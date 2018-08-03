На Волині підприємство вирубало три гектари лісу. РОЗСЛІДУВАННЯ





Про це йдеться у матеріалі видання



Ми спробували знайти місце незаконної вирубки та з’ясувати, хто насправді знищив стільки лісу. Тож вирушили до Камінь-Каширського району.



Як розповіли нам у Волинському обласному управлінні лісового і мисливського господарства, інцидент трапився у Сошичненському лісництві поблизу села Стобихівка Камінь-Каширського району. Факт самовільної рубки зафіксовано працівниками державної лісової охорони ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс». За попередньою інформацією лісівників, вирубку здійснило підприємство, яке у цих місцях займається вирощуванням ягід.







«Самовільна порубка відбулась на території лісопорядкування на лінії розмежування 48 і 49 виділу 56 кварталу Сошичненського лісництва. Тут було самовільно вирубано ліс однією із фірм, що працює на території району.Ми робили зйомку. Тож за нашими підрахунками, порубка відбулась на площі близько 3 гектарівдержлісфонду. Це виявив місцевий майстер лісу, який повідомив на підприємство. Згодом було проведено заміри пнів і встановлено нанесення збитків в розмірі понад 800 тисяч гривень», – розповідає інженер з охорони та захисту лісу ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» Сергій Віруцький.



За словами лісівників, за фактом уже порушено кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру. Тож наразі тривають слідчі дії.







Таким чином, ми вирішили звернутись за подробицями до правоохоронних органів. Зокрема, заступник начальника, начальник слідчого відділення Камінь-Каширського райвідділу, капітан поліції Богдан Плясун підтвердив, що на даний час ними розслідується кримінальне провадження за фактом незаконної вирубки лісу поблизу села Стобихівка.



«Кваліфікація кримінального правопорушення - ч.2 ст. 367 (Службова недбалість), яка передбачає позбавлення волі від 2 до 5 років. Наразі тривають слідчі дії і з’ясовуються усі обставини вчинення цього кримінального правопорушення. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала кількість зрубаних дерев та їх діаметри. За результатами цього було складено протокол. За первинною інформацією ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс», сума збитків орієнтовно становить 800 тис.грн, хоча на даний час це ще не остаточна цифра», – зауважив у коментарі начальник слідчого відділу Богдан Плясун.



Тим не менше, з чиєї вини це відбулось – правоохоронці покивідмовились казати. Мовляв, ситуація двозначна, адже і лісівники, і підприємство, яке провело вирубку, мають на ці землі усі необхідні документи. Тож у справі ще треба буде розбиратись.







Ми вирішили не гаяти часу і попросили лісівників показати нам місце самовільної вирубки та розповісти про те, хто винен і чому так сталось.



«Згідно з даними лісопорядкування, ці землі належать до Державного лісового фонду. В той самий час, підприємство, яке займається вирощуванням лохини, переконує, що в них є всі необхідні документи на ці землі і вони видані на законних підставах. Тут поряд їм теж дали в оренду землі. Згодом вони взяли в оренду ще кілька гектарів. Тож при виконанні своїх планових робіт із розчищення територій від самосіву за короткий термін було зрізано близько 3 гектарів лісу. Направду, представники підприємства не заперечують, що це вони зробили порубку. Але також водночас стверджують, що вирубка відбувалася в рамках їхніх регламентних робіт. Вони вважали, що це самозаліснені землі. Але в дійсності це були створені культури. І в лісовому фонді відмічено, коли садився цей ліс. Вік цього насадження, згідно з документацією, було чітко визначено», – пояснює Сергій Віруцький.







Таким чином, лісники пред’явили документи, які підтверджують належність цих земель до лісового фонду.



Тим не менше, ми вирішили відшукати і представників підприємства, яке провело вирубку та розчищення території.



Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, ТОВ «Блюбері СТО» – фактично єдине, яке працює у напрямку рослинництва на території району, зареєстровано у селі Стобихівка Камінь-Каширського району. Його засновниками є ковельчанин Олег Клюнда, Віталій Семенюк та Віталій Озимук. Основний вид діяльності – вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев та торгівля цією продукцією.







За телефоном, вказаним у реєстрі, нам вдалось сконтактувати з одним зі співвласників товариства. Ним виявився Віталій Семенюк, який не став відмовлятися від коментарів, а одразу виїхав на місце та показав усі наявні у них документи.







«Ми на даний час знаходимося на території, про яку лісники кажуть, що це їхня ділянка. Та насправді був проведений державний аукціон і ми законно взяли ці землі в орендуна 25 років. Ділянку нам в оренду надавали не лісівники, а Держгеокадастру встановленому законом порядку. Адже землі знаходяться за межами сільської ради. Саме на цих спірних ділянках ми порядкуємо десь до двох років, а займаємося ними вже, певно, з рік. Загалом ми ведемо свою господарську діяльність на цій території майже 3 роки і маємо вже засаджені поля», – розповідає Віталій Семенюк.







За його словами, вирощування такої ягоди, як лохина, потребує великих фінансових вкладень і це досить тривалий підготовчий процес.



«Землю треба довгий час готувати перед тим, як у неї висадити саджанці лохини. У нас є витяги на право власності і всі агротехнічні паспорти на підготовку земель до засадження культурами. Ці землі повинні відповідати усім нашим вимогам для посадки ягоди. Тому так, ми проводили тут зачистку, але такі умови нашої діяльності. Тим паче,у нас є всі установчі документи, витяги та накази Держгеокадастру. Всі документи у нас в порядку.Ми не мали узгоджувати з лісниками жодних своїх дій щодо розчищення території під висадку лохини», – запевнив один із засновників ТОВ «Блюбері СТО».







Натомість інженер з охорони та захисту лісу ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» Сергій Віруцький переконаний у протилежному.



«Справа в тім, що ми користуємося матеріалами лісопорядкування. Саме вони у цій ситуації є правовстановлюючими документами. Є проект розвитку лісового господарства на 10 років. Згідно з проектом, це - земля для вирощування лісів. На цих землях ми вирощуємо ліс, у нас є акти, витяги і вся технічна документація», – запевняє представник ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс».



В той же час, Віталій Семенюк припускає, що помилку та неточності у документах було допущено ще набагато давніше. Саме тому й виникла така проблема, що землі фактично у підпорядкуванні двох різних установ.



«Документи щодо лісопорядкування з 1996 року і тут трохи кульгають. Але це треба доводити до тями, аби не було таких казусів, що на одні землі є два законні власники – Державне агентство лісових ресурсів і Держгеокадастр. Тоді проблеми будуть вирішено і не буде накладок та подібних суперечок. Наскільки я знаю, то інвентаризаціях цих земель була проведена у 2015 чи 2016 році. І ці землі належать Держгеокадастру і їхнє призначення – під с/г виробництво. Тому, взявши їх в оренду ми одразу ж приступили до зачистки і вирубки цих корчів і самосіву», – зауважує Віталій Семенюк.



Лісівники натомість переконують,що це планове заліснення.



«Там є рови, і рядки лісів. Йому десь до 30 років. Це не самосів, а створений та доглянутий ліс. Може бути, що це ліс V розряду. Це місце було заліснене. Нам неприємно і вам неприємно. Ми понесли збитки і ви понесли затрати. Переконаний в одному - землі повинні використовуватись за цільовим призначенням», - наголосив інженер з охорони та захисту лісу ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» Сергій Віруцький.



За припущеннями Віталія Семенюка, фірма, яка робила технічні зйомки, коли проводилась інвентаризація земель, не все взяла до уваги.







«Нині ці землі належать нам. Ми їх взяли законно в оренду через аукціон і ми чесно сплачуємо за ці землі податки. Ми працюємо повністю в межах законодавства. Якби ми не працювали в межах закону – ми б були змушені визнати свою вину», – ще раз наголосив один із засновників ТОВ «Блюбері СТО»



Віталій Семенюк показує оригінали усіх документів та наголошує, що перед тим, як розпочати висадку, – їхнє товариство пройшло погодження в усіх інстанціях, починаючи від сільської та районної ради, до ОДА. Лише після цього робився генплан лісу і їм на руки видавалась технічна документація.



«Ми написали клопотання в інспекцію Держгеокадастру для роз’яснення. Це та ситуація, коли і лісівників можна зрозуміти. Адже вони слідкують за тим, щоб не було незаконних вирубок. А нас також, бо ми маємо всі необхідні законно видані документи на право своєї діяльності на цих землях. Я думаю, тут уже мають розбиратись відповідні органи», - резюмував співвласник ТОВ «Блюбері СТО» Віталій Семенюк.



Отож, надалі справа – за слідством. Адже саме правоохоронні структури мають встановити, чи відбулось порушення закону і хто саме в цьому винен. Єдиний логічний варіант – встановити, хто насправді є власником земель: Держгеокадастр, який надав ділянки в оренду товариству «Блюбері СТО», чи лісівники. Та з огляду на наявність документів в обох сторін, остаточну крапку у цій справі доведеться ставити представникам Феміди.







Зі свого боку ми беремося стежити за ходом розслідування. Адже ситуація, що виникла, не звичайна земельна колізія, а досить принципова справа.



І до теми.



Якщо проаналізувати маленький такий, майже «непомітний» факт, що в результаті цієї справи став загальновідомим. «Нічийних» самозаліснених земель, які вже перетворилися у молодий ліс, на Волині близько 2,5 тис. га. Про це зазначають у Волинському ОУЛМГ. Уже розкорчованих – не одна тисяча гектарів. Збитків через це ніхто не рахував і вже, очевидно,не рахуватиме. Тому що з боку орендарів земель усе законно. Але якщо зробити навіть дуже приблизні розрахунки: на 3 га знищених молодих лісів збитки становлять 800 тис. грн, то через викорчовуваннятисячі гектарів самосівів це будуть мільярди!?



А якщо взяти у масштабах України…

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Питання незаконної вирубки лісів на Волині завжди стояло досить гостро, оскільки більше третини області вкрито зеленими насадженнями. Час від часу у ЗМІ повідомляють про затримання лісокрадів та факти незаконних рубок. Однак одне з останніх повідомлень вразило багатьох – самовільно вирубано лісів на площі майже 3 гектари!Про це йдеться у матеріалі видання Район.Луцьк Ми спробували знайти місце незаконної вирубки та з’ясувати, хто насправді знищив стільки лісу. Тож вирушили до Камінь-Каширського району.Як розповіли нам у Волинському обласному управлінні лісового і мисливського господарства, інцидент трапився у Сошичненському лісництві поблизу села Стобихівка Камінь-Каширського району. Факт самовільної рубки зафіксовано працівниками державної лісової охорони ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс». За попередньою інформацією лісівників, вирубку здійснило підприємство, яке у цих місцях займається вирощуванням ягід.«Самовільна порубка відбулась на території лісопорядкування на лінії розмежування 48 і 49 виділу 56 кварталу Сошичненського лісництва. Тут було самовільно вирубано ліс однією із фірм, що працює на території району.Ми робили зйомку. Тож за нашими підрахунками, порубка відбулась на площі близько 3 гектарівдержлісфонду. Це виявив місцевий майстер лісу, який повідомив на підприємство. Згодом було проведено заміри пнів і встановлено нанесення збитків в розмірі понад 800 тисяч гривень», – розповідає інженер з охорони та захисту лісу ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс»За словами лісівників, за фактом уже порушено кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру. Тож наразі тривають слідчі дії.Таким чином, ми вирішили звернутись за подробицями до правоохоронних органів. Зокрема, заступник начальника, начальник слідчого відділення Камінь-Каширського райвідділу, капітан поліціїпідтвердив, що на даний час ними розслідується кримінальне провадження за фактом незаконної вирубки лісу поблизу села Стобихівка.«Кваліфікація кримінального правопорушення - ч.2 ст. 367 (Службова недбалість), яка передбачає позбавлення волі від 2 до 5 років. Наразі тривають слідчі дії і з’ясовуються усі обставини вчинення цього кримінального правопорушення. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала кількість зрубаних дерев та їх діаметри. За результатами цього було складено протокол. За первинною інформацією ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс», сума збитків орієнтовно становить 800 тис.грн, хоча на даний час це ще не остаточна цифра», – зауважив у коментарі начальник слідчого відділу Богдан Плясун.Тим не менше, з чиєї вини це відбулось – правоохоронці покивідмовились казати. Мовляв, ситуація двозначна, адже і лісівники, і підприємство, яке провело вирубку, мають на ці землі усі необхідні документи. Тож у справі ще треба буде розбиратись.Ми вирішили не гаяти часу і попросили лісівників показати нам місце самовільної вирубки та розповісти про те, хто винен і чому так сталось.«Згідно з даними лісопорядкування, ці землі належать до Державного лісового фонду. В той самий час, підприємство, яке займається вирощуванням лохини, переконує, що в них є всі необхідні документи на ці землі і вони видані на законних підставах. Тут поряд їм теж дали в оренду землі. Згодом вони взяли в оренду ще кілька гектарів. Тож при виконанні своїх планових робіт із розчищення територій від самосіву за короткий термін було зрізано близько 3 гектарів лісу. Направду, представники підприємства не заперечують, що це вони зробили порубку. Але також водночас стверджують, що вирубка відбувалася в рамках їхніх регламентних робіт. Вони вважали, що це самозаліснені землі. Але в дійсності це були створені культури. І в лісовому фонді відмічено, коли садився цей ліс. Вік цього насадження, згідно з документацією, було чітко визначено», – пояснює Сергій Віруцький.Таким чином, лісники пред’явили документи, які підтверджують належність цих земель до лісового фонду.Тим не менше, ми вирішили відшукати і представників підприємства, яке провело вирубку та розчищення території.Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, ТОВ «Блюбері СТО» – фактично єдине, яке працює у напрямку рослинництва на території району, зареєстровано у селі Стобихівка Камінь-Каширського району. Його засновниками є ковельчанин Олег Клюнда, Віталій Семенюк та Віталій Озимук. Основний вид діяльності – вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев та торгівля цією продукцією.За телефоном, вказаним у реєстрі, нам вдалось сконтактувати з одним зі співвласників товариства. Ним виявився, який не став відмовлятися від коментарів, а одразу виїхав на місце та показав усі наявні у них документи.«Ми на даний час знаходимося на території, про яку лісники кажуть, що це їхня ділянка. Та насправді був проведений державний аукціон і ми законно взяли ці землі в орендуна 25 років. Ділянку нам в оренду надавали не лісівники, а Держгеокадастру встановленому законом порядку. Адже землі знаходяться за межами сільської ради. Саме на цих спірних ділянках ми порядкуємо десь до двох років, а займаємося ними вже, певно, з рік. Загалом ми ведемо свою господарську діяльність на цій території майже 3 роки і маємо вже засаджені поля», – розповідає Віталій Семенюк.За його словами, вирощування такої ягоди, як лохина, потребує великих фінансових вкладень і це досить тривалий підготовчий процес.«Землю треба довгий час готувати перед тим, як у неї висадити саджанці лохини. У нас є витяги на право власності і всі агротехнічні паспорти на підготовку земель до засадження культурами. Ці землі повинні відповідати усім нашим вимогам для посадки ягоди. Тому так, ми проводили тут зачистку, але такі умови нашої діяльності. Тим паче,у нас є всі установчі документи, витяги та накази Держгеокадастру. Всі документи у нас в порядку.Ми не мали узгоджувати з лісниками жодних своїх дій щодо розчищення території під висадку лохини», – запевнив один із засновників ТОВ «Блюбері СТО».Натомість інженер з охорони та захисту лісу ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» Сергій Віруцький переконаний у протилежному.«Справа в тім, що ми користуємося матеріалами лісопорядкування. Саме вони у цій ситуації є правовстановлюючими документами. Є проект розвитку лісового господарства на 10 років. Згідно з проектом, це - земля для вирощування лісів. На цих землях ми вирощуємо ліс, у нас є акти, витяги і вся технічна документація», – запевняє представник ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс».В той же час, Віталій Семенюк припускає, що помилку та неточності у документах було допущено ще набагато давніше. Саме тому й виникла така проблема, що землі фактично у підпорядкуванні двох різних установ.«Документи щодо лісопорядкування з 1996 року і тут трохи кульгають. Але це треба доводити до тями, аби не було таких казусів, що на одні землі є два законні власники – Державне агентство лісових ресурсів і Держгеокадастр. Тоді проблеми будуть вирішено і не буде накладок та подібних суперечок. Наскільки я знаю, то інвентаризаціях цих земель була проведена у 2015 чи 2016 році. І ці землі належать Держгеокадастру і їхнє призначення – під с/г виробництво. Тому, взявши їх в оренду ми одразу ж приступили до зачистки і вирубки цих корчів і самосіву», – зауважує Віталій Семенюк.Лісівники натомість переконують,що це планове заліснення.«Там є рови, і рядки лісів. Йому десь до 30 років. Це не самосів, а створений та доглянутий ліс. Може бути, що це ліс V розряду. Це місце було заліснене. Нам неприємно і вам неприємно. Ми понесли збитки і ви понесли затрати. Переконаний в одному - землі повинні використовуватись за цільовим призначенням», - наголосив інженер з охорони та захисту лісу ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» Сергій Віруцький.За припущеннями Віталія Семенюка, фірма, яка робила технічні зйомки, коли проводилась інвентаризація земель, не все взяла до уваги.«Нині ці землі належать нам. Ми їх взяли законно в оренду через аукціон і ми чесно сплачуємо за ці землі податки. Ми працюємо повністю в межах законодавства. Якби ми не працювали в межах закону – ми б були змушені визнати свою вину», – ще раз наголосив один із засновників ТОВ «Блюбері СТО»Віталій Семенюк показує оригінали усіх документів та наголошує, що перед тим, як розпочати висадку, – їхнє товариство пройшло погодження в усіх інстанціях, починаючи від сільської та районної ради, до ОДА. Лише після цього робився генплан лісу і їм на руки видавалась технічна документація.«Ми написали клопотання в інспекцію Держгеокадастру для роз’яснення. Це та ситуація, коли і лісівників можна зрозуміти. Адже вони слідкують за тим, щоб не було незаконних вирубок. А нас також, бо ми маємо всі необхідні законно видані документи на право своєї діяльності на цих землях. Я думаю, тут уже мають розбиратись відповідні органи», - резюмував співвласник ТОВ «Блюбері СТО» Віталій Семенюк.Отож, надалі справа – за слідством. Адже саме правоохоронні структури мають встановити, чи відбулось порушення закону і хто саме в цьому винен. Єдиний логічний варіант – встановити, хто насправді є власником земель: Держгеокадастр, який надав ділянки в оренду товариству «Блюбері СТО», чи лісівники. Та з огляду на наявність документів в обох сторін, остаточну крапку у цій справі доведеться ставити представникам Феміди.Зі свого боку ми беремося стежити за ходом розслідування. Адже ситуація, що виникла, не звичайна земельна колізія, а досить принципова справа.І до теми.Якщо проаналізувати маленький такий, майже «непомітний» факт, що в результаті цієї справи став загальновідомим. «Нічийних» самозаліснених земель, які вже перетворилися у молодий ліс, на Волині близько 2,5 тис. га. Про це зазначають у Волинському ОУЛМГ. Уже розкорчованих – не одна тисяча гектарів. Збитків через це ніхто не рахував і вже, очевидно,не рахуватиме. Тому що з боку орендарів земель усе законно. Але якщо зробити навіть дуже приблизні розрахунки: на 3 га знищених молодих лісів збитки становлять 800 тис. грн, то через викорчовуваннятисячі гектарів самосівів це будуть мільярди!?А якщо взяти у масштабах України…

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