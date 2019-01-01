Ринок праці: де на Волині шукати роботу з перспективами та зарплатою європейського рівня*

Хто з молодих мешканців Волині не мріє про гарну роботу та зарплату, що забезпечить гідний рівень життя? Перше стабільне та перспективне робоче місце, у тому числі й у Луцьку, може надати багаторічний лідер вітчизняної галузі ритейлу. Компанія «АТБ-Маркет» стабільно працює на українському ринку вже понад 25 років і як роботодавець має чималий перелік переваг. До складу корпорації входять численні підприємства, які займають перші позиції у своїх сегментах бізнесу. Вони займаються управлінням активами, логістикою, виробництвом продуктів харчування, надають туристичні, спортивні й інші послуги. Флагман компанії – торговельна мережа «АТБ» – налічує 1030 дискаунтерів у 264 містах. Більш як 3,5 мільйони громадян сьогодні є постійними клієнтами «АТБ». Мапа присутності торговельних представництв компанії охоплює 22 області країни.Варто також зауважити про особливий підхід до підготовки кадрів, який практикують в «АТБ». Аби гарантовано мати у штаті кваліфікованих менеджерів, продавців, логістів, бухгалтерів, керівників відділів та інших працівників, компанія взялася забезпечувати їм фахову освіту власним коштом. У 2003 році в Дніпрі відкрили перший власний учбовий центр «АТБ». Трохи згодом аналогічні заклади з’явилися у Києві, Одесі та Львові.«Власні учбові центри – гордість компанії «АТБ-Маркет». На сьогодні вони забезпечують не тільки професійне навчання працівників, а й розвиток управлінських якостей керівників, у тому числі й майбутніх. Ми самостійно формуємо величезний внутрішній кадровий резерв. Щорічно у наших учбових центрах підвищують свою кваліфікацію й отримують нові навички понад 4000 осіб», – розповідає директор департаменту управління персоналом корпорації «АТБ»Саме навчальні центри сьогодні забезпечують динамічний розвиток компанії. Наразі вже 100% представників адміністративного штату «АТБ» мають за плечима таку освіту. Навчання є обов’язковим для тих, хто прагне розвитку та розраховує на підвищення. Окрім того, компанія активно розвиває систему корпоративних тренінгів, працює над формуванням лідерських якостей, управлінських і комунікативних навичок працівників. Цікаво, що 85% керівників підрозділів «АТБ» розпочинали кар’єрний шлях на посадах рядових співробітників. Навіть голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ»у 1998 році почав кар'єру в мережі «АТБ» з посади звичайного юриста.Аби цілодобово забезпечувати українців, у тому числі й волинян, гарантовано свіжими та якісними продуктами, докладає максимум зусиль величезна команда фахівців «АТБ» – понад 60 тисяч співробітників. Цей показник постійно зростає, адже динамічний розвиток є неодмінною складовою стратегії «АТБ». Тільки протягом минулого року було відкрито 80 нових дискаунтерів, в яких створили більш як 6 тисяч робочих місць. Аналогічну тенденцію спостерігаємо й цього року. До кінця 2019-го у країні з’явиться не менше сотні нових дискаунтерів «АТБ».Очевидних переваг «АТБ»-роботодавця чимало: конкурентна заробітна плата, повний соціальний пакет, медична страховка та, що не менш важливо, кар’єрні перспективи у найбільшій за багатьма показниками (товарообігом, асортиментом, кількістю супермаркетів, обсягом сплати податків) торговельній компанії України.