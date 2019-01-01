Мережа «АТБ» опікується здоров’ям і добробутом нації*
Сьогодні, 17:30
Нещодавно найбільший вітчизняний ритейлер вчетверте підтримав всеукраїнську спортивну ініціативу «Dnipro АТВ Marathon». Марафон проводять у Дніпрі з 2016 року, а через рік лідер галузі став його генеральним спонсором. «АТБ» витрачає на цей важливий проєкт шестизначні суми, проте роль компанії не обмежується лише фінансами. Завдяки драйверу української торгівлі значно розширилося коло учасників і партнерів цієї спортивної події, що надало їй масштабності та соціального значення.
Саме завдяки зусиллям «АТБ-Маркет» були створені усі умови, аби у змаганнях «Dnipro АТВ Marathon» змогли взяти участь не тільки фізично міцні представники молоді, але й люди з обмеженими можливостями, пенсіонери, учасники бойових дій на сході країни та навіть дітлахи. Кожен учасник мав нагоду пробігти одну з дистанцій на вибір: 42 км, 21 км, 10 км, 5 км, 1,6 км (милю). У програмі були передбачені естафети та дитячі забіги. Цьогоріч за підтримки багаторічного лідера вітчизняного ринку роздрібної торгівлі випробували свої сили у марафоні понад 800 бігунів.
Долучившись до проєкту, компанія, у якій працюють понад 60 тисяч осіб, зокрема й волиняни, фактично надала йому загальнонаціонального значення.
«Ми пишаємося тим, що беремо участь у такому важливому всеукраїнському проєкті», – підкреслила заступник генерального директора компанії «АТБ-Маркет» Наталія Шаповалова.
Корпорація вкотре доводить, що соціальна відповідальність бізнесу не обмежується лише справною сплатою податків. Не менш цінними для суспільства є оздоровчі, спортивні, освітні, культурні й інші проєкти, які можна назвати інвестиціями у добробут та здоров’я нації. Наприклад, минулого року в межах «Дніпро АТБ Марафон» провели благодійну акцію «Миля добра». Усі зібрані кошти були спрямовані компанією на потреби поранених бійців, що воювали в зоні АТО, а тепер перебувають на лікуванні в обласній лікарні. Створений за європейським зразком спортивно-оздоровчий проєкт набув соціального та патріотичного значення. Наскільки сьогодні це важливо для нашого стомленого війною й економічними негараздами суспільства, напевно, розуміє кожен українець. Не принципово, де він мешкає: у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі чи нашому Луцьку – здоров’я нації й об’єднання людей є нашою спільною справою. Сьогодні це пріоритетна складова стратегії розвитку лідера вітчизняного ритейлу. У дискаунтерах «АТБ» вже понад чверть сторіччя кожного покупця прийнято вважати повноправним партнером, з належною повагою ставитися до його потреб і побажань, шанувати регіональну ідентичність і традиції всіх регіонів присутності мережі.
Станом на сьогодні 1026 дискаунтерів «АТБ» цілодобово працюють у 263 містах 23 областей України, у тому числі й Волинської. На полицях кожного з них завжди є понад 3,5 тисячі найменувань гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів за цінами, що є нижчими за середньоринкові на 10–15%. Майже третину складає так званий ексклюзивний асортимент, який представлено товарами власних торгових марок і власним імпортом. Якість цієї продукції анітрохи не поступається якості аналогів інших брендів, а от їхня ціна може бути нижчою на 40%. У цьому вже переконалися понад три з половиною мільйони громадян у різних куточках країни, які є постійними клієнтами мережі «АТБ».
Текст - Ольга КИРИЧОК
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Саме завдяки зусиллям «АТБ-Маркет» були створені усі умови, аби у змаганнях «Dnipro АТВ Marathon» змогли взяти участь не тільки фізично міцні представники молоді, але й люди з обмеженими можливостями, пенсіонери, учасники бойових дій на сході країни та навіть дітлахи. Кожен учасник мав нагоду пробігти одну з дистанцій на вибір: 42 км, 21 км, 10 км, 5 км, 1,6 км (милю). У програмі були передбачені естафети та дитячі забіги. Цьогоріч за підтримки багаторічного лідера вітчизняного ринку роздрібної торгівлі випробували свої сили у марафоні понад 800 бігунів.
Долучившись до проєкту, компанія, у якій працюють понад 60 тисяч осіб, зокрема й волиняни, фактично надала йому загальнонаціонального значення.
«Ми пишаємося тим, що беремо участь у такому важливому всеукраїнському проєкті», – підкреслила заступник генерального директора компанії «АТБ-Маркет» Наталія Шаповалова.
Корпорація вкотре доводить, що соціальна відповідальність бізнесу не обмежується лише справною сплатою податків. Не менш цінними для суспільства є оздоровчі, спортивні, освітні, культурні й інші проєкти, які можна назвати інвестиціями у добробут та здоров’я нації. Наприклад, минулого року в межах «Дніпро АТБ Марафон» провели благодійну акцію «Миля добра». Усі зібрані кошти були спрямовані компанією на потреби поранених бійців, що воювали в зоні АТО, а тепер перебувають на лікуванні в обласній лікарні. Створений за європейським зразком спортивно-оздоровчий проєкт набув соціального та патріотичного значення. Наскільки сьогодні це важливо для нашого стомленого війною й економічними негараздами суспільства, напевно, розуміє кожен українець. Не принципово, де він мешкає: у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі чи нашому Луцьку – здоров’я нації й об’єднання людей є нашою спільною справою. Сьогодні це пріоритетна складова стратегії розвитку лідера вітчизняного ритейлу. У дискаунтерах «АТБ» вже понад чверть сторіччя кожного покупця прийнято вважати повноправним партнером, з належною повагою ставитися до його потреб і побажань, шанувати регіональну ідентичність і традиції всіх регіонів присутності мережі.
Станом на сьогодні 1026 дискаунтерів «АТБ» цілодобово працюють у 263 містах 23 областей України, у тому числі й Волинської. На полицях кожного з них завжди є понад 3,5 тисячі найменувань гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів за цінами, що є нижчими за середньоринкові на 10–15%. Майже третину складає так званий ексклюзивний асортимент, який представлено товарами власних торгових марок і власним імпортом. Якість цієї продукції анітрохи не поступається якості аналогів інших брендів, а от їхня ціна може бути нижчою на 40%. У цьому вже переконалися понад три з половиною мільйони громадян у різних куточках країни, які є постійними клієнтами мережі «АТБ».
Текст - Ольга КИРИЧОК
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