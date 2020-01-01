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Безпліддя: причини й сучасні методи лікування*

Безпліддя: причини й сучасні методи лікування*
Про безпліддя починають говорити, коли протягом 2-х років регулярного статевого життя вагітність не настає. У суспільстві існує стереотип, що це - лише жіноча проблема, хоча в реальності нерідко зачати дитину не дозволяють саме чоловічі недуги.

Фахівці Медичного центру «Мати та дитина»https://mdclinics.com.ua/ виділили основні причини жіночого та чоловічого безпліддя.

Види безпліддя

Можливі жіночі причини безпліддя:

- Непрохідність фаллопієвих труб. Неможливість зачаття викликана функціональними порушеннями або спайковим процесом у маткових трубах. Лікують консервативними або оперативними методами.

- Патології матки. Безпліддя – це наслідок пороків маткового розвитку, запальних або інфекційних процесів, доброякісних або злоякісних утворень.

- Ановуляторний цикл. Немає овуляції – немає вагітності. Дозрівання яйцеклітини відновлюється після лікування захворювання, що викликало порушення.

- Ендокринні порушення. Нерідко безпліддя супроводжує порушення обміну речовин, коли порушений баланс вироблення жіночих і чоловічих статевих гормонів. У лікувальних цілях використовується переважно медикаментозна терапія.

Види чоловічого безпліддя:

- Секреторне: обумовлене зниженням властивостей сперматозоїдів (кількості/якості), в основному внаслідок захворювань яєчок. Відповідно, лікування безпліддя залежить від можливості терапії основної хвороби. Іноді потрібна гормональна терапія.

- Обтураційне: виникає при патологіях, які «блокують» сім’явивідні шляхи, наприклад, після травм, при кистах, пухлинах тощо. Для відновлення репродуктивної функції зазвичай потрібна хірургічна операція.

Загальні причини:

- Імунологічна несумісність. Є випадки, коли організм (в основному жіночий, рідше – чоловічий) виробляє антитіла до статевих клітин партнера. Таким парам найчастіше пропонують пройти процедуру внутрішньоматкової інсемінації.

- Психологічні проблеми. Діагноз «психологічне безпліддя» ставлять людям, які не мають медичних проблем зі здоров'ям, однак зачати не можуть. Причинами бувають стреси, конфлікти, невпевненість у собі й інші труднощі. Тут потрібна консультація грамотного психотерапевта.

Терапевтичні методи

У багатьох подружніх пар безпліддя не є абсолютним. Після ретельного обстеження обох статевих партнерів і правильної діагностики лікар може призначити адекватне лікування. Практика терапії безпліддя велика й індивідуальна в різних випадках, але в цілому способи лікування безпліддя - ділять на такі методи: медикаментозна, гормональна й психотерапевтична терапія, оперативне лікування, внутрішньоматкова інсемінація, екстракорпоральне запліднення (ЕКО).


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Теги: лікування безпліддя, вагітність
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