Як можна швидко отримати кредит*





Також не всі мають довідку про доходи, оскільки люди можуть працювати неофіційно, наприклад - репетитори, фрілансери або студенти.



Де можна взяти позику



В таких випадках на допомогу прийде нова компанія «



На що потрібно звернути увагу під час оформлення



Компанія «Надовго» пропонує досить комфортні та прості умови для того, щоб отримати фінансову позику. Отримати потрібну суму грошей можна буквально за 20 хвилин. Все, що потрібно, це мобільний телефон, паспорт та ідентифікаційний код.



Сервіс має певні особливості:



- Якщо людина звертається перший раз, мінімальна сума, яку вона може отримати, це 600 гривень, а максимальна – 10 000 гривень. Після повторної заявки, сума на видачу позики вже буде збільшуватися, а постійним клієнтам максимальна сума позики становить 30 000 гривень.



- Процентна ставка фіксована, проте, вона залежить від того, яку саме суму грошей бере клієнт і на який термін. Тоді він буде сплачувати одну і ту саму суму впродовж всього терміну. Мінімальний термін, на який можна взяти гроші, буде 1 день, а максимальний становить 98 днів.



- Не потрібно працювати офіційно для того, щоб отримати кредит – його надають без довідки про доходи.



- Якщо клієнт не може погасити борг вчасно, він зможе продовжити термін користування кредитом, для цього потрібно лише сплатити відсотки.



- Кредит можна закрити достроково без жодних штрафних санкцій, прихованих комісій чи додаткових платежів.



- Для того, щоб оформити заявку, можна поїхати в офіс або зробити заявку онлайн. Це займе небагато часу, і вже через 20 хвилин гроші будуть на карті.



- Отримати кредит може людина віком від 18 до 60 років.



Основним фактом є те, що в компанії досить лояльна політика, тому, за отриманням коштів може звернутися як студент, так і пенсіонер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нерідко трапляються ситуації, коли гроші потрібні терміново. Утім, багатьом людям отримати позику в банку достатньо складно, оскільки потрібно зібрати велику кількість необхідних паперів, знайти поручителів або мати певне майно, яке потрібно визначити під заставу.Також не всі мають довідку про доходи, оскільки люди можуть працювати неофіційно, наприклад - репетитори, фрілансери або студенти.В таких випадках на допомогу прийде нова компанія « Надовго ». Це фінансова організація, яка зможе видати гроші за короткий термін, а також при мінімальній кількості необхідних документів. Умови отримання грошей достатньо прозорі, немає жодних прихованих комісій, а також можна самостійно обрати термін, на який потрібні кошти.Компанія «Надовго» пропонує досить комфортні та прості умови для того, щоб отримати фінансову позику. Отримати потрібну суму грошей можна буквально за 20 хвилин. Все, що потрібно, це мобільний телефон, паспорт та ідентифікаційний код.Сервіс має певні особливості:- Якщо людина звертається перший раз, мінімальна сума, яку вона може отримати, це 600 гривень, а максимальна – 10 000 гривень. Після повторної заявки, сума на видачу позики вже буде збільшуватися, а постійним клієнтам максимальна сума позики становить 30 000 гривень.- Процентна ставка фіксована, проте, вона залежить від того, яку саме суму грошей бере клієнт і на який термін. Тоді він буде сплачувати одну і ту саму суму впродовж всього терміну. Мінімальний термін, на який можна взяти гроші, буде 1 день, а максимальний становить 98 днів.- Не потрібно працювати офіційно для того, щоб отримати кредит – його надають без довідки про доходи.- Якщо клієнт не може погасити борг вчасно, він зможе продовжити термін користування кредитом, для цього потрібно лише сплатити відсотки.- Кредит можна закрити достроково без жодних штрафних санкцій, прихованих комісій чи додаткових платежів.- Для того, щоб оформити заявку, можна поїхати в офіс або зробити заявку онлайн. Це займе небагато часу, і вже через 20 хвилин гроші будуть на карті.- Отримати кредит може людина віком від 18 до 60 років.Основним фактом є те, що в компанії досить лояльна політика, тому, за отриманням коштів може звернутися як студент, так і пенсіонер.

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