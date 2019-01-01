Куток покупця: де на Волині шукати натуральні корисні продукти*

Уже цього року на полицях 1030 дискаунтерівзначно побільшає ексклюзивних товарів найвищого ґатунку. Багаторічний лідер вітчизняного ритейлу розширює перелік продукції власних торгових марок. Так званий ексклюзивний асортимент супермаркетів «АТБ» представлений у всіх куточках України і вже перевищує 900 найменувань. За якістю ця продукція не поступається аналогам інших брендів, а от коштує на 30% дешевше.Протягом 2019 року компанія «АТБ-Маркет» активно інвестує у розвиток власних торгових марок. Акцент зроблено на виготовленні інноваційної продукції категорії «Фреш». Також планують розширити лінійку товарів ТМ «Спецзамовлення «АТБ». Високоякісних молочних продуктів і ковбасних виробів значно побільшає. Окрім того, виготовлятимуть цю продукцію виключно з молока та м’яса вищого сорту згідно із держстандартами. Планують оновити преміальний асортимент ТМ «De Luxe».«Товари наших власних торгових марок представлені тільки в «АТБ», оскільки їх виготовляють на замовлення. До них ми висуваємо найсуворіші вимоги, адже вони фактично є обличчям нашої компанії. Таким чином, незважаючи на доступну ціну, якість продукції власного виробництва не поступається якості товарів розкручених брендів», – розповідає заступник генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет». Зараз корпорація «АТБ» має чотири власні торгові марки. Преміальний сегмент «АТБ» представлено ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», середній плюс – ТМ «Спецзамовлення “АТБ”», середній – ТМ «Своя лінія». Найбільш економну продукцію пропонує українському покупцю, у тому числі й у магазинах Луцька, ТМ «Розумний вибір».Асортимент «АТБ» сьогодні становить понад три з половиною тисячі найменувань. Обсяг ексклюзивної продукції власного виробництва вже перевищує 23%. Це означає, що приблизно кожен п’ятий товар можна купити значно дешевше, адже до його вартості не включили чималі витрати на рекламу, промоакції, транспортування, зберігання тощо. Це дозволяє 3,5 мільйонам постійних клієнтів економити кошти сімейного бюджету.За більш ніж 25 років на ринку ритейлу мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, перетворилася на галузевого лідера. Сьогодні дискаунтери мережі цілодобово працюють у 264 містах 22 областей, включаючи й нашу Волинь. Незмінним у стратегії розвитку «АТБ» лишається піклування про потреби клієнтів. У пріоритеті – виготовлення безпечної, здорової продукції без додавання пальмової олії, небезпечних харчових консервантів, фарбників і підсилювачів смаку. Заради того, щоб ми з вами завжди мали можливість купувати гарантовано свіжі та якісні товари, компанія «АТБ-Маркет» створила найбільшу в країні логістичну інфраструктуру: збудувала близько десяти мультитемпературних складських центрів європейського зразка, володіє власним вантажним автопарком. Це дозволяє у визначені терміни доставляти продукцію до супермаркетів в усіх куточках країни. Також «АТБ-Маркет» інвестувала сотні мільйонів гривень у передові розробки й інновації, такі як система рекуперації тепла (тепло від роботи холодильного обладнання спрямовують на обігрів приміщень та інші потреби). Компанія «АТБ» створила унікальний формат – український дискаунтер, суть якого полягає у встановленні найнижчих цін на ринку (у середньому на 10–15%) при суворому дотриманні найвищих світових стандартів якості. Українці гідно оцінили таку діяльність.