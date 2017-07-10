«Деяким старшим можуть позаздрити і 18-літні», – волинський стриптизер Mr. Tiko розповів про особливості професії

Олександр Огурцов, відомий за псевдонімом Mr.Tiko, розповів про особливості свого промислу.



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10 серпня волинське село Вишеньки святкувало день села.



Одним із гостей їх програми, після класичної програми з бандуристами, солістами й оркестром, мав бути стриптизер Mr.Tiko.



"Це для мене трохи в діковінку, але ми домовилися. Це більше еротичне шоу, буде лицар, дракон, якесь фентезі", - розповів Mr.Tiko УП. Виступ мав тривати 5 хвилин.



Ця новина швидко розлетілася по соцмережах та ЗМІ. Хтось захоплювався мешканцями села і їхньою прогресивністю, хтось просто сміявся, а когось це обурювало.



Зрештою, напередодні святкування виступ стриптизера скасували через резонанс і нібито журналістів, які роздмухують "сенсацію".



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Ми вирішили дізнатися, хто такий Mr.Tiko і що означає бути стриптизером в Україні.



Mr.Tiko

***



– Охрана підбігає до дєвочки, не дає їй роздіватись, бо та зриває з себе одяг. П’яна в гавніну...



У клубі гримить Рамштайн, а посеред поля танцює м’язистий фараон.



– Мені ще пів номера отработать, а тут два взрослих мужика одній здоровій бабі не дають роздітися. Я номер максимально скоротив. Все одно ж всі дивляться на неї. Але було весело. Правда, не знаю, як тій дєвочці на ранок було, – пригадує містер Тіко, для якого фараон – лише один із кількох десятків образів.



Він – стриптизер.



Справжнє ім’я – Олександр Огурцов. Йому – 26, але вже вважає себе стриптизером на пенсії.



Раніше містер Тіко їздив по всій Україні. Сьогодні приймає замовлення лише в кількох областях.



– На мені вся Західна Україна, – розповідає.



"Кинув МЧС раді танців". Початок



Хлопець навчався на рятувальника у Харкові. Але не закінчив.



– Після казарм все-таки не хватало клубной жизні. Я перед тим толком нічого такого не бачив, у клубах не був. Хотілося якогось драйву. Грубо говоря, я кинув МЧС раді танців.



Це не те, що я там рішив – і все. Якось в казармах я не поїхав на новорічні свята додому. Поки мені не було що робити, почав заніматися в залі. Спершу мені хотілося бути якимось фітнес-тренером.



Я понімав, що боді-білдінг – не моє. Був вибір між стриптизом і фітнес-тренером. Мені це було цікаво, я був молодий, після казарми, в школі по малолєткє дурницями тільки занімався. В казармах в мене взагалі жизні не було. Жили, вчилися – і все, – згадує хлопець.



Спершу Олександр намагався зачепитися у Харкові, але каже, що там була велика конкуренція, тому поїхав у Луцьк.



– У Луцьку взагалі нікого не було. А я ще й родом з Волинської області.



Коли приїхав в Луцьк, перше, що зробив – знайшов квартиру, друге – записався на пол денс.



З батьками хлопець конфліктував, але не тому, що вирішив стати стриптизером.



– Вони були проти, що я кидаю МЧС. Казали, що закінчуй МЧС, а потім роби, що хочеш. Але всі змирилися, – каже Олександр.



У сферу хлопцю влитися було непросто:



– Дуже медлєнно, дуже сложно, дуже важко.



Перші виступи були треніровочні, ми з друззями так прікалувались. Це не були повноцінні виступи, це як би так, гони.



У мене не було хореографії. Я не знав, як шукати роботу, як робити костюми. Все сам. Не було у кого спитати. Я відео дивився, але не розумів, які там фактори головні.



Але хлопець розробив сайт, почав займатися рекламою. Костюми шукав по секонд-хендах.



– І з горем-пополам пішло, – додає. – В той час в Україні було багато стриптизерів, особливо зі Сходу, вони були дуже круті, ще може крутіші, як у Європі.



Україна в цьому плані доволі сильна була. Зараз вони всі в Китаї. Але вони задавали плюс-мінус клубний уровень. Мені не було кого спитати, все прийшло з досвідом.



Олександр почав виступати у клубах. Вважає, що став професіоналом приблизно на третій рік роботи.



– Але музика недовго грала, тому що потім почалась війна, з цим було дуже туго. Попит на клуби трохи спав. Я просто переформував свій ринок. Зараз дуже популярні свадьби, дівішніки по всій Україні.



За його словами, стриптизерів на Західній Україні зараз мало:



– Раніше був один у Тернополі, але він вже перестав работать. Два-три було у Львові, з яких інколи працює тільки один.



"Деяким старшим можуть позаздрити і 18-літні". Публіка



Замовляють стриптизера і зірки, і звичайні люди, каже Олександр.



Часто просять на дівич-вечір. Старше покоління послугою теж не нехтує.



– У мене нема рамок по віку. Я вмію працювати з любим клієнтом. Просто якщо клієнт важкий, я предпочитаю цю роботу не брати. Мені потім ще енергетику востанавлювати.



Часто містера Тіко замовляють на ювілей у п’ятдесят.



– Така дата ходова. Коли вже жінці п’ятдесят, а вона в житті такого ніколи не бачила. От їй вирішують таке подарувати, – каже Олександр.



Як жінки сприймають містера Тіко, від віку не залежить:



– Деяким старшим можуть позаздрити і 18-літні. Буває якась бухгалтерша. І вона настільки позитивна, що ти сам заряджаєшся, – згадує хлопець. – Є таке поняття – атмосфєра. Коли вона крута – вони кричать, пищать, розслабляються, беруть з цього по максимуму.



А є такі, що стоять, може, їм не позволяє соціальна оболочка їхня. Може, вони зажаті самі по собі, може, їм просто неловко. Є люди зажаті, а є розкрєпощонні. Якщо вони ще й дружні, це вобще афігєнно. Ти приходиш, криша злітає, ти в кураже.



Хто саме викликає стриптизера, Олександр не знає:



– Але коли я приїжджаю, наприклад, в квартиру, то можна поняти, хто це такі і чим вони заробляють.



Проте якось випадково дізнався, до кого саме їде:



– Тьоточки з базара толпою Новий год празнували, рішили собі замовити чуть не на всі гроші.



Найбільше йому подобається працювати на звичайному дівич-вечері.



– Там всі дружні, всі веселі, все супер класно. Ти приїжджаєш і заряджаєшся. Потім ти ще три дні заряджений цим. Але трапляються і лицемірні.



Звичайний виступ містера Тіко триває приблизно 5 хв. Це один танець. Буває і довша програма – але це вже ціле шоу.



Часто люди про це не знають і запитують, скільки коштує замовити стриптизера на годину, розповідає Олександр.



Так довго він ніколи не виступає. Але провести час з дівчатами опісля хлопець може:



– Зазвичай вони тягнуть за стіл, кормлять. Ще буває, що потім пів сумки харчів дадуть. Годину-дві можна просидіти, полялякати. Якщо я приїжджаю в інше місто, а поїзд назад вранці, то можу поїхати з ними в клуб, потусити і відпочити.



Для чоловіків, каже Олександр, принципово не виступає.



За його словами, образ для виступу сам по собі ролі не грає. Важлива музика і постановка номера. Серед образів Олександра – американський поліцейський, український поліцейський, пожежник, будівельник, Майкл Джексон, гладіатор, лицар, дід Мороз, таксист, офіціант, лікар. Все класичне, каже хлопець:



– Дуже багато гладіаторів чи фентезі, тому що мені подобається це. З мечами. Фараони. Я люблю фентезі, тому робив чисто для себе, для души.



"Як вона мені п’яною може гідність принизити?". Про що ця професія



– Година в дорозі, 5 хвилин роботи. Привіз половину маминої зарплати, – розповідає про свою роботу Олександр.



Але вона дає йому не лише гроші. А й подорожі:



– Я ж так майже нікуди не їздив. А по роботі по всій Україні, за граніцу виїжджав вже стіки раз. Великі перспектіви.



Було таке, що виїжджав у вівторок і приїжджав в понеділок, тобто тиждень був в дорозі. Ночував в основному в поїзді, тому що через всю країну треба було їхати. На полку ліг собі – та й спиш.



Містер Тіко під час роботи стикається з крадіжками.



– Дуже часто були ситуації, коли я роздівся, виступив, а вєщі валяються. Їх дуже часто крадуть. Хтось може пльотку свиснути, шляпу. Це неприємно, бо буває, що воно коштує в два рази більше, ніж вони за виступ заплатили.



Реквізити дорогі, плюс ти часто їх сам робиш, його просто в магазині не купиш і треба знову тиждень сидіти над ним.



От колись я зробив собі костюм спартанця. Це був буквально третій виступ у ньому. Хочу після виступу забирати речі, а там немає шльома. А потім приходиш, а вони всі на "дурочок" падають, – згадує хлопець.



Інколи йому навіть доводиться писати батькам своїх "клієнток":



– Часто малі дівчата дзвонять, щоб поприкалуватися. Але їх же дуже легко визначити. Інколи доводиться писати батькам, попереджати їх.



Хлопець не пам’ятає, щоб дівчата пропонували гроші за секс:



– Можуть потім писати в інтернеті, можуть проявляти завишене вніманіє.



Про кумедні випадки містер Тіко розповідати не хоче. Каже, це не для розголошення. Проте є ситуація, яка в роботі повторюється щоразу.



– Один суцільний кумедний випадок – це п’яна баба. П’яна баба, яка вже не понімає, що вона робить. Я вже тисячу разів переконувався. Наприклад, хочуть зірвати труси або беруть ініціативу на себе, – розповідає Олександр.



Чоловік обігрує такі ситуації в танці, але тоді намагається якнайшвидше закінчити виступ, бо йому стає неприємно.



Але запевняє, що його гідність не може принизити ніхто:



– Я розумію, що вона п’яна, як вона мені п’яною може гідність принизити? Я розумію, що це вона себе сама принижує.



На запитання, як мають поводитись клієнтки, щоб всім було комфортно, відповідає:



– А як мають правити страною, щоб всім харашо жилося?



"Для всіх друзєй я – Саша". Інше життя



Зараз в Олександра бізнес, тому виступає в ролі містера Тіко все менше.



Він організовує світлодіодні шоу, відкрив студію дитячих аніматорів. Також має невеличке виробництво з пошиття одягу. Зараз він більше – менеджер.



– Я работаю <в стриптизі> раді грошей або відпочити, коли вдома надоїсть все. Це совмєстити пріятне з полєзним, – додає.



В інтерв’ю 2013 року Олександр говорив, що дівчина трохи ревнує його до цієї сфери.



– У мене за цей час вже багато дівчат було, – сміється.



І розповідає, що спершу дівчатам все одно, але потім вони закохуються і починають ревнувати.



– Одна в мене була, що свідомо не дивилася, не шукала в інтернеті, а інші навпаки – собі самі проблеми створювали, – додає Олександр. – Якщо мене ревнують, я порівнюю свою роботу з професією гінеколога.



Нічого поганого у своїй роботі хлопець не бачить:



– Я не фанатік, я просто вмію це робити. Для декого моя робота, як для мене робота хіміка. Припустимо, у вас є друг кухар. От він кухар. А я стриптизер. Але для всіх друзєй я – Саша.



Катерина Хорощак, журналістка УП.Життя





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький стриптизер, відомий за псевдонімом Mr.Tiko, розповів про особливості свого промислу.Про це пише УП.Життя 10 серпня волинське село Вишеньки святкувало день села.Одним із гостей їх програми, після класичної програми з бандуристами, солістами й оркестром,"Це для мене трохи в діковінку, але ми домовилися. Це більше еротичне шоу, буде лицар, дракон, якесь фентезі", - розповів Mr.Tiko УП. Виступ мав тривати 5 хвилин.Ця новина швидко розлетілася по соцмережах та ЗМІ. Хтось захоплювався мешканцями села і їхньою прогресивністю, хтось просто сміявся, а когось це обурювало.Зрештою, напередодні святкуваннячерез резонанс і нібито журналістів, які роздмухують "сенсацію".Ми вирішили дізнатися, хто такий Mr.Tiko і що означає бути стриптизером в Україні.Mr.Tiko***– Охрана підбігає до дєвочки, не дає їй роздіватись, бо та зриває з себе одяг. П’яна в гавніну...У клубі гримить Рамштайн, а посеред поля танцює м’язистий фараон.– Мені ще пів номера отработать, а тут два взрослих мужика одній здоровій бабі не дають роздітися. Я номер максимально скоротив. Все одно ж всі дивляться на неї. Але було весело. Правда, не знаю, як тій дєвочці на ранок було, – пригадує містер Тіко, для якого фараон – лише один із кількох десятків образів.Він – стриптизер.Справжнє ім’я – Олександр Огурцов. Йому – 26, але вже вважає себе стриптизером на пенсії.Раніше містер Тіко їздив по всій Україні. Сьогодні приймає замовлення лише в кількох областях.– На мені вся Західна Україна, – розповідає.Хлопець навчався на рятувальника у Харкові. Але не закінчив.– Після казарм все-таки не хватало клубной жизні. Я перед тим толком нічого такого не бачив, у клубах не був. Хотілося якогось драйву. Грубо говоря, я кинув МЧС раді танців.Це не те, що я там рішив – і все. Якось в казармах я не поїхав на новорічні свята додому. Поки мені не було що робити, почав заніматися в залі. Спершу мені хотілося бути якимось фітнес-тренером.Я понімав, що боді-білдінг – не моє. Був вибір між стриптизом і фітнес-тренером. Мені це було цікаво, я був молодий, після казарми, в школі по малолєткє дурницями тільки занімався. В казармах в мене взагалі жизні не було. Жили, вчилися – і все, – згадує хлопець.Спершу Олександр намагався зачепитися у Харкові, але каже, що там була велика конкуренція, тому поїхав у Луцьк.– У Луцьку взагалі нікого не було. А я ще й родом з Волинської області.Коли приїхав в Луцьк, перше, що зробив – знайшов квартиру, друге – записався на пол денс.З батьками хлопець конфліктував, але не тому, що вирішив стати стриптизером.– Вони були проти, що я кидаю МЧС. Казали, що закінчуй МЧС, а потім роби, що хочеш. Але всі змирилися, – каже Олександр.У сферу хлопцю влитися було непросто:– Дуже медлєнно, дуже сложно, дуже важко.Перші виступи були треніровочні, ми з друззями так прікалувались. Це не були повноцінні виступи, це як би так, гони.У мене не було хореографії. Я не знав, як шукати роботу, як робити костюми. Все сам. Не було у кого спитати. Я відео дивився, але не розумів, які там фактори головні.Але хлопець розробив сайт, почав займатися рекламою. Костюми шукав по секонд-хендах.– І з горем-пополам пішло, – додає. – В той час в Україні було багато стриптизерів, особливо зі Сходу, вони були дуже круті, ще може крутіші, як у Європі.Україна в цьому плані доволі сильна була. Зараз вони всі в Китаї. Але вони задавали плюс-мінус клубний уровень. Мені не було кого спитати, все прийшло з досвідом.Олександр почав виступати у клубах. Вважає, що став професіоналом приблизно на третій рік роботи.– Але музика недовго грала, тому що потім почалась війна, з цим було дуже туго. Попит на клуби трохи спав. Я просто переформував свій ринок. Зараз дуже популярні свадьби, дівішніки по всій Україні.За його словами, стриптизерів на Західній Україні зараз мало:– Раніше був один у Тернополі, але він вже перестав работать. Два-три було у Львові, з яких інколи працює тільки один.Замовляють стриптизера і зірки, і звичайні люди, каже Олександр.Часто просять на дівич-вечір. Старше покоління послугою теж не нехтує.– У мене нема рамок по віку. Я вмію працювати з любим клієнтом. Просто якщо клієнт важкий, я предпочитаю цю роботу не брати. Мені потім ще енергетику востанавлювати.Часто містера Тіко замовляють на ювілей у п’ятдесят.– Така дата ходова. Коли вже жінці п’ятдесят, а вона в житті такого ніколи не бачила. От їй вирішують таке подарувати, – каже Олександр.Як жінки сприймають містера Тіко, від віку не залежить:– Деяким старшим можуть позаздрити і 18-літні. Буває якась бухгалтерша. І вона настільки позитивна, що ти сам заряджаєшся, – згадує хлопець. – Є таке поняття – атмосфєра. Коли вона крута – вони кричать, пищать, розслабляються, беруть з цього по максимуму.А є такі, що стоять, може, їм не позволяє соціальна оболочка їхня. Може, вони зажаті самі по собі, може, їм просто неловко. Є люди зажаті, а є розкрєпощонні. Якщо вони ще й дружні, це вобще афігєнно. Ти приходиш, криша злітає, ти в кураже.Хто саме викликає стриптизера, Олександр не знає:– Але коли я приїжджаю, наприклад, в квартиру, то можна поняти, хто це такі і чим вони заробляють.Проте якось випадково дізнався, до кого саме їде:– Тьоточки з базара толпою Новий год празнували, рішили собі замовити чуть не на всі гроші.Найбільше йому подобається працювати на звичайному дівич-вечері.– Там всі дружні, всі веселі, все супер класно. Ти приїжджаєш і заряджаєшся. Потім ти ще три дні заряджений цим. Але трапляються і лицемірні.Звичайний виступ містера Тіко триває приблизно 5 хв. Це один танець. Буває і довша програма – але це вже ціле шоу.Часто люди про це не знають і запитують, скільки коштує замовити стриптизера на годину, розповідає Олександр.Так довго він ніколи не виступає. Але провести час з дівчатами опісля хлопець може:– Зазвичай вони тягнуть за стіл, кормлять. Ще буває, що потім пів сумки харчів дадуть. Годину-дві можна просидіти, полялякати. Якщо я приїжджаю в інше місто, а поїзд назад вранці, то можу поїхати з ними в клуб, потусити і відпочити.Для чоловіків, каже Олександр, принципово не виступає.За його словами, образ для виступу сам по собі ролі не грає. Важлива музика і постановка номера. Серед образів Олександра – американський поліцейський, український поліцейський, пожежник, будівельник, Майкл Джексон, гладіатор, лицар, дід Мороз, таксист, офіціант, лікар. Все класичне, каже хлопець:– Дуже багато гладіаторів чи фентезі, тому що мені подобається це. З мечами. Фараони. Я люблю фентезі, тому робив чисто для себе, для души.– Година в дорозі, 5 хвилин роботи. Привіз половину маминої зарплати, – розповідає про свою роботу Олександр.Але вона дає йому не лише гроші. А й подорожі:– Я ж так майже нікуди не їздив. А по роботі по всій Україні, за граніцу виїжджав вже стіки раз. Великі перспектіви.Було таке, що виїжджав у вівторок і приїжджав в понеділок, тобто тиждень був в дорозі. Ночував в основному в поїзді, тому що через всю країну треба було їхати. На полку ліг собі – та й спиш.Містер Тіко під час роботи стикається з крадіжками.– Дуже часто були ситуації, коли я роздівся, виступив, а вєщі валяються. Їх дуже часто крадуть. Хтось може пльотку свиснути, шляпу. Це неприємно, бо буває, що воно коштує в два рази більше, ніж вони за виступ заплатили.Реквізити дорогі, плюс ти часто їх сам робиш, його просто в магазині не купиш і треба знову тиждень сидіти над ним.От колись я зробив собі костюм спартанця. Це був буквально третій виступ у ньому. Хочу після виступу забирати речі, а там немає шльома. А потім приходиш, а вони всі на "дурочок" падають, – згадує хлопець.Інколи йому навіть доводиться писати батькам своїх "клієнток":– Часто малі дівчата дзвонять, щоб поприкалуватися. Але їх же дуже легко визначити. Інколи доводиться писати батькам, попереджати їх.Хлопець не пам’ятає, щоб дівчата пропонували гроші за секс:– Можуть потім писати в інтернеті, можуть проявляти завишене вніманіє.Про кумедні випадки містер Тіко розповідати не хоче. Каже, це не для розголошення. Проте є ситуація, яка в роботі повторюється щоразу.– Один суцільний кумедний випадок – це п’яна баба. П’яна баба, яка вже не понімає, що вона робить. Я вже тисячу разів переконувався. Наприклад, хочуть зірвати труси або беруть ініціативу на себе, – розповідає Олександр.Чоловік обігрує такі ситуації в танці, але тоді намагається якнайшвидше закінчити виступ, бо йому стає неприємно.Але запевняє, що його гідність не може принизити ніхто:– Я розумію, що вона п’яна, як вона мені п’яною може гідність принизити? Я розумію, що це вона себе сама принижує.На запитання, як мають поводитись клієнтки, щоб всім було комфортно, відповідає:– А як мають правити страною, щоб всім харашо жилося?Зараз в Олександра бізнес, тому виступає в ролі містера Тіко все менше.Він організовує світлодіодні шоу, відкрив студію дитячих аніматорів. Також має невеличке виробництво з пошиття одягу. Зараз він більше – менеджер.– Я работаю <в стриптизі> раді грошей або відпочити, коли вдома надоїсть все. Це совмєстити пріятне з полєзним, – додає.В інтерв’ю 2013 року Олександр говорив, що дівчина трохи ревнує його до цієї сфери.– У мене за цей час вже багато дівчат було, – сміється.І розповідає, що спершу дівчатам все одно, але потім вони закохуються і починають ревнувати.– Одна в мене була, що свідомо не дивилася, не шукала в інтернеті, а інші навпаки – собі самі проблеми створювали, – додає Олександр. – Якщо мене ревнують, я порівнюю свою роботу з професією гінеколога.Нічого поганого у своїй роботі хлопець не бачить:– Я не фанатік, я просто вмію це робити. Для декого моя робота, як для мене робота хіміка. Припустимо, у вас є друг кухар. От він кухар. А я стриптизер. Але для всіх друзєй я – Саша.

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