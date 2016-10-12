Економія на кожному «квадраті» та розтермінування на 2 роки: під Луцьком вигідно продають останні квартири у ЖК «ForRest»*

«ForRest», що під Луцьком, шукає власників останніх двадцяти квартир і «запускає» шалені акції на честь завершення будівництва.



Про усі переваги, нові вигідні пропозиції та особливості ЖК «ForRest» розповіла керівниця центру продажу нерухомості Ірина Ткачук.



Розташований ЖК «ForRest» у третій лінії від дороги на вулиці Володимирській у Луцьку, але фактично належить до території села Великий Омеляник. Саме цей аспект значно впливає на ціни, за якими тут продають житлову площу, а вони, між іншим, – одні з найнижчих у місті.



Будівництво комплексу розпочалося ще у 2015 році, першу чергу здали в експлуатацію навесні 2017 року, другу чергу – у березні 2018-го. Наразі на завершальному етапі – роботи у третій секції, яку «запускатимуть» вже за два місяці.



Вільними лишилося майже 20 житлових площ, то ж Ірина Ткачук радить не зволікати, адже в усіх помешканнях роботи майже завершили, тож просторі і сучасні квартири чекають на своїх власників.



«Здається останній під’їзд, більше ми не будуватимемо квартир у цьому комплексі, тож проект добігає завершення. До здачі об’єкту лишилося всього 2 місяці», – зазначає Ірина Ткачук.







Ціни, економія і знижки: унікальні пропозиції ЖК «ForRest»



Ціни на квартири у житловому комплексі «ForRest» – одні із найнижчих у Луцьку і стартують вони наразі від 11 тисяч гривень за «квадрат» при стовідсотковій проплаті.



Також є унікальна можливість купити помешкання з розтермінуванням на 2 роки. Тоді ціна складатиме 12 тисяч гривень за м2. Актуальною є ця пропозиція також і для гаражів. Щоправда, тут є можливість обирати – платити усю суму відразу або ж брати у безвідсоткове розтермінування. Гаражів лишилося не так багато, всього 9 із 30-ти у будинку. Ціна за «квадрат» для критого паркомісця авто становить лишень 7,500 гривень.



Окрім цього, днями стартуватиме вигідна акція – мешканці сільської місцевості зможуть зекономити на кожному «квадраті» нового помешкання, залежновід площі квартири - від 200 і більше гривень, але за умови стовідсоткової оплати.



Ірина Ткачук пояснює, що переважна більшість людей, які оселяються у ЖК «ForRest» мають прописку саме у селах чи прилеглих територіях, таких близько 80%. «Переселяючись ближче до міста, вони шукають квартири у затишних «зелених» районах, де не буде зайвої метушні, шуму і можна вдосталь насолоджуватися природою, у такому випадку «ForRest» – ідеальний варіант», – пояснює Ірина Ткачук.



Які квартири лишилися і що там буде



Наразі доступними для продажу залишилися декілька однокімнатних квартир площею 57 – 69 м2 та кілька двокімнатних на 78 – 83 «квадрати». Загалом у під’їзді – 72 квартири.



«Усі помешкання – просторі, світлі і гарні, з двома – трьома балконами. Кожну квартиру можна перепланувати «під себе» і створити власне ідеальне помешкання, простору для фантазії і експериментів – достатньо. До слова, балкони також можна об’єднати, забравши перегородку, і перетворити у один величезний, цим самим створити комфортну мансардну зону для релаксу і відпочинку», – каже керівниця центру продажу.



Фахівець розповіла про декілька можливих варіантів помешкань, які поки є доступними.



«Великогабаритна двокімнатна квартира на 81,7 м2 розташована на 4 поверсі. Має простору гардеробну кімнату, один великий балкон з кухні, яка сама по собі займає площу 23 «квадрати». У цьому випадку можна багато експериментувати з дизайном та оформленням помешкання, площа дозволяє», – пані Ірина пропонує універсальний варіант, який вже став популярним серед мешканців аналогічних квартир – кухня-студія, а на площі балкону зробити робочу поверхню. Каже, що цю квартиру і взагалі можна переформувати у трикімнатне помешкання. Якщо проплачувати вартість квартири відразу, то вона обійдеться у 36 тисяч доларів, при розтермінуванні – 39 тисяч.



При умові розтермінування, перший внесок за квартиру може складати від 30%, подальші платежі необхідно виплачувати рівними частинами впродовж 24-х місяців.



Ще один варіант – великогабаритна однокімнатна квартира на другому поверсі, площею 66,9 м2. Помешкання має два масштабних панорамних балкони: один з кухні, інший – з кімнати. Є також простора гардеробна.



«Цей варіант дуже популярний серед молодих родин, також часто там оселяються саме дівчата, бо гардеробна кімната – те, що вони люблять та те, що зручно», – розповідає Ірина. Ціна цієї квартири – 29 тисяч доларів.



Є також ще одна квартира на 5 поверсі, площею 57,8 «квадратів» за 25 тисяч доларів. Це помешкання особливе тим, що має великий панорамний балкон із кухні та простору лоджію з кімнати. Цю квартиру можна легко перепланувати у двокімнатну, адже площа дозволяє і планування квартири досить практичне, не обмежує мешканців у просторі.



Пропонують також подумати над покупкою двокімнатної квартири, площею 87,1 м2. Це помешкання називають «хітом продаж» у ЖК «ForRest». Дві житлові кімнати виходять на південь – річку Омелянівку і мальовничі краєвиди, кухня ж знаходиться з іншої сторони, тобто квартира отримує достатньо світла, водночас – зручна і практична.



Додатково на поверхах і між поверхами є комірки, які також можна придбати окремо до квартири і використовувати як підсобні приміщення.







Що входить у вартість квартири



Кожна квартира у житловому комплексі «ForRest» – максимально продумана і по-своєму цікава, але є той стандартний «набір», який отримує кожен новий власник: автономне опалення, двоконтурний двадцяти чотирьох-кіловатний котел на опалення і гарячу воду, вхідні металеві протипожежні броньовані двері і якісні вікна. Двокамерний склопакет із п’ятикамерним профілем WDS забезпечить оптимальні умови звукоізоляції і енергозберігання. Окрім цього, у помешканні встановили виходи на каналізацію і воду й розвели електромережі.



Усі несучі стіни уже поштукатурені, сам будинок – якісний та енергозберігаючий, утеплений мінеральною ватою. Ззовні – облицювальна цегла. Фасад будинку – також утеплений і має сучасний привабливий вигляд. Для зручності усі помешкання обладнані лічильниками на газ, воду і світло. Крім того, у будинку встановили сучасний безшумний ліфт «OTIS».



Цікаво, що мешканці будинку «ForRest» хвалять якість води. У компанії пишаються позитивними відгуками від клієнтів і пояснюють цей факт тим, що уся система водопостачання та водовідведення – абсолютно нова і споруджувалася з нуля під будівництво комплексу.







Новий сучасний дитячий майданчик та «зелена» територія поруч



На території житлового комплексу «ForRest» уже за декілька тижнів встановлять сучасний дитячий майданчик, його вже встигли замовити, а маленькі мешканці будівлі з нетерпінням чекають на новенькі гойдалки у дворі.



Озеленення території, викладення бруківки, встановлення додаткового освітлення – також уже на завершальному етапі, усе буде готово до кінцевої здачі об’єкту, тобто у зазначені терміни.



До того ж, житловий комплекс «ForRest» має надзвичайно вдале розташування до усіх необхідних для комфотного життя об'єктів інфраструктури. За 30 метрів від будинку ЖК «ForRest» розташований дитячий садочок, поруч – спортивна школа, до центру міста громадським транспортом їхати від сили 10 хвилин, до речі, зупинки також неподалік.



ЖК «ForRest» – вигідна інвестиція



Ірина Ткачук каже, що чимало помешкань у житловому комплексі купують під здачу, це досить хороший варіант, враховуючи цінову політику забудовника. «Придбавши, до прикладу, однокімнатну квартиру площею 56 «квадратів» з неї можна отримати від 5-6 тисяч гривень в місяць», – говорить керівниця центру продажу. Зазначає, що важливо є також те, що будинок економічно вигідний у плані оплати комунальних послуг. Завдяки енергозберігаючій системі будівництва суми у платіжках – в рази нижчі, ніж на багатьох інших об’єктах поруч.







У ЖК «ForRest» обіцяють, що це – саме той ідеальний варіант помешкання, у якому поєднуються комфорт, розкіш і економія, яка сьогодні є надзвичайно важливою.



Детальнішу інформацію можна дізнатися на 098 660 6303 та 066 660 6303. Центр продажу квартир розташований поблизу кінцевої зупинки на вулиці Володимирській.







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Наразі на завершальному етапі – роботи у третій секції, яку «запускатимуть» вже за два місяці.Вільними лишилося майже 20 житлових площ, то ж Ірина Ткачук радить не зволікати, адже в усіх помешканнях роботи майже завершили, тож просторі і сучасні квартири чекають на своїх власників.«Здається останній під’їзд, більше ми не будуватимемо квартир у цьому комплексі, тож проект добігає завершення. До здачі об’єкту лишилося всього 2 місяці», – зазначає Ірина Ткачук.Ціни на квартири у житловому комплексі «ForRest» – одні із найнижчих у Луцьку і стартують вони наразі від 11 тисяч гривень за «квадрат» при стовідсотковій проплаті.Також є унікальна можливість купити помешкання з розтермінуванням на 2 роки. Тоді ціна складатиме 12 тисяч гривень за м2. Актуальною є ця пропозиція також і для гаражів. Щоправда, тут є можливість обирати – платити усю суму відразу або ж брати у безвідсоткове розтермінування. Гаражів лишилося не так багато, всього 9 із 30-ти у будинку. Ціна за «квадрат» для критого паркомісця авто становить лишень 7,500 гривень.Окрім цього, днями стартуватиме вигідна акція – мешканці сільської місцевості зможуть зекономити на кожному «квадраті» нового помешкання, залежновід площі квартири - від 200 і більше гривень, але за умови стовідсоткової оплати.Ірина Ткачук пояснює, що переважна більшість людей, які оселяються у ЖК «ForRest» мають прописку саме у селах чи прилеглих територіях, таких близько 80%. «Переселяючись ближче до міста, вони шукають квартири у затишних «зелених» районах, де не буде зайвої метушні, шуму і можна вдосталь насолоджуватися природою, у такому випадку «ForRest» – ідеальний варіант», – пояснює Ірина Ткачук.Наразі доступними для продажу залишилися декілька однокімнатних квартир площею 57 – 69 м2 та кілька двокімнатних на 78 – 83 «квадрати». Загалом у під’їзді – 72 квартири.«Усі помешкання – просторі, світлі і гарні, з двома – трьома балконами. Кожну квартиру можна перепланувати «під себе» і створити власне ідеальне помешкання, простору для фантазії і експериментів – достатньо. До слова, балкони також можна об’єднати, забравши перегородку, і перетворити у один величезний, цим самим створити комфортну мансардну зону для релаксу і відпочинку», – каже керівниця центру продажу.Фахівець розповіла про декілька можливих варіантів помешкань, які поки є доступними.«Великогабаритна двокімнатна квартира на 81,7 м2 розташована на 4 поверсі. Має простору гардеробну кімнату, один великий балкон з кухні, яка сама по собі займає площу 23 «квадрати». У цьому випадку можна багато експериментувати з дизайном та оформленням помешкання, площа дозволяє», – пані Ірина пропонує універсальний варіант, який вже став популярним серед мешканців аналогічних квартир – кухня-студія, а на площі балкону зробити робочу поверхню. Каже, що цю квартиру і взагалі можна переформувати у трикімнатне помешкання. Якщо проплачувати вартість квартири відразу, то вона обійдеться у 36 тисяч доларів, при розтермінуванні – 39 тисяч.При умові розтермінування, перший внесок за квартиру може складати від 30%, подальші платежі необхідно виплачувати рівними частинами впродовж 24-х місяців.Ще один варіант – великогабаритна однокімнатна квартира на другому поверсі, площею 66,9 м2. Помешкання має два масштабних панорамних балкони: один з кухні, інший – з кімнати. Є також простора гардеробна.«Цей варіант дуже популярний серед молодих родин, також часто там оселяються саме дівчата, бо гардеробна кімната – те, що вони люблять та те, що зручно», – розповідає Ірина. Ціна цієї квартири – 29 тисяч доларів.Є також ще одна квартира на 5 поверсі, площею 57,8 «квадратів» за 25 тисяч доларів. Це помешкання особливе тим, що має великий панорамний балкон із кухні та простору лоджію з кімнати. Цю квартиру можна легко перепланувати у двокімнатну, адже площа дозволяє і планування квартири досить практичне, не обмежує мешканців у просторі.Пропонують також подумати над покупкою двокімнатної квартири, площею 87,1 м2. Це помешкання називають «хітом продаж» у ЖК «ForRest». Дві житлові кімнати виходять на південь – річку Омелянівку і мальовничі краєвиди, кухня ж знаходиться з іншої сторони, тобто квартира отримує достатньо світла, водночас – зручна і практична.Додатково на поверхах і між поверхами є комірки, які також можна придбати окремо до квартири і використовувати як підсобні приміщення.Кожна квартира у житловому комплексі «ForRest» – максимально продумана і по-своєму цікава, але є той стандартний «набір», який отримує кожен новий власник: автономне опалення, двоконтурний двадцяти чотирьох-кіловатний котел на опалення і гарячу воду, вхідні металеві протипожежні броньовані двері і якісні вікна. Двокамерний склопакет із п’ятикамерним профілем WDS забезпечить оптимальні умови звукоізоляції і енергозберігання. Окрім цього, у помешканні встановили виходи на каналізацію і воду й розвели електромережі.Усі несучі стіни уже поштукатурені, сам будинок – якісний та енергозберігаючий, утеплений мінеральною ватою. Ззовні – облицювальна цегла. Фасад будинку – також утеплений і має сучасний привабливий вигляд. Для зручності усі помешкання обладнані лічильниками на газ, воду і світло. Крім того, у будинку встановили сучасний безшумний ліфт «OTIS».Цікаво, що мешканці будинку «ForRest» хвалять якість води. У компанії пишаються позитивними відгуками від клієнтів і пояснюють цей факт тим, що уся система водопостачання та водовідведення – абсолютно нова і споруджувалася з нуля під будівництво комплексу.На території житлового комплексу «ForRest» уже за декілька тижнів встановлять сучасний дитячий майданчик, його вже встигли замовити, а маленькі мешканці будівлі з нетерпінням чекають на новенькі гойдалки у дворі.Озеленення території, викладення бруківки, встановлення додаткового освітлення – також уже на завершальному етапі, усе буде готово до кінцевої здачі об’єкту, тобто у зазначені терміни.До того ж, житловий комплекс «ForRest» має надзвичайно вдале розташування до усіх необхідних для комфотного життя об'єктів інфраструктури. За 30 метрів від будинку ЖК «ForRest» розташований дитячий садочок, поруч – спортивна школа, до центру міста громадським транспортом їхати від сили 10 хвилин, до речі, зупинки також неподалік.Ірина Ткачук каже, що чимало помешкань у житловому комплексі купують під здачу, це досить хороший варіант, враховуючи цінову політику забудовника. «Придбавши, до прикладу, однокімнатну квартиру площею 56 «квадратів» з неї можна отримати від 5-6 тисяч гривень в місяць», – говорить керівниця центру продажу. Зазначає, що важливо є також те, що будинок економічно вигідний у плані оплати комунальних послуг. Завдяки енергозберігаючій системі будівництва суми у платіжках – в рази нижчі, ніж на багатьох інших об’єктах поруч.У ЖК «ForRest» обіцяють, що це – саме той ідеальний варіант помешкання, у якому поєднуються комфорт, розкіш і економія, яка сьогодні є надзвичайно важливою.Детальнішу інформацію можна дізнатися на сайті житлового комплексу , або ж за телефонамита. Центр продажу квартир розташований поблизу кінцевої зупинки на вулиці Володимирській.

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