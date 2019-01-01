Європейська зарплата для українського патріота – це цілком реально*

Через те, що мільйони громадян, у тому числі й молоді волиняни, покидають домівки у пошуках роботи і гідної зарплати та вирушають за кордон, багато галузей економіки втрачають фахівців. Проте вихід із ситуації є. Його пропонує багаторічний лідер вітчизняної галузі ритейлу –. Флагман компанії – торговельна мережа «АТБ» працює на українському ринку вже понад чверть сторіччя та як роботодавець має довгий перелік переваг. Важливо, що він не обмежується тільки стабільною зарплатою та можливістю збудувати кар’єру. Тут співробітники можуть пройти безкоштовне фахове навчання та розкрити власний потенціал, навіть знайти своє покликання. Не важливо, має людина певні навички чи тільки-но отримала диплом вишу, технікуму, коледжу, а можливо, шукає себе після повернення із зони бойових дій на сході нашої країни.«Одночасно з розширенням компанії ми продовжуємо інвестувати в людей. Крок за кроком оновлюємо систему оплати праці та мотивації персоналу. Для нас важливо, щоб співробітники компанії отримували гідну винагороду та мали бажання працювати з повною віддачею, – розповідає голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ». – Питанню ефективної мотивації співробітників ми приділяємо особливу увагу. Маємо декілька постійних заохочувальних програм для різних категорій працівників. Вони спрямовані на досягнення максимального рівня внутрішніх торгових стандартів і обслуговування покупців».Цікаво, що Борис Марков свого часу почав працювати в мережі «АТБ» на посаді юриста. Прикладів self-made, коли людина проходить шлях від першого робочого місця в команді лідера до побудови блискучої кар’єри, у компанії сила-силенна. За статистикою понад 85% керівників підрозділів «АТБ» розпочинали кар’єру з посад рядових співробітників.Аби мати у штаті гарних менеджерів, логістів, бухгалтерів, керівників відділів, охоронців, продавців тощо, в «АТБ» давно вирішили власним коштом забезпечувати їм фахову підготовку. Ще на початку двохтисячних у Дніпрі відкрили перший навчальний центр «АТБ». Трохи пізніше аналогічні заклади компанії «АТБ-Маркет» з’явилися у Києві, Одесі та Львові. Компанія пишається ними, адже вони підтримують її динамічний розвиток, формуючи внутрішній кадровий резерв. Сьогодні весь адміністративний штат «АТБ» має таку освіту. Співробітники успішно працюють і підіймаються кар’єрними сходинками на підприємствах у складі компанії-лідера. Навчання у таких центрах вже стало обов’язковою вимогою для тих, хто прагне отримати іншу керівну посаду – стати на чолі нового дискаунтера, яких щорічно відкривається близько сотні. Тільки минулого року в країні створили понад шість тисяч робочих місць. Аналогічну тенденцію спостерігаємо й цього року – до кінця 2019-го в країні приймуть перших клієнтів не менше сотні нових супермаркетів «АТБ».Мережа сьогодні працює у 22 областях країни, налічує 1030 дискаунтерів у 264 містах, включаючи і Луцьк. Асортимент «АТБ» сьогодні вже перевищує 3,5 тис. найменувань, серед яких 900 товарних позицій представлені товарами власних торгових марок. Цілодобові магазини мають більш ніж 3,5 мільйона постійних клієнтів. Аби забезпечувати їх гарантовано свіжими продуктами та якісними товарами, докладають чималих зусиль понад 60 тисяч співробітників. До складу корпорації входять численні підприємства, які завдяки потужному кадровому потенціалу роками займають провідні позиції.