Кардинальні зміни: чим здивує відвідувачів оновлений луцький «Епіцентр К»*

Гіпермаркет мережі «Епіцентр К» у Луцьку, який відкрили ще 9 років тому, тепер буде працювати в новому форматі. Вперше від моменту його відкриття тут провели грандіозну перебудову.Під час великого ремонту, який тривав із початку червня 2019 року, магазин працював, але вже завтра, 14 вересня, «Епіцентр К» офіційно відкриє свої двері для покупців і влаштовує грандіозне «частування» знижками і акціями для тих, хто завітає до них у суботу та неділю 14 та 15 вересня.Директор «Епіцентру» –розповів, що чекатиме на гостей оновленого гіпермаркету та які сюрпризи підготували для відвідувачів до свята.Першій сотні покупців, які завітають до «Епіцентру» і зроблять покупку на суму більше, ніж тисяча гривень одним чеком – гарантовано презентуватимуть подарунки. Ця безпрограшна лотерея діятиме тільки один день – 14 вересня.Починаючи з 12 години до 20 вечора що дві години проводитимуть розіграші побутової техніки за реєстрацією чека від 1000 гривень, для цього встановлять спеціальний бокс та лототрон. Якщо чек не виграв у першій серії, то він залишається до кінця акції, яка закінчиться увечері 15 вересня.Окрім цього, для дітей передбачили аніматорів і аквагрим, що працюватиме два дні з 12 до 17 години.У процесі оновлення торгового центру компанія не тільки провела реконцепцію існуючих відділів, але і додала нові салони та галереї, зокрема, магазин дитячих товарів «Епік», «Military-зону», «Центр техніки» та магазин спортивних товарів «Intersport».«Усе розташоване групами, аби клієнтам було простіше орієнтуватися. Відповідно, тут можна знайти усе: від самого початку ремонту, до декорування помешкання», – розповідає директор.Відтепер у «Епіцентрі» працюватиме торгова точка швейцарського бренду спортивних товарів «Intersport». Раніше це був лише департамент у відділі спорттоварів, відтепер покупці зможуть обрати собі будь-яку річ із розширеного асортименту. У магазині будуть не тільки тренажери і спортивна атрибутика, але й одяг і взуття. До слова, зручно також те, що розрахуватися за покупки із відділу можна буде відразу на окремій касі магазину «Intersport», а при виході з «Епіцентру» лише показати чек.Відділ меблів також має чим похизуватися. Технічний продавецьрозповіла, що на 1500 «квадратах» площі оновленої меблевої локації можна знайти унікальні пропозиції інтер’єрного дизайну від офісних дрібничок до неймовірного різноманіття кухонь і фасадів.Раніше відділ розташовувався у департаменті виробів з металу, тож вибір меблів був у рази меншим. Натомість після оновлення гіпермаркету повністю замінили дизайн і розташування, додали нові позиції та суттєво розширили асортимент.Пообіцяли також, що незабаром запустять функцію проектування кухонь. «Спроектуємо усе під будь-який розмір та фасади», – зазначає Ірина. Додає також, що більш зрозумілим та доступним став оглядовий майданчик зі спальними меблями – ліжками і диванами, які тут продають за доволі доступними цінами.Місце, де раніше можна було придбати побутові прилади та електроніку і взагалі не впізнати, відтепер це – локація з назвою «Центр техніки». Там вам запропонують обрати щось не тільки з асортименту малої та великої побутової техніки, але й придивитися до споживчих приладів, для прикладу – скутерів або ж велосипедів.Замовити окремі позиції можна також і через каталог. Розраховуватиме відвідувачів центру техніки окрема каса.«До оновлення ми мали лише маленьке приміщення поблизу кафе, де продавали ґаджети, відтепер маємо новий великий і потужний відділ електроніки та електротехніки, де кожен знайде для себе щось особливе і корисне», – розповідає продавець-консультант. Переконує, що фахівці завжди порадять і допоможуть у виборі, проконсультують клієнтів і підберуть лише найкраще.Відвідувачі «Епіцентру» пам’ятають, що раніше вибір дитячих товарів був зовсім невеликим. Після повного оновлення, окрім нових позицій серед іграшок, покупці зможуть навіть одягнути свою дитину в «Епіцентрі», де створили окремий відділ з дитячими товарами – «Епік».Локація з одягом для малюків і тих, хто трішки старший, облаштована просторою примірочною.Окрім безпосереднього оновлення відділів, змінилося також і розташування, усе тут продумали до найменших дрібниць, аби людям було зручніше і простіше орієнтуватися у величезному магазині. До того ж, на численні прохання покупців, у гіпермаркеті також встановили декілька лавочок, де клієнтам можна буде відпочити.Особливо цікавою новинкою для любителів полювання чи рибалки стало створення «Military-зони».Пневматична зброя, сачки, ножі, вудки, військовий одяг, надувні човни, прикорми та все, чого тільки забажає душа для відпочинку на природі, відтепер можна буде підібрати у «Епіцентрі».Поруч розташований «Garden-центр». Його локація не змінилася, але оновили дизайн та асортимент: додали нових різновидів рослин та декору.Змінився торговельний майданчик Деко-центру, а у асортименті товарів відтепер є унікальний дизайнерський текстиль і дрібнички, які створять вдома атмосферу затишку і комфорту.На відділі «Сантехніки та плитки», які поділяють один салон, облаштували нову експозицію душових кабін і кераміки, вибір якої, до того ж, став вдвічі більшим. На цій локації, як і раніше, постійно працюватиме дизайнер.Окрім цього, приємним бонусом для відвідувачів є новенькі інфоцентри, де можна буде отримати усю необхідну інформацію на кожному з відділів гіпермаркету «Епіцентр К».Відкрили тут також і пункти самообслуговування, де є 4 каси і фахівець, який може допомогти у самостійному безготівковому розрахунку. Кажуть, що така новинка користується попитом і покупцям це подобається, адже є можливість не стояти у довгих чергах, а зробити все самостійно і швидко.«Усе задля зручності наших покупців», – підсумовує директор «Епіцентру» Вадим Бицюра. За таке переродження торгового центру дирекція дякує кожному працівнику гіпермаркету, адже усі без виключення вклали чимало зусиль для створення якісного і сучасного торгового центру у Луцьку. У «Епіцентрі» щиро вірять, що відвідувачі оцінять їхні старання.