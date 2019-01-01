Як купити авто з аукціону у США: відповіді на усі питання від менеджера West Auto Hub*

Унікальна можливість придбати автомобіль із аукціону у Сполучених Штатах Америки з’явилася відносно нещодавно, але за короткий період встигла завоювати серця українських автомобілістів. Приваблива ціна, швидка процедура оформлення і гарантії історії машини – важливі фактори на користь того, аби зробити покупку саме так.Про деталі процедури покупки машини із аукціону у США розповів менеджер з регіонального розвитку West Auto Hub«Наразі ви просто можете зайти на сайт, вибрати авто, зробити ставку і машина до вас приїде», – переконує Олександр Бригадир. Тожпоцікавилося у фахівця, яким чином це зробити правильно.– Перш за все, варто зазначити, що звичайна людина купити автомобіль з аукціону у США можливості не має, адже право викупляти автомобілі з аукціонів є тільки у дилерів. Відповідно, коли людина має бажання купити таке авто, то повинна звернутися до посередника. West Auto Hub задля цього заручився партнерськими стосунками із офіційними американськими аукціонами, зокрема – Copart, який є найбільшим автоаукціоном у США.Сьогодні покупець може просто перейти на наш сайт і зробити замовлення, йому уже не потрібні посередники, які перекуповуватимуть авто, транспортна компанія, що буде займатися доставкою і брокер, який розмитнюватиме і сертифікуватиме автомобіль. У West Auto Hub це все надають комплексно і з гарантією. Людина може сама зробити свою покупку через сайт і не перейматися за те, що потрібно зробити, аби сісти за кермо обраного авто.– Перевага в тому, що ціна – набагато нижча. За великим рахунком, якщо людина не має змоги купити нове авто, то вона шукає можливості придбати його дешевше. Це, звісно, можна зробити і через вторинний ринок, але потрібно враховувати, що може «випливти» багато «підводних каменів».Потрібно розуміти, що автомобільний ринок здебільшого побудований на системі перекупів, де авто так само купують через аукціони і тоді вже продають споживачам. Відповідно, ціна тоді виходить набагато вищою, адже людина, яка цим займається, також хоче зробити націнку і заробити на машині, яку перепродає, тож ці продажі не завжди є прозорими.У випадку покупки авто із США історія трохи інша, адже людина тоді розуміє, що вона купує. Має на руках історію автомобіля.– Ми працюємо абсолютно із усіма типами авто, але, звісно, є ТОП-автівки, які розходяться першочергово. Японські машини «йдуть» чи не найкраще, вони відрізняються якістю і надійністю, а для того, аби японцям завоювати ринок США, їм довелося у свій час додати подвійних зусиль, щоб вийти на цей ринок збуту. Вони постачають туди тільки якісні авто. Такі, як Toyota Camry, Toyota Corolla та Honda. Також із аукціонів часто розходяться популярні авто з Європи – Volkswagen Passat, Jetta, Touareg. Із американських виробників – Ford Focus, Fusion. Всі знають і розуміють, що американські «тесли» також мають гарну якість і славу. Також купують багато електроавто.– Аукціон Copart та IAAI, у народі – «аяяйка». Є також Manheim – закритий аукціон.– Авто на аукціонах у США здебільшого лише пошкоджені, окрім платформи Manheim.Що стосується самих пошкоджень, то авто, звісно, обираємо із мінімальними. На їздові характеристики і процес експлуатації це не впливатиме. Це може бути пошкодження бампера чи авто з ознакою «нормального» розходу, або ж машина, яка у США просто потрапила під град. Для американців ці авто йдуть на експорт, їм не вигідно утримувати такий транспорт для власного використання. Це здебільшого пов’язано з їхнім законодавством. Зазвичай, якщо вартість авто, для прикладу, 20 тисяч доларів, то ніхто не купує його за готівку, його беруть у кредит чи лізинг, відповідно, автомобіль страхується компанією, яка має свої вимоги до власника транспортного засобу і вимоги до експлуатації. До прикладу, існує така умова – не проїжджати певну кількість кілометрів за рік, обслуговувати його тільки у сертифікованих сервісах. Також існує тенденція: якщо є родина із трьох людей, то їм вигідніше взяти три окремих авто для кожного, аніж їздити одним і сплачувати більші податки, аби їх покривала страховка. Коли трапляється якийсь страховий випадок, то все йде через компанію, навіть якщо це вандалізм. Страхова забирає машину, віддає на аукціон. У них постійно триває такий коловорот авто.– Звісно,ні. В штатах трохи культурніше у цьому плані. З моменту покупки автомобіля уся його історія зберігається в американській базі даних. Його можна перевірити на наявність пошкоджень, ремонтних робіт, перелік власників. Є також велика перевага того, що скручування пробігу у штатах немає, бо за це передбачена кримінальна відповідальність.– Такої переваги немає, кращим фактором для покупки є все ж ціна авто. Якщо транспорт потрапляє на аукціон, то він довго не застоюється і знаходить нового власника вже за декілька тижнів. Сам фактор перебування на аукціоні не є ключовим. Якщо клімат сухіший, то це може бути тільки приємним бонусом, але не ключовим.– Від самого мінімуму. Якщо брати старіший автомобіль, то можна його знайти і за 300 доларів, але це буде не вигідно, бо накладні затрати на розмитнення і доставку будуть більшими, ніж сама вартість автомобіля. Якщо брати новіше авто (той самий Volkswagen Jetta чи Ford Focus), то його можна купити за 2 тисячі доларів на аукціоні, з аукціонним збором – 2300, 2400. В Україні він обійдеться – 7– 8 тисяч доларів.– Партнер West Auto Hub.– Це може залежати від того, де знаходиться автомобіль і з якого порту він йтиме. В середньому це – півтора–два місяці часу. Сам процес доставки може тривати місяць.– Це швидше типи лотів, яким чином попередні власники можуть викладати свої авто.Існує система так званого «чистого» продажу – яку б суму не запропонували, автовласник продасть машину. Є також варіант – доба на роздуми за тихоокеанським часом. Також можна поторгуватися, але таких варіантів лотів вкрай мало. Переважна більшість – лоти «чистого» продажу, які йдуть від страхових компаній. Є такий момент, що бізнес – досить великий, то там також може бути багато підводних каменів. Це все ми перевіряємо детально. Перш за все – чи це не підставний автомобіль, друге – чи це експортна машина, а не призначене лише для продажів у середині країни авто.– Так, в останні роки вона стала досить популярною в Україні. Попит постійно зростає. Наразі ми у West Auto Hub доставляємо авто лише під замовлення.Для початку потрібно зайти на сайт West Auto Hub у розділ «аукціон авто», тоді користувач потрапляє на відповідну вкладку. Через цей додаток також існує можливість проводити прямі продажі, тобто «брати» ті авто, які наразі є в наявності в Україні, або ж взяти участь безпосередньо у аукціоні.На сайті є фільтри, за якими можна підбирати авто за потрібними характеристиками чи якостями.Якщо сподобалася машина, то ми натискаємо на «взяти участь у торгах», тоді є вибір «купити зараз», та «взяти участь у аукціоні».Перший варіант передбачає покупку автомобіля за ціною, яку запропонував першокласник без торгів, тоді лот забирають відразу, інший – навпаки, є можливість трохи «збити» вартість. Коли людина обирає другий варіант, то система пропонує зареєструватися на сайті, тоді відбудеться підписання договору із West Auto Hub.Згодом відбувається верифікація за депозитною системою у розмірі 10% від вартості лоту.З моменту, коли людина зробила ставку, вона взяла на себе відповідальність: або придбати машину, або заплатити за розгляд.Опісля користувач потрапляє на систему банку і «закладає» суму, яка блокується на карті під час торгів. Тоді вже відбуваються безпосередні торги за обраний автомобіль.Олександр Бригадир радить звертатися за допомогою до фахівців, адже вони знають, як правильно працювати у таких системах і взяти транспортний засіб за мінімальною ціною.У West Auto Hub пропонують повний комплекс: від моменту вибору авто до того часу, коли новий власник сяде за кермо, враховуючи усі посередні процедури.