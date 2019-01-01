Мережа «АТБ» опікується здоров’ям і добробутом нації*

Нещодавно найбільший вітчизняний ритейлер вчетверте підтримав всеукраїнську спортивну ініціативу «Dnipro АТВ Marathon». Марафон проводять у Дніпрі з 2016 року, а через рік лідер галузі став його генеральним спонсором.витрачає на цей важливий проєкт шестизначні суми, проте роль компанії не обмежується лише фінансами. Завдяки драйверу української торгівлі значно розширилося коло учасників і партнерів цієї спортивної події, що надало їй масштабності та соціального значення.Саме завдяки зусиллям «АТБ-Маркет» були створені усі умови, аби у змаганнях «Dnipro АТВ Marathon» змогли взяти участь не тільки фізично міцні представники молоді, але й люди з обмеженими можливостями, пенсіонери, учасники бойових дій на сході країни та навіть дітлахи. Кожен учасник мав нагоду пробігти одну з дистанцій на вибір: 42 км, 21 км, 10 км, 5 км, 1,6 км (милю). У програмі були передбачені естафети та дитячі забіги. Цьогоріч за підтримки багаторічного лідера вітчизняного ринку роздрібної торгівлі випробували свої сили у марафоні понад 800 бігунів.Долучившись до проєкту, компанія, у якій працюють понад 60 тисяч осіб, зокрема й волиняни, фактично надала йому загальнонаціонального значення.«Ми пишаємося тим, що беремо участь у такому важливому всеукраїнському проєкті», – підкреслила заступник генерального директора компанії «АТБ-Маркет»Корпорація вкотре доводить, що соціальна відповідальність бізнесу не обмежується лише справною сплатою податків. Не менш цінними для суспільства є оздоровчі, спортивні, освітні, культурні й інші проєкти, які можна назвати інвестиціями у добробут та здоров’я нації. Наприклад, минулого року в межах «Дніпро АТБ Марафон» провели благодійну акцію «Миля добра». Усі зібрані кошти були спрямовані компанією на потреби поранених бійців, що воювали в зоні АТО, а тепер перебувають на лікуванні в обласній лікарні. Створений за європейським зразком спортивно-оздоровчий проєкт набув соціального та патріотичного значення. Наскільки сьогодні це важливо для нашого стомленого війною й економічними негараздами суспільства, напевно, розуміє кожен українець. Не принципово, де він мешкає: у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі чи нашому Луцьку – здоров’я нації й об’єднання людей є нашою спільною справою. Сьогодні це пріоритетна складова стратегії розвитку лідера вітчизняного ритейлу. У дискаунтерах «АТБ» вже понад чверть сторіччя кожного покупця прийнято вважати повноправним партнером, з належною повагою ставитися до його потреб і побажань, шанувати регіональну ідентичність і традиції всіх регіонів присутності мережі.Станом на сьогодні 1026 дискаунтерів «АТБ» цілодобово працюють у 263 містах 23 областей України, у тому числі й Волинської. На полицях кожного з них завжди є понад 3,5 тисячі найменувань гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів за цінами, що є нижчими за середньоринкові на 10–15%. Майже третину складає так званий ексклюзивний асортимент, який представлено товарами власних торгових марок і власним імпортом. Якість цієї продукції анітрохи не поступається якості аналогів інших брендів, а от їхня ціна може бути нижчою на 40%. У цьому вже переконалися понад три з половиною мільйони громадян у різних куточках країни, які є постійними клієнтами мережі «АТБ».