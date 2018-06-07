Робота в ІТ – не виклик, а реальність: Astound Commerce запрошує на безкоштовну програму підготовки інженерів з тестування якості*





Знецінення вищої освіти експерти пов'язують з величезною кількістю вузів, які далеко не завжди дають якісні знання. У результаті маємо негативну тенденцію з трудовою міграцією чи збільшенням кількості безробітних серед молоді. Так, за різними оцінками, кількість українців, які одночасно працюють за кордоном, складає від



Серед реальних можливостей знайти нове професійне покликання виділяють перекваліфікацію та отримання нової спеціальності. Однією з найбільш привабливих сфер для працевлаштування на сьогодні є ІТ-індустрія. Ринок праці в сфері інформаційних технологій України постійно зростає, а кількість вакансій окремих спеціальностей в ІТ щороку подвоюється.



Найбільш перспективним напрямком професійного розвитку в ІТ-сфері є



Для чого ІТ-компаніям потрібне тестування сервісів чи продуктів розробки?



Щодня у всьому світі ІТ-компанії розробляють десятки тисяч різних програм, онлайн-сервісів та рішень (веб-сайти, додатки). Частина з програмних рішень стає доволі популярною і завойовує прихильність мільйонів користувачів, а інші – зазнають невдачі. У більшості випадків популярними стають саме ті сервіси і рішення, у яких не лише яскравий та цікавий дизайн, але й високий рівень зручності та логіки в користуванні (usability) і відсутність збоїв в роботі (stability and safety). Власне, кінцеву якість таких рішень і забезпечують тестувальники або ж інженери з якості в ІТ.



Хто може стати тестувальником чи інженером з тестування якості рішень?



Загалом претендувати на посаду QA-інженера може кожен. Однак кращими спеціалістами в галузі тестування якості стають найбільш допитливі кандидати, з гарними аналітичними навичками. Якщо вам подобається дізнаватися, з чого складається система, перевіряти, як працює, до прикладу, функціонал веб-сайту чи додатку на смартфоні і ви розумієте, як удосконалити роботу онлайн-сервісу, то, швидше за все, ви станете чудовим тестувальником. Крім допитливості, вам потрібно ще розвивати свою фантазію та критичне мислення. Це потрібно для того, щоб знаходити нестандартні сценарії перевірки роботи функціоналу та заздалегідь прораховувати, як працюватиме сервіс (онлайн-рішення, веб-сайт, додаток) за різних умов і обставин.



Чи потрібна спеціальна освіта, щоб стати тестувальником якості рішень?



В ІТ-індустрії є чимало дискусій щодо потреби у спеціальній освіті для спеціалістів з інформаційних технологій: хтось навчався самостійно, дехто, ще навчаючись, потрапив на стажування в компанію, а хтось закінчував спеціальні курси за відповідним напрямом (Full stack development, Quality Assurance та ін.). Серед тестувальників є спеціалісти з глибокою профільною технічною освітою, але не менше й тих, хто прийшов у тестування з інших сфер чи професій: медичні працівники, психологи, вчителі, філологи, маркетологи та ін.



QA Lead в ІТ-компанії Astound Commerce Вікторія Чалайдюк: «Для мене тестування – це можливість зробити продукт кращим, це пошук нових рішень, це процес, який приносить задоволення. Я прийшла в цю сферу досить пізно, та зовсім не шкодую, що в 30 років повністю змінила сферу діяльності. Сьогодні я обожнюю свою роботу».



Senior QA-інженер в ІТ-компанії Astound Commerce Антон Чайка: «В QA прийшов близько 4-х років тому через бажання змінити вид діяльності та просто новий challenge. Мене надихає, що є постійна можливість розвиватися та вдосконалюватися у цій сфері у найрізноманітніших напрямках та рости як професійно, так і особисто».



QA-тренер в ІТ-компанії Astound Commerce Олександра Ковальова: «Я ніколи не мріяла стати тестувальником. Десять років тому мені пощастило потрапити на практику до IT-компанії. Так я дізналась про професію QA-інженера, яка об’єднала мої розрізнені вподобання: дивитись на продукт очима користувачів, багато спілкуватися з іноземцями і постійно писати щось в трекер помилок (bug tracker). За наступні роки я спробувала різні напрямки тестування та знайшла серед них улюблений».



Де навчитися тестуванню в Луцьку? Як стати інженером з тестування якості за 3 місяці та розпочати роботу в ІТ?



Найкращі можливості варто використовувати вже сьогодні і починати потрібно з вивчення кращих практик тестування програмних рішень. Так, у вільному доступі в інтернеті є дуже багато навчальних онлайн-матеріалів. Це досить комфортний варіант навчання, адже можна опановувати тестування за індивідуальним графіком, працюючи на основній роботі. Та за такої кількості відео, книжок і статей досить легко «загубитися» у різних напрямках, специфіці тестування та виокремити важливе з інформаційного потоку, де кожен другий – експерт.



Ще однією реальною можливістю отримати базові навички з тестування є спеціалізовані курси. На сьогодні є досить великий вибір як онлайн, так і офлайн курсів. Та потрібно розуміти, що не завжди сертифікат про їх завершення є гарантією отримання роботи. Часто такі курси проводять «заради курсів», тобто їхня навчальна програма не відповідає реальній потребі на ІТ-ринку та вимогам до тестувальників від більшості ІТ-компаній.



Найкраще шукати програми чи курси, які організовують ІТ-компанії. У такому випадку учасники таких проектів не тільки розглядають практичні бізнес-кейси з тестування, але й мають можливість пройти стажування чи навіть отримати роботу в цій компанії після закінчення навчання. Так, наприкінці жовтня в Луцьку відкрили набір на безкоштовну програму з основ тестування якості рішень QA Boot Camp від порівняно нового гравця ІТ-сфери Волині – Astound Commerce. Компанія є лідером на ринку створення рішень електронної комерції – веб-магазинів для міжнародних брендів, а дотримання якості таких онлайн-сайтів є ключовим в роботі з іноземними замовниками.



Програма



QA Lead в ІТ-компанії Astound Commerce Наталія Куценко: «QA Boot Camp – прекрасна можливість познайомитись з тестуванням не тільки в теорії, а й отримати практичний досвід та рекомендації на прикладі міжнародних e-сommerce проектів».



Technical Practice Lead в Astound Commerce Олена Ковальова: «QA-інженер в e-commerce – фахівець, який в будь-який момент може розказати про стан продукту та його готовність до релізу. QA Boot Camp дає нагоду розкрити свій потенціал у тестуванні».



QA Lead в Astound Commerce Юрій Логойда: «QA для e-commerce – передусім про стабільність роботи функціоналу. В рамках нашої програми Boot Camp кожен учасник зможе проявити свої таланти в тестуванні та отримати практичні знання в сфері електронної комерції».



Astound Commerce реалізує програму підготовки Boot Camp вже більше п'яти років у всіх локаціях присутності своїх офісів. За цей час близько 240 учасників пройшли підготовку за напрямами Frontend-, Web-розробки та Quality Assurance, з яких 100 кращих приєдналися до команди ІТ-фахівців компанії.



Senior QA-інженер в ІТ-компанії Astound Commerce Андрій Вовк: «Ще на початку своєї кар'єри на позиції системного адміністратора неодноразово натрапляв на прогалини в безпеці програмних продуктів, звертав увагу на непродуману реалізацію функціоналу. Згодом став учасником Boot Camp, де спробував себе «по інший бік барикад» – на посаді тестувальника програмного забезпечення. Мені сподобалось, я показав гарні результати на програмі підготовки і зараз розвиваюсь в QA-напрямку».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сьогоднішній день кожен випускник школи прагне отримати вищу освіту, але далеко не кожен потім може працювати за спеціальністю. Так, за результатами численних опитувань порталів з пошуку роботи в Україні, приблизно 50% молоді працює не за спеціальністю і майже третина прагне змінити свою професію. Це пов'язане з неможливістю знайти роботу за базовою вищою освітою чи з тим, що певні професії є низькооплачуваними.Знецінення вищої освіти експерти пов'язують з величезною кількістю вузів, які далеко не завжди дають якісні знання. У результаті маємо негативну тенденцію з трудовою міграцією чи збільшенням кількості безробітних серед молоді. Так, за різними оцінками, кількість українців, які одночасно працюють за кордоном, складає від 1,5 до 5 мільйонів людей . Така статистика тільки підтверджує той факт, що система вищої освіти потребує реформування та прив’язки навчання до актуальних потреб ринку праці.Серед реальних можливостей знайти нове професійне покликання виділяють перекваліфікацію та отримання нової спеціальності. Однією з найбільш привабливих сфер для працевлаштування на сьогодні є ІТ-індустрія. Ринок праці в сфері інформаційних технологій України постійно зростає, а кількість вакансій окремих спеціальностей в ІТ щороку подвоюється.Найбільш перспективним напрямком професійного розвитку в ІТ-сфері є Quality Assurance (QA) або ж тестування розроблених сервісів та рішень. Освоїти базові навички тестування якості та стати «тестувальником»-початківцем можна за доволі короткий час, але для початку варто розібратися, що ж охоплює та яких навичок потребує робота за цим напрямком.Щодня у всьому світі ІТ-компанії розробляють десятки тисяч різних програм, онлайн-сервісів та рішень (веб-сайти, додатки). Частина з програмних рішень стає доволі популярною і завойовує прихильність мільйонів користувачів, а інші – зазнають невдачі. У більшості випадків популярними стають саме ті сервіси і рішення, у яких не лише яскравий та цікавий дизайн, але й високий рівень зручності та логіки в користуванні (usability) і відсутність збоїв в роботі (stability and safety). Власне, кінцеву якість таких рішень і забезпечують тестувальники або ж інженери з якості в ІТ.Загалом претендувати на посаду QA-інженера може кожен. Однак кращими спеціалістами в галузі тестування якості стають найбільш допитливі кандидати, з гарними аналітичними навичками. Якщо вам подобається дізнаватися, з чого складається система, перевіряти, як працює, до прикладу, функціонал веб-сайту чи додатку на смартфоні і ви розумієте, як удосконалити роботу онлайн-сервісу, то, швидше за все, ви станете чудовим тестувальником. Крім допитливості, вам потрібно ще розвивати свою фантазію та критичне мислення. Це потрібно для того, щоб знаходити нестандартні сценарії перевірки роботи функціоналу та заздалегідь прораховувати, як працюватиме сервіс (онлайн-рішення, веб-сайт, додаток) за різних умов і обставин.В ІТ-індустрії є чимало дискусій щодо потреби у спеціальній освіті для спеціалістів з інформаційних технологій: хтось навчався самостійно, дехто, ще навчаючись, потрапив на стажування в компанію, а хтось закінчував спеціальні курси за відповідним напрямом (Full stack development, Quality Assurance та ін.). Серед тестувальників є спеціалісти з глибокою профільною технічною освітою, але не менше й тих, хто прийшов у тестування з інших сфер чи професій: медичні працівники, психологи, вчителі, філологи, маркетологи та ін.QA Lead в ІТ-компанії Astound Commerce: «Для мене тестування – це можливість зробити продукт кращим, це пошук нових рішень, це процес, який приносить задоволення. Я прийшла в цю сферу досить пізно, та зовсім не шкодую, що в 30 років повністю змінила сферу діяльності. Сьогодні я обожнюю свою роботу».Senior QA-інженер в ІТ-компанії Astound Commerce: «В QA прийшов близько 4-х років тому через бажання змінити вид діяльності та просто новий challenge. Мене надихає, що є постійна можливість розвиватися та вдосконалюватися у цій сфері у найрізноманітніших напрямках та рости як професійно, так і особисто».QA-тренер в ІТ-компанії Astound Commerce: «Я ніколи не мріяла стати тестувальником. Десять років тому мені пощастило потрапити на практику до IT-компанії. Так я дізналась про професію QA-інженера, яка об’єднала мої розрізнені вподобання: дивитись на продукт очима користувачів, багато спілкуватися з іноземцями і постійно писати щось в трекер помилок (bug tracker). За наступні роки я спробувала різні напрямки тестування та знайшла серед них улюблений».Найкращі можливості варто використовувати вже сьогодні і починати потрібно з вивчення кращих практик тестування програмних рішень. Так, у вільному доступі в інтернеті є дуже багато навчальних онлайн-матеріалів. Це досить комфортний варіант навчання, адже можна опановувати тестування за індивідуальним графіком, працюючи на основній роботі. Та за такої кількості відео, книжок і статей досить легко «загубитися» у різних напрямках, специфіці тестування та виокремити важливе з інформаційного потоку, де кожен другий – експерт.Ще однією реальною можливістю отримати базові навички з тестування є спеціалізовані курси. На сьогодні є досить великий вибір як онлайн, так і офлайн курсів. Та потрібно розуміти, що не завжди сертифікат про їх завершення є гарантією отримання роботи. Часто такі курси проводять «заради курсів», тобто їхня навчальна програма не відповідає реальній потребі на ІТ-ринку та вимогам до тестувальників від більшості ІТ-компаній.Найкраще шукати програми чи курси, які організовують ІТ-компанії. У такому випадку учасники таких проектів не тільки розглядають практичні бізнес-кейси з тестування, але й мають можливість пройти стажування чи навіть отримати роботу в цій компанії після закінчення навчання. Так, наприкінці жовтня в Луцьку відкрили набір на безкоштовну програму з основ тестування якості рішеньвід порівняно нового гравця ІТ-сфери Волині –. Компанія є лідером на ринку створення рішень електронної комерції – веб-магазинів для міжнародних брендів, а дотримання якості таких онлайн-сайтів є ключовим в роботі з іноземними замовниками.Програма QA Boot Camp є гарною можливістю отримати базові теоретичні знання та розглянути практичний досвід із тестування онлайн-рішень від досвідчених тренерів протягом трьох місяців. До того ж, заняття проходять у вечірній час, що дозволяє паралельно працювати чи навчатися. Реєстрація на участь триває до 1 грудня (включно) - https://astnd.co/33P2aHY , а заняття стартують наприкінці січня наступного року. Після заповнення заявки кандидатів, які відповідають усім вимогам програми, запросять на коротку розмову з представником Astound до луцького офісу, а після – до участі в проекті. Найкращі учасники QA Boot Camp приєднаються до команди інженерів з тестування якості Astound Commerce.QA Lead в ІТ-компанії Astound Commerce: «QA Boot Camp – прекрасна можливість познайомитись з тестуванням не тільки в теорії, а й отримати практичний досвід та рекомендації на прикладі міжнародних e-сommerce проектів».Technical Practice Lead в Astound Commerce: «QA-інженер в e-commerce – фахівець, який в будь-який момент може розказати про стан продукту та його готовність до релізу. QA Boot Camp дає нагоду розкрити свій потенціал у тестуванні».QA Lead в Astound Commerce: «QA для e-commerce – передусім про стабільність роботи функціоналу. В рамках нашої програми Boot Camp кожен учасник зможе проявити свої таланти в тестуванні та отримати практичні знання в сфері електронної комерції».Astound Commerce реалізує програму підготовки Boot Camp вже більше п'яти років у всіх локаціях присутності своїх офісів. За цей час близько 240 учасників пройшли підготовку за напрямами Frontend-, Web-розробки та Quality Assurance, з яких 100 кращих приєдналися до команди ІТ-фахівців компанії.Senior QA-інженер в ІТ-компанії Astound Commerce: «Ще на початку своєї кар'єри на позиції системного адміністратора неодноразово натрапляв на прогалини в безпеці програмних продуктів, звертав увагу на непродуману реалізацію функціоналу. Згодом став учасником Boot Camp, де спробував себе «по інший бік барикад» – на посаді тестувальника програмного забезпечення. Мені сподобалось, я показав гарні результати на програмі підготовки і зараз розвиваюсь в QA-напрямку».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію