Вчені встановили три головнi умови щасливого життя*





Основа довгого і щасливого життя – це здоров'я. Ваші шанси збільшуються, якщо ви зможете:



- збільшити фізичну активність;

- проводити більше часу на свіжому повітрі;

- більше спілкуватися з близькими.



Все це, за даними американських дослідників з технологічного університету штату Массачусетс, продовжить тривалість вашого життя не на один рік.



У Луцьку саме ЖК «Сімейна Фортеця» будували спеціально для тих, хто думає про своє здоров'я і хоче жити довго, а головне –якісно.



До лісу – всього лише 15 хвилин пішки. А якщо у вас є велосипед, то ось вам декілька цікавих пропозицій: ⠀



- найдовший велосипедний маршрут – кілометрів 50. Якщо говорити про Струмівку, то хороший маршрут – це з села Струмівка через ліс до села Лище, там є центральний ставок, де можна посидіти, порелаксувати або ж порибалити. Потім через той же ліс можна поїхати в село Гаразджа, там теж є декілька ставків і надзвичайно красиво;



- найкрутіший маршрут – зі Струмівки через Гаразджу на Воротнівське лісництво. Це, мабуть, найчудовіше місце з усіх, які поблизу, – його ще називають «Волинська Швейцарія». Туди приїжджає багато людей помилуватися природою. Там є спеціально обладнані місця для відпочинку та спостереження за життям дикої природи.



Тому, якщо ви розумієте, що життя не складається з однієї роботи і черг в магазинах, купуйте квартиру саме в Струмівці. Ви зможете урізноманітнити своє дозвілля, не докладаючи надзусиль – захотіли і пішли прогулялися до лісу, прийшли друзі – і ви готуєте шашлики на природі.



Ну і найголовніше – один з керівників компанії-забудовника «ВолиньНафтоБуд» подарував квартиру в Струмівці на весілля своїй доньці. Батьки поганого своїй дитині ніколи не подарують! Чи не так?



Отож, не втрачайте часу - вибирайте потрібний варіант на сайті



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