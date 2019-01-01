«АТБ» на Волині демонструє приклад соціально відповідального бізнесу*

Компанія, яка є багаторічним лідером вітчизняної галузі ритейлу, своєю діяльністю доводить, що в Україні можна динамічно розвиватися й одночасно дотримуватись європейських принципів соціальної орієнтації бізнесу. Дискаунтери цієї мережі цілодобово забезпечують якісними продуктами та товарами за мінімальними цінами понад 3,5 млн українців, зокрема й волинян. «АТБ» сама виділяє чималі суми на благодійність і гуртує навколо цих питань мільйони постійних клієнтів і своїх партнерів. Тільки минулого року компанія передала на соціальні ініціативи понад 4 млн грн. «Беручи участь у благодійних проєктах компанії «АТБ», які спрямовані на допомогу дитячим лікувальним закладам, кожен покупець торговельної мережі, кожен українець може зробити свій внесок у надання допомоги хворим дітям, подарувати їм надію на здорове та активне життя», – розповів директор Всеукраїнського благодійного фонду «АТБ»Цей фонд проводить акції на базі супермаркетів мережі (зараз цілодобово працюють 1030 таких дискаунтерів), акумулює зібрані кошти, додає туди гроші, виділені компанією. Попереднього разу було придбано сучасне обладнання для дитячих обласних лікарень країни, у тому числі й тих, що працюють на нашій Волині.Під час благодійної акції «Дерево життя» вдалося зібрати понад 3,5 мільйона гривень. На ці гроші Всеукраїнський фонд «АТБ» закупив новітнє медичне обладнання та передав його обласним дитячим лікарням Дніпропетровської, Харківської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Київської та Львівської областей.Цього року в усіх супермаркетах «АТБ» стартував подібний проєкт «БлагоДій». Його метою стало збирання коштів для цільової допомоги дитячим відділенням українських лікарень по всій Україні. Мільйонам клієнтів «АТБ» пропонували за символічну суму купити листочок зі схемою оригамі й таким чином підтримати хворих українських дітей. Заклик «АТБ» був почутий – мільйони громадян, серед яких і мешканці Луцька, захотіли допомогти малюкам. Уже зібрали близько трьох із половиною мільйонів гривень.Окрім того, вже більш як півтора року «АТБ» спільно з благодійним фондом «Елеос» проводить всеукраїнський проєкт «Не чужі долі», в межах якого родини загиблих у бойових діях на сході нашої країни героїв безкоштовно щомісяця отримують у супермаркетах «АТБ» продуктові набори. Бюджет цієї соціальної ініціативи поступово збільшується і вже перевищив 100 тисяч гривень на місяць.Тим часом численні підприємства та супермаркети корпорації «АТБ» забезпечують стабільною роботою й конкурентною зарплатою багатьох українських патріотів, які повернулися з війни на Донбасі. Зараз у торговельній мережі «АТБ» працюють понад п'ятдесят тисяч наших громадян. Цей показник постійно зростає, адже тільки протягом минулого року створено близько шести тисяч робочих місць. Цьогоріч мережа демонструє таку саму динаміку розвитку.«АТБ» вже багато років вважають лідером і драйвером вітчизняної галузі роздрібної торгівлі. Компанія своєю діяльністю доводить, що бізнес може ефективно вирішувати проблеми суспільства, при цьому бути фінансово стабільним і динамічно розвиватися. Минулого року в різних куточках України прийняли перших покупців 80 дискаунтерів «АТБ». До кінця поточного року торговельна мережа поповниться ще не менш ніж сотнею нових супермаркетів.