Бажання, що стає реальністю, або Де у Луцьку можна придбати омріяне власне помешкання*

Свій дім – це якщо не фортеця, то точно значиме місце для кожного. Після купівлі «свого куточка» люди частіше зважуються на створення міцної сім’ї, народження малюків, саме туди охоче запрошують друзів, заводять омріяних домашніх улюбленців, там обдумують найважливіші рішення та відпочивають душею.



Утім, накопичивши достатньо коштів для покупки житла, доводиться ламати голову над багатьма нюансами – купити оселю на вторинному ринку чи в новобудові, як не втрапити на гачок до шахраїв-забудовників, чи не зекономив забудовник на матеріалах, нехтуючи здоров’ям майбутніх мешканців, чи продумана інфраструктура, чи не завищена ціна тощо. Тож які плюси можна отримати, придбавши власне помешкання, і де знайти найоптимальніший варіант у Луцьку?



Переваги власного житла



В оселі у новобудові життя починається «із чистого аркуша». Нерідко без «власного куточка» люди не мають особистого простору, місця, де б їм було комфортно, стають дратівливими, незадоволеними від будь-яких дрібниць. Це призводить до сварок із рідними та близькими. До того ж, кожен із нас потребує час від часу побути наодинці, проте у тісній орендованій квартирі така можливість практично дорівнює нулю.



Своя квартира – це чиста дошка, яку можна розфарбувати як бажає душа, а не щоразу «вибивати» в орендодавця дозвіл на навіть найменші кроки, як от заміну ванної чи переклеювання шпалер. Таким чином, власна оселя – не лише плюс до комфорту, а й до здоров’я.

У своєму помешканні можна врешті завести кота чи собаку, про яких ви мріяли ще зі школи, але спочатку батьки були проти, згодом цього не дозволяли зробити правила орендованого помешкання чи не було потрібних для утримання домашніх улюбленців умов.



Маючи «свій куточок», можна не хвилюватися про добробут та врешті зважитися на створення сім’ї і народження малюків, бо ніхто не попросить тебе раптово виселитися. Так зникає відчуття нестабільності і тимчасовості. Саме свій дім – найкраще місце для здійснення заповітних мрій, місце, де живе спокій, гармонія та щастя. І тільки уявіть, скільки позитивних емоцій можна отримати, прикрашаючи ялинку напередодні свят у своїх стінах!



Ще одна перевага – можливість отримати додатковий дохід. Наприклад, якщо ви вирішите полетіти у відпустку на тривалий період у теплі краї, погостювати у рідних чи поїхати на дачу, можете здати свою квартиру в оренду. Однак, якщо такий варіант вам не до душі, маєте змогу зекономити – у новобудовах передбачене індивідуальне опалення, тож вам не доведеться платити просто за повітря.



Якісні оселі комфорт-класу



Коли ви маєте у гаманці необхідну суму для купівлі квартири, починаєте обирати варіанти із наявних на ринку нерухомості. На практиці усе набагато складніше, аніж здається: довготривале «інспектування» новобудов, відсіювання непідходящих із якихось причин проектів, порівняння цін та зручностей, збір інформації про забудовників, знову виїзди на місця…



Будівельна компанія



Так,



На будівництві ЖК «Caramel Residence» застосовують лише якісні, екологічно чисті матеріали від перевірених виробників. Окрім того, особливістю співпраці із підрядниками є гарантії – в «ЛДБК» дуже прискіпливо ставляться до відбору компаній, із якими провадитимуть співпрацю у частині обладнання, конструкцій та будматеріалів. Тож на усі матеріали забудовник вимагає відповідні сертифікати якості, які, до слова, можуть надати для ознайомлення і клієнтам.



При



Окрім того, під час зведення «карамельного» житлового комплексу фахівці використовують цементно-вапняну штукатурку. До її складу входять природні мінеральні матеріали: цемент, що відповідає за міцність поверхні, стійкість до вологи і перепадів температур; вапно, що дозволяє зробити розчин більш легким та пластичним, а також має антисептичні властивості; пісок, що позитивно впливає на підвищення адгезії цементного розчину з поверхнею та поліпшення показників якості штукатурки.



Відтак, у підсумку компоненти, що входять до розчину – нешкідливі для здоров’я людей та тварин, не мають запаху й не викликають алергічних реакцій, допомагають створити оптимальний мікроклімат у приміщенні, адже не забирають вологу з повітря, дають змогу уникнути в приміщеннях появи грибків чи цвілі. І це далеко не всі екологічні рішення, що втілив забудовник у «карамельному» проекті.



Територія комплексу, оснащена контролем в'їзду та системою відеоспостереження подарує мешканцям почуття безпеки.



Перше, що неможливо не помітити, завітавши на будівництво –



Коли шукаєш житло і оцінюєш його розташування, то перше, що спадає на думку: як дістатися на роботу. Мешканцям «Caramel Residence» можна не хвилюватися стосовно доїзду – район дуже зручний, адже транспортна розв’язка дає можливість дістатися у будь-який район міста, низка транспортних маршрутів пролягає через цю територію. За кілька хвилин у маршрутці або навіть пішки абсолютно без проблем можна дістатися до «Північного» чи «Варшавського» ринків. Поруч також відділення «Укрпошти», супермаркет «Салют». Водночас вулиці тут широкі, а будинки «дистанційовані» від дороги, тому можна не хвилюватися за звуки перегонів під вікнами.



Поряд із ЖК «Caramel Residence» знаходяться декілька шкіл, серед яких – №11, №25, №21, а також кілька дитсадків, зокрема, №1, №37, №11.



Повний комплекс розваг та послуг – просто під боком, адже ЖК знаходиться фактично на півшляху від торгово-розважального центру «ПортСity» до «Adrenalin». Тому довго гадати, аби сходити на шопінг чи провести романтичний вечір в кіно, не доведеться.



Тож поки ви шукаєте варіанти купівлі власного помешкання, хтось може придбати квартиру вашої мрії у ЖК «Caramel Residence». Тому не зволікайте – звертайтеся у відділ продажу ЖК «Caramel Residence», що розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22. Контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42. І цей подарунок до свят ви і ваші близькі точно ніколи не забудете.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В оселі у новобудові життя починається «із чистого аркуша». Нерідко без «власного куточка» люди не мають особистого простору, місця, де б їм було комфортно, стають дратівливими, незадоволеними від будь-яких дрібниць. Це призводить до сварок із рідними та близькими. До того ж, кожен із нас потребує час від часу побути наодинці, проте у тісній орендованій квартирі така можливість практично дорівнює нулю.Своя квартира – це чиста дошка, яку можна розфарбувати як бажає душа, а не щоразу «вибивати» в орендодавця дозвіл на навіть найменші кроки, як от заміну ванної чи переклеювання шпалер. Таким чином, власна оселя – не лише плюс до комфорту, а й до здоров’я.У своєму помешканні можна врешті завести кота чи собаку, про яких ви мріяли ще зі школи, але спочатку батьки були проти, згодом цього не дозволяли зробити правила орендованого помешкання чи не було потрібних для утримання домашніх улюбленців умов.Маючи «свій куточок», можна не хвилюватися про добробут та врешті зважитися на створення сім’ї і народження малюків, бо ніхто не попросить тебе раптово виселитися. Так зникає відчуття нестабільності і тимчасовості. Саме свій дім – найкраще місце для здійснення заповітних мрій, місце, де живе спокій, гармонія та щастя. І тільки уявіть, скільки позитивних емоцій можна отримати, прикрашаючи ялинку напередодні свят у своїх стінах!Ще одна перевага – можливість отримати додатковий дохід. Наприклад, якщо ви вирішите полетіти у відпустку на тривалий період у теплі краї, погостювати у рідних чи поїхати на дачу, можете здати свою квартиру в оренду. Однак, якщо такий варіант вам не до душі, маєте змогу зекономити – у новобудовах передбачене індивідуальне опалення, тож вам не доведеться платити просто за повітря.Коли ви маєте у гаманці необхідну суму для купівлі квартири, починаєте обирати варіанти із наявних на ринку нерухомості. На практиці усе набагато складніше, аніж здається: довготривале «інспектування» новобудов, відсіювання непідходящих із якихось причин проектів, порівняння цін та зручностей, збір інформації про забудовників, знову виїзди на місця…Будівельна компанія ЛДБК , що успішно працює на ринку уже понад 18 років, подбала про усі ці виклики і пропонує не просто квадратні метри, а якість житла та квартири, де здійснюються мрії. Понад 1000 сімей уже стали щасливими власниками помешкань від ЛДБК, тож одним із таких можете бути і ви!Так, окрім яскравості житла комфорт-класу, яка вже стала «фішкою» «ЛДБК» , забудовники пропонує високу якість вашої майбутньої квартири. У ЖК «Caramel Residence» поєднані сучасні інженерні рішення та технологія виконання будівельних робіт з найкращих матеріалів.На будівництві ЖК «Caramel Residence» застосовують лише якісні, екологічно чисті матеріали від перевірених виробників. Окрім того, особливістю співпраці із підрядниками є гарантії – в «ЛДБК» дуже прискіпливо ставляться до відбору компаній, із якими провадитимуть співпрацю у частині обладнання, конструкцій та будматеріалів. Тож на усі матеріали забудовник вимагає відповідні сертифікати якості, які, до слова, можуть надати для ознайомлення і клієнтам.При будівництві житлового комплексу «Caramel Residence» основні несучі конструкції збудували з червоної цегли . Її виготовляють із глини методом випалення. Саме червона цегла зберігає тепло всередині будинку та відрізняється вологостійкістю, є міцним, довговічним та екологічним матеріалом, проте через вищу ціну її використовують значно рідше, аніж білу.Окрім того, під час зведення «карамельного» житлового комплексу фахівці використовують цементно-вапняну штукатурку. До її складу входять природні мінеральні матеріали: цемент, що відповідає за міцність поверхні, стійкість до вологи і перепадів температур; вапно, що дозволяє зробити розчин більш легким та пластичним, а також має антисептичні властивості; пісок, що позитивно впливає на підвищення адгезії цементного розчину з поверхнею та поліпшення показників якості штукатурки.Відтак, у підсумку компоненти, що входять до розчину – нешкідливі для здоров’я людей та тварин, не мають запаху й не викликають алергічних реакцій, допомагають створити оптимальний мікроклімат у приміщенні, адже не забирають вологу з повітря, дають змогу уникнути в приміщеннях появи грибків чи цвілі. І це далеко не всі екологічні рішення, що втілив забудовник у «карамельному» проекті.Територія комплексу, оснащена контролем в'їзду та системою відеоспостереження подарує мешканцям почуття безпеки. Будівельна компанія ЛДБК передбачила усі необхідні для комфортного життя умови : денний паркінг, місця для розваги дітей і дорослих, зокрема, спеціальні вуличні тренажери, відпочинкові зони, а також футбольне міні-поле. Відтак, мешканці «карамельки» зможуть не лише знайти тихе місце, аби почитати книгу, а й зону для занять спортом. Окрім того, у майбутньому власники квартир зможуть скористатись послугами салону краси, купити продукти, відвідати кафе чи піцерію, не залишаючи територію комплексу.Перше, що неможливо не помітити, завітавши на будівництво – його сусідство із величезним парком, що простягається, здається, поки бачить око . Колись занедбану зелену зону розчистили та облагородили, поклали бруківку та встановили лавки. А ще в «ЛДБК» заздалегідь подбали про маленьких мешканців 40-вого кварталу – улітку 2017 тут відкрили дитяче містечко «Карамелька». У парку встановили чимало «реманенту» для дитячих розваг, облаштували пісочниці та гойдалки. Сьогодні тут залюбки гуляють батьки з малечею, а парк наповнився дитячим сміхом.Коли шукаєш житло і оцінюєш його розташування, то перше, що спадає на думку: як дістатися на роботу. Мешканцям «Caramel Residence» можна не хвилюватися стосовно доїзду – район дуже зручний, адже транспортна розв’язка дає можливість дістатися у будь-який район міста, низка транспортних маршрутів пролягає через цю територію. За кілька хвилин у маршрутці або навіть пішки абсолютно без проблем можна дістатися до «Північного» чи «Варшавського» ринків. Поруч також відділення «Укрпошти», супермаркет «Салют». Водночас вулиці тут широкі, а будинки «дистанційовані» від дороги, тому можна не хвилюватися за звуки перегонів під вікнами.Поряд із ЖК «Caramel Residence» знаходяться декілька шкіл, серед яких – №11, №25, №21, а також кілька дитсадків, зокрема, №1, №37, №11.Повний комплекс розваг та послуг – просто під боком, адже ЖК знаходиться фактично на півшляху від торгово-розважального центру «ПортСity» до «Adrenalin». Тому довго гадати, аби сходити на шопінг чи провести романтичний вечір в кіно, не доведеться.

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