Салон краси для автомобілів: як працює детейлінг-студія WEST AUTO HUB*

Нещодавно студія професійного догляду за автівкою запрацювала у львівському відділенні відомої компанії, що у селі Зимна Вода біля Львова.Тут автовласникам пропонують широченний спектр послуг для того, аби з автівки, яка вже трохи послужила, знову зробити «цукерочку».Менеджер відділу детейлінгу компанії WEST AUTO HUBрозповів, що тут надають максимально якісні послуги для очистки, захисту та відновлення автомобіля як ззовні, так і зсередини.Клієнтами студії автодетейлінгу WEST AUTO HUB, незважаючи на нетривалий період роботи, вже стали чимало автовласників, які дбають про свої машини, а також ті, хто займається автобізнесом та перепродує автівки, адже студія пропонує повний комплекс послуг для передпродажної підготовки транспортних засобів.Розповімо трохи детальніше про усі види послуг детейлінг-студії WEST AUTO HUB.За словами Яреми Борща, кваліфіковані майстри детейлінг-студії виконують як полірування кузова, так і декоративних вставок інтер’єру. Майстер додає, що полірування автівки у студії гарантовано допоможе повернути блиск та насичений колір, а також позбавить подряпин, потертостей та інших дефектів.«В процесі полірування використовуємо інноваційну роторно-орбітальну систему полірування Rupes BigFoot (Італія), що дозволяє довести поверхню до ідеалу з мінімальним втручанням в товщину лаку та без голограм», – розповідає працівник детейлінг-студії.У студії автодетейлінгу WEST AUTO HUB пропонують захистити покриття автівки твердим воском, керамікою або рідким склом.Така послуга, переконують у студії автодетейлінгу WEST AUTO HUB, дасть можливість надовго зберегти красу автомобіля та допоможе створити захисний бар’єр від зовнішніх агресивних факторів навколишнього середовища, зокрема – впливу солей, вологи, їдких хімічних елементів тощо.За словами Яреми Борща, захист твердим воском, рідким склом та керамікою відрізняються на лише технологією нанесення, але й ціною та тривалістю ефекту.«Віск – найдешевший. Він наноситься поверхнево на кузов і захищає лакофарбове покриття орієнтовно на 12 місяців. Рідке скло має трохи інший ефект. Машина помітно блистить і після цього має суттєво глибший колір. Ефект триває півтора роки. Щодо кераміки, то це – найдорожче покриття, але і найкраще. Ми використовуємо нанокераміку. Вона взаємодіє з лакофарбовим покриттям. Автівка буде захищеною орієнтовно на 3-5 років», - розповів чоловік.Він також додав, що є у студії є можливість обробки авто антигравійною плівкою. Це найкращий захист, який працює доти, доки не здерти плівку. Після зняття автомобіль матиме вигляд, ніби щойно із салону.Аби повернути машині майже «первозданну» чистоту, у студії професійного догляду використовують найпотужніші, гіпоалергенні засоби. Тут зазирнуть у кожну шпаринку і жодна пилинка не зможе «вижити».Сучасне обладнання та якісна автокосметика подарують автовласнику відчуття, ніби він знову сів у нову автівку. Машину віддадуть повністю із сухим салоном, який вразить блиском та запахом свіжості.«Ми захищаємо автомобіль японською автокосметикою від відомого бренду Soft99. Окрім того, використовуємо лише преміальну автохімію від виробників KochChemie та Chemical Guys», - розповів Ярема Борщ.У детейлінг-студії WEST AUTO HUB з легкістю повернуть салону автомобіля привабливий вигляд без видимих дефектів (потертостей, подряпин, тріщин тощо). Тут професійно та делікатно відновлять шкіряні елементи салону з 100% попаданням в колір та збереженням заводської структури шкіри.Для тонування автомобілів у детейлінг-студії WEST AUTO HUB використовують найкращу з наявних на ринку тонувальну плівку – американську.Майстри зазначають, що саме на цьому у жодному випадку не варто економити. Адже неякісна або неправильно нанесена тонувальна плівка створюватиме дискомфорт у процесі використання автомобіля. Дешевий і неякісний тонувальний матеріал значно погіршує огляд вдень, а тим паче – вночі. Така тонувальна плівка з часом навіть погіршує зір водія, а після декількох років використання тріскається і вигорає. Саме тому на WEST AUTO HUB зробили ставку не на дешевизну, а на якість матеріалу й обирають лише плівку виробництва США.Перелік послуг детейлінг студії WEST AUTO HUB – чималий. Окрім вже згаданого, кваліфіковані майстри можуть запропонувати нанесення «антидощу», захист шкіряного салону авто, реставрацію сколів, очищення та фарбування дисків, гальмівних супортів, чистку хромованих елементів екстер’єру, очищення моторного відсіку. Більше того, кузов авто можуть захистити бронеплівкою, а також облаштувати шумо- та віброізоляцію.Ярема Борщ переконує, що у детейлінг-студії він із колегами використовує максимально індивідуальний підхід до кожного авто. Різний стан, наявність різних пошкоджень та дефектів, вік вимагають особливого автомобільного детейлінгу. І у WEST AUTO HUB готові надати ці послуги на найвищому рівні.«Кожне нове завдання – це виклик. І це неймовірний інтерес, аби шукати можливості його виконати. Чим складніше завдання, тим цікавіше нам побачити свій же результат. Це неймовірне відчуття і неймовірне задоволення робити автомобілі знову блискучими, чистими, такими, ніби нещодавно із салону», – запевняє Ярема Борщ.До слова, WEST AUTO HUB пропонує комплексну передпродажну підготовку для автівки. Тому, хто хоче, аби автомобіль точно сподобався покупцеві, варто довіритися професіоналам, які повернуть автомобілю чудовий стан. Тим паче, детейлінг-студія точно не вразить автовласників захмарними цінами.