Що і як зміниться цього року в українських супермаркетах*

Ритейл – це галузь, яка фактично забезпечує фінансову стабільність країни, наповнюючи бюджети всіх рівнів. Послідовна стратегія динамічного розвитку, яку реалізує багаторічний лідер вітчизняної галузі ритейлу, робить компанію драйвером цієї галузі.За європейським зразком «АТБ» інвестує мільйони у новації, підвищення енергоефективності, експериментальні проєкти. Саме в «АТБ» створили унікальний формат – український дискаунтер. У таких магазинах продають якісні товари та продукти за найнижчими цінами на ринку. Це сподобалося українцям – понад 3,5 мільйони громадян, у тому числі й мешканці нашого головного міста Волині, є постійними клієнтами «АТБ». Цей показник швидко зростає, адже щомісяця збільшується кількість таких дискаунтерів. До кінця поточного року планують відкрити ще сотню нових магазинів, а у 50 маркетах провести модернізацію. У 2019-му компанія робить ставку на ефективне розширення мапи присутності своїх дискаунтерів у західних і південних областях.«Реконструкція та модернізація – це, безумовно, капіталомісткі процеси. Однак такі інвестиції цілком доцільні, адже оновлені дискаунтери приваблюють нових покупців, отже, зростає товарообіг і збільшується середній чек. Після реконструкції знижуютьсявитрати завдяки впровадженню енергоефективних технологій», – поділився голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ»Сьогодні у 263 населених пунктах 23 областей країни цілодобово працюють вже 1026 комфортних дискаунтерів «АТБ». Влітку мережа підкорила новий регіон – Закарпаття. В Ужгороді відкрили перший в області супермаркет найпотужнішого національного ритейлера, облаштований за новою концепцією енергоефективності, сервісу та зручності. В оновлених «АТБ» є відділи «Свіжа випічка», «Свіже м'ясо», «Свіжа риба», встановлені сучасні автомати для приготування кави, свіжих соків, фрешів, морозива, розширили асортимент зелені та салатів у відділі «Овочі та фрукти».Також цього року в супермаркетах стартували пілотні проєкти з організації відділів «Піца на замовлення» та «Курка-гриль».Багато інноваційних рішень, які сьогодні є нормою для будь-якого українського магазину, свого часу були впроваджені саме в «АТБ». Цю корпорацію вважають першопрохідцем і драйвером вітчизняної торговельної галузі. Вона задає стандарти розвитку усьомуукраїнському продуктовому ритейлу.Як відомі європейські лідери Lidl та Aldi, компанія «АТБ-Маркет» надає пріоритет інвестиціям у новаторські проєкти з енергозбереження та екологічної безпеки.Зараз дискаунтери «АТБ» пропонують клієнтам понад 3,5 тисячі найменувань гарантовано свіжих продуктів і товарів найвищої якості за цінами, які на 10–15% нижчі за середньоринкові. Близько третини з них представлено товарами власних торгових марок та власним імпортом. Це дозволяє покупцям економити до 40% від початкової вартості.Мільйони українців довіряють мережі «АТБ» не тільки через низькі ціни – не менше значення мають якість товарів і свіжість продуктів у цих супермаркетах. Кілька років поспіль магазини «АТБ» проходять сертифікацію на відповідність вимогам загальновизнаного стандарту ISO 22000:2005, який ґрунтується на контролі безпеки продуктів на всіх етапах. Також проводять системні внутрішні, що дозволяє покупцям бути впевненими у якості товарів у маркетах «АТБ».