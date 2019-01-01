Що і як зміниться цього року в українських супермаркетах*
Сьогодні, 09:30
Ритейл – це галузь, яка фактично забезпечує фінансову стабільність країни, наповнюючи бюджети всіх рівнів. Послідовна стратегія динамічного розвитку, яку реалізує багаторічний лідер вітчизняної галузі ритейлу «АТБ-Маркет», робить компанію драйвером цієї галузі.
За європейським зразком «АТБ» інвестує мільйони у новації, підвищення енергоефективності, експериментальні проєкти. Саме в «АТБ» створили унікальний формат – український дискаунтер. У таких магазинах продають якісні товари та продукти за найнижчими цінами на ринку. Це сподобалося українцям – понад 3,5 мільйони громадян, у тому числі й мешканці нашого головного міста Волині, є постійними клієнтами «АТБ». Цей показник швидко зростає, адже щомісяця збільшується кількість таких дискаунтерів. До кінця поточного року планують відкрити ще сотню нових магазинів, а у 50 маркетах провести модернізацію. У 2019-му компанія робить ставку на ефективне розширення мапи присутності своїх дискаунтерів у західних і південних областях.
«Реконструкція та модернізація – це, безумовно, капіталомісткі процеси. Однак такі інвестиції цілком доцільні, адже оновлені дискаунтери приваблюють нових покупців, отже, зростає товарообіг і збільшується середній чек. Після реконструкції знижуються
витрати завдяки впровадженню енергоефективних технологій», – поділився голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ» Борис Марков.
Сьогодні у 263 населених пунктах 23 областей країни цілодобово працюють вже 1026 комфортних дискаунтерів «АТБ». Влітку мережа підкорила новий регіон – Закарпаття. В Ужгороді відкрили перший в області супермаркет найпотужнішого національного ритейлера, облаштований за новою концепцією енергоефективності, сервісу та зручності. В оновлених «АТБ» є відділи «Свіжа випічка», «Свіже м'ясо», «Свіжа риба», встановлені сучасні автомати для приготування кави, свіжих соків, фрешів, морозива, розширили асортимент зелені та салатів у відділі «Овочі та фрукти».
Також цього року в супермаркетах стартували пілотні проєкти з організації відділів «Піца на замовлення» та «Курка-гриль».
Багато інноваційних рішень, які сьогодні є нормою для будь-якого українського магазину, свого часу були впроваджені саме в «АТБ». Цю корпорацію вважають першопрохідцем і драйвером вітчизняної торговельної галузі. Вона задає стандарти розвитку усьому
українському продуктовому ритейлу.
Як відомі європейські лідери Lidl та Aldi, компанія «АТБ-Маркет» надає пріоритет інвестиціям у новаторські проєкти з енергозбереження та екологічної безпеки.
Зараз дискаунтери «АТБ» пропонують клієнтам понад 3,5 тисячі найменувань гарантовано свіжих продуктів і товарів найвищої якості за цінами, які на 10–15% нижчі за середньоринкові. Близько третини з них представлено товарами власних торгових марок та власним імпортом. Це дозволяє покупцям економити до 40% від початкової вартості.
Мільйони українців довіряють мережі «АТБ» не тільки через низькі ціни – не менше значення мають якість товарів і свіжість продуктів у цих супермаркетах. Кілька років поспіль магазини «АТБ» проходять сертифікацію на відповідність вимогам загальновизнаного стандарту ISO 22000:2005, який ґрунтується на контролі безпеки продуктів на всіх етапах. Також проводять системні внутрішні, що дозволяє покупцям бути впевненими у якості товарів у маркетах «АТБ».
Текст – Кирило МИЦИК
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За європейським зразком «АТБ» інвестує мільйони у новації, підвищення енергоефективності, експериментальні проєкти. Саме в «АТБ» створили унікальний формат – український дискаунтер. У таких магазинах продають якісні товари та продукти за найнижчими цінами на ринку. Це сподобалося українцям – понад 3,5 мільйони громадян, у тому числі й мешканці нашого головного міста Волині, є постійними клієнтами «АТБ». Цей показник швидко зростає, адже щомісяця збільшується кількість таких дискаунтерів. До кінця поточного року планують відкрити ще сотню нових магазинів, а у 50 маркетах провести модернізацію. У 2019-му компанія робить ставку на ефективне розширення мапи присутності своїх дискаунтерів у західних і південних областях.
«Реконструкція та модернізація – це, безумовно, капіталомісткі процеси. Однак такі інвестиції цілком доцільні, адже оновлені дискаунтери приваблюють нових покупців, отже, зростає товарообіг і збільшується середній чек. Після реконструкції знижуються
витрати завдяки впровадженню енергоефективних технологій», – поділився голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ» Борис Марков.
Сьогодні у 263 населених пунктах 23 областей країни цілодобово працюють вже 1026 комфортних дискаунтерів «АТБ». Влітку мережа підкорила новий регіон – Закарпаття. В Ужгороді відкрили перший в області супермаркет найпотужнішого національного ритейлера, облаштований за новою концепцією енергоефективності, сервісу та зручності. В оновлених «АТБ» є відділи «Свіжа випічка», «Свіже м'ясо», «Свіжа риба», встановлені сучасні автомати для приготування кави, свіжих соків, фрешів, морозива, розширили асортимент зелені та салатів у відділі «Овочі та фрукти».
Також цього року в супермаркетах стартували пілотні проєкти з організації відділів «Піца на замовлення» та «Курка-гриль».
Багато інноваційних рішень, які сьогодні є нормою для будь-якого українського магазину, свого часу були впроваджені саме в «АТБ». Цю корпорацію вважають першопрохідцем і драйвером вітчизняної торговельної галузі. Вона задає стандарти розвитку усьому
українському продуктовому ритейлу.
Як відомі європейські лідери Lidl та Aldi, компанія «АТБ-Маркет» надає пріоритет інвестиціям у новаторські проєкти з енергозбереження та екологічної безпеки.
Зараз дискаунтери «АТБ» пропонують клієнтам понад 3,5 тисячі найменувань гарантовано свіжих продуктів і товарів найвищої якості за цінами, які на 10–15% нижчі за середньоринкові. Близько третини з них представлено товарами власних торгових марок та власним імпортом. Це дозволяє покупцям економити до 40% від початкової вартості.
Мільйони українців довіряють мережі «АТБ» не тільки через низькі ціни – не менше значення мають якість товарів і свіжість продуктів у цих супермаркетах. Кілька років поспіль магазини «АТБ» проходять сертифікацію на відповідність вимогам загальновизнаного стандарту ISO 22000:2005, який ґрунтується на контролі безпеки продуктів на всіх етапах. Також проводять системні внутрішні, що дозволяє покупцям бути впевненими у якості товарів у маркетах «АТБ».
Текст – Кирило МИЦИК
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