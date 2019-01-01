Засоби проти болю в горлі: швидке розв'язання проблеми*

Біль у горлі — це результат запалення. Основними причинами фарингіту (медична назва запального процесу в горлі) є вірусні, бактеріальні або грибкові інфекції, забруднене навколишнє середовище, куріння, печія у шлунку, алергія тощо. Неприємні відчуття можуть минути самі по собі, без спеціального лікування, але тоді одужання затягнеться надовго і є ризик ускладнень.





Щоб запобігти серйозним захворюванням, потрібно розпочати лікування з перших годин появи неприємних відчуттів. Це тому, що в ділянці горла мікроорганізми розмножуються особливо швидко на фоні зниженого імунітету.



1. Полоскання горла солоною водою. Сіль — це природний антисептик, дія якого спрямована на витягування вологи зі слизової оболонки горла. Полоскання забезпечує миттєве полегшення, хоча й ефект триває недовго. Полоскати горло потрібно якомога частіше (не менше чотирьох разів упродовж дня), солону воду ковтати не потрібно, необхідно її обов'язково випльовувати. Щоб приготувати сольовий розчин, у склянці теплої води потрібно розчинити пів чайної ложки солі.



2. Мед. Мед як природний антисептик пришвидшує процес загоєння. Одночасно з цим він працює як гіпертонічний розчин, який витягує воду з набряклих тканин, завдяки чому зменшується запалення горла. Натуральний мед можна розчинити у чашці теплої (не гарячої) води або чаю. Також варто з'їсти одну чайну ложку продукту перед сном.



3. Лимон. Цитрус зменшує набряклість і запальний процес, сприяє нормалізації температури тіла, знищує вірусні й бактеріальні клітини. Щоб впоратися із болем в горлі, візьміть скибку лимона, посипте її сіллю і перцем, повільно злизуйте. Також можна приготувати розчин для полоскання: одна частина свіжовичавленого лимонного соку та два частини теплої води.



4. Часник. Він має антибактеріальні, антисептичні властивості, які допомагають швидко подолати недуг. При захворюваннях горла рекомендується повільно розсмоктувати половинку головки часнику або поступово розжовувати його. Часник допомагає вбити бактерії, які є причиною захворювання. Якщо смак часнику вам не до вподоби, можна використовувати часникові пігулки.



Лікування за призначенням лікаря: які препарати найефективніші



Ліки можуть усувати симптоми хвороби (полегшувати больові відчуття) або впливати на причину їх виникнення. Більшість препаратів спрямовані на усунення причини фарингіту або діють комбіновано. Містять у собі дезінфікувальні речовини. Спосіб введення активних речовин залежить від форми випуску ліків:



- Спрей для горла. Спреї та аерозолі для горла використовують для зрошення ротової порожнини. Вони швидко і рівномірно розподіляють ліки по слизовій оболонці, завдяки чому пацієнт відчуває миттєве полегшення.



- Розчин. Розчини призначені для безпосереднього нанесення на слизові (додатково виконується механічне очищення набряклих слизових оболонок) або для полоскання горла.



- Льодяники, таблетки. Такі ліки необхідно розсмоктувати у роті. Вони мають доволі приємний смак, дарують відчуття прохолодної свіжості (наприклад,



- Сироп. Перевагою сиропів є те, що вони є доволі густими, тому «осідають» на стінках хворого горла та діють безпосередньо у вогнищі запалення.



Також для усунення неприємних симптомів у горлі використовують імуномодулятори. Вони підвищують імунний статус, надаючи організму можливість самостійно впоратися із захворюванням.



Біль у горлі є однією з найбільш частих причин звернення до аптеки. Займатися самолікуванням не варто, адже це може стати причиною ускладнень, тому щоразу рекомендуємо звертатися до фахівців за допомогою.

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