Хто підтримує розвиток Волині: визначили рейтинг компаній за обсягом сплати податків*





Як і рік тому, перші позиції в ТОП-100 платників податків дісталися підприємствам нафтогазової й енергетичної галузей, виробникам тютюнової продукції, націоналізованому «ПриватБанку», а також великим держкомпаніям-монополістам. У цій частині рейтингу з року в рік мало що змінюється. Набагато цікавіше спостерігати стан справ у галузях. Візьмемо, наприклад, ритейл. Найбільший за багатьма показниками (товарообігом, кількістю супермаркетів, асортиментом, чисельністю працівників тощо) представник вітчизняної галузі роздрібної й оптової торгівлі «АТБ» протягом року зміцнив свої позиції одразу на три пункти. У рейтингу ця торговельна мережа піднялася з 16 місця (яке посідала у 2018 році) на 13-те. За підсумками 2019-го підприємства корпорації «АТБ» сплатили до бюджетів усіх рівнів, у тому числі й до міської скарбниці Луцька, 6,77 млрд грн. Це на 49 % більше за минулорічні результати.



Таке стрімке зростання показників стало наслідком динамічного розвитку торговельної мережі «АТБ» та послідовної оптимізації багатьох бізнес-процесів. Компанія підкорила два нових регіони: прийняли перших покупців новесенькі дискаунтери на Закарпатті та в Чернівецькій області. Загалом за рік відкрили 88 нових магазинів (у 2018-му – 80). Також відбулася капітальна модернізація 41 супермаркету. Зараз у 280 населених пунктах України, в тому числі й на Волині, цілодобово функціонують 1089 дискаунтерів мережі.



Разом із розширенням мапи присутності «АТБ», значно зріс і товарообіг: за рік цей показник збільшився на 22,4 % – до 126,8 млрд грн (включаючи ПДВ). Як результат, мережа перевершила власний рекорд попереднього року: у 2018-му цей показник становив 103,9 млрд грн (у 2017 – 80,2 млрд грн).



Асортимент кожного із супермаркетів «АТБ» нині перевищує 3,5 тисячі найменувань, а більше дев'яти сотень із них представлені товарами власних торгових марок «АТБ». Така ексклюзивна продукція власного виробництва за якістю не поступається будь-яким аналогам із вітчизняного ринку, проте коштує значно дешевше. Споживач може зекономити до 40 %. Окрім того, компанія дотримується своєї багаторічної цінової політики – вартість будь-якого товару на поличці дискаунтера цієї мережі нижча за середньоринкову на 10–15 %.



Варто зазначити, що в першу сотню увійшли лише сім компаній, пов'язаних із роздрібною торгівлею та логістикою. Серед них – «АТБ», що наразі посідає першу позицію (13 місце в загальному рейтингу), далі – «Нова пошта» (27 місце), ще один традиційний ритейлер – «Епіцентр К» (30 місце – сплачено майже 2,5 млрд грн), «Сільпо» (41 місце), McDonalds Україна (54 місце), Metro (66 місце) й «Ашан» (77 місце).



Послуговуючись стратегією динамічного розвитку, корпорація «АТБ» з чималим відривом лідирує в ТОП-7 найбільших платників податків галузі.



Цікаво, що крім компаній «АТБ» та «Епіцентр К» інші представники ритейлу, що увійшли до цього рейтингу, зволіли не розголошувати суми сплачених податків і зборів, вважаючи таку інформацію комерційною таємницею. Тому точних цифр немає, можна орієнтуватися на показники більш відкритих компаній, які знаходяться в ТОП-100 поруч із ритейлерами.



Ці цифри сьогодні визначають наше з вами благополуччя, оскільки кошти, сплачені до бюджету, дають змогу виплачувати зарплати вчителям і медикам, пенсії особам похилого віку, надавати соціальну допомогу тим, хто її потребує, ремонтувати дороги тощо. Як бачимо, від цього залежать рівень та якість життя наших громадян. Особливо актуально це стало після реформи децентралізації, бо ж тепер значно більші суми зібраних податків залишаються на місцях. Це дало гарний ресурс для розвитку українських міст і селищ. Кожен із більш ніж тисячі супермаркетів «АТБ», включаючи й ті, що працюють на Волині, можна вважати не тільки торговим представництвом найбільшого ритейлера, але й важливим інфраструктурним об'єктом.







Текст - Лілія САВЧУК



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Податкова служба оголосила список компаній , які за підсумками року можна вважати головними спонсорами державних соціальних програм, інфраструктурних проєктів, реформ, що оплачують грошима з бюджету. У своєму офіційному виданні ДПС України оприлюднила оновлений рейтинг найбільших представників бізнесу за обсягом сплачених коштів до бюджетів усіх рівнів. Лідером серед представників галузі роздрібної торгівлі та логістики вкотре стала компанія «АТБ-Маркет» . Нині майже чотири мільйони українців у 24 областях країни щодня купують у магазинах цієї мережі гарантовано якісні продукти.Як і рік тому, перші позиції в ТОП-100 платників податків дісталися підприємствам нафтогазової й енергетичної галузей, виробникам тютюнової продукції, націоналізованому «ПриватБанку», а також великим держкомпаніям-монополістам. У цій частині рейтингу з року в рік мало що змінюється. Набагато цікавіше спостерігати стан справ у галузях. Візьмемо, наприклад, ритейл. Найбільший за багатьма показниками (товарообігом, кількістю супермаркетів, асортиментом, чисельністю працівників тощо) представник вітчизняної галузі роздрібної й оптової торгівлі «АТБ» протягом року зміцнив свої позиції одразу на три пункти. У рейтингу ця торговельна мережа піднялася з 16 місця (яке посідала у 2018 році) на 13-те. За підсумками 2019-го підприємства корпорації «АТБ» сплатили до бюджетів усіх рівнів, у тому числі й до міської скарбниці Луцька, 6,77 млрд грн. Це на 49 % більше за минулорічні результати.Таке стрімке зростання показників стало наслідком динамічного розвитку торговельної мережі «АТБ» та послідовної оптимізації багатьох бізнес-процесів. Компанія підкорила два нових регіони: прийняли перших покупців новесенькі дискаунтери на Закарпатті та в Чернівецькій області. Загалом за рік відкрили 88 нових магазинів (у 2018-му – 80). Також відбулася капітальна модернізація 41 супермаркету. Зараз у 280 населених пунктах України, в тому числі й на Волині, цілодобово функціонують 1089 дискаунтерів мережі.Разом із розширенням мапи присутності «АТБ», значно зріс і товарообіг: за рік цей показник збільшився на 22,4 % – до 126,8 млрд грн (включаючи ПДВ). Як результат, мережа перевершила власний рекорд попереднього року: у 2018-му цей показник становив 103,9 млрд грн (у 2017 – 80,2 млрд грн).Асортимент кожного із супермаркетів «АТБ» нині перевищує 3,5 тисячі найменувань, а більше дев'яти сотень із них представлені товарами власних торгових марок «АТБ». Така ексклюзивна продукція власного виробництва за якістю не поступається будь-яким аналогам із вітчизняного ринку, проте коштує значно дешевше. Споживач може зекономити до 40 %. Окрім того, компанія дотримується своєї багаторічної цінової політики – вартість будь-якого товару на поличці дискаунтера цієї мережі нижча за середньоринкову на 10–15 %.Варто зазначити, що в першу сотню увійшли лише сім компаній, пов'язаних із роздрібною торгівлею та логістикою. Серед них – «АТБ», що наразі посідає першу позицію (13 місце в загальному рейтингу), далі – «Нова пошта» (27 місце), ще один традиційний ритейлер – «Епіцентр К» (30 місце – сплачено майже 2,5 млрд грн), «Сільпо» (41 місце), McDonalds Україна (54 місце), Metro (66 місце) й «Ашан» (77 місце).Послуговуючись стратегією динамічного розвитку, корпорація «АТБ» з чималим відривом лідирує в ТОП-7 найбільших платників податків галузі.Цікаво, що крім компаній «АТБ» та «Епіцентр К» інші представники ритейлу, що увійшли до цього рейтингу, зволіли не розголошувати суми сплачених податків і зборів, вважаючи таку інформацію комерційною таємницею. Тому точних цифр немає, можна орієнтуватися на показники більш відкритих компаній, які знаходяться в ТОП-100 поруч із ритейлерами.Ці цифри сьогодні визначають наше з вами благополуччя, оскільки кошти, сплачені до бюджету, дають змогу виплачувати зарплати вчителям і медикам, пенсії особам похилого віку, надавати соціальну допомогу тим, хто її потребує, ремонтувати дороги тощо. Як бачимо, від цього залежать рівень та якість життя наших громадян. Особливо актуально це стало після реформи децентралізації, бо ж тепер значно більші суми зібраних податків залишаються на місцях. Це дало гарний ресурс для розвитку українських міст і селищ. Кожен із більш ніж тисячі супермаркетів «АТБ», включаючи й ті, що працюють на Волині, можна вважати не тільки торговим представництвом найбільшого ритейлера, але й важливим інфраструктурним об'єктом.

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