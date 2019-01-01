Органічна продукція зі Старого Порицька – відтепер на полицях супермаркетів Луцька: як обрати «свій сир» та молочку до новорічного столу*

Підбираючи продукти до свого святкового столу, ми уважно дивимося на етикетки «супермаркетівського» асортименту, де чи не на кожній великими літерами зазначають «БЕЗ ГМО» і «Organic». Однак, як це перевірити? Перш за все, така продукція повинна бути сертифікованою, а виробництво – відкритим і доступним. Ще простіше, коли воно знаходиться «під боком», а не за тисячі кілометрів, як ще одна гарантія того, що товару не потрібно долати великий шлях, аби потрапити на полиці магазинів нашого міста, а зрештою й на стіл, особливо, коли це стосується молочної продукції, що має здатність швидко псуватися.



Саме про органічні, натуральні та локальні (волинські) продукти за доступною ціною, які виготовляють з молока екстра-класу розповіла комерційна директорка ТОВ Наталія Ткач.



«Люди з Волині мене часто запитують, де можна придбати «наш» локальний молочний продукт чи сири, аби він був натуральним, смачним і надійним. Відповідаю, торгова марка «Сирна карта зі Старого Порицька» тепер офіційно представлена на полицях двох луцьких супермаркетів «Сільпо», – розповідає Наталія Ткач.



Каже, що раніше сири та молочку, яку виготовляють на невеличкому фермерському господарстві у Іваничівському районі на Волині, розвозили по всій Україні, окрім рідної області. Однак відтепер натуральний йогурт, солодковершкове масло чи унікальний органічний «Старий Порицьк» та багато інших можна придбати на полицях магазинів у Луцьку й бути впевненим у відмінній якості та неперевершеному смаку. Виробники гарантують, що з великого асортименту продукції компанії підібрати для себе саме «свій» сир до святкових новорічних канапок чи йогурт для фруктового десерту зможе навіть найвибагливіший гурман. Тим паче, коли якість – підтверджена сертифікатами міжнародного зразка.



Торгова марка «Сирна карта зі Старого Порицька» має статус органічного господарства та сертифікати Євросоюзу, продукція виготовлена відповідно до затверджених стандартів без використання пестицидів, синтетичних мінеральних добрив, регуляторів росту, штучних харчових добавок та ГМО. З 2014 року продукція пройшла додаткову перевірку за внутрішнім стандартом Швейцарії та отримала сертифікат Bio Suisse.



Господарство здійснює свою діяльність у двох основних напрямках: молочне тваринництво та рослинництво. Завдяки впровадженню на підприємстві сучасних технологій та суворому контролю на всіх етапах, виробники досягнули найвищих показників якості та смаку продукції, яка користується великим попитом серед поціновувачів справжнього і домашнього продукту.





Серед широкого асортименту, які пропонує виробництво – шість видів твердих і розсольних сирів, натуральний йогурт та йогурт смаковий із сезонними ягодами, солодко-вершкове масло, кефір, творог, пастеризоване молоко різної жирності і сироватка. Окрім того, підприємство займається й виготовленням гречаної групи.



Щось із цього переліку точно є у продуктових списках «до столу на свято», тож Наталія Ткач детальніше розповіла про кожну позицію та виробництво.



«Щасливі корови» – смачна молочка екстра-класу!



Аби забезпечити дотримання вимог органічних стандартів, тварин утримують безприв'язно як боксовим методом, так і на глибокій підстилці, в новому, побудованому за сучасними вимогами, тваринницькому комплексі. Про тварин дбають, годують повноцінними багатокомпонентними сумішами і між собою на підприємстві їх називають щасливими.







Важливим для якісного кінцевого продукту є також суворе дотримання усіх зооветеринарних заходів, що гарантують високий рівень здоров’я тварин. Усі трудомісткі процеси на виробництві – автоматизовані, однак без дбайливих рук працівників, які доглядають за корівками, – нікуди. До слова, процес доїння – безконтактний. Молоко ж отримало відзнаку «Екстра». Смакує воно також по-особливому завдяки ніжним солодкуватим вершкам, що збираються вгорі пляшки. Для тих, хто любить каву з молоком, продукт стане справжньою знахідкою. Любителі кисломолочних виробів можуть також поласувати і кефіром.







«Загалом органічне ведення господарства – справжня філософія господарювання, яка передбачає бережне ставлення до землі, відновлення її родючості, відсутність хімії на виробництві та синтезованих речовин», – підсумовує Наталія Ткач і пропонує детальніше ознайомитися з асортиментом продукції, попит на яку перед святами зростає у рази.



Масло зі «смаком дитинства»



Без масла не обходиться жодна господиня: чи то для випічки, чи для смаження, але саме цей продукт є однією із обов'язкових складових багатьох страв.



Під ТМ «Сирна Карта зі Старого Порицька» випускають солодко-вершкове натуральне масло з 82,5% жирності. Унікальне за своїми органолептичними властивостями і якістю, масло нагадує смак дитинства – смак справжнього масла.



«Подобається воно усім членам родини, особливо в захваті від нього діти», – переконує Наталія Ткач.







Кожному гурману – власний сорт сиру



До смачного масла потрібно підібрати не менш смачний сир. Власна переробка молока на підприємстві запрацювала у 2016 році, тож, окрім молочного цеху, з’явилася й невеличка сироварня, де під торговою маркою «Сирна Карта зі Старого Порицька» виготовляють органічні сири за традиційними рецептурами. Кожен етап виробництва контролюють, дотримуються усіх вимог і стандартів якості, аби догодити усім гурманам і поціновувачам справжнього смачного сиру. Наразі для вибору є шість різновидів, кожен з яких – унікальний по-своєму і пасує до окремих страв.







Бринза – класичний розсільний сир з кисломолочним, в міру солоним смаком та приємним запахом. Його широко використовують в різних кухнях світу, в рецептах перших і других страв, у випічці, додають у гарніри, а також на його основі виготовляють найрізноманітніші закуски і салати. Якщо вам раптом захочеться приготувати «Грецький» замість традиційного обів’є на Новий рік, то бринза буде ідеальним варіантом.



Сулугуні – має приємний кисломолочний, в міру солоний смак, досить щільну еластичну консистенцію. Сулугуні, як і бринза, належить до категорії розсільних сирів без кірки. Виготовляють його без термічної обробки, а тому в його складі багато мінералів та вітамінів. Сулугуні чудово смакує з вином, в салатах, стравах з м'яса, овочів та фруктів. Ідеально підходить до омлетів, бутербродів або як начинка до пирогів.



Халумі – м'який сир для грилю та смаження. Тугоплавкий сир, при смаженні покривається рум'яною скоринкою, Всередині стає м'яким. Готовий сир для грилю застосовують як окрему страву або подають з грінками, свіжими овочами. Додають також в овочеві салати.



Фірмовий «Старопорицький» – екологічно чистий органічний сир, зварений за особливим рецептом, приємно здивує справжніх поціновувачів. У міру пікантний, ароматний і приємно твердий – справжнє мистецтво смаку від волинських майстрів.



Чеддер – один з найвідоміших англійських сирів, що має блідо-жовтий колір та крихку тверду структуру. За смаком – вершковий, гострий з легкою кислинкою і приємним горіховим присмаком. Його можна вживати і самостійно, і в інших стравах, зокрема в піці, супах, бутербродах, запіканках тощо.



«Швейцарія» – знаменитий твердий сир з пікантним солодкувато-горіховим смаком. Він чудово смакує з вином, фруктами та слугує прекрасним доповненням до салатів, супів і запіканок.



Усі ці сири мають по-своєму унікальні характеристики та смакові властивості, тож кожен зможе підібрати «власний» улюблений сир і насолоджуватися домашнім смаком, знаючи, що продукт – дійсно якісний і виготовлений з любов’ю та дотриманням усіх вимог та технологій приготування. Також у асортименті є і кисломолочний чир (творог) різної жирності, який не поступається смаком домашньому. З нього вийдуть смачнющі сирники чи запіканка.







Йогурт лише з волинськими ягодами



Якщо на Новий рік йогурт - не обов'язковий інгрідієнт до основного столу, то він може стати смачною натуральною заправкою для фруктового салату чи желе на десерт.



Органічна ферма «Старий Порицьк» почала випустила лінійку натуральних йогуртів відносно нещодавно. Усі вони мають 1% жирності і йдуть без домішок або ж з сезонними ягодами: чорницею, полуницею і малиною. Цукру у складі всього 4%. Для приготування не використовують жодних барвників, а чудовий смак створюють сезонні ягоди, вирощені на органічній фермі Волині.







Нещодавно у Луцьку з’явилося дві локації, де представлений увесь асортимент продукції ТМ «Сирна карта Старого Порицька» від молока до твердої групи сирів. Перша – у «Сільпо» на проспекті Президента Грушевського, 2. Друга ж точка знаходиться у такому ж супермаркеті на вулиці Рівненській, 89. Там представлений повний асортимент.



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Саме про органічні, натуральні та локальні (волинські) продукти за доступною ціною, які виготовляють з молока екстра-класу розповіла комерційна директорка ТОВ «Старий Порицьк» «Люди з Волині мене часто запитують, де можна придбати «наш» локальний молочний продукт чи сири, аби він був натуральним, смачним і надійним. Відповідаю, торгова марка «Сирна карта зі Старого Порицька» тепер офіційно представлена на полицях двох луцьких супермаркетів «Сільпо», – розповідає Наталія Ткач.Каже, що раніше сири та молочку, яку виготовляють на невеличкому фермерському господарстві у Іваничівському районі на Волині, розвозили по всій Україні, окрім рідної області. Однак відтепер натуральний йогурт, солодковершкове масло чи унікальний органічний «Старий Порицьк» та багато інших можна придбати на полицях магазинів у Луцьку й бути впевненим у відмінній якості та неперевершеному смаку. Виробники гарантують, що з великого асортименту продукції компанії підібрати для себе саме «свій» сир до святкових новорічних канапок чи йогурт для фруктового десерту зможе навіть найвибагливіший гурман. Тим паче, коли якість – підтверджена сертифікатами міжнародного зразка.Господарство здійснює свою діяльність у двох основних напрямках: молочне тваринництво та рослинництво. Завдяки впровадженню на підприємстві сучасних технологій та суворому контролю на всіх етапах, виробники досягнули найвищих показників якості та смаку продукції, яка користується великим попитом серед поціновувачів справжнього і домашнього продукту.Серед широкого асортименту, які пропонує виробництво – шість видів твердих і розсольних сирів, натуральний йогурт та йогурт смаковий із сезонними ягодами, солодко-вершкове масло, кефір, творог, пастеризоване молоко різної жирності і сироватка. Окрім того, підприємство займається й виготовленням гречаної групи.Щось із цього переліку точно є у продуктових списках «до столу на свято», тож Наталія Ткач детальніше розповіла про кожну позицію та виробництво.Аби забезпечити дотримання вимог органічних стандартів, тварин утримують безприв'язно як боксовим методом, так і на глибокій підстилці, в новому, побудованому за сучасними вимогами, тваринницькому комплексі. Про тварин дбають, годують повноцінними багатокомпонентними сумішами і між собою на підприємстві їх називають щасливими.Важливим для якісного кінцевого продукту є також суворе дотримання усіх зооветеринарних заходів, що гарантують високий рівень здоров’я тварин. Усі трудомісткі процеси на виробництві – автоматизовані, однак без дбайливих рук працівників, які доглядають за корівками, – нікуди. До слова, процес доїння – безконтактний. Молоко ж отримало відзнаку «Екстра». Смакує воно також по-особливому завдяки ніжним солодкуватим вершкам, що збираються вгорі пляшки. Для тих, хто любить каву з молоком, продукт стане справжньою знахідкою. Любителі кисломолочних виробів можуть також поласувати і кефіром.«Загалом органічне ведення господарства – справжня філософія господарювання, яка передбачає бережне ставлення до землі, відновлення її родючості, відсутність хімії на виробництві та синтезованих речовин», – підсумовує Наталія Ткач і пропонує детальніше ознайомитися з асортиментом продукції, попит на яку перед святами зростає у рази.Без масла не обходиться жодна господиня: чи то для випічки, чи для смаження, але саме цей продукт є однією із обов'язкових складових багатьох страв.Під ТМ «Сирна Карта зі Старого Порицька» випускають солодко-вершкове натуральне масло з 82,5% жирності. Унікальне за своїми органолептичними властивостями і якістю, масло нагадує смак дитинства – смак справжнього масла.«Подобається воно усім членам родини, особливо в захваті від нього діти», – переконує Наталія Ткач.До смачного масла потрібно підібрати не менш смачний сир. Власна переробка молока на підприємстві запрацювала у 2016 році, тож, окрім молочного цеху, з’явилася й невеличка сироварня, де під торговою маркою «Сирна Карта зі Старого Порицька» виготовляють органічні сири за традиційними рецептурами. Кожен етап виробництва контролюють, дотримуються усіх вимог і стандартів якості, аби догодити усім гурманам і поціновувачам справжнього смачного сиру. Наразі для вибору є шість різновидів, кожен з яких – унікальний по-своєму і пасує до окремих страв.– класичний розсільний сир з кисломолочним, в міру солоним смаком та приємним запахом. Його широко використовують в різних кухнях світу, в рецептах перших і других страв, у випічці, додають у гарніри, а також на його основі виготовляють найрізноманітніші закуски і салати. Якщо вам раптом захочеться приготувати «Грецький» замість традиційного обів’є на Новий рік, то бринза буде ідеальним варіантом.– має приємний кисломолочний, в міру солоний смак, досить щільну еластичну консистенцію. Сулугуні, як і бринза, належить до категорії розсільних сирів без кірки. Виготовляють його без термічної обробки, а тому в його складі багато мінералів та вітамінів. Сулугуні чудово смакує з вином, в салатах, стравах з м'яса, овочів та фруктів. Ідеально підходить до омлетів, бутербродів або як начинка до пирогів.– м'який сир для грилю та смаження. Тугоплавкий сир, при смаженні покривається рум'яною скоринкою, Всередині стає м'яким. Готовий сир для грилю застосовують як окрему страву або подають з грінками, свіжими овочами. Додають також в овочеві салати.Фірмовий– екологічно чистий органічний сир, зварений за особливим рецептом, приємно здивує справжніх поціновувачів. У міру пікантний, ароматний і приємно твердий – справжнє мистецтво смаку від волинських майстрів.– один з найвідоміших англійських сирів, що має блідо-жовтий колір та крихку тверду структуру. За смаком – вершковий, гострий з легкою кислинкою і приємним горіховим присмаком. Його можна вживати і самостійно, і в інших стравах, зокрема в піці, супах, бутербродах, запіканках тощо.– знаменитий твердий сир з пікантним солодкувато-горіховим смаком. Він чудово смакує з вином, фруктами та слугує прекрасним доповненням до салатів, супів і запіканок.Усі ці сири мають по-своєму унікальні характеристики та смакові властивості, тож кожен зможе підібрати «власний» улюблений сир і насолоджуватися домашнім смаком, знаючи, що продукт – дійсно якісний і виготовлений з любов’ю та дотриманням усіх вимог та технологій приготування. Також у асортименті є і кисломолочний чир (творог) різної жирності, який не поступається смаком домашньому. З нього вийдуть смачнющі сирники чи запіканка.Якщо на Новий рік йогурт - не обов'язковий інгрідієнт до основного столу, то він може стати смачною натуральною заправкою для фруктового салату чи желе на десерт.Органічна ферма «Старий Порицьк» почала випустила лінійку натуральних йогуртів відносно нещодавно. Усі вони мають 1% жирності і йдуть без домішок або ж з сезонними ягодами: чорницею, полуницею і малиною. Цукру у складі всього 4%. Для приготування не використовують жодних барвників, а чудовий смак створюють сезонні ягоди, вирощені на органічній фермі Волині.Нещодавно у Луцьку з’явилося дві локації, де представлений увесь асортимент продукції ТМ «Сирна карта Старого Порицька» від молока до твердої групи сирів. Перша – у «Сільпо» на проспекті Президента Грушевського, 2. Друга ж точка знаходиться у такому ж супермаркеті на вулиці Рівненській, 89. Там представлений повний асортимент.

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