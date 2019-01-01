Екожиття з «ЛДБК»: «Caramel Residence» – житловий комплекс, де дбають про планету*

Як розповів начальник виробничо-технічного відділу будівельної компанії «ЛДБК», велике значення у цьому питанні має використання природних матеріалів, як-от камінь, дерево тощо.При будівництві житлового комплексу «Caramel Residence» основні несучі конструкції збудували з червоної цегли. Її виготовляють із глини методом випалення. Саме червона цегла зберігає тепло всередині будинку та відрізняється вологостійкістю, є міцним, довговічним та екологічним матеріалом, проте через вищу ціну її використовують значно рідше, аніж білу.Окрім того, під час зведення «карамельного» житлового комплексу фахівці використовують цементно-вапняну штукатурку. До її складу входять природні мінеральні матеріали: цемент, що відповідає за міцність поверхні, стійкість до вологи і перепадів температур; вапно, що дозволяє зробити розчин більш легким та пластичним, а також має антисептичні властивості; пісок, що позитивно впливає на підвищення адгезії цементного розчину з поверхнею та поліпшення показників якості штукатурки.Відтак, у підсумку компоненти, що входять до розчину – нешкідливі для здоров’я людей та тварин, не мають запаху й не викликають алергічних реакцій, допомагають створити оптимальний мікроклімат у приміщенні, адже не забирають вологу з повітря, дають змогу уникнути в приміщеннях появи грибків чи цвілі.Тарас Пелюх відзначив, що у ЖК «Caramel Residence» відмовилися від популярних нині тонованих вікон, які поглинають світло і знижують рівень прогрівання приміщень. Тут використовують якісні вікна німецького виробництва REHAU.«Такий крок знову ж таки пов’язаний із енергозбереженням та екологічністю будівництва і направлений на зменшення викидів вуглекислого газу в повітря. Ми не використовуємо вітражі, через які відбуваються тепловтрати. Ми не тонуємо вікон, адже через вікна сонце прогріває оселі, тому, наприклад, взимку із тонованими вікнами світло в квартирах потрібно вмикати вже в 15-16 годині. Це – додаткова витрата ресурсів», - наголосив спеціаліст.Також у «карамельних» квартирах встановлюють котли німецького виробника зі світовим ім’ям Vaillant, що мають високий коефіцієнт корисної дії, дозволяючи «палити» менше газу. Ці котли енергоощадні, прості в експлуатації, забезпечують відмінну тепло- і звукоізоляцію та здатні безперебійно працювати впродовж 15 років.«На стадії будівництва ми передбачаємо встановлення програматора. Тобто власники квартир у будь-який момент можуть виставити певну температуру в квартирі на визначений час – комфортні для проживання градуси не будуть ні спадати, ні підвищуватися», - додав Тарас Пелюх.«Карамелька» не забруднює навколишнє середовище, адже під час будівництва ми використовуємо сучасні ефективні методи утеплення багатоповерхівок. Тому потрібно менше ресурсів для обігріву приміщень, і, відповідно, відбувається менше шкідливих викидів», - зауважив начальник виробничо-технічного відділу будівельної компанії «ЛДБК» Тарас Пелюх.Утеплюють будинки ЖК «Caramel Residence» за допомогою сертифікованої системи австрійського виробника Baumit. Саме використання цієї системи дозволяє захистити будинок від вологи та гарантує довговічність, стійкість до забруднень і тріщиностійкість, запобігає утворенню плісняви та появі шкідливих грибків, адже вирівнює температуру на стінах, дозволяє знизити витрати на опалення взимку та кондиціонування влітку, забезпечуючи захист навколишнього середовища, оскільки скорочення втрат енергії зменшує викиди вуглекислого газу більше ніж на 50%.Будівельна компанія «ЛДБК» дбає про комфорт та хороше самопочуття мешканців «карамельних» багатоповерхівок. Житловий комплекс розташувався поряд з парком, завдяки чому щасливі власники квартир можуть у будь-який момент зібратися на екопікнік, покататися на велосипеді чи подалі від галасу міста почитати книгу.Більше того, поблизу «Caramel Residence» забудовник у затінку дерев облаштував дитяче містечко «Карамелька», де батьки з їхніми чадами можуть активно провести час і подихати свіжим повітрям.