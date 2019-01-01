Кредитна картка та кредит онлайн: що спільного й в чому різниця*





Щоб отримати банківську карту з кредитним лімітом, потрібно мати позитивну кредитну історію. Крім того в більшості банків доводиться чекати на рішення з центрального офісу та на випуск картки від 1 до 7 днів. Досить часто банки відмовляють у кредитуванні, особливо людям без кредитної історії. Без позитивної кредитної історії сума кредиту буде невеликою або карту взагалі не дадуть.



З онлайн-кредитом все простіше, достатньо мати будь-яку банківську картку, навіть дебетову, щоб позичити трохи грошей. Саме з цієї причини мікрофінансові організації завоювали величезну популярність. Вони видають кредити онлайн за спрощеною схемою та висувають мінімальні вимоги до кредитного рейтингу, але умови повернення грошей навпаки, досить жорсткі.



У кожній кредитній установі, яка пропонує взяти кредит онлайн на картку, існують свої особливості, але всі вони в цілому схожі.



Їх основні характеристики такі:



· гроші можна отримати швидко



· немає необхідності повідомляти про офіційний дохід і підтверджувати його



· не треба залишати в заставу цінне майно



· не потрібно шукати поручителів



· відсотки нараховують щоденно, а не щомісяця чи щороку



· термін короткий, повертати потрібно швидко, у більшості МФО – через 30-35 днів



Як бачите, онлайн кредити мають як позитивні, так і негативні сторони.



Основні особливості кредиток:



· кредитна картка надає доступ до персональної відновлюваної кредитної лінії.



· термін кредитування теж короткий 30-100 днів, але це краще, ніж за мікрокредитами



· є пільговий безвідсотковий період, під час якого не нараховуються відсотки.



· середня відсоткова ставка 3,6% на місяць, але тільки починаючи з дати закінчення пільгового періоду.



· гасити заборгованість можна частинами протягом року, сплачуючи лише відсотки та 5%-10% від суми боргу



· за випуск деяких карток необхідно платити, відрізняються також тарифи на операційне обслуговування



В чому схожість



Після реєстрації на платформі онлайн кредитування користувач може одразу після погашення за кілька хвилин повторно поповнювати свою картку, але лише за умови, що попередня позика була виплачена повністю.



В чому відмінність



Онлайн-кредит не має пільгового періоду, а номінальна відсоткова ставка в 15-20 разів вища. Повертати гроші доведеться з відсотками, а переплата може сягнути 50% лише за 1 місяць.



Обрати кращий варіант нескладно. Очевидно, що кредитна картка значно вигідніша, ніж онлайн-кредит, тож краще оформити саме її. Навіть якщо кредитний ліміт, встановлений за карткою, буде мінімальним (500-1000 грн) – користуйтесь кредиткою без прострочення, й ваш ліміт буде поступово зростати. Вже за рік банк не відмовиться надати вам кредит на суму до 10000 грн.



Банки часто рекламують кредити на карту без довідки до 50000 грн, й навіть до 100000 грн, але реально людині, яка не є клієнтом банку, без офіційного доходу та з низьким кредитним рейтингом, отримати таку позику не вдасться. Доведеться нести довідки про доходи, шукати поручителів серед родичів та друзів, надавати інформацію про цінне майно у власності. Зате ліміт до 15000 грн або онлайн кредит на карту щомісяця до 10000 грн отримати цілком реально.



Поради



Бережіть свою кредитну історію, навіть якщо лише зрідка користуєтесь кредитами. Це дасть вам змогу швидко знайти необхідні кошти з мінімальною переплатою, коли це буде дійсно необхідно. В іншому разі, якщо кредитна історія буде зіпсована, взяти кредит можна буде лише на мізерну суму й під великі проценти.



Обрати найкращий кредит онлайн допоможе онлайн-сервіс Financer, який порівнює всі кредити й кредитні картки від різних фінансових компаній в Україні. Можна одразу побачити реальну вартість позики, суму переплати, й почитати огляд кожної компанії, або поставити кредитору оцінку й залишити відгук з власного досвіду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трапляються ситуації, коли терміново необхідна певна сума грошей, але знайти людину, яка готова позичити, ніяк не виходить. У такому випадку всі ми звертаємось за позикою в фінансову компанію, спеціально створену для кредитування. В сучасному світі цифрових технологій є безліч способів отримати кредит швидко. Найшвидші з них два – кредитна картка та онлайн-кредит. Докладно про особливості та вартість онлайн кредитування читайте в матеріалі від Financer.com Щоб отримати банківську карту з кредитним лімітом, потрібно мати позитивну кредитну історію. Крім того в більшості банків доводиться чекати на рішення з центрального офісу та на випуск картки від 1 до 7 днів. Досить часто банки відмовляють у кредитуванні, особливо людям без кредитної історії. Без позитивної кредитної історії сума кредиту буде невеликою або карту взагалі не дадуть.З онлайн-кредитом все простіше, достатньо мати будь-яку банківську картку, навіть дебетову, щоб позичити трохи грошей. Саме з цієї причини мікрофінансові організації завоювали величезну популярність. Вони видають кредити онлайн за спрощеною схемою та висувають мінімальні вимоги до кредитного рейтингу, але умови повернення грошей навпаки, досить жорсткі.Їх основні характеристики такі:· гроші можна отримати швидко· немає необхідності повідомляти про офіційний дохід і підтверджувати його· не треба залишати в заставу цінне майно· не потрібно шукати поручителів· відсотки нараховують щоденно, а не щомісяця чи щороку· термін короткий, повертати потрібно швидко, у більшості МФО – через 30-35 днівЯк бачите, онлайн кредити мають як позитивні, так і негативні сторони.· кредитна картка надає доступ до персональної відновлюваної кредитної лінії.· термін кредитування теж короткий 30-100 днів, але це краще, ніж за мікрокредитами· є пільговий безвідсотковий період, під час якого не нараховуються відсотки.· середня відсоткова ставка 3,6% на місяць, але тільки починаючи з дати закінчення пільгового періоду.· гасити заборгованість можна частинами протягом року, сплачуючи лише відсотки та 5%-10% від суми боргу· за випуск деяких карток необхідно платити, відрізняються також тарифи на операційне обслуговуванняПісля реєстрації на платформі онлайн кредитування користувач може одразу після погашення за кілька хвилин повторно поповнювати свою картку, але лише за умови, що попередня позика була виплачена повністю.Онлайн-кредит не має пільгового періоду, а номінальна відсоткова ставка в 15-20 разів вища. Повертати гроші доведеться з відсотками, а переплата може сягнути 50% лише за 1 місяць.Обрати кращий варіант нескладно. Очевидно, що кредитна картка значно вигідніша, ніж онлайн-кредит, тож краще оформити саме її. Навіть якщо кредитний ліміт, встановлений за карткою, буде мінімальним (500-1000 грн) – користуйтесь кредиткою без прострочення, й ваш ліміт буде поступово зростати. Вже за рік банк не відмовиться надати вам кредит на суму до 10000 грн.Банки часто рекламують кредити на карту без довідки до 50000 грн, й навіть до 100000 грн, але реально людині, яка не є клієнтом банку, без офіційного доходу та з низьким кредитним рейтингом, отримати таку позику не вдасться. Доведеться нести довідки про доходи, шукати поручителів серед родичів та друзів, надавати інформацію про цінне майно у власності. Зате ліміт до 15000 грн або онлайн кредит на карту щомісяця до 10000 грн отримати цілком реально.Бережіть свою кредитну історію, навіть якщо лише зрідка користуєтесь кредитами. Це дасть вам змогу швидко знайти необхідні кошти з мінімальною переплатою, коли це буде дійсно необхідно. В іншому разі, якщо кредитна історія буде зіпсована, взяти кредит можна буде лише на мізерну суму й під великі проценти.Обрати найкращий кредит онлайн допоможе онлайн-сервіс Financer, який порівнює всі кредити й кредитні картки від різних фінансових компаній в Україні. Можна одразу побачити реальну вартість позики, суму переплати, й почитати огляд кожної компанії, або поставити кредитору оцінку й залишити відгук з власного досвіду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію