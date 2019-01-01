«Тімбілдинг», здоров’я і мотивація: чому біг став корпоративною культурою компанії «Епікур»*
Сьогодні, 17:28
У сучасному світі біг – це модно, це – майже мейнстрім. Але для бренду «Епікур», який виготовляться на потужностях ПрАТ «Володимир-Волинської птахофабрики» біг – далеко не просто тренд.
«Епікур» впроваджує освітні проекти в дошкільних закладах та школах, підтримує дитячі інтернати та будинки пристарілих, а також є партнером масових культурних та соціальних заходів волинського регіону. Проте особливу увагу компанія приділяє розвитку бігу в Україні та в своїй корпоративній культурі.
Біг у цій компанії – не лише спільне хобі, а й вияв внутрішніх цінностей здоровго способу життя великої та успішної команди.
Працівники «Епікур» виходять на спільні пробіжки, разом їздять на забіги і навіть мають спільне «бігове» дітище – Epikur Run, безкоштовний святковий щорічний пробіг з нагоди Дня міста Володимира-Волинського.
Ми дізнались більше про бігову культуру «Епікур» та мотивацію займатись бігом в співробітників компанії. Усі вони в один голос запевняють, що якщо створюєш здоровий продукт Epikur для активного та здорового способу життя, то й сам маєш бути таким.
Більше того, біг є чудовим способом «тімбілдингу» та сприяє товариським стосункам між сім’ями «епікурівців». Тож бігати вони часто приходять цілими родинами.
Для #EpikurTeam біг став інструментом досягнення нових висот в роботі! Біг - одночасно простий і ефективний спосіб поліпшення якості життя і продуктивності хоч на роботі, хоч поза нею. Регулярні заняття наповнюють співробітників енергією, покращують концентрацію і сприйняття інформації, дають гарне самопочуття і позитивний настрій, допомагають уникати стресів, роблять здоровішими, запевняють в «Епікурі».
Саме тому активний і здоровий спосіб життя не випадково визначений командою «Епікур» однією з основних її цінностей!
Здоровий спосіб життя та його популяризація, зауважує керівництво «Епікур», – одна з пріоритетних цінностей компанії. На те, що щоб його вести та мотивувати на це інших, тут не шкодують ні часу, ні грошей. Тому організовують та фінансують спортивні заходи, а ще – поїздки команди «Епікур»Україною та за кордон задля участі у забігах.
Так, минулоріч відбувся перший закордонний забіг «епікурівців». Тоді майже 40 найбільш активних бігунів компанії взяли участь у марафоні в Будапешті. А вже цьогоріч у кінці жовтня аж 70 працівників компанії вирушили у тур по містам Східної Европи, до столиці Словенії - Любляни. Тут вони символічно закривали осінній біговий сезон дистанціями 10 та 21 кілометрів на яскравому марафоні.
Але і в таких поїздках - не бігом єдиним. Декількаденна мандрівка виявилася чудовим поєднанням приємного з корисним. Окрім випробування власних сил та перевірки на міцність командного духу на марафоні в Любляні, поїздка подарувала подорожі такими містами, як Будапешт, Краків та Відень.
"Епікурівці" після поїздки в один голос запевняють – це було незабутньо!
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«Епікур» впроваджує освітні проекти в дошкільних закладах та школах, підтримує дитячі інтернати та будинки пристарілих, а також є партнером масових культурних та соціальних заходів волинського регіону. Проте особливу увагу компанія приділяє розвитку бігу в Україні та в своїй корпоративній культурі.
Біг у цій компанії – не лише спільне хобі, а й вияв внутрішніх цінностей здоровго способу життя великої та успішної команди.
Працівники «Епікур» виходять на спільні пробіжки, разом їздять на забіги і навіть мають спільне «бігове» дітище – Epikur Run, безкоштовний святковий щорічний пробіг з нагоди Дня міста Володимира-Волинського.
Ми дізнались більше про бігову культуру «Епікур» та мотивацію займатись бігом в співробітників компанії. Усі вони в один голос запевняють, що якщо створюєш здоровий продукт Epikur для активного та здорового способу життя, то й сам маєш бути таким.
Більше того, біг є чудовим способом «тімбілдингу» та сприяє товариським стосункам між сім’ями «епікурівців». Тож бігати вони часто приходять цілими родинами.
Для #EpikurTeam біг став інструментом досягнення нових висот в роботі! Біг - одночасно простий і ефективний спосіб поліпшення якості життя і продуктивності хоч на роботі, хоч поза нею. Регулярні заняття наповнюють співробітників енергією, покращують концентрацію і сприйняття інформації, дають гарне самопочуття і позитивний настрій, допомагають уникати стресів, роблять здоровішими, запевняють в «Епікурі».
Саме тому активний і здоровий спосіб життя не випадково визначений командою «Епікур» однією з основних її цінностей!
Здоровий спосіб життя та його популяризація, зауважує керівництво «Епікур», – одна з пріоритетних цінностей компанії. На те, що щоб його вести та мотивувати на це інших, тут не шкодують ні часу, ні грошей. Тому організовують та фінансують спортивні заходи, а ще – поїздки команди «Епікур»Україною та за кордон задля участі у забігах.
Так, минулоріч відбувся перший закордонний забіг «епікурівців». Тоді майже 40 найбільш активних бігунів компанії взяли участь у марафоні в Будапешті. А вже цьогоріч у кінці жовтня аж 70 працівників компанії вирушили у тур по містам Східної Европи, до столиці Словенії - Любляни. Тут вони символічно закривали осінній біговий сезон дистанціями 10 та 21 кілометрів на яскравому марафоні.
Але і в таких поїздках - не бігом єдиним. Декількаденна мандрівка виявилася чудовим поєднанням приємного з корисним. Окрім випробування власних сил та перевірки на міцність командного духу на марафоні в Любляні, поїздка подарувала подорожі такими містами, як Будапешт, Краків та Відень.
"Епікурівці" після поїздки в один голос запевняють – це було незабутньо!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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