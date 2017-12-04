Вчені встановили три головнi умови щасливого життя*
Сьогодні, 14:00
Вчені встановили три головнi умови щасливого життя. Виконуючи їх, ви зможете жити довше.
Основа довгого і щасливого життя – це здоров'я. Ваші шанси збільшуються, якщо ви зможете:
- збільшити фізичну активність;
- проводити більше часу на свіжому повітрі;
- більше спілкуватися з близькими.
Все це, за даними американських дослідників з технологічного університету штату Массачусетс, продовжить тривалість вашого життя не на один рік.
У Луцьку саме ЖК «Сімейна Фортеця» будували спеціально для тих, хто думає про своє здоров'я і хоче жити довго, а головне –якісно.
До лісу – всього лише 15 хвилин пішки. А якщо у вас є велосипед, то ось вам декілька цікавих пропозицій: ⠀
- найдовший велосипедний маршрут – кілометрів 50. Якщо говорити про Струмівку, то хороший маршрут – це з села Струмівка через ліс до села Лище, там є центральний ставок, де можна посидіти, порелаксувати або ж порибалити. Потім через той же ліс можна поїхати в село Гаразджа, там теж є декілька ставків і надзвичайно красиво;
- найкрутіший маршрут – зі Струмівки через Гаразджу на Воротнівське лісництво. Це, мабуть, найчудовіше місце з усіх, які поблизу, – його ще називають «Волинська Швейцарія». Туди приїжджає багато людей помилуватися природою. Там є спеціально обладнані місця для відпочинку та спостереження за життям дикої природи.
Тому, якщо ви розумієте, що життя не складається з однієї роботи і черг в магазинах, купуйте квартиру саме в Струмівці. Ви зможете урізноманітнити своє дозвілля, не докладаючи надзусиль – захотіли і пішли прогулялися до лісу, прийшли друзі – і ви готуєте шашлики на природі.
Ну і найголовніше – один з керівників компанії-забудовника «ВолиньНафтоБуд» подарував квартиру в Струмівці на весілля своїй доньці. Батьки поганого своїй дитині ніколи не подарують! Чи не так?
Отож, не втрачайте часу - вибирайте потрібний варіант на сайті fortecya.lutsk.ua і телефонуйте (066) 104-04-04
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Основа довгого і щасливого життя – це здоров'я. Ваші шанси збільшуються, якщо ви зможете:
- збільшити фізичну активність;
- проводити більше часу на свіжому повітрі;
- більше спілкуватися з близькими.
Все це, за даними американських дослідників з технологічного університету штату Массачусетс, продовжить тривалість вашого життя не на один рік.
У Луцьку саме ЖК «Сімейна Фортеця» будували спеціально для тих, хто думає про своє здоров'я і хоче жити довго, а головне –якісно.
До лісу – всього лише 15 хвилин пішки. А якщо у вас є велосипед, то ось вам декілька цікавих пропозицій: ⠀
- найдовший велосипедний маршрут – кілометрів 50. Якщо говорити про Струмівку, то хороший маршрут – це з села Струмівка через ліс до села Лище, там є центральний ставок, де можна посидіти, порелаксувати або ж порибалити. Потім через той же ліс можна поїхати в село Гаразджа, там теж є декілька ставків і надзвичайно красиво;
- найкрутіший маршрут – зі Струмівки через Гаразджу на Воротнівське лісництво. Це, мабуть, найчудовіше місце з усіх, які поблизу, – його ще називають «Волинська Швейцарія». Туди приїжджає багато людей помилуватися природою. Там є спеціально обладнані місця для відпочинку та спостереження за життям дикої природи.
Тому, якщо ви розумієте, що життя не складається з однієї роботи і черг в магазинах, купуйте квартиру саме в Струмівці. Ви зможете урізноманітнити своє дозвілля, не докладаючи надзусиль – захотіли і пішли прогулялися до лісу, прийшли друзі – і ви готуєте шашлики на природі.
Ну і найголовніше – один з керівників компанії-забудовника «ВолиньНафтоБуд» подарував квартиру в Струмівці на весілля своїй доньці. Батьки поганого своїй дитині ніколи не подарують! Чи не так?
Отож, не втрачайте часу - вибирайте потрібний варіант на сайті fortecya.lutsk.ua і телефонуйте (066) 104-04-04
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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