Хто наближає країну до європейських стандартів якості та комфорту?*
Сьогодні, 11:45
Лідер вітчизняної галузі ритейлеру нещодавно додав до чималої мапи присутності своїх дискаунтерів ще одну західну область – Чернівецьку. У головному місті регіону відкрили комфортний інноваційний супермаркет «АТБ». Тепер жителі уже 24 областей нашої країни мають можливість купувати гарантовано свіжі продукти і при цьому значно економити. Очевидні переваги найпотужнішої торговельної мережі країни вже оцінили майже чотири мільйони постійних покупців у 265 містах України, зокрема й на Волині.На даний час в Україні працюють 1044 маркети «АТБ». Асортимент кожного з них перевищує 3,5 тисячі позицій, з яких понад 900 представлені власними торговими марками та власним імпортом.
Відкриття першого в області магазину «АТБ» стало подією, на яку чекали. Люди поспішали відвідати інноваційний дискаунтер й оцінити європейський рівень комфорту та сервісу. Вони зібралися біля супермаркету за кілька годин до офіційного відкриття. Новий дискаунтер «АТБ», як і у нашому Луцьку, можна побачити здалеку завдяки сучасному яскравому фасаду. Не менш здивував перших клієнтів й інтер’єр магазину. Обладнаний за новою концепцією комфорту й енергоефективності «АТБ» вражає простором, зручністю та світлом. Між продуктовими рядами легко пересуватися навіть матусям із величенькими дитячими візочками. Назву кожного відділу видно здалеку – і потрібний товар легко знайти. Полиці підсвічують, аби все можна було добре роздивитися. Овочі та фрукти тут пропонують найрізноманітніші: від звичної нам квашеної капусти до справжньої екзотики. У супермаркеті встановили спеціальний автомат, щоб відвідувачі насолоджувалися запашною кавою. Одна з родзинок нового магазину – відділ власної випічки. Поруч з ним розташували торти до святкового столу. Що тут скажеш – усе на своєму місці!
Перший дискаунтер мережі у Чернівцях уже прикрасили новорічними іграшками. Навіть у цьому «АТБ», який вважають драйвером українського ритейлу, йде на крок попереду інших. Пам’ятайте – свята вже незабаром!
«АТБ» останніми роками системно розширює присутність своїх супермаркетів у наших західних областях та на півдні країни, створюючи чималу кількість конче необхідних сьогодні нових робочих місць і забезпечуючи українців якісними продуктами та товарами першої необхідності за максимально доступними цінами. Вартість продукції в дискаунтерах «АТБ» може здивувати того, хто вперше потрапив до магазину цієї мережі – вона є нижчою за середньоринкову на 10–15%. Якщо ж ви хочете придбати товари власного виробництва та власного імпорту, то економія становитиме 30% і навіть більше. Компанія веде свій бізнес так уже понад чверть сторіччя.
Новий супермаркет «АТБ» у Чернівцях став двадцять першим серед тих, що прийняли клієнтів з початку цього року на заході нашої країни.
«Пріоритетом розвитку групи компаній «АТБ» у поточному році залишається нарощування присутності компанії в західних і південних областях України, а також продовження роботи з оновлення торговельних об'єктів», – розповів генеральний директор корпорації «АТБ» Борис Марков.
Аби мільйони клієнтів, у тому числі й на нашій Волині, мали змогу в зручний для них час купувати свіжі та якісні продукти, докладає чималих зусиль міцна команда лідерів «АТБ» – більш як 60 тисяч осіб. Цей показник постійно зростає, адже компанія тільки до кінця поточного року відкриє понад сотню нових магазинів, наближаючи країну до європейських стандартів сервісу.
Текст - Андрій КРАВЕЦЬ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відкриття першого в області магазину «АТБ» стало подією, на яку чекали. Люди поспішали відвідати інноваційний дискаунтер й оцінити європейський рівень комфорту та сервісу. Вони зібралися біля супермаркету за кілька годин до офіційного відкриття. Новий дискаунтер «АТБ», як і у нашому Луцьку, можна побачити здалеку завдяки сучасному яскравому фасаду. Не менш здивував перших клієнтів й інтер’єр магазину. Обладнаний за новою концепцією комфорту й енергоефективності «АТБ» вражає простором, зручністю та світлом. Між продуктовими рядами легко пересуватися навіть матусям із величенькими дитячими візочками. Назву кожного відділу видно здалеку – і потрібний товар легко знайти. Полиці підсвічують, аби все можна було добре роздивитися. Овочі та фрукти тут пропонують найрізноманітніші: від звичної нам квашеної капусти до справжньої екзотики. У супермаркеті встановили спеціальний автомат, щоб відвідувачі насолоджувалися запашною кавою. Одна з родзинок нового магазину – відділ власної випічки. Поруч з ним розташували торти до святкового столу. Що тут скажеш – усе на своєму місці!
Перший дискаунтер мережі у Чернівцях уже прикрасили новорічними іграшками. Навіть у цьому «АТБ», який вважають драйвером українського ритейлу, йде на крок попереду інших. Пам’ятайте – свята вже незабаром!
«АТБ» останніми роками системно розширює присутність своїх супермаркетів у наших західних областях та на півдні країни, створюючи чималу кількість конче необхідних сьогодні нових робочих місць і забезпечуючи українців якісними продуктами та товарами першої необхідності за максимально доступними цінами. Вартість продукції в дискаунтерах «АТБ» може здивувати того, хто вперше потрапив до магазину цієї мережі – вона є нижчою за середньоринкову на 10–15%. Якщо ж ви хочете придбати товари власного виробництва та власного імпорту, то економія становитиме 30% і навіть більше. Компанія веде свій бізнес так уже понад чверть сторіччя.
Новий супермаркет «АТБ» у Чернівцях став двадцять першим серед тих, що прийняли клієнтів з початку цього року на заході нашої країни.
«Пріоритетом розвитку групи компаній «АТБ» у поточному році залишається нарощування присутності компанії в західних і південних областях України, а також продовження роботи з оновлення торговельних об'єктів», – розповів генеральний директор корпорації «АТБ» Борис Марков.
Аби мільйони клієнтів, у тому числі й на нашій Волині, мали змогу в зручний для них час купувати свіжі та якісні продукти, докладає чималих зусиль міцна команда лідерів «АТБ» – більш як 60 тисяч осіб. Цей показник постійно зростає, адже компанія тільки до кінця поточного року відкриє понад сотню нових магазинів, наближаючи країну до європейських стандартів сервісу.
Текст - Андрій КРАВЕЦЬ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні статті
Хто наближає країну до європейських стандартів якості та комфорту?*
Сьогодні, 11:45
Якби в нас була єдина церква, то біди на Сході не було б, – волинський священник, що перейшов до ПЦУ з громадою
29 листопад, 14:21
Український бізнес власним коштом підтримує родини полеглих воїнів*
28 листопад, 10:30
Салон краси для автомобілів: як працює детейлінг-студія WEST AUTO HUB*
26 листопад, 10:41
Життя після «дембеля»: особливості працевлаштування Героїв на Волині*
22 листопад, 16:40
Останні новини
Чия церква: у селі на Волині люди влаштували розбірки за храм
Сьогодні, 11:20
Традиції, прикмети і заборони: яке свято 30 листопада і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:40
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Сьогодні, 10:00