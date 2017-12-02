Бренди, нові обличчя і «танці» від Tesla: яким був Lutsk Fashion Weekend*

Відгриміла наймодніша подія осені-2019. Вже водинадцяте усіх, хто не може жити без трендів, краси та стилю зібравФеєрична фешн-подія, що відбулася 28 вересня, цього разу вразила відвідувачів не лише різноманіттям представленого підчас показів одягу, але й незвичною локацією. Дійство вперше відбулося у головному офісі компанії, що в селі Струмівка.Місце, що було незвичним як для організаторів, так і для моделей та гостей, безсумнівно, стало родзинкою вечірки.Перед стартом показів від українських дизайнерів організаторка події, власниця модельного агентства Grace Model Houseрозповіла, що приміщення компанії WEST AUTO HUB дуже вдало «вписалося» у формат Lutsk Fashion Weekend.«Ми завжди експериментуємо з новими місцями і намагаємося зробити для своїх гостей найякісніше, найкраще, наймодніше. Тому не дивно, що обрали це неймовірно стильне місце», - зауважила Анна Тріль.З 18-ої години гості фешн-вечірки смакували ігристі напої, оглядали шоу-руми та спілкувалися в очікуванні старту модних показів.Зрештою, приблизно о 18:30 довгоочікуване дійство стартувало і на подіум вийшли перші моделі в одязі Karol byзі Львова. Дизайнерка неодноразово брала участь у Lutsk Fashion Weekend і щоразу їй вдавалося здивувати глядача.Опісля ж ведучі Анна Тріль таподякували усім, хто долучився до організації заходу. Насамперед, генеральному партнеру – WEST AUTO HUB, комплексу, який пропонує всі послуги для автовласників в одному місці: від допомоги у виборі авто до постановки на облік. Особисту подяку Анна Тріль висловила керівниці відділу маркетингу та регіонального розвитку компаніїта керівниці відділу маркетингуза допомогу в організації заходу та облаштування приміщення для комфорту кожного з гостей Lutsk Fashion Weekend.Подякували й іншим партнерам, серед яких – «ігристий» бренд Novellina, який створює святковий настрій гостям фешн-вечірки, а також звукооператори, візажисти, фотографи тощо.Майже о сьомій вечора на гостей Lutsk Fashion Weekend очікував справжній сюрприз, своєрідний неймовірний бонус від організаторів – ексклюзивна презентація електричного кросовера Tesla Model X, який став справжньою «фішкою» вечірки. Презентація відбулася у доволі несподіваній формі – вражаючого світлозвукового шоу з «танцем» Tesla, коли під музику мигали фари і ніби крила рухалися задні двері електрокару.До слова, щасливі власники Tesla Model X – сім’я– купили авто своєї мрії у генерального партнера фешн-події WEST AUTO HUB.Після ексклюзивної презентації відбувся другий модний показ від дизайнерки. У 2018 році вона заснувала власний бренд OL ZIUKINA. Разом з тим є власницею магазину-ательє MILET.Колекція, яку побачили гості Lutsk Fashion Weekend, виготовлена з вельвету у насичених кольорах. За основу колекції дизайнерка взяла моду 70-80 тих років. Насичені кольори ідеально підійдуть для осінніх луків та додадуть впевненості.Безсумнівно, впевненості додадуть і розіграні у перервах між показами подарунки від Novellina та інших спонсорів. Ті гості, які були активними під час заходу, не пішли додому з порожніми руками.Продовжили фешн-вечірку показами однієї сукні від 5 дизайнерів –, бренду(дизайнер) та. До слова, дизайнер Олеся Берестюк дефілювала у створеному нею образі сама. Вона презентувала білосніжний наряд.«Саме такою я бачу сучасну українську жінку. Її одяг – мінімалістичний та елегантний», – зауважила авторка образу.Наступним на подіумі Lutsk Fashion Weekend презентували бренд стильного молодіжного одягу PAPAYA, родом із Західної України. Ведучі заходу зауважили, що кожна дівчина знайде щось для себе в PAPAYA. До того, одяг і взуття тут – доступні для всіх. Осіння колекція PAPAYA, яку презентували лучанам, поєднала у собі верхній одяг, актуальні костюми та сорочки в природних тонах. Простота, жіночність та комфорт – пріоритети осінньої колекції PAPAYA.Проєкт «Краса без меж», який презентували на подіумі наступним, – особливий,такий, що вщент зламав стереотипи багатьох відвідувачів. Учасниці цього показу довели, що сучасні стандарти жіночої краси – це не лише молодість, параметри «90-60-90» та високий зріст. Адже еталоном є успішна самодостатня жінка, яка надихає, стає прикладом та спонукає до пошуку нових можливостей. «Її краса і чарівність, найперше, в індивідуальності, яка постійно змінюється, збагачується досвідом, мудрістю та витонченістю. Красива українська жінка – Вона ламає стереотипи. Вона поєднує в собі успішну леді, професіоналку своєї справи, люблячу маму та дружину, звабливу німфу. Саме така жінка – красива без меж», - сказав про учасниць ведучий Павло Луцака.Одягнули учасниць проекту дизайнери Технічного коледжу Луцького національного технічного університету та власне студенти університету. Подіумом дефілювали моделі в одязі з колекцій «Весняна рапсодія», «Петриківські тіні» та kArtilen.До слова, у проєкті «Краса без меж» взяли участь і працівниці WEST AUTO HUB – керівниця відділу маркетингу Іванна Костюк та керівниця відділу сертифікації«Як тільки я зайшла за куліси, перші мої слова були: «Вау! Як круто! Хочу ще». Мені дуже сподобалося. Я дуже хвилювалася, бо я немодельної зовнішності, немодельної фігури, низька. Думала, що у мене не вийде, особливо, коли побачила, як ходять подіумом моделі. Не можу судити, вийшло чи ні, але те, що отримала крутий досвід, це 100%», - поділилася враженнями Іванна Костюк. Вона додала, що неймовірно сподобався проєкт усім його учасницям. Вони в захваті від того, як сприймали їх глядачі.«Ми відчули себе справжніми моделями і справжніми зірками. Дякую за таку можливість Анні Тріль, модельному агентству Grace Model House та комплексу WEST AUTO HUB», - висловилася учасниця проєкту «Краса без меж».З особливою приємністю Анна Тріль презентувала наступного учасника модних показів – бренд. Ведуча зауважила, що бренд став її особистим відкриттям цього року.«Одяг настільки зручний та крутий. І варто це оцінити вже після першої примірки. Модний та красивий жіночий дизайнерський одяг «KRIZA» – це цікаві лімітовані луки, які суттєво відрізняються від всього звичного. Вони здатні не просто зробити з дівчини чи жінки королеву, а також підкреслити їх смак та індивідуальність.Якщо ви хочете виглядати яскраво та мати в гардеробі речі, кожна з яких буде вашою улюбленою – значить магазин Soprano, де представлені дизайнерський одяг та італійське взуття відомих брендів – ідеальне місце, щоб зробити ідеальні покупки», – презентувала бренд Анна Тріль, яка, до слова, і сама була в образі від KRIZA.Розважали гостей модного заходу юні таланти студії сучасного танцюShowbox. А наступною на подіум вийшла відома луцька співачка, під музичний супровід якої відбувся показ білизни бренду«Це наша знахідка. Талант якої ми роздивилися на одному показі. І вже у жовтні цього року вона їде підкорювати професійний подіум Lviv Fashion Week», - так висловилася Анна Тріль про наступну дизайнерку –, яка презентувала одяг під брендом ZALESOVA.Завершували ж Lutsk Fashion Weekend показом курток від. Холодні дні та пади – попереду, тож куртки від PARKAS – саме на часі.Одинадцятий Lutsk Fashion Weekend – позаду. Але організатори запевняють, що модні події триватимуть й щоразу даруватимуть гостям щось нове та несподіване.Своєю чергою, на WEST AUTO HUB же зауважують, що були неймовірно раді долучитися до організації грандіозної модної вечірки.«Ми завжди раді зустрічати на своїй локації нових гостей. Адже ми залюбки не лише займаємося бізнесом, але й долучаємося до різних соціальних ініціатив. Все це приносить масу задоволення, бо ми знаємо, що робимо це для людей», – розповіла керівниця відділу маркетингу та регіонального розвитку компанії Вікторія Доманська. Вона додала, що приміщення комплексу WEST AUTO HUB можуть радо надати в оренду для будь-яких подій - лекцій, семінарів, музичних чи спортивних заходів. За визначену суму оплати пропонують приміщення з усіма зручностями та посадковими місцями.