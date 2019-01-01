Хто наближає країну до європейських стандартів якості та комфорту?*

Лідер вітчизняної галузі ритейлеру нещодавно додав до чималої мапи присутності своїх дискаунтерів ще одну західну область – Чернівецьку. У головному місті регіону відкрили комфортний інноваційний супермаркет. Тепер жителі уже 24 областей нашої країни мають можливість купувати гарантовано свіжі продукти і при цьому значно економити. Очевидні переваги найпотужнішої торговельної мережі країни вже оцінили майже чотири мільйони постійних покупців у 265 містах України, зокрема й на Волині.На даний час в Україні працюють 1044 маркети «АТБ». Асортимент кожного з них перевищує 3,5 тисячі позицій, з яких понад 900 представлені власними торговими марками та власним імпортом.Відкриття першого в області магазину «АТБ» стало подією, на яку чекали. Люди поспішали відвідати інноваційний дискаунтер й оцінити європейський рівень комфорту та сервісу. Вони зібралися біля супермаркету за кілька годин до офіційного відкриття. Новий дискаунтер «АТБ», як і у нашому Луцьку, можна побачити здалеку завдяки сучасному яскравому фасаду. Не менш здивував перших клієнтів й інтер’єр магазину. Обладнаний за новою концепцією комфорту й енергоефективності «АТБ» вражає простором, зручністю та світлом. Між продуктовими рядами легко пересуватися навіть матусям із величенькими дитячими візочками. Назву кожного відділу видно здалеку – і потрібний товар легко знайти. Полиці підсвічують, аби все можна було добре роздивитися. Овочі та фрукти тут пропонують найрізноманітніші: від звичної нам квашеної капусти до справжньої екзотики. У супермаркеті встановили спеціальний автомат, щоб відвідувачі насолоджувалися запашною кавою. Одна з родзинок нового магазину – відділ власної випічки. Поруч з ним розташували торти до святкового столу. Що тут скажеш – усе на своєму місці!Перший дискаунтер мережі у Чернівцях уже прикрасили новорічними іграшками. Навіть у цьому «АТБ», який вважають драйвером українського ритейлу, йде на крок попереду інших. Пам’ятайте – свята вже незабаром!«АТБ» останніми роками системно розширює присутність своїх супермаркетів у наших західних областях та на півдні країни, створюючи чималу кількість конче необхідних сьогодні нових робочих місць і забезпечуючи українців якісними продуктами та товарами першої необхідності за максимально доступними цінами. Вартість продукції в дискаунтерах «АТБ» може здивувати того, хто вперше потрапив до магазину цієї мережі – вона є нижчою за середньоринкову на 10–15%. Якщо ж ви хочете придбати товари власного виробництва та власного імпорту, то економія становитиме 30% і навіть більше. Компанія веде свій бізнес так уже понад чверть сторіччя.Новий супермаркет «АТБ» у Чернівцях став двадцять першим серед тих, що прийняли клієнтів з початку цього року на заході нашої країни.«Пріоритетом розвитку групи компаній «АТБ» у поточному році залишається нарощування присутності компанії в західних і південних областях України, а також продовження роботи з оновлення торговельних об'єктів», – розповів генеральний директор корпорації «АТБ»Аби мільйони клієнтів, у тому числі й на нашій Волині, мали змогу в зручний для них час купувати свіжі та якісні продукти, докладає чималих зусиль міцна команда лідерів «АТБ» – більш як 60 тисяч осіб. Цей показник постійно зростає, адже компанія тільки до кінця поточного року відкриє понад сотню нових магазинів, наближаючи країну до європейських стандартів сервісу.