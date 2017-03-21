Волинянин вивів «Формулу кохання» і допомагає людям знайти свою половинку

Усе почалося з… газети. Навчаючись в університеті на будівельника, Олександр Висоцький натрапив у газеті «Радянська Волинь» на публікацію про біоритми людини. То був далекий 1983 рік.



– Під час канікул я прочитав статтю, де була методика розрахунку біоритмів, та й забув про неї. Але через певний час зрозумів, що щось таки я пропускаю в житті. Дістав газету і взяв її з собою в університет. У навчальному закладі з одногрупниками ми і почали вираховувати біоритми.



Згодом ця справа «затягнула» чоловіка. Він почав предметно вивчати методики і навіть розробив свою «Формулу кохання», за допомогою якої можна вирахувати сумісність партнерів за інтелектуальними, емоційними та фізичними біоритмами. Тобто, фактично знайти свою ідеальну пару.



«Чорні» і «білі» дні



Біоритми – це коливання фізичного, емоційного та інтелектуального стану, пояснює Висоцький. Так, фізичні ритми відповідають за секс і здоров'я, тому коли вони не збігаються у партнерів, виникають сексуальна дисгармонія і невдоволеність інтимним життям; емоційні ритми вважають більш жіночими і при такій несумісності з партнером жінка стає дратівливою, відчуває дискомфорт, невдоволеність життям; інтелектуальні ритми передусім впливають на чоловіків, тому коли вони не збігаються, ті відчувають дискомфорт, мають низьку самооцінку, стають замкнутими.



«У нас інтелект не є стабільним: бувають підйоми і спади, коли усе просто дається, а коли «нічого не йде». Те ж саме з емоційними та фізичними біоритмами. У мене є знайома, яка під час емоційного мінімуму навіть у магазин не хоче виходити, мовляв, і там з кимось посвариться», - каже волинянин і показує мою сітку біоритмів, яка, до речі, залежить від дати народження, у спеціальній програмі.



Коли люди змінюють дату свого народження у паспорті, у плані біоритмів усе залишається без змін. У випадках, коли дата народження невідома, люди часто не можуть потрапити на потрібну хвилю біоритмів і відчувають себе некомфортно, стверджує волинянин. Є ще й інтуїтивний біоритм, котрий Олександр Висоцький називає ефемерним, тому не акцентує на ньому увагу.

Олександр Висоцький

«Біоритми є проявом життєдіяльності людини, наче вдих і видих. Однак якщо дивитися на біоритми з погляду езотерики, вони залишаються й після смерті», - вважає Олександр Висоцький.



За його словами, біоритми пов’язані не тільки з датою народження, а й з тим, чим людина займається та зі спадковістю. Наприклад, якщо вона спортсмен, то рівень мінімуму і максимуму фізичних біоритмів відрізняється, порівняно з людиною, що має низьку фізичну активність. Фізичний біоритм має період у 22 дні, емоційний – 27, інтелектуальний – 32. Пік активності усіх буває лише двічі чи тричі на рік, саме тоді – вдалі дні для будь-яких починань. І навпаки – «чорні дні» стаються, коли біоритми знаходяться на мінімальній позначці. До слова, фізичний, інтелектуальний та емоційний мінімуми одночасно повторюються через 26 років від дати народження.



«Хтось думаю, що в ці несприятливі дні можна зламати ногу чи потрапити в аварію, але це не так. Якщо не напружуватися, нічим себе не картати, то період мине майже непомітно. От коли біоритми і астрологічні показники складаються несприятливо, тоді може щось трапитися», - наголошує волинянин.



Доля/не доля



«Почуття глибокої сердечної прив’язаності», - так Олександр Висоцький характеризує любов і наголошує, що над будь-якими стосунками потрібно працювати, а біоритми – це «їжа для роздумів».



Для того, аби визначити сумісність партнерів відповідно до «Формули кохання», потрібно взяти за основу число, місяць і рік народження обох. Аби перевірити як це працює, ми запропонували чотири дати народження абсолютно різних пар із різним життєвим досвідом. При цьому Олександр Висоцький не знав, хто це.



Так, у директора Інформаційного агентства ВолиньPost Юрія Сковороди із його обраницею Марією Тимків сумісність інтелектуальних біоритмів становить 60 %, емоційних – 80 %, фізичних – 8 %.



«У цій парі почуття можуть бути на 4+, але жінка, напевно, більше залежить від чоловіка. У цій парі хтось Лев. Леви, як правило, «не подарунок». Аби в їхньої дитини не було проблем зі здоров’ям, варто віддати її на заняття спортом», - відзначив винахідник «Формули кохання».



У священнослужителя Валентина Марчука та його матінки Олени Марчук сумісність інтелектуальних біоритмів складає 15 %, емоційних – 100 %, фізичних – 92 %.



«Цей варіант може бути для чоловіка не зовсім комфортним, якщо він займається розумовою роботою. Але загалом показники на хорошому рівні. Пара дуже пов’язана почуттями», - каже волинянин.



У головного редактора Інформаційного агентства ВолиньPost Іванни Рудишин з її чоловіком Олексієм Набойчиком інтелектуальна сумісність складає 99 %, емоційна – 57 %, фізична – 57 %.



«Це не такі шалені почуття, від яких, як то кажуть, зносить голову. Але все досить таки комфортно. Якби всі так одружувалися, я би був дуже задоволеним. У цій парі жінка для чоловіка є добрим стимулом. Якщо вони розлучаться, то чоловік буде переживати це гірше, аніж жінка», - прокоментував результати Висоцький.



У пари лікарів, що Гевка Ярослава та Гевко Ганни інтелектуальна сумісність – 4 %, емоційна – 36 %, фізична – 70 %.



«Люди можуть жити спокійно, мирно довгий період часу, але без надмірних емоцій. У цієї пари має бути хороший запас фізичного здоров’я», - зауважив експерт із біоритмів.



Експерт із біоритмів визначав й сумісність відомих пар. Зокрема, з його слів, у експрезидента України Петра Порошенка та його дружини Марини не дуже хороші показники сумісності. Те ж і в чинного президента Володимира Зеленського та його обраниці Олени.



Волинянин каже, якщо пара має сумісні біоритми і зачинає дитину на їх підйомі, то може передати чаду максимум свого позитиву. Якщо ж біоритми не збігаються, почасти діти хворіють, мають патології. Визначити сумісність з вашим обранцем чи обраницею можна на



«Хотілося б, щоби в пари збігалися всі біоритми і не було ніяких проблем. Але, зрештою, життя дуже багатогранне, а людина сама творець як власного нещастя, так і щастя», - підсумував волинянин.



Занотувала Надія МІЩУК



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біоритми – це коливання фізичного, емоційного та інтелектуального стану, пояснює Висоцький. Так, фізичні ритми відповідають за секс і здоров'я, тому коли вони не збігаються у партнерів, виникають сексуальна дисгармонія і невдоволеність інтимним життям; емоційні ритми вважають більш жіночими і при такій несумісності з партнером жінка стає дратівливою, відчуває дискомфорт, невдоволеність життям; інтелектуальні ритми передусім впливають на чоловіків, тому коли вони не збігаються, ті відчувають дискомфорт, мають низьку самооцінку, стають замкнутими.«У нас інтелект не є стабільним: бувають підйоми і спади, коли усе просто дається, а коли «нічого не йде». Те ж саме з емоційними та фізичними біоритмами. У мене є знайома, яка під час емоційного мінімуму навіть у магазин не хоче виходити, мовляв, і там з кимось посвариться», - каже волинянин і показує мою сітку біоритмів, яка, до речі, залежить від дати народження, у спеціальній програмі.Коли люди змінюють дату свого народження у паспорті, у плані біоритмів усе залишається без змін. У випадках, коли дата народження невідома, люди часто не можуть потрапити на потрібну хвилю біоритмів і відчувають себе некомфортно, стверджує волинянин. Є ще й інтуїтивний біоритм, котрий Олександр Висоцький називає ефемерним, тому не акцентує на ньому увагу.«Біоритми є проявом життєдіяльності людини, наче вдих і видих. Однак якщо дивитися на біоритми з погляду езотерики, вони залишаються й після смерті», - вважає Олександр Висоцький.За його словами, біоритми пов’язані не тільки з датою народження, а й з тим, чим людина займається та зі спадковістю. Наприклад, якщо вона спортсмен, то рівень мінімуму і максимуму фізичних біоритмів відрізняється, порівняно з людиною, що має низьку фізичну активність. Фізичний біоритм має період у 22 дні, емоційний – 27, інтелектуальний – 32. Пік активності усіх буває лише двічі чи тричі на рік, саме тоді – вдалі дні для будь-яких починань. І навпаки – «чорні дні» стаються, коли біоритми знаходяться на мінімальній позначці. До слова, фізичний, інтелектуальний та емоційний мінімуми одночасно повторюються через 26 років від дати народження.«Хтось думаю, що в ці несприятливі дні можна зламати ногу чи потрапити в аварію, але це не так. Якщо не напружуватися, нічим себе не картати, то період мине майже непомітно. От коли біоритми і астрологічні показники складаються несприятливо, тоді може щось трапитися», - наголошує волинянин.«Почуття глибокої сердечної прив’язаності», - так Олександр Висоцький характеризує любов і наголошує, що над будь-якими стосунками потрібно працювати, а біоритми – це «їжа для роздумів».Для того, аби визначити сумісність партнерів відповідно до «Формули кохання», потрібно взяти за основу число, місяць і рік народження обох. Аби перевірити як це працює, ми запропонували чотири дати народження абсолютно різних пар із різним життєвим досвідом. При цьому Олександр Висоцький не знав, хто це.Так, у директора Інформаційного агентства ВолиньPostіз його обраницеюсумісність інтелектуальних біоритмів становить 60 %, емоційних – 80 %, фізичних – 8 %.«У цій парі почуття можуть бути на 4+, але жінка, напевно, більше залежить від чоловіка. У цій парі хтось Лев. Леви, як правило, «не подарунок». Аби в їхньої дитини не було проблем зі здоров’ям, варто віддати її на заняття спортом», - відзначив винахідник «Формули кохання».У священнослужителята його матінкисумісність інтелектуальних біоритмів складає 15 %, емоційних – 100 %, фізичних – 92 %.«Цей варіант може бути для чоловіка не зовсім комфортним, якщо він займається розумовою роботою. Але загалом показники на хорошому рівні. Пара дуже пов’язана почуттями», - каже волинянин.У головного редактора Інформаційного агентства ВолиньPostз її чоловікомінтелектуальна сумісність складає 99 %, емоційна – 57 %, фізична – 57 %.«Це не такі шалені почуття, від яких, як то кажуть, зносить голову. Але все досить таки комфортно. Якби всі так одружувалися, я би був дуже задоволеним. У цій парі жінка для чоловіка є добрим стимулом. Якщо вони розлучаться, то чоловік буде переживати це гірше, аніж жінка», - прокоментував результати Висоцький.У пари лікарів, що нещодавно відсвяткувала 60 років у шлюбі,таінтелектуальна сумісність – 4 %, емоційна – 36 %, фізична – 70 %.«Люди можуть жити спокійно, мирно довгий період часу, але без надмірних емоцій. У цієї пари має бути хороший запас фізичного здоров’я», - зауважив експерт із біоритмів.Експерт із біоритмів визначав й сумісність відомих пар. Зокрема, з його слів, у експрезидента Українита його дружини Марини не дуже хороші показники сумісності. Те ж і в чинного президентата його обраниці Олени.Волинянин каже, якщо пара має сумісні біоритми і зачинає дитину на їх підйомі, то може передати чаду максимум свого позитиву. Якщо ж біоритми не збігаються, почасти діти хворіють, мають патології. Визначити сумісність з вашим обранцем чи обраницею можна на сайті Олександра Висоцького.«Хотілося б, щоби в пари збігалися всі біоритми і не було ніяких проблем. Але, зрештою, життя дуже багатогранне, а людина сама творець як власного нещастя, так і щастя», - підсумував волинянин.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію