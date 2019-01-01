Український бізнес власним коштом підтримує родини полеглих воїнів*

За роки війни на Донбасі сотні тисяч громадян, серед яких і мешканці нашого головного міста Волині, були відправлені на передову під час шести хвиль мобілізації та численних призовних кампаній ЗСУ. За даними Моніторингової місії ООН, більш як чотири тисячі українських військовиків загинули. Загальна кількість поранених становить близько 30 тисяч осіб. Серед постраждалих більш як півмільйона дітей.Бойові дії на сході нашої країни боляче зачепили й п’ятдесятитисячну родину співробітників. Протягом двох перших років активної фази конфлікту (2014–2015) на фронт пішли 765 працівників численних підприємств «АТБ». Шестеро з них отримали поранення, а десятеро, на жаль, не повернулися живими. Тому в компанії добре розуміють, що українські герої та родини, які втратили годувальника, потребують допомоги.«АТБ» постійно підтримує українську армію, ветеранів бойових дій і сім'ї тих, хто заплатив за українську незалежність власним життям. Тільки протягом останніх трьох років компанія передала для допомоги військовикам і постраждалим від війни понад 20 млн грн.Понад два роки Благодійний фонд «АТБ» спільно з фондом «Елеос» проводять всеукраїнський соціальний проєкт «Не чужі долі».Щомісяця десятки сімей загиблих українських воїнів отримують від «АТБ» продуктові набори. Це основні та найбільш необхідні продукти харчування.Така адресна допомога стала гарною підтримкою для родин, які втратили близьку людину та годувальника. Щомісячний бюджет цієї соціальної ініціативи весь час збільшується і сьогодні вже перевищує 300 тисяч гривень.Окрім того, найбільший український ритейлер допомагає боротися з безробіттям у багатьох регіонах, включаючи й нашу Волинь. Часто українські герої, які повернулися додому, не можуть адаптуватися до мирного життя та нової реальності. За офіційними даними близько 800 ветеранів війни покінчили із собою, не зумівши впоратися з побутовими негараздами, життєвими складнощами, депресією тощо.Для багатьох українських чоловіків справжнім порятунком стала можливість почати своє життя з чистого аркуша, яку пропонує багаторічний лідер вітчизняної галузі ритейлу – «АТБ». Щорічно компанія відкриває близько сотні нових супермаркетів, створюючи п'ять-шість тисяч робочих місць. Зараз у 24 областях України працюють 1044 дискаунтерів «АТБ». Вони цілодобово забезпечують гарантовано якісними продуктами і товарами першої необхідності вже більш як 4 млн постійних клієнтів у 265 населених пунктах країни. Жителі нашого Луцька вже оцінили сервіс у таких маркетах.Нова цікава робота, гідна зарплата і підтримка колег допомагають ветеранам АТО забути жахи війни. Вони можуть отримати нову професію, зайнятися улюбленою справою, будувати кар’єру. Кадрова політика компанії спрямована на розвиток людського капіталу. Щорічно майже 4 тисячі співробітників компанії безоплатно проходять навчання в учбових центрах «АТБ». Отримані знання відкривають перед людьми нові можливості та кар'єрні перспективи. Є безліч прикладів, коли співробітник, який раніше працював продавцем, касиром, охоронцем, логістом, юристом чи менеджером, згодом займав важливу керівну посаду. Загалом 85% адміністративного штату «АТБ» починали власну кар'єру з посад рядових працівників. Тож робота в «АТБ» для десятків тисяч українців означає набагато більше, ніж просто джерело доходу. Це стиль життя, захоплення, покликання.