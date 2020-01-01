Безпліддя: причини й сучасні методи лікування*





Фахівці Медичного центру «Мати та дитина» –



Види безпліддя



Можливі жіночі причини безпліддя:



- Непрохідність фаллопієвих труб. Неможливість зачаття викликана функціональними порушеннями або спайковим процесом у маткових трубах. Лікують консервативними або оперативними методами.



- Патології матки. Безпліддя – це наслідок пороків маткового розвитку, запальних або інфекційних процесів, доброякісних або злоякісних утворень.



- Ановуляторний цикл. Немає овуляції – немає вагітності. Дозрівання яйцеклітини відновлюється після лікування захворювання, що викликало порушення.



- Ендокринні порушення. Нерідко безпліддя супроводжує порушення обміну речовин, коли порушений баланс вироблення жіночих і чоловічих статевих гормонів. У лікувальних цілях використовується переважно медикаментозна терапія.



Види чоловічого безпліддя:



- Секреторне: обумовлене зниженням властивостей сперматозоїдів (кількості/якості), в основному внаслідок захворювань яєчок. Відповідно, лікування безпліддя залежить від можливості терапії основної хвороби. Іноді потрібна гормональна терапія.



- Обтураційне: виникає при патологіях, які «блокують» сім’явивідні шляхи, наприклад, після травм, при кистах, пухлинах тощо. Для відновлення репродуктивної функції зазвичай потрібна хірургічна операція.



Загальні причини:



- Імунологічна несумісність. Є випадки, коли організм (в основному жіночий, рідше – чоловічий) виробляє антитіла до статевих клітин партнера. Таким парам найчастіше пропонують пройти процедуру внутрішньоматкової інсемінації.



- Психологічні проблеми. Діагноз «психологічне безпліддя» ставлять людям, які не мають медичних проблем зі здоров'ям, однак зачати не можуть. Причинами бувають стреси, конфлікти, невпевненість у собі й інші труднощі. Тут потрібна консультація грамотного психотерапевта.



Терапевтичні методи



У багатьох подружніх пар безпліддя не є абсолютним. Після ретельного обстеження обох статевих партнерів і правильної діагностики лікар може призначити адекватне лікування. Практика терапії безпліддя велика й індивідуальна в різних випадках, але в цілому способи





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про безпліддя починають говорити, коли протягом 2-х років регулярного статевого життя вагітність не настає. У суспільстві існує стереотип, що це - лише жіноча проблема, хоча в реальності нерідко зачати дитину не дозволяють саме чоловічі недуги.Фахівці Медичного центру https://mdclinics.com.ua/ виділили основні причини жіночого та чоловічого безпліддя.Можливі жіночі причини безпліддя:- Непрохідність фаллопієвих труб. Неможливість зачаття викликана функціональними порушеннями або спайковим процесом у маткових трубах. Лікують консервативними або оперативними методами.- Патології матки. Безпліддя – це наслідок пороків маткового розвитку, запальних або інфекційних процесів, доброякісних або злоякісних утворень.- Ановуляторний цикл. Немає овуляції – немає вагітності. Дозрівання яйцеклітини відновлюється після лікування захворювання, що викликало порушення.- Ендокринні порушення. Нерідко безпліддя супроводжує порушення обміну речовин, коли порушений баланс вироблення жіночих і чоловічих статевих гормонів. У лікувальних цілях використовується переважно медикаментозна терапія.Види чоловічого безпліддя:- Секреторне: обумовлене зниженням властивостей сперматозоїдів (кількості/якості), в основному внаслідок захворювань яєчок. Відповідно, лікування безпліддя залежить від можливості терапії основної хвороби. Іноді потрібна гормональна терапія.- Обтураційне: виникає при патологіях, які «блокують» сім’явивідні шляхи, наприклад, після травм, при кистах, пухлинах тощо. Для відновлення репродуктивної функції зазвичай потрібна хірургічна операція.- Імунологічна несумісність. Є випадки, коли організм (в основному жіночий, рідше – чоловічий) виробляє антитіла до статевих клітин партнера. Таким парам найчастіше пропонують пройти процедуру внутрішньоматкової інсемінації.- Психологічні проблеми. Діагноз «психологічне безпліддя» ставлять людям, які не мають медичних проблем зі здоров'ям, однак зачати не можуть. Причинами бувають стреси, конфлікти, невпевненість у собі й інші труднощі. Тут потрібна консультація грамотного психотерапевта.У багатьох подружніх пар безпліддя не є абсолютним. Після ретельного обстеження обох статевих партнерів і правильної діагностики лікар може призначити адекватне лікування. Практика терапії безпліддя велика й індивідуальна в різних випадках, але в цілому способи лікування безпліддя - ділять на такі методи: медикаментозна, гормональна й психотерапевтична терапія, оперативне лікування, внутрішньоматкова інсемінація, екстракорпоральне запліднення (ЕКО).

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