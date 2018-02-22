Бренди італійського взуття: смак, стиль та успіх*





Далі ми ближче познайомимося з відомими брендами італійського взуття, а також зазначимо, чому у всьому світі обирають моделі саме цієї країни.



Переваги італійського взуття







- Зовнішній вигляд. Вони поєднують в собі неповторний стиль та актуальні модні тенденції. Це дійсно саме та пара, що може докорінно змінити будь-який ваш образ. Тому італійське взуття часто обирають зірки, бізнесмени та політики.



- Незвичайні дизайнерські рішення. Кожна колекція та навіть окрема пара відображає особливий погляд модельєра на моду. Цікаві поєднання матеріалів, оригінальний декор, особливий крій.



- Зручність та комфорт. Кожна складова такого взуття вивірена до дрібниць, тому дарує приємні відчуття під час носіння. Ви не згадуватимете про втому, навіть якщо проведете весь день на ногах. Зручністю відрізняються не тільки пари на плоскій підошві, а й на підборах, незалежно від їх висоти.



- Неповторна якість. Майстри італійських брендів використовують якісні матеріали та фурнітуру. Вони впевнено слугують своєму власнику не один рік, не втрачаючи ідеального зовнішнього вигляду.



Кращі бренди італійського взуття



Cesare Paciotti



Бренд Cesare Paciotti названий на честь свого «батька» Чезаре Пачіотті. Його батькам належала фабрика зі створення одягу під лейблом «Paris». Тому Чезаре ще з дитинства був знайомий з усіма тонкощами цієї роботи. Отримавши освіту, чоловік отримує управління сімейною справою у свої руки.



В 1980 році у модному світі з’являється новий бренд Cesare Paciotti. В ньому він втілює своє бачення краси та стилю. Перша лінійка взуття для сильної статі отримала гарні відгуки від авторитетних модельєрів.



В 90-х рр. Чезаре Пачіотті починає працювати над створенням жіночої колекції взуття. На початку вона була досить невелика і в ній був помітний вплив виробів для чоловіків. Але вже скоро жіноче взуття італійського бренду вирізнялося різноманіттям деталей, витонченими фасонами та звабливістю.



Сesare Paciotti – це якісні моделі, оригінальні рішення, яскраві деталі та неповторний смак, що подобаються прихильникам бренду по всьому світу.



Emporio Armani



Джорджо Армані – культовий модельєр, одна з найбагатших постатей Італії та засновник культового бренду Emporio Armani. Батьки бачили його лікарем, і він навіть почав навчання за цією спеціальністю. Але йому судився інший життєвий шлях. Свою кар’єру він почав в якості асистента у дизайнера Nino Cherruti. На цій посаді він працював 6 років, створюючи одяг для сильної статі.



Коли Джорджо виповнилося майже 40, він наважився на створення власної справи. Він узяв кошти в борг у друзів, продав автомобіль і почав яскравий шлях у світі моди. 1974 – рік появи на феш олімпі блискучої зірки Armani. З 1981 року почала працювати лінійка Emporio Armani, в яку входять образи для чоловіків та жінок, ювелірні вироби та аксесуари. Наразі вона має 150 фірмових магазинів у різних куточках світу. Цікаво, що в деяких містах вони об’єднані з книжковими, квітковими та кондитерськими закладами.



Emporio Armani цінують модники різних країн за неповторний стиль, якість і самобутню красу.



Salvatore Ferragamo



Сальваторе Феррагамо, якому судилося стати справжнім маестро моди, навіть і не прагнув гучної слави та визнання. Вони хотів створювати зручне та якісне взуття, яке б, окрім того, відрізнялося красою та чарівністю.



Одного разу, режисер Сесіль де Мілль зробив замовлення у Феррагамо на 100 пар чобіт. Вони були потрібні для зйомок вестерну. Готові вироби перевершили сподівання замовника. Це призвело до появи наступних замовлень одне за одним.



У своїх виробах Сальваторе використовував особливі металеві пластини (геленокі). Їх основна функція була у підтримці склепіння стопи і зниження навантаження на неї. Усього на рахунку італійського майстра близько 300 патентів, які сьогодні використовують більшість брендів.



На даний час під лейблом Salvatore Ferragamo окрім взуття, випускаються також сумки, годинники, одяг, парфумерія. Здається, його продукція не потребує додаткової реклами. Вона шанована та популярна вже багато років і це не змінно.



Patrizia Pepe



Бренд з італійської Флоренції Patrizia Pepe працює на модному ринку з 1993 року. Його засновниками є модельєри Патриція Бамбі і Клаудіо Орреа. Ця марка створювалася з розрахунку на яскравих представниць прекрасної статі, які надають перевагу експериментам у образах. Назва бренда являє собою поєднання імені засновниці та італійського слова «pepe», що означає «перець».



Довгий час Patrizia Pepe займався створенням лише жіночого одягу. В його образах органічно поєднуються романтичність, свіжість, вишуканість, неординарність. У кожній моделі простежується простота, але разом з тим, оригінальність.



Пілотна колекція одягу для чоловіків побачила світ у 2005 році. Вона мала шалений успіх, повністю виправдавши сподівання як шанувальників, так і дизайнерів бренду. Сьогодні Patrizia Pepe займається створенням взуття, одягу, білизни та аксесуарів.



John Galliano



Джона Гальяно заслужено називають королем кітчу і авангарду. Він один з найбільш феєричних дизайнерів останніх років. У 6 років він з родиною переїхав до Лондона. Саме там він навчався в коледжі мистецтв св. Мартіна. У 90-х рр. Джон Гальяно опинився вже у Парижі. Навесні 1994 року він випустив свою першу колекцію, що вирізнялася розкішшю та екстравагантністю. Через рік він вже очолював одразу декілька дизайнерських лінійок у модному будинку Givenchy.



У 1996 році Гальяно займає посаду художнього керівника Christian Dior. Завдяки йому світ дізнався про таких моделей як Наомі Кемпбелл, Крісті Терлінгтон, Кейт Мосс. Як зазначає сам майстер, кожна нова створена колекція дещо змінює і його самого. На його думку, одяг – це гарний спосіб самовираження.Образи від John Galliano – це вишукане та оригінальне поєднання моди, унікального стилю та самобутності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Італію дійсно можна назвати унікальною країною, звідки починали свій славетний шлях відомі бренди. Лейбли «Made In Italy» сьогодні диктують усьому світу нові модні тренди. Ця середземноморська країна, вміє вражати та захоплювати кожного.Далі ми ближче познайомимося з відомими брендами італійського взуття, а також зазначимо, чому у всьому світі обирають моделі саме цієї країни. Взуття з Італії користується шаленим попитом серед споживачів. Які ж беззаперечні плюси продукції цієї країни:- Зовнішній вигляд. Вони поєднують в собі неповторний стиль та актуальні модні тенденції. Це дійсно саме та пара, що може докорінно змінити будь-який ваш образ. Тому італійське взуття часто обирають зірки, бізнесмени та політики.- Незвичайні дизайнерські рішення. Кожна колекція та навіть окрема пара відображає особливий погляд модельєра на моду. Цікаві поєднання матеріалів, оригінальний декор, особливий крій.- Зручність та комфорт. Кожна складова такого взуття вивірена до дрібниць, тому дарує приємні відчуття під час носіння. Ви не згадуватимете про втому, навіть якщо проведете весь день на ногах. Зручністю відрізняються не тільки пари на плоскій підошві, а й на підборах, незалежно від їх висоти.- Неповторна якість. Майстри італійських брендів використовують якісні матеріали та фурнітуру. Вони впевнено слугують своєму власнику не один рік, не втрачаючи ідеального зовнішнього вигляду.Брендназваний на честь свого «батька» Чезаре Пачіотті. Його батькам належала фабрика зі створення одягу під лейблом «Paris». Тому Чезаре ще з дитинства був знайомий з усіма тонкощами цієї роботи. Отримавши освіту, чоловік отримує управління сімейною справою у свої руки.В 1980 році у модному світі з’являється новий бренд Cesare Paciotti. В ньому він втілює своє бачення краси та стилю. Перша лінійка взуття для сильної статі отримала гарні відгуки від авторитетних модельєрів.В 90-х рр. Чезаре Пачіотті починає працювати над створенням жіночої колекції взуття. На початку вона була досить невелика і в ній був помітний вплив виробів для чоловіків. Але вже скоро жіноче взуття італійського бренду вирізнялося різноманіттям деталей, витонченими фасонами та звабливістю.Сesare Paciotti – це якісні моделі, оригінальні рішення, яскраві деталі та неповторний смак, що подобаються прихильникам бренду по всьому світу.Джорджо Армані – культовий модельєр, одна з найбагатших постатей Італії та засновник культового бренду. Батьки бачили його лікарем, і він навіть почав навчання за цією спеціальністю. Але йому судився інший життєвий шлях. Свою кар’єру він почав в якості асистента у дизайнера Nino Cherruti. На цій посаді він працював 6 років, створюючи одяг для сильної статі.Коли Джорджо виповнилося майже 40, він наважився на створення власної справи. Він узяв кошти в борг у друзів, продав автомобіль і почав яскравий шлях у світі моди. 1974 – рік появи на феш олімпі блискучої зірки Armani. З 1981 року почала працювати лінійка Emporio Armani, в яку входять образи для чоловіків та жінок, ювелірні вироби та аксесуари. Наразі вона має 150 фірмових магазинів у різних куточках світу. Цікаво, що в деяких містах вони об’єднані з книжковими, квітковими та кондитерськими закладами.Emporio Armani цінують модники різних країн за неповторний стиль, якість і самобутню красу.Сальваторе Феррагамо, якому судилося стати справжнім маестро моди, навіть і не прагнув гучної слави та визнання. Вони хотів створювати зручне та якісне взуття, яке б, окрім того, відрізнялося красою та чарівністю.Одного разу, режисер Сесіль де Мілль зробив замовлення у Феррагамо на 100 пар чобіт. Вони були потрібні для зйомок вестерну. Готові вироби перевершили сподівання замовника. Це призвело до появи наступних замовлень одне за одним.У своїх виробах Сальваторе використовував особливі металеві пластини (геленокі). Їх основна функція була у підтримці склепіння стопи і зниження навантаження на неї. Усього на рахунку італійського майстра близько 300 патентів, які сьогодні використовують більшість брендів.На даний час під лейблом Salvatore Ferragamo окрім взуття, випускаються також сумки, годинники, одяг, парфумерія. Здається, його продукція не потребує додаткової реклами. Вона шанована та популярна вже багато років і це не змінно.Бренд з італійської Флоренціїпрацює на модному ринку з 1993 року. Його засновниками є модельєри Патриція Бамбі і Клаудіо Орреа. Ця марка створювалася з розрахунку на яскравих представниць прекрасної статі, які надають перевагу експериментам у образах. Назва бренда являє собою поєднання імені засновниці та італійського слова «pepe», що означає «перець».Довгий час Patrizia Pepe займався створенням лише жіночого одягу. В його образах органічно поєднуються романтичність, свіжість, вишуканість, неординарність. У кожній моделі простежується простота, але разом з тим, оригінальність.Пілотна колекція одягу для чоловіків побачила світ у 2005 році. Вона мала шалений успіх, повністю виправдавши сподівання як шанувальників, так і дизайнерів бренду. Сьогодні Patrizia Pepe займається створенням взуття, одягу, білизни та аксесуарів.Джона Гальяно заслужено називають королем кітчу і авангарду. Він один з найбільш феєричних дизайнерів останніх років. У 6 років він з родиною переїхав до Лондона. Саме там він навчався в коледжі мистецтв св. Мартіна. У 90-х рр. Джон Гальяно опинився вже у Парижі. Навесні 1994 року він випустив свою першу колекцію, що вирізнялася розкішшю та екстравагантністю. Через рік він вже очолював одразу декілька дизайнерських лінійок у модному будинку Givenchy.У 1996 році Гальяно займає посаду художнього керівника Christian Dior. Завдяки йому світ дізнався про таких моделей як Наомі Кемпбелл, Крісті Терлінгтон, Кейт Мосс. Як зазначає сам майстер, кожна нова створена колекція дещо змінює і його самого. На його думку, одяг – це гарний спосіб самовираження.Образи від John Galliano – це вишукане та оригінальне поєднання моди, унікального стилю та самобутності.

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