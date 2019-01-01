Обережно, дуже смачно: у Луцьку відкрився сервіс доставки закусок. ФОТО*

Yum box – це сети, які вразять своїм смаком, екологічністю та ціною.



Що таке Yum box



Yum box створили ті, хто подумав, що бокс із смачною і якісною їжею, який виготовляють спеціально перед споживанням, стане відмінним рішенням для будь-яких святкувань. До того ж, таке кулінарне рішення може стати цікавим і смачним подарунком.





Складають ексклюзивні еко-бокси на кухні, яка відповідає всім санітарним нормам. Можна бути впевненим – кожен інгредієнт сету перевіряється найкращою командою кухарів-професіоналів.



Смачна новинка у місті у найшвидші терміни буде доставлена у будь-який куточок Луцька. До того ж кожен бокс супроводжується набором разового еко-посуду.







Фірмовий стиль





Новий сервіс доставки закусок на всі випадки життя та будь-якого свята з’явився у Луцьку у липні цього року. Втім засновники серйозно підійшли до нового продукту і подбали, аби він був впізнаваним – створили оригінальну упаковку, продумали незвичну подачу, розробили логотип і фірмовий стиль та активно залучають клієнтів на своїй сторінці у Yum box.





Новий погляд на свята





Якщо донині підготовка до свята займала чимало часу та зусиль, то тепер все стане по-іншому. Можна забути про похід до супермаркету та черги, про затрачений час на приготування страв та дедлайн.



Відтепер свято із Yum box може бути кожного дня!



Команда професіоналів врахує кожне побажання та зробить все, аби ваші бокси були наповнені найсмачнішими стравами із якісних продуктів, виглядали стильно та привабливо, були екологічними та зручними у користуванні, а доставка у найкоротші терміни не змусить свято затриматися.



Замовити доставку Yum box можна зі сторінки у Instagram (@yumbox.lutsk) або за номером телефону (098) 878 88 38.





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