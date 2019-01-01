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Хто наближає країну до європейських стандартів якості та комфорту?*

Хто наближає країну до європейських стандартів якості та комфорту?*
Лідер вітчизняної галузі ритейлеру нещодавно додав до чималої мапи присутності своїх дискаунтерів ще одну західну область – Чернівецьку. У головному місті регіону відкрили комфортний інноваційний супермаркет «АТБ». Тепер жителі уже 24 областей нашої країни мають можливість купувати гарантовано свіжі продукти і при цьому значно економити. Очевидні переваги найпотужнішої торговельної мережі країни вже оцінили майже чотири мільйони постійних покупців у 265 містах України, зокрема й на Волині.На даний час в Україні працюють 1044 маркети «АТБ». Асортимент кожного з них перевищує 3,5 тисячі позицій, з яких понад 900 представлені власними торговими марками та власним імпортом.

Відкриття першого в області магазину «АТБ» стало подією, на яку чекали. Люди поспішали відвідати інноваційний дискаунтер й оцінити європейський рівень комфорту та сервісу. Вони зібралися біля супермаркету за кілька годин до офіційного відкриття. Новий дискаунтер «АТБ», як і у нашому Луцьку, можна побачити здалеку завдяки сучасному яскравому фасаду. Не менш здивував перших клієнтів й інтер’єр магазину. Обладнаний за новою концепцією комфорту й енергоефективності «АТБ» вражає простором, зручністю та світлом. Між продуктовими рядами легко пересуватися навіть матусям із величенькими дитячими візочками. Назву кожного відділу видно здалеку – і потрібний товар легко знайти. Полиці підсвічують, аби все можна було добре роздивитися. Овочі та фрукти тут пропонують найрізноманітніші: від звичної нам квашеної капусти до справжньої екзотики. У супермаркеті встановили спеціальний автомат, щоб відвідувачі насолоджувалися запашною кавою. Одна з родзинок нового магазину – відділ власної випічки. Поруч з ним розташували торти до святкового столу. Що тут скажеш – усе на своєму місці!

Перший дискаунтер мережі у Чернівцях уже прикрасили новорічними іграшками. Навіть у цьому «АТБ», який вважають драйвером українського ритейлу, йде на крок попереду інших. Пам’ятайте – свята вже незабаром!

«АТБ» останніми роками системно розширює присутність своїх супермаркетів у наших західних областях та на півдні країни, створюючи чималу кількість конче необхідних сьогодні нових робочих місць і забезпечуючи українців якісними продуктами та товарами першої необхідності за максимально доступними цінами. Вартість продукції в дискаунтерах «АТБ» може здивувати того, хто вперше потрапив до магазину цієї мережі – вона є нижчою за середньоринкову на 10–15%. Якщо ж ви хочете придбати товари власного виробництва та власного імпорту, то економія становитиме 30% і навіть більше. Компанія веде свій бізнес так уже понад чверть сторіччя.

Новий супермаркет «АТБ» у Чернівцях став двадцять першим серед тих, що прийняли клієнтів з початку цього року на заході нашої країни.

«Пріоритетом розвитку групи компаній «АТБ» у поточному році залишається нарощування присутності компанії в західних і південних областях України, а також продовження роботи з оновлення торговельних об'єктів», – розповів генеральний директор корпорації «АТБ» Борис Марков.

Аби мільйони клієнтів, у тому числі й на нашій Волині, мали змогу в зручний для них час купувати свіжі та якісні продукти, докладає чималих зусиль міцна команда лідерів «АТБ» – більш як 60 тисяч осіб. Цей показник постійно зростає, адже компанія тільки до кінця поточного року відкриє понад сотню нових магазинів, наближаючи країну до європейських стандартів сервісу.
Хто наближає країну до європейських стандартів якості та комфорту?*


Текст - Андрій КРАВЕЦЬ

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Теги: АТБ, Луцьк
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