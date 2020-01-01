День без авто: чому Луцьку варто спробувати





Тож природа приречена дихати вихлопними газами, якими «кашляють» наші авто. Приречене і людство. Проте воно, на відміну від природи, може вплинути на ситуацію. Натомість – робить навпаки. Кількість автомобілів у містах невпинно зростає. Так, у 2019 році український автопарк лише офіційно поповнили понад 400 тисяч вживаних автомобілів, чисало наших співвітчизників стали власниками і нових машин.



Тотальна автомобілізація робить нервовою атмосферу будь-якого міста. Всі це розуміють. Але життєвий досвід показує, що зазвичай людина, яка ще вчора скаржилася на засилля автівок, щойно купує собі машину — одразу починає їздити нею навіть у магазин, котрий за пару сотень метрів. Мабуть, кожен водій пройшов через цей етап. Ти за кермом, ти відчуваєш драйв, грає улюблена музика. Але… Шум моторів, скрегіт гальм, затори, аварії, вихлопні гази…



До слова, днями Київська міська рада заявила, що на стан повітря в столиці впливають метеорологічні умови та збільшення кількості транспорту. Альтернативним і найкращим шляхом для зниження забруднення повітря в мерії столиці назвали мінімізацію використання приватного транспорту, а натомість – використання громадського транспорту, особливо в години пік.



У Луцьку громадськість теж почала усвідомлювати інший, темний бік тотальної автомобілізації. Так, для прикладу, блогер Олександр Князєв, який у своїх дописах порушує актуальні для міста питання, пропонує лучанам конкретний крок – усім луцьким водіям хоча б на день залишити кермо й організувати #луцькбезавто.



«Про екологію треба думати вже тепер, щоб не хапатися за голову завтра. Зелені зони, пропаганда велосипедів, енергозбереження – маємо про це дбати, показувати приклад», – написав на своїй сторінці у



У коментарях на його пропозицію відгукнулася чимала кількість людей, допис мав багато поширень.



«Давайте домовимося і навесні, коли буде тепло, зранку замість нервів у пробці встанемо раніше на півгодини, щоб спокійно пройтися під аромат весняних дерев, послухаємо звуки міста, яке прокидається. Ввечері прогуляємося з сім'ями, зробимо маленьке свято емоцій собі і дітям», – закликав блогер вже у своєму наступному дописі на цю тему.



Він додав, що усі, хто відгукнувся на ідею провести день без авто мають поговорити про це зі знайомими, написати власний пост і додати тег #луцькбезавто тощо, аби залучити до ініціативи максимальну кількість людей.



Зауважимо, що про неготовність Луцька до «навали» автомобілів у травні минулого року під час оперативної наради сказав і виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт. Тоді посадовець наголосив, що через величезну кількість машин у місті – проблеми з паркуванням і наіть з поїздом «швидких» до хворих. Пустовіт пообіцяв вивчати проблему і шукати шляхи вирішення.



Громадськість же пропонує хоча б один день у Луцьку провести без автівок. До слова, ініціативу «день без авто» щомісяця влаштовують, зокрема, для центру Парижа, куди у цей час дозволяють потрапляти лише пішоходам.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними Міністерства інфраструктури України, 20 українців щодня пересідають на електрокари. Утім, варто лише згадати про те, що в Україні – мільйони автівок з бензиновими та дизельними двигунами, аби зрозуміти, наскільки багато часу ще потрібно, аби увесь транспорт в Україні став екологічним.Тож природа приречена дихати вихлопними газами, якими «кашляють» наші авто. Приречене і людство. Проте воно, на відміну від природи, може вплинути на ситуацію. Натомість – робить навпаки. Кількість автомобілів у містах невпинно зростає. Так, у 2019 році український автопарк лише офіційно поповнили понад 400 тисяч вживаних автомобілів, чисало наших співвітчизників стали власниками і нових машин.Тотальна автомобілізація робить нервовою атмосферу будь-якого міста. Всі це розуміють. Але життєвий досвід показує, що зазвичай людина, яка ще вчора скаржилася на засилля автівок, щойно купує собі машину — одразу починає їздити нею навіть у магазин, котрий за пару сотень метрів. Мабуть, кожен водій пройшов через цей етап. Ти за кермом, ти відчуваєш драйв, грає улюблена музика. Але… Шум моторів, скрегіт гальм, затори, аварії, вихлопні гази…До слова, днями Київська міська рада заявила, що на стан повітря в столиці впливають метеорологічні умови та збільшення кількості транспорту. Альтернативним і найкращим шляхом для зниження забруднення повітря в мерії столиці назвали мінімізацію використання приватного транспорту, а натомість – використання громадського транспорту, особливо в години пік.У Луцьку громадськість теж почала усвідомлювати інший, темний бік тотальної автомобілізації. Так, для прикладу, блогер, який у своїх дописах порушує актуальні для міста питання, пропонує лучанам конкретний крок – усім луцьким водіям хоча б на день залишити кермо й організувати #луцькбезавто.«Про екологію треба думати вже тепер, щоб не хапатися за голову завтра. Зелені зони, пропаганда велосипедів, енергозбереження – маємо про це дбати, показувати приклад», – написав на своїй сторінці у Facebook Олександр Князєв.У коментарях на його пропозицію відгукнулася чимала кількість людей, допис мав багато поширень.«Давайте домовимося і навесні, коли буде тепло, зранку замість нервів у пробці встанемо раніше на півгодини, щоб спокійно пройтися під аромат весняних дерев, послухаємо звуки міста, яке прокидається. Ввечері прогуляємося з сім'ями, зробимо маленьке свято емоцій собі і дітям», – закликав блогер вже у своєму наступному дописі на цю тему.Він додав, що усі, хто відгукнувся на ідею провести день без авто мають поговорити про це зі знайомими, написати власний пост і додати тег #луцькбезавто тощо, аби залучити до ініціативи максимальну кількість людей.Зауважимо, що про неготовність Луцька до «навали» автомобілів у травні минулого року під час оперативної наради сказав і виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт. Тоді посадовець наголосив, що через величезну кількість машин у місті – проблеми з паркуванням і наіть з поїздом «швидких» до хворих. Пустовіт пообіцяв вивчати проблему і шукати шляхи вирішення.Громадськість же пропонує хоча б один день у Луцьку провести без автівок. До слова, ініціативу «день без авто» щомісяця влаштовують, зокрема, для центру Парижа, куди у цей час дозволяють потрапляти лише пішоходам.

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