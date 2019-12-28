Як заробляти гроші в селі: три бізнес-ідеї і де знайти на них гроші*
Сьогодні, 14:50
Заробляти пристойні гроші в селі простіше, ніж здається. Пропонуємо ТОП-3 бізнес-ідеї заробітку в селі влітку та взимку з нуля або з невеликими вкладеннями, які може знайти кожен за недовгий проміжок часу.
Як заробляти в селі в Україні
Розглянемо варіанти того, як можна заробляти в селі в Україні з вкладеннями і без. Але відразу обмовимося, що ми не говоримо про селян, які працюють:
- в найближчому місті,
- віддалено в компаніях з України або з-за кордону;
- вахтовим методом в інших селах або навіть за кордоном.
Ціль матеріалу - показати, що заробляти і навіть будувати бізнес можна і за містом.
Вирощуємо продукти
Коли думаєш, «чим зайнятися в селі, щоб заробити грошей?», перше, що спадає на думку, це виростити продукти на своєму городі і продавати їх. Не дарма в Україні аграрне виробництво займає третє місце за імпортом продукції. Однак, якщо мова йде про заробіток для себе, навіть невеликої ділянки землі вистачить, щоб отримати урожай та забезпечити ним сім'ю і заробити.
Важче, якщо у вас своєї земельної ділянки немає, але і з цієї ситуації є вихід:
- орендувати частину городу односельчан за невелику плату;
- домовитися з сусідами похилого віку про користування ділянки або його частини безкоштовно чи за бартер у вигляді частини врожаю чи іншого виду допомоги;
- дізнатися в сільраді про наявність вільної земельної ділянки та зайняти її на деякий час за оплату або безкоштовно.
Чим далі село від великих міст, тим меншою буде вартість оренди. Тому заробляти в «глухому» селі навіть вигідніше, ніж в передмісті.
Якщо знайти ділянку безкоштовно або за бартер не вийшло, а грошей взяти ніде, візьміть кредит в інтернеті, який і стане вашим стартовим капіталом. Це можна зробити в банку або МФО, але перевага за останнім - такі компанії не вимагають довідок про зарплату чи з місця роботи.
Якщо з землею питання вирішене, варто обміркувати:
- що вирощувати - зелень, коренеплоди, бобові, овочі, фрукти, ягоди або горіхи? Залежно від площі ділянки, якості грунту і бажаної кількості врожаїв за сезон - вибираємо пріоритетні варіанти;
- точки збуту - місцеві ринки, найближчі магазини, ресторани, великі АЗС? Місцеві, швидше за все, вирощують для свого столу. Також, можна просто поставити табличку з рекламою про продаж продуктів поруч з городом або будинком, як це роблять селяни, охочі заробити (але спробуйте менше залишати товар без нагляду - його можуть забрати проїжджаючі на автомобілях люди);
- чи будете займатися сільським господарством взимку? Якщо так - потрібно обладнати теплицю або зимовий сад;
- хто буде займатися - тільки ви, родичі, наймані працівники? Щоб відповісти на це запитання, потрібно розуміти, хто буде допомагати в бізнесі безкоштовно або виділяти бюджет, щоб наймати інших людей.
Коли план роботи зрозумілий, купуйте насіння, саджанці та дійте. І, не лякайтеся, коли грошей на придбання потрібної кількості розсади не вистачає - вона коштує недорого, і якщо оформити кредит онлайн на карту, можна купити все, що необхідно.
Тваринництво і бджільництво
Тваринництво та/або бджільництво теж можна розглядати як спосіб заробітку, якщо не хочеться займатися земельними роботами.
Але для фермерства вам знадобиться земля і будівлі:
- для утримання великої і дрібної худоби - місце для перетримки, пасовище, комора для зберігання сіна;
- для розведення домашньої птиці - місце для перетримки, зерно для годування, інкубатори для виводку;
- для бджільництва - місце під пасіку, сади або луки поруч, приміщення для перетримки на зиму.
В Україні найбільш прибутковими видами вважають свинарство, розведення кроликів, перепелів і бджільництво. Це варіанти заробітку з незначними вкладеннями, але прийнятним заробітком. Однак варто додатково піклуватися про здоров'я тварин і бджіл, бути готовим до витрат на щеплення і засоби від хвороб.
Якщо і цей спосіб заробітку в селі не підходить, є ще один - універсальний і без вкладень.
Допомога в побутових роботах
Допомога в побутових роботах чи, як прийнято говорити в містах, «чоловік/дружина на годину» - спосіб заробити в селі, який актуальний і влітку і взимку:
- прибирання в будинках і на дачах односельчан;
- прибирання снігу, листя;
- допомога в будівельних роботах;
- дрібний побутовий ремонт - сантехніка, поклейка шпалер, фарбування будівель і багато іншого.
Справа в тому, що наймання професіоналів через агентства коштує дорого і має попит частіше в містах. А люди в селі люблять заощадити і більше довіряють "своїм". Тим більше, що професіонали з "золотими руками" завжди дуже потрібні. Плюс, "сарафанне радіо" в селах працює так: майстер ще не встиг зробити все добре, як про нього вже знають в іншому кінці села. Проте так само працюють і негативні відгуки.
Якщо ви зможете зарекомендувати себе, то до глибокої старості будете мати стабільний цілорічний дохід.
Де знайти гроші для відкриття бізнесу в селі
Якщо все ж вам необхідні гроші для відкриття бізнесу в селі, варто розглядати МФО і банківські позики:
- якщо потрібно менше ніж 20 000 грн, можна звернутися за фінансовою допомогою в МФО. Час отримання коштів - приблизно 15 хвилин з моменту подання заявки;
- якщо потрібна сума більше 20 000 грн, варто звернутися в банк - час отримання коштів точно не визначений (від декількох днів).
Однак, якщо використовувати головні принципи фінансової грамотності та відкладати на розвиток свого бізнесу заздалегідь, додаткова грошова допомога не знадобиться.
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Як заробляти в селі в Україні
Розглянемо варіанти того, як можна заробляти в селі в Україні з вкладеннями і без. Але відразу обмовимося, що ми не говоримо про селян, які працюють:
- в найближчому місті,
- віддалено в компаніях з України або з-за кордону;
- вахтовим методом в інших селах або навіть за кордоном.
Ціль матеріалу - показати, що заробляти і навіть будувати бізнес можна і за містом.
Вирощуємо продукти
Коли думаєш, «чим зайнятися в селі, щоб заробити грошей?», перше, що спадає на думку, це виростити продукти на своєму городі і продавати їх. Не дарма в Україні аграрне виробництво займає третє місце за імпортом продукції. Однак, якщо мова йде про заробіток для себе, навіть невеликої ділянки землі вистачить, щоб отримати урожай та забезпечити ним сім'ю і заробити.
Важче, якщо у вас своєї земельної ділянки немає, але і з цієї ситуації є вихід:
- орендувати частину городу односельчан за невелику плату;
- домовитися з сусідами похилого віку про користування ділянки або його частини безкоштовно чи за бартер у вигляді частини врожаю чи іншого виду допомоги;
- дізнатися в сільраді про наявність вільної земельної ділянки та зайняти її на деякий час за оплату або безкоштовно.
Чим далі село від великих міст, тим меншою буде вартість оренди. Тому заробляти в «глухому» селі навіть вигідніше, ніж в передмісті.
Якщо знайти ділянку безкоштовно або за бартер не вийшло, а грошей взяти ніде, візьміть кредит в інтернеті, який і стане вашим стартовим капіталом. Це можна зробити в банку або МФО, але перевага за останнім - такі компанії не вимагають довідок про зарплату чи з місця роботи.
Якщо з землею питання вирішене, варто обміркувати:
- що вирощувати - зелень, коренеплоди, бобові, овочі, фрукти, ягоди або горіхи? Залежно від площі ділянки, якості грунту і бажаної кількості врожаїв за сезон - вибираємо пріоритетні варіанти;
- точки збуту - місцеві ринки, найближчі магазини, ресторани, великі АЗС? Місцеві, швидше за все, вирощують для свого столу. Також, можна просто поставити табличку з рекламою про продаж продуктів поруч з городом або будинком, як це роблять селяни, охочі заробити (але спробуйте менше залишати товар без нагляду - його можуть забрати проїжджаючі на автомобілях люди);
- чи будете займатися сільським господарством взимку? Якщо так - потрібно обладнати теплицю або зимовий сад;
- хто буде займатися - тільки ви, родичі, наймані працівники? Щоб відповісти на це запитання, потрібно розуміти, хто буде допомагати в бізнесі безкоштовно або виділяти бюджет, щоб наймати інших людей.
Коли план роботи зрозумілий, купуйте насіння, саджанці та дійте. І, не лякайтеся, коли грошей на придбання потрібної кількості розсади не вистачає - вона коштує недорого, і якщо оформити кредит онлайн на карту, можна купити все, що необхідно.
Тваринництво і бджільництво
Тваринництво та/або бджільництво теж можна розглядати як спосіб заробітку, якщо не хочеться займатися земельними роботами.
Але для фермерства вам знадобиться земля і будівлі:
- для утримання великої і дрібної худоби - місце для перетримки, пасовище, комора для зберігання сіна;
- для розведення домашньої птиці - місце для перетримки, зерно для годування, інкубатори для виводку;
- для бджільництва - місце під пасіку, сади або луки поруч, приміщення для перетримки на зиму.
В Україні найбільш прибутковими видами вважають свинарство, розведення кроликів, перепелів і бджільництво. Це варіанти заробітку з незначними вкладеннями, але прийнятним заробітком. Однак варто додатково піклуватися про здоров'я тварин і бджіл, бути готовим до витрат на щеплення і засоби від хвороб.
Якщо і цей спосіб заробітку в селі не підходить, є ще один - універсальний і без вкладень.
Допомога в побутових роботах
Допомога в побутових роботах чи, як прийнято говорити в містах, «чоловік/дружина на годину» - спосіб заробити в селі, який актуальний і влітку і взимку:
- прибирання в будинках і на дачах односельчан;
- прибирання снігу, листя;
- допомога в будівельних роботах;
- дрібний побутовий ремонт - сантехніка, поклейка шпалер, фарбування будівель і багато іншого.
Справа в тому, що наймання професіоналів через агентства коштує дорого і має попит частіше в містах. А люди в селі люблять заощадити і більше довіряють "своїм". Тим більше, що професіонали з "золотими руками" завжди дуже потрібні. Плюс, "сарафанне радіо" в селах працює так: майстер ще не встиг зробити все добре, як про нього вже знають в іншому кінці села. Проте так само працюють і негативні відгуки.
Якщо ви зможете зарекомендувати себе, то до глибокої старості будете мати стабільний цілорічний дохід.
Де знайти гроші для відкриття бізнесу в селі
Якщо все ж вам необхідні гроші для відкриття бізнесу в селі, варто розглядати МФО і банківські позики:
- якщо потрібно менше ніж 20 000 грн, можна звернутися за фінансовою допомогою в МФО. Час отримання коштів - приблизно 15 хвилин з моменту подання заявки;
- якщо потрібна сума більше 20 000 грн, варто звернутися в банк - час отримання коштів точно не визначений (від декількох днів).
Однак, якщо використовувати головні принципи фінансової грамотності та відкладати на розвиток свого бізнесу заздалегідь, додаткова грошова допомога не знадобиться.
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