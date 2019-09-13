Офіційно відкрили оновлений ресторан «Срібні Лелеки»*

У відомому у Луцьку рекреаційному комплексі «Срібні Лелеки» оновили ресторан, повністю змінивши не лише його дизайн, а й філософію закладу. У п'ятницю, 28 лютого, з нагоди офіційного відкриття тут влаштували затишний вечір у колі поціновувачів закладу, запропонувавши гостям продегустувати нове меню у неймовірній атмосфері.Адміністрація закладу зауважує, що перевтілення – кардинальні, бо стосуються не лише дизайну. Із класичного тут взяли за мету стати більш демократичним закладом, в якому було б цікаво та комфортно проводити час і людям поважного віку та статусу, і молоді.Теплий прийом розпочали із того, що вже на вході у ресторан кожен з гостей отримував паперовий символ комплексу – лелеку із окремим номером для участі у розіграші подарунків від власників закладу.Щойно переступивши поріг ресторану, його постійні відвідувачі були приємно вражені змінами дизайну з урахуванням найсучасніших тенденцій.Ведучий вечора, даючи офіційний старт дійству, зауважив, що кожен матиме змогу скуштувати ексклюзивні страви від шеф-кухаря та нове вино, яке презентуватиме досвідчений сомельє.За відданість ресторану протягом 12 років його існування подякували власники комплексута. Вони наголосили, що кожен, хто приходить до ресторану, – це, насамперед, гість, а не клієнт, і кожен гість – особливий, найкращий.Пан Павло зауважив, що назву «Срібні Лелеки» обрали не дарма. Адже лелеки – символ України, те, що означає добробут, родинне щастя. Для закладу ж важливо, аби події, які тут святкують люди, були у колі родинного затишку й означали достаток та добробут.«Хочу подякувати усім, хто з нами був протягом усіх років, хто з нами зараз. Але, насамперед, – сім’ї. Бо саме сім’я – це основа будь-чого і будь-якого бізнесу, тому дякую нашій доньці Юлії і сину Юрію», – висловилася Ольга Ярмолюк. Також пані Ольга щиро подякувала власному колективу, усьому персоналу, які завжди якісно та професійно виконують свої обов'язки, багато хто працює в «Срібних Лелеках» ще від початку створення комплексу. Вона зазначила, що«Срібні Лелеки» - це насамперед емоції, і в майбутньому команда закладу буде прагнути й надалі робити їх лише позитивними.У знак вдячності від гостей за багаторічне створення чудової атмосфери у ресторані «Срібні Лелеки» подружжя лучанта, які є багаторічними поціновувачами закладу, подарували ікону «Тайна вечеря».Опісля ж перед гостями виступив шеф-кухар ресторану, який пообіцяв зробити цей затишний вечір у колі друзів максимально смачним.«Сьогодні – особливий день і я готуватиму для вас щось надзвичайне. У нашої кухні є своя філософія: використовуємо лише найкращі продукти. Страви ж підібрали таким чином, аби ви могли оцінити нове меню і максимально насолодитися вечором», - сказав шеф-кухар.Згодом гості вже смакували стравами з нового меню – вишуканим салатом з манго та креветкою, закусками, картопляним гратеном з телятиною та десертами. Зауважують, що меню продовжать вдосконалювати, зваживши згодом на уподобання гостей та їхню оцінку нових страв.Особливого шарму гастровечору додавали романтичні ритми саксофону та нові вина – червоні, білі, рожеві, про які під час дегустування розповідав сомельє, доповнюючи свій виступ розповідями про історію виноробства, винний етикет, види корків тощо.Поки гості смакували новими стравами, ведучий Славко Мазурок влаштував для них своєрідний екскурс в історію ресторану, підготувавши цікаву презентацію із ретросвітлинами.Тож присутні дізналися, що ще у 2003 році у сім’ї Ярмолюків виникла ідея побудови рекреаційного комплексу. Для пана Павла і пані Олі це було чимось новим, тому вирішили спочатку побудувати лише кафе, не відмовившись при цьому від амбітних планів.Тоді, 17 років, нинішня територія комплексу була неймовірно занедбаною. Тут було стихійне сміттєзвалище, куди протягом 30 років скидали непотріб. Тож під час підготовки ділянки звідси вивезли аж 40 вантажних автомобілів мотлоху. Як привели ділянку до ладу, висадили на ній поруч дерева та залили фундамент. Збудували спочатку лише кафе, а побудову ресторану «заморозили».Вже у 2005 році двері для відвідувачів відкрило кафе. Щоправда, спочатку лише на 20 місць, але місце було дуже затишним і полюбилося лучанам. Людей ставало більше і більше, тому прийняли рішення розширити кафе до 60 посадкових місць та впевнено розпочати роботу над побудовою ресторану.24 листопада 2008 року відкрили ресторан, а також готель, в якому на той час було 14 номерів. Йшов час, територія обростала красивою зеленню і «Срібні Лелеки» стали затишним острівцем відпочинку. Згодом тут збудували SPA-зону з басейною, сауною та турецьким хамамом та розбудували готельний комплекс.Ведучий, до того ж, детально розповів про усі реінкарнації та перевтілення ресторану, ілюструючи усе фотографіями. Кожному із гостей ці світлини із минулого нагадували про чудовий час, проведений у «Срібних Лелеках», тож така ностальгія додала гастровечору ще більшого затишку.Далі ж на присутніх чекав сюрприз. Гості, які стали власниками трьох щасливих лелек із номерками, отримали неймовірні подарунки, з-поміж яких вечеря на двох у ресторані «Срібні Лелеки» та проживання у номері класу «люкс» готелю «Срібні Лелеки». Головним же подарунком став політ на літаку над Луцьком на трьох осіб.Продовжили вечір якісною музикою у виконанні гурту «LORI».«Атмосфера чарівна. Все дуже професійно – і дизайн, і страви. Приємно, що у Луцьку є заклади такого рівня», – поділився враженнями гість гастровечора, відомий у сьому світі український скрипаль, якого називають «українським Паганіні», засновник гурту «PapaDuke»Отримавши лише схвальні відгуки від своїх постійних поціновувачів, оновлений ресторан «Срібні Лелеки» готовий зустрічати нових гостей.Фото(ВолиньPost) та