Федорука, лісівники виявили 2 з таких і самовільно зняли їх. Попри це, він запевнив, що камери зафіксували, як лісокрадії без відповідних документів вивозять деревину.



У свою чергу, директор ДП «Ківерцівський ЛГ» на це зазначив, що фактично зараз лише лісівники докладають максимум зусиль, аби виявити нелегальні вирубки та затримати крадіїв. Тим не менше – їм не завадила б допомога громадських активістів у проведенні рейдів з охорони лісу та виявлення лісокрадів. Проте такі дії мають бути спільними, А робота – злагоджена.



Наявність прихованих відеокамер, про які розповіли активісти, директор підтвердив. Як і те, що камери дійсно зняли, але правоохоронці, які прибули за повідомленням лісівників. У поліції ті камери нині й зберігаються.



Після тривалих перепалок і дискусій громадські активісти та лісівники погодились сісти за стіл переговорів, аби разом випрацювати схему протидії незаконним крадіжкам лісу.



В той же час і представники ГО «АвтоЄвроСила», і лісівники пообіцяли звернутись до правоохоронних органів. Перші – щоб розібратися з інформацією про виявлені факти незаконної вирубки. Другі – щоб довести законність своїх дій.



В той час навколо лісової галузі не стихають чутки про переділ «сфер впливу». Чи стане дана зустріч «під камерами» у лісі приводом до підсилення охорони лісу у одному із найбагатших на дуб районів Волині, покаже найближчий час. Поки над питанням працюють правоохоронці, достеменно зрозуміло, що «АвтоЄвросила» додала собі новий напрямок діяльності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представники ГО «АвтоЄвроСила» з Волині, які ще недавно відстоювали дешеве розмитнення автомобілів на євробляхах, виявили начебто масові незаконні рубки у волинських лісах. Анонс про виявлення масових рубок на Волині швидко розлетівся.Зокрема, про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook заявив громадський активіст, - інформує Район.Луцьк Ситуація набрала всеукраїнських обертів, коли лідер ГО «АвтоЄвроСила»у відеозверненні заявив, що їде зі столиці на Волинь, тому що після встановлених ними фактів місцеві лісівники, які й замішані у крадіжках, цитуємо – «кіпішують».У ситуації вирішили розібратися і журналісти. Тож подалися до лісівників за роз’ясненнями – з відео активістів, розміщених у Фейсбуці, події відбуваються на території ДП «Ківерцівське ЛГ».Однак, коли медійники прибули до Ківерцівського лісгоспу, директора державного підприємства на робочому місці не виявили. Як підказали працівники –терміново поїхав. Згодом з’ясувалося, що місцевий майстер лісу повідомив про автомобілі представників ГО «АвтоЄвроСила». Самі активісти не повідомляли директора про свій візит і, швидше за все, не потребували коментарів самих лісівників.Журналісти також поїхали на вказане лісівниками місце.«Під виглядом санітарних порубок у Ківерцівському лісгоспі ріжуть здоровий дуб. Цьому є підтвердження. Десятки пеньків невідбитих. Частина відбиті, а частина ні. Шо, ніхто не контролює і не звітує про те, де і які дерева зрізають? Чи то під виглядом санітарних рубок лісівники пиляють самі, чи кого покривають», - коментував Валентин Федорук, показуючи місця, де активісти виявили такі пеньки.Варто зауважити, що серед волинських активістів був таки, як і обіцяв у відео, один із лідерів ГО «АвтоЄвроСила» Олег Ярошевич, який спеціально приїхав на Волинь зі столиці, аби розібратись у цій ситуації. Таким чином, сівши на кілька доволі престижних авто та позашляховик, активісти вирушили в рейд кількома лісництвами.«Ми сюди приїхали для того, щоб показати, що є зловживання, яке треба показувати людям. Наші хлопці кілька днів тому зазняли пеньки, на яких не було жодного клейма. А зараз вони є. Той самий пеньок. Більше десяти дерев, які були зрізані на цих ділянках вже за кілька днів були на пеньках проставлені клейма. Але ж видно, що це свіже. Це відвертий блеф. Це відбувалась вирубка твердих порід дерев. Ми показуємо, як вночі вивозять ліс. Нас хвилює це питання, питання розкрадання лісу, ремонт доріг, автомобілі», - запевнив Олег Ярошевич.Керівник «АвтоЄвроСили», щоправда, так і не пояснив, чому громадська організація, яка відстоювала дешеве розмитнення автомобілів, вирішила змінити профіль і взятись за екологію та боротьбу з крадіжками лісу. У відповідь активісти запропонували лісівникам і журналістам разом проїхатися ще кількома населеними пунктами та пересвідчитись у тому, що таки виявили незаконні рубки. Так, у напрямку Рожищ журналісти оглядали місце, де і зараз проходить лісозаготівля.«Щодо того, що на окремих пнях може не бути клейма, на це є низка технічних моментів. Взагалі не можна судити про законність чи незаконність рубки за самим лише клеймом. Клеймо – це технічний атрибут оформлення. Головне – лісорубний квиток. Це основний дозвільний документ на рубку. Підставою для його виписки є перелік необхідних документів та дозволів, залежно від виду рубки. Наголошую: скільки б не стояло клейм, якщо рубка проводиться без належних документів, вона вважається незаконною.На тій ділянці зокрема ще лежать і стоять помічені дерева, це свідчить про те, що рубка незавершена і вона в стадії розробки. Вже забрались ті дерева, які ще можуть бути реалізовані і піти на переробку, на які ще буде споживач і в результаті реалізації сплачено податки в державу та громади. А за цих півроку нашим підприємством було сплачено понад 8 мільйонів гривень. Хіба це не сума?», - запевнив директор ДП «Ківерцівське ЛГ» Віталій Каращук.Активісти, у свою чергу, заявили, що на частині пеньків під час попереднього рейду вони не виявили клейма, а нині – вони вже відбиті. А частина пеньків взагалі присипані. Мовляв, у такий спосіб лісівники намагаються приховати сліди незаконної діяльності. Таким чином, Валентин Федорук запропонував проїхатись ще на одну ділянку за селом Сокиричі, де їхні активісти в 11 лісовому кварталі виявили ще кілька десятків фактів незаконної рубки.Тож сівши на кілька позашляховиків, медійники вирушили в глибину Ківерцівського лісгоспу у напрямку Національного парку «Цуманська пуща». Керівник лісгоспу викликав на місце відповідального за цю ділянку майстра лісу.Вочевидь, керівники громадської організації не діють самотужки. У них є агенти. В лісі до рейдової групи доєднався молодий хлопець на мотоциклі без розпізнавальних знаків, який провів нас усіх кільканадцять кілометрів углиб та показав квартал, у якому було виявлено зрізані дерева, а точніше – пеньки без відбитих клейм. Щоправда, агент сховав своє обличчя за балаклавою і навіть ні з ким не привітавшись, з відчуттям виконаного обов’язку – зник у гущавині.Журналісти після цього потратили майже годину на пошук місць «масової несанкціонованої рубки лісу». Згодом це таки вдалось – у різних куточках 11 кварталу активісти виявили кілька пеньків різного діаметру. Зокрема, Валентин Федорчук звернув увагу на насип, під яким виявили схований зріз.«Це дуб, свіжозрізаний дуб. Пеньку до місяця часу і тут немає ніякого відбитого клейма. Це нормально?» - запитав Валентин Федорчук.Натомість Віталій Каращук заперечив, мовляв це явні наслідки роботи лісокрадів, бо за його попередньою інформацією тут жодних планових чи санітарних рубок не проводили.Цей факт – самовільна рубка, зазначив директор лісгоспу. Тут попрацювали дубокради. При виявленні незаконної порубки невідомими особами лісова охорона складає акт огляду місця вчинення лісопорушення і передає матеріали справи у поліцію. Інформацію підтвердила і майстер лісу Ольга, яка відповідає безпосередньо за цей квартал.«Ці пеньки – незаконна порубка, вчинена невідомими особами. Коли я виявила їх, доповіла своєму керівництву – лісничому. Наскільки мені відомо, матеріали цієї справи перебувають у поліції. Скажу ще: в мене 845 гектарів лісу. Їжджу кожен день і наглядаю, але якщо злодій хоче вкрасти, він буде вас пильнувати, щоб не попастись. Тому я б хотіла, щоб хтось нам допомагав охороняти. Я тільки за – давайте, приїжджайте, формуємо рейдові групи і охороняйте ліс. Давайте разом виявляти лісокрадів», - заявила майстер лісу Ольга під час зустрічі з представниками громадської організації та журналістами.Директор Ківерцівського лісгоспу Віталій Каращук запевняв усіх у тому, що незаконних рубок у лісгоспі нема.«Є поодинокі випадки. Але це не свідчить про те, що діє якась схема. Ми навпаки постійно боремося з тим, щоби ліси незаконно ніхто не рубав. Але це тисячі, десятки тисяч гектарів лісу, доступ до якого відкритий з усіх боків. Ви розумієте, що зрізати дуб це - 3 хвилини роботи? Розпиляти і повантажити його на машину - ще 10? І поки майстер лісу з одного кінця дільниці переїде на другий - він може вже і не застати лісокрада. Тому, як не прикро, але інколи ми виявляємо такі факти і відразу ж це документуємо. Тим більше, якщо ми зловили крадіїв на гарячому.Але говорити про масові незаконні рубки я не можу. В нас є відповідно лісові квитки, погодження на проведення санітарних рубок. Вони не відбуваються будь-де. Лише після обстеження лісопатолога, відведення ділянки в рубку і отримання всіх необхідних дозвільних документів, вона проводиться. Попередньо все це оприлюднюється на сайті в окремому розділі. Там ви чітко можете побачити інформацію, де саме та які санітарні заходи заплановані», - пояснив Віталій Каращук.Однак представники ГО «АвтоЄвроСила» наполягали на протилежному. Мовляв, мають беззаперечні докази того, що виявлені факти – це лише вершина айсбергу, а лісокрадіжки – явище масове. Зокрема, активісти розповіли, що недавно у цих лісах ними було встановлено 40 прихованих камер відеоспостереження. Однак, за словами Валентина Федорука, лісівники виявили 2 з таких і самовільно зняли їх. Попри це, він запевнив, що камери зафіксували, як лісокрадії без відповідних документів вивозять деревину.У свою чергу, директор ДП «Ківерцівський ЛГ» на це зазначив, що фактично зараз лише лісівники докладають максимум зусиль, аби виявити нелегальні вирубки та затримати крадіїв. Тим не менше – їм не завадила б допомога громадських активістів у проведенні рейдів з охорони лісу та виявлення лісокрадів. Проте такі дії мають бути спільними, А робота – злагоджена.Наявність прихованих відеокамер, про які розповіли активісти, директор підтвердив. Як і те, що камери дійсно зняли, але правоохоронці, які прибули за повідомленням лісівників. У поліції ті камери нині й зберігаються.Після тривалих перепалок і дискусій громадські активісти та лісівники погодились сісти за стіл переговорів, аби разом випрацювати схему протидії незаконним крадіжкам лісу.В той же час і представники ГО «АвтоЄвроСила», і лісівники пообіцяли звернутись до правоохоронних органів. Перші – щоб розібратися з інформацією про виявлені факти незаконної вирубки. Другі – щоб довести законність своїх дій.В той час навколо лісової галузі не стихають чутки про переділ «сфер впливу». Чи стане дана зустріч «під камерами» у лісі приводом до підсилення охорони лісу у одному із найбагатших на дуб районів Волині, покаже найближчий час. Поки над питанням працюють правоохоронці, достеменно зрозуміло, що «АвтоЄвросила» додала собі новий напрямок діяльності.

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