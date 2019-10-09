«У 22 роки я був в обісцяних штанах»: як товариство анонімних алкоголіків у Луцьку дає шанс на друге життя

– Привіт, я Свєта. Я алкоголік.– Привіт, Свєта.– У молодості в мене було все нормально. Я родилася в сім’ї, де не п’ють, дуже боялася п’яних людей. Я знала, що ніколи не буду пити. Я займалася спортом, була активною хорошою дівчинкою, мене любили і побажали вдома, у школі. Коли почалося моє сімейне життя, я стала потроху випивати. Але до 30 років це було ще нормально. Далі пішла така карусель…Я почала спиватися, думала, що сильніша за алкоголь, що зможу у будь-який час зупинитися. Але нічого не виходило. Виявилося, що алкоголь мене просто вбив. Я дійшла до такого стану, що треба було саму себе рятувати. Батьки казали, що це – дурість. Я не знала, що хвора на цілу голову. Почала ходити в наркодиспансер і там мене спасали. На сьогодні я дуже вдячна лікарям, бо якби до них у свій час не потрапила, то давно б здохла. У мене була «біла гарячка», я гуляла містом, тому якби мене не зловили і не відвезли у диспансер, невідомо чим би все скінчилося. Мене там прив’язали в коридорі, а наді мною шкребла дошка з іржавим гвіздком, я кричала: «Відв’яжіть мене, бо приб’є!». Мені дали таблетки, уколи, я заснула. На ранок мене відв’язали., адже при мені там такі кошмари відбувалися: людей трусило, вони помирали, кричали. Подумала: «Ні, я не така, я більше сюди не потраплю».Я розуміла, що щось зі мною не так. Їздила до бабок, дєдок. Батьки не возили мене у великі центри, бо не вважали це проблемою, мовляв, не пий і тоді все буде добре. Я як могла себе рятувала. Не хотіла жити. Востаннє, коли я потрапила у лікарню, мене паралізувало. Це був такий страх і ужас... У лікарні мені налили 50 грам, бо мене дуже тіпало. Я втратила свідомість, мене затягли на ліжко. Прокидаюся, але голови підняти не можу. Піднімаю голову руками, а вона так падає назад, що чути хрускіт усіх жил. Тоді лікарі зібрали великий консиліум і вирішили, що мені нічого не допоможе, окрім сильно діючих речовин. Я спала 3 дні. Прокинулася і була нормальна.Потім прийшли АА і запросили на зустріч. Але я не вірила. «Як я в нарко вже була 20 разів, мене лікарі рятували, то після розповідей «анонімних» хіба я буду твереза? Та ніколи», - думала. Щодня з того часу я їздила на групу. Нічого не розуміла. Просто бачила гарних, сміливих та розумних людей. Я десь рік плакала, боліла душа… На той час віри не було, але сьогодні певна: якби якийсь день-два не походила в АА, я б десь випила і вмерла.Приблизно через 2 роки у мене пройшла та божевільна тяга, котра не давала жити. Я пройшла ці кроки… Настав такий час, що я зітхнула з полегшенням. От я уже 14 років твереза. Я вільна, радісна, щаслива, маю багато друзів. Люди, так хочеться жити, що то капєц…– Привіт, я Антон. Я алкоголік.– Привіт, Антон.– Я ніколи не планував стати алкоголіком. Але моє дитинство мені ніколи не подобалось. Я був тіпа малєнькій, щуплєнькій, потім був дуже умний, потім я нічого не панімав. Весь час я жив із цим недовольством. Мені було дуже важко з людьми. У 12 років я попробував перший раз спиртне і знайшов те, шо шукав – жизнь стала такою як нада, без депресій. Можу сказати, що в алкоголіків депресії як такої не існує, бо вона згладжується алкоголем. Я іду бухать, мені всі стають друзьями, я люблю батьків, школу свою, сім’ю. Не те, щоб я спився зразу… Якось я випив 800 грамів самогону і не обригався, і я помнив, шо я робив. До цього я був відмінником, піонером, а тут я пішов ще з одним корєшом і ми пограбували державний магазін. І мені це сподобалося! Я міг робити все, що мені захочеться. Наступного ранку я прокинувся, зрозумів, що мені треба дотерпіти до кінця уроків і піти пошукати оцю штуку, яка називається спиртне.Я пив усе, що можна було знайти у моїх друзів, однокласників. Потім я дуже бистро спився і в 15 років я вже не помнив, шо робив. Нормально – коли я відрубився і не помнив чим закінчився вечір. Мене це не лякало. Мені розказували таку діч, що там ти побився, а там ти в когось норкову шапку забрав… І я бистро з відмінника перетворився на ту людину, яка ходить на комісії у справах неповнолітніх.У той час, коли батьки всіх відкуповували від армії, мене туди продавали. На мене в горатдєлі була заведена «Вайна і мір» і «відмазувати» мене не було куди. Казали, що армія зробить з мене чєлавєка. Але я не розумів, ніхто не розумів, що це – хвороба. І навіть, якби мене відправили на Сєвєрний полюс, я б найшов там водку. Я приїхав п’яним і через 2 роки точно таким же п’яним вернувся з армії. У наступні два роки я дуже низько впав…Пам’ятаю той момент, коли у 22 роки я сидів і не понімав, шо проісходить. А не понімав, бо був непохмєльонний. Я дивився на своїх однолітків: хтось машину купував, хтось рєбьонка заводив, хтось женився, хтось спішив на роботу. Паралельно я дивився на себе – я сидів у бабиних шльопанцях, у дідових штанах, підв’язаних шнурком, бо дід був на 50 кілограмів важчий за мене. Я чотко давав відповідь, що я не хочу так жити. Бабині шльопанці – це не мої шльопанці. Дідові штани – не мої штани. Побитої морди, яка в мене була, я тоже не хотів. У мене щьолкали вапроси: «А коли я їв останній раз?», «А коли пісяв мімо штанів?», «А чого в мене немає желанія передівати ці обосцані штани у 22 года?». Я поставив собі діагноз, що я живу не своїм життям і не хочу так жити апріорі. Благо, що мої батьки були мудрими і не запхали мене в дурдом, хоча я хотів, думав, що психіатр підкрутить мені шарніри і все буде добре. Мені хотілося купити нормальну жизнь. Я вшивав собі ампули, пробував гіпноз, іглоукаливаніє…Це все помагало мені рівно на 2 тижні. Разів 10 до мене додому приїжджала бригада реанімації, бо я під «Тетурамом» все-таки бухав. Я бухав, мої батьки визивали «скору», мене вертали до життя. Я думав: «О, клас, «Тетурам» вивели, мій стан нормальний, давлєнія нема, вставать з ліжка я можу – іду бухать дальше».Я допився до того, що мені хотілося вмерти. Нирок у мене вже не було, підшлункової теж, нічого вже не було. Мені всі навколо говорили, що я вмру. Я просто це прийняв.Але померти в мене не виходило. Знаєте, я чув таку фразу, що ті, хто попадає в АА, приречені жити. Я прийшов сюди в тих туфлях на картонній підошві просто для того, щоб дожити ті пару днів у якомусь нормальному стані, при пам’яті. І на цьому всьо. Далі я жити не хотів ні трєзвим, ні п’яним.Наш перший крок говорить одне єдине – у мене проблеми зі спиртним, я маю тягу. Бутилка пива лібо 50 грам – я ухожу в запой. Лічно в мене вони тривали від пів року до 2 років. 2 роки пробухати – це кошмар, для близьких у тому числі. І в мене проблеми без спиртного. Друга частина нашого кроку – я не керую своїм життям і в мене ще більші проблеми без алкоголю. Тобто, коли я перестаю пити, то й мене їде дах. Я помню ці стани, коли сиджу і дивлюся мрачним взглядом на свою жену, на своїх дітей, на свою квартіру. Радуйся, чоловіче, що в тебе це є – живи і радуйся. А я дивлюсь на це все мрачним взглядом і думаю: «Да ну його н****, зачєм це все».Чого ми не задаємо питань про те, якого людина статусу, у що вона вірить, якої професії? Бо це немає відношення до хвороби. Я був відмінником, бандітом, бєспрєзорним, бомжом, гружчиком, займав високі посади. Але у весь цей час я бухав, моє життя йшло коту під хвіст і всі біля мене страждали.Я намагався вчепитися за те, за що багато людей чіпляються: куплю квартиру – пити не буду, одружуся – пити не буду. Знаєте, коли одружився перший раз, то наступного для з таксистом обручальним кальцом розплачувався. «Народиться дитина – пить не буду». Народилася дитина, їй 4 місяці, а я лежу в сусідній кімнаті, бухаю, у мене ноги відняло, щоб не чути плач дитини мені треба літру водки. Всьо.Якщо є якесь пекло, то я через нього пройшов. Я прийшов в АА вмирати, а виявилося, що прийшов сюди жити. Я подивився, послухав цими пробуханими мозгами і поняв одне єдине – ці люди говорять моєю мовою, говорять про мої проблеми. Я поняв, що потрібен їм таким, яким я є: небритим, вонючим, побитим, із герпесом. Тепер я намагаюся віддавати. Мені все одно, хто сюди прийшов. Я радив, коли людина визнає свою проблему, не пропивши пів життя, як я. АА дають мені вибір, яким алкоголіком мені бути – тверезим чи п’яним. Раз я тут, то я вибираю варіант «тверезим».– Привіт, я Таня. Я алкоголік.– Привіт, Таня.– Жодна людська сила не змогла звільнити мене від алкоголізму. Це дійсно правда. У молоді роки я почала пити для розваги, для сміливості, для розкутості, для того, щоб можна було познайомитися, якісь теми обговорювати. Було все добре. Ну, сьогодні випила, завтра – ні. Потім знову на якийсь ювілей чи поминки та водка з’являлася на столі. Мені хотілося її.У мене алкогольного стажу – 25 років.Людська сила, яка оточувала мене, – батьки, бабуся, діти, чоловіки – хотіла допомогти мені, прикладала усі зусилля, але не допомогла. Я вдячна лікарям, які виводили мене з тремору, з того жахливого стану, але ніхто з них не називав алкоголізм хворобою. Я була така запойна, що коли випивала 100 грам, то мені хотілося ще і ще.В алкоголіка що болить? Душа! Найбільше. Як і в наркомана, як в ігромана. Алкоголь руйнував мене розумово, фізично і душу мою виривав! А тут душу треба було чимось заповнити. Коли випивала 100 грамів, то душа десь ставала на місце. Я знову була смілива, гарна, розумна. А коли алкоголю не було, не знала, куди податися, була налякана. Алкоголь штовхав мене на брехню, крадіжки. Змінювалося моє коло оточення, адже ровесники будували кар’єру, розвивалися, будували сім’ї. Алкоголь почав усе в мене забирати: моє майбутнє, кар’єру вчителя, моїх батьків, моїх дітей… Я тижнями, місяцями не з’являлася додому, не могла дати дітям тої ласки, любові. Була рабом алкоголю. Ніяка людська сила мені допомогти не могла.Мені ніхто не співчував, із дитинства мене соромили. Цей сором і моя упередженість до всіх привела до алкоголізму. У 1994 році, коли я востаннє після крутого запою лежала у наркодиспансері, прийшли люди з анонімних алкоголіків – твоє чоловіків та одна жінка. Я відвідала збори, нічого не чула деградованими мізками, але теж побачила чистих людей, котрі гарно говорять, ніхто нічого не нав’язує, не треба платити грошей… Єдина умова – забажати і перестати пити. У розповідях АА я почула себе. Почула, що душа у людей болить так, як і в мене, що у них також є сором, заздрість, образа. Але найголовніше, що я тут почула – не бери першої чарки, тоді не буде другої, третьої і п’ятою. Почула, що алкоголізм – це хвороба, що мені може допомогти вища сила тут присутня, а Бога можна обирати будь-якого: Будду, Магомеда, Ісуса Христоса. Лише не називати його ім’я вголос, бо тут всі різні.Тут я знайшла умиротворення. Усвідомила, що потрібно жити днем сьогоднішнім, бо ніхто не знає, що там буде завтра. На сьогодні я маю багато друзів, відвідала багато міст, де проходять такі ж збори АА, я побачила тисячі людей, які живуть прекрасно без алкоголю. Якщо мене запитають: «Чому ти не п’єш?», на це я можу відповісти іншим питанням: «А навіщо пити?». Життя без алкоголю набагато радісніше. Воно вільне.– Всім привіт, я Пєтя. Я алкоголік.– Привіт, Пєтя.– Я запойний чувак. Але, якось так склалося, що завжди на Різдво і Пасху був тверезим. Тут у мене випадає 50-річчя на свято, якраз ще два дні до Пасхи. Я, напевно, десь 2 місяці не пив, бо був піст.Подумав: «Твою ***, життя кінчилося. Пасха, у мене 50 років, я в дурці і прив’язаний». Мені здавалося, що далі вже нікуди падати і я дійшов до ручки. Проте виявилося, що це ще не ручка…Мене відв’язали, я вийшов на балкон у пригніченому стані, але тут якийсь чувак до мене: «Будеш 100 грамів?». Звісно, буду. Я випив і зрозумів, що можна жити де завгодно. Лише б дали 100 грамів. Якби мене закрили у темному приміщенні, де не було б нічого, окрім ящика водки, я б з великим задоволенням там жив. Маючи в житті багато чого, мені нічого з цього не було потрібно. Тільки водка.Я більше 50 разів лежав у наркодиспансері, більше 10 – у психлікарні, мене возили до всіх бабок, дєдок, мене лікувала ізраїльсько-швейцарська компанія за шалені гроші… Якось мені сказав ізраїльський професор, що вони не лікують лише 5 % людей. І я ввійшов у ті 5 %. Я в це повірив, зрозумів, що помру десь під парканом. Хоча на той час у мене діти заміж повиходили, внучка була… Мене нічого не могло змінити. Якби мені хтось сказав, що я прийду в АА і перестану пити, то нізащо не повірив би!Після останнього запою мене завезли у реабілітаційний центр в Бронники. Був я там два місяці і почув свою першу спікерську. Приїхав у суботу в Луцьк, а в неділю уже прийшов на групу. Є така рекомендація, коли приходиш в АА, то треба проходити 90 днів. Ти можеш бути тупим, дерев’яним, просто сидіти і слухати, можеш нічого не говорити, але треба походити 90 днів. Десь на 5 день починаєш розуміти, що люди тут з такими термінами тверезості! Вони сміються і мають через що жити. Я проходив ці 90 днів і відвідую збори АА й досі. Я радий, що я тут.Показник моєї тверезості – мобільний телефон. Раніше я брав його з собою усюди, бо безбожно брехав, приховуючи свою хворобу. А тепер спокійно лишаю телефон на кухні. Я просив, щоби Бог забрав усю брехню. Я брехав так казково, що часом сам не відрізняв вигадане від реального. Будь-який алкоголік – казковий брехун. Сьогодні я реально дивлюся на життя. Якщо є бажання реально лишатися тверезим, кудись рухатися, то ти можеш це зробити. Я не кажу, що я не алкоголік, бо буду ним до кінця життя, але я тверезий алкоголік.