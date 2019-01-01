Відчуй себе як вдома: «Атлант» втілив перший унікальний проєкт ландшафтного дизайну*

У суботу, 10 серпня, у житловому комплексівідбувся перший етап втілення проєкту унікального ландшафтного дизайну – висаджування рослин на прибудинковій території.Детальніше про проєкт розповіла керівник відділу продажів«Сьогодні надзвичайно радісний день і для мене, як для керівника відділу продажів, так і для усієї команди, яка працювала над унікальним проєктом ландшафтного дизайну. Цей проєкт – єдиний за масштабом у місті Луцьку. Ландшафтний дизайн увібрав у себе досвід сучасних девелоперів та проєктів нового рівня якості життя», – зазначила пані Ірина.Ландшафтний дизайн – це поєднання будівельної архітектури, рослинництва та благоустрою території. Це ціле мистецтво створення садово-паркових ансамблів, яке підійматиме настрій мешканцям щодня, радуватиме око і стане ідеальною локацією для фото в Instagram.Керівник відділу продажів розповіла, що житловий комплекс «Атлант» впровадив сучасні світові тенденції у будівництві, зокрема у ландшафтному дизайні. Це спосіб розвитку для нашого міста і приклад для наслідування, адже зараз ми спостерігаємо за впровадженням подібних рішень інших житлових комплексів.Також Ірина Часенко розповіла про основні можливості, які пропонує ландшафтний дизайн.Мешканці ЖК отримають можливості для насиченого дозвілля. Не потрібно далеко йти, щоб провести відпочинок на природі, адже ті рослини, які посадили на території житлового комплексу, будуть повноцінною альтернативою для такого відпочинку.«А як же без спілкування з близькими? Це невід’ємна частина нашого життя. Саме тому житловий комплекс «Атлант» подбав про зони барбекю на території житлового комплексу, де мешканці можуть приготувати смачні страви на грилю, які стануть чудовим доповненням посиденьок», – стверджує керівник відділу продажів.Символом соціальної позиції житлового комплексу за здоровий спосіб життя та спорт є баскетбольна команда «Атлант», якій забудовник допомагає своєю спонсорською ініціативою. ЖК «Атлант» піклується про те, щоб мешканці отримали місце для активного відпочинку, де вони дбатимуть про своє здоров’я, розважатимуться та займатимуться спортом. Для цього на території комплексу передбачені баскетбольні майданчики та тенісні столи.Для енергійних маленьких мешканців уже функціонує великий дитячий майданчик на території житлового комплексу. Тут часто можна зустріти мешканців із дітьми, а також з їхніми домашніми улюбленцями. Проєкт у майбутньому передбачає ще й спеціальні зони для прогулянок з домашніми тваринами.Незабаром родина ЖК «Атлант» поповниться новими мешканцями, адже забудовник отримав сертифікат про введення в експлуатацію 16 секції, якій присвоєна поштова адреса: м. Луцьк, вул. Рівненська, 25А.«Атлант» має усі документи на створення сучасного підземного паркінгу для власників авто, що і втілить у життя найближчим часом. Також забудовник планує створити сучасний дитячий садочок.Досконалий дім ЖК «Атлант» обіцяє тішити гарними новинами і надалі.Якщо ви мрієте стати частиною дружньої родини житлового комплексу «Атлант», то вам у відділ продажів за адресою: м. Луцьк, вул. Рівненська, 25. Деталі за телефонами: + 38 (096/095) 889 91 91.