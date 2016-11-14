Затишне житло біля річки у центрі Луцька: унікальні інфраструктурні пропозиції ЖК «River House»*

До питання пошуку житла кожен підходить із особливою уважністю, зважуючи усі «за» і «проти», обдумуючи варіанти та шукаючи найкращі пропозиції. Раніше кожна людина, яка планувала придбати помешкання в новобудові, перш за все задавалася технічними питаннями про площу, будівельними матеріалами, наявністю ремонту, специфікацією віконних профілів, брендом радіаторів опалення, розмірами та ціни на «квадрати», однак, що найперше впадає у вічі? Не те, які котли встановлені у квартирі, та не те, чим штукатурили стіни, сьогодні люди хочуть купувати вже не просто квадратні метри десь на околиці, а вони шукають об’єкти зі всіма зручностями та відповідною інфраструктурою.Потенційні мешканці, коли бачать новобудову, відразу оцінюють розташування будинку та починають мріяти і фантазувати, як було б круто прокинутися зранку, відчинити вікно і насолоджуватися неймовірними краєвидами. Або ж поставити будильник на годинку раніше і піти на пробіжку на території житлового комплексу, де буде достатньо місця для занять спортом, чи, наприклад, рибалити, ледь не кидаючи вудку з вікна, а не їхати бозна куди… Однак чи можуть ці мрії стати реальністю, якщо родина обирає квартиру у міській новобудові, де на питання щодо «чистого повітря» і природи не так вже й легко відповісти? Однозначно так!Усі ці переваги та багато інших пропонує своїм мешканцям, який зводять у мальовничій частині Луцька – на березі річки Стир на вулиці Шевченка. Фактично новобудова розташована у самісінькому центрі міста, однак це не завадить мешканцям комплексу насолоджуватися затишком та комфортом у власному помешканні. Забудовник дбає про те, аби створити там місце, де кожен член родини зможе знайти для себе унікальні переваги і можливості.Майбутні мешканці сучасної дев’ятиповерхівки будуть мати у власному розпорядженні «свої» парк та річку, живучи просто у центрі Луцька.Представник компанії забудовника житлового комплексу «River House»,розповівпро новобудову, яку називають не просто хорошим будинком, а справжнім затишним сімейним куточком.«Кожен покупець отримає у розпорядження не просто «квадратні» метри, а якісну і високотехнологічну оселю, де можна креативити з плануванням та користуватися усіма перевагами сучасних технологій безпеки і затишної ізольованості просто на території комплексу. Будинок «виростає» фактично у центрі міста, де зручна транспортна інфраструктура в пішому доступі, самісінький центр міста в 10-15 хвилинах від будинку Поруч з будинком буде ціла власна набережна з біговими та велосипедними доріжками, власним сосновим парком, місцем для вигулу домашніх тварин, пірс для любителів риболовлі та відпочинковою барбекю зоною. Також передбачається наявність сучасного ігрового майданчику, де зможуть себе також впевнено почувати діти з обмеженими можливостями, поле для мініфутболу і сучасна WORKOUT зона для тих хто серйозно любить активний спосіб життя. В 200 метрах від будинку також розташовується спорткомплекс і тенісні корти для любителів великого тенісу. Хочу спростувати міф про те, що тут шумно, адже це не так, місцина тут вкрай тиха і затишна. Більше того, згодом плануємо зробити ще один окремий заїзд, аби мешканцям було комфортніше добиратися до будинку і не стояти у заторах.На території житлового комплексу «River House» вирішили облаштувати справжнє маленьке містечко з власним парком, зонами відпочинку, виходом до річки Стир, дитячими атракціями, велодоріжками та майданчиком для тренування і вигулу собак.Віталій Бобир демонструє план облаштування прибудинкової території і пояснює, що кожен мешканець матиме достатньо простору для того, аби почуватися тут максимально комфортно: «На території вже почали висаджувати власний невеличкий парк за будинком, облаштовувати велодоріжки поруч, а тут буде територія, де господарі зможуть бавитися з домашніми улюбленцями», – показує на окреслену ділянку у лівому кутку.Для дітей передбачили два ігрові майданчики та один спортивний – велику Workout зону. Батькам майбутніх маленьких мешканців комплексу пропонують подбати і про футбольну форму для чемпіонів, адже власники квартир у ЖК «River House» матимуть у розпорядженні поле для міні-футболу.Проектуючи ландшафтний дизайн подбали і про дорослих відпочивальників: забудовник пропонує не лише декілька зелених оаз на території, а й зони для відпочинку з альтанками та мангалами для барбекю. Рибалкам пообіцяли подумати над встановленням окремого пірсу від житлового комплексу до річки Стир. До слова, прибудинкову територію освітлюватимуть сучасні та стильні ліхтарики, тож гуляти біля будинку і насолоджуватися природою можна буде навіть уночі.Заїзд до житлового комплексу планують обладнати шлагбаумом, а будинок огородять невисоким парканом. Додаткову безпеку гарантуватимуть камери відеоспостереження, що встановлять по периметру території, декілька таких будуть і всередині будинку. У ЖК «River House» передбачили також місце під автопарковку, де за кожним мешканцем житлового комплексу закріплять паркомісце.Важливою перевагою комплексу також є те, що поруч розташовані торгові, спортивні, розважальні, медичні та освітні установи. Тут буде комфортно всім: молодим і літнім людям, дітям і студентам.Після коротенької екскурсії прибудинковою територією Віталій Бобир пропонує подивитися і на будинок зсередини, а також оцінити неймовірні краєвиди з вікон квартир на верхніх поверхах, бо переконує, що словами цього не опишеш.У житловому комплексі «River House» клієнтам пропонують обрати квартири за наявним плануванням або ж скористатися «вільним» і креативити самостійно, створюючи власний комфортний життєвий простір на будь-який смак.Особлива перевага ЖК RIVER HOUSE в тому, що відразу після введення будинку в експлуатацію власники отримають в користування не просто квадратні метри, але і ряд інноваційних технологій. Усі вони сприяють вашому комфорту і безпеці, роблять будинок енергоефективним та по-справжньому захищеним.Перший будинок планують здати в експлуатацію уже в четвертому кварталі 2020 року.