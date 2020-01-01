Зметуть весь бруд, як торнадо: де у Луцьку безпечно та без зайвих клопотів почистити килими. ФОТО*

Люди здавна прикрашали свої оселі килимами, а тепер асортимент цього предмету інтер’єру вражає різноманіттям – із високим ворсом та без, із геометричними малюнками та флористичними мотивами, з натуральних волокон та синтетичних матеріалів…



Попри те, що килими милують око, «вбирають» зайвий шум та додають оселі затишку, їх чистка – неприємний процес для будь-якого господаря чи господині. Особливо перед святами, коли клопотів повно, а в помешканні уже декілька днів лежить скручений килим, прибирання якого відкладається до останнього.



Аби не перевіряти на собі численні поради з інтернету стосовно того, чим і як почистити килим (до того ж, жоден із методів не гарантує, що виріб залишиться у хорошому стані, не втративши свої властивості та колір), – довірте цю справу професіоналам.



Спеціалісти луцького килимового сервісу «Торнадо» за допомогою сучасного обладнання та якісних засобів очистять не лише поверхню виробу, а й глибинні шари із якими прибирання в домашніх умовах точно не впорається.



Як працює «Торнадо»



Килимовий сервіс «Торнадо» допоможе видалити забруднення різної складності, очистити ваш килим від пилу, шерсті, волосся, вивести усі неприємні запахи.



Окрім того, спеціалісти проводять кварцування та озонування кожного виробу, що особливо актуально під час карантину, коли дезінфекція – чи не найважливіший етап. Кварцування та озонування дозволяють знезаразити поверхню килима від шкідливих мікроорганізмів і позбавити його від вірусів. Особливо ці процедури важливо робити, коли удома є діти, котрі постійно граються на килимі.



Безпосередньо клінінг килима відбувається у декілька етапів. Спочатку спеціалісти оглядають виріб, оцінюючи рівень забруднення. Килим відбивають, пилососять потужною технікою, вичесують шерсть, волосся.



Килим заливають шампунем, далі працюють спеціальною роторною машиною, котра вичищає бруд із ворсу. Виріб змивають водою. Ці процедури дозволяють позбавитися від 90 % забруднень. Опісля фахівці «зачищають» інші недоліки на килимі.



Після чистки на килим наносять ополіскувач, що нейтралізує залишки «хімії», і змивають його водою. До слова, усі засоби, які використовує килимовий сервіс «Торнадо», мають відповідні сертифікати якості та безпечні для здоров’я.



Килим скручують та закладають у центрифугу, де він проходить додатковий етап ополіскування та витискається, стаючи практично сухим.



Після цього килим знаходиться у закритій сушильній кімнаті, а не під впливом палючих сонячних променів та потоками пилу.



Після кількагодинного осушення килим проходить кварцування і озонування, таким чином позбавляючи його від шкідливих «мешканців».



Виріб знову вичесують від шерсті та волосся, пилососять. Насамкінець килим скручують та пакують, аби уникнути забруднень під час транспортування.



Загалом професійний клінінг килима від «Торнадо» займає від 1 до 3 днів. Вартість – 60 гривень за квадратний метр.



Як замовити професійну чистку килима



Залишити заявку на чистку вашого килима можна на сайті сервісу «Торнадо» – https://tornados.com.ua/.



Також зробити замовлення можна, написавши на сторінках «Торнадо» в (099) 050 38 88 чи приїхавши безпосередньо на вулицю Запорізьку, 37, де знаходиться цех сервісу килимів.



Спеціалісти «Торнадо» дотримуються правил карантину, виїжджаючи до замовників у масках та рукавичках, адже безпека і працівників, і клієнтів – понад усе.



Для клієнтів «Торнадо» підготували вигідні пропозиції. Зокрема, під час карантину діє безкоштовна доставка, тобто ваш килим без будь-якої плати заберуть та завезуть у помешкання. Якщо ж ви вирішили самостійно привезти килим, отримаєте 10 % знижки.



У суму клінінгу входить безкоштовне видалення неприємних запахів, наприклад, від екскрементів домашніх улюбленців. За вичищення плям також не доведеться платити додатково.



Тим, хто хоче бездоганно очистити оселю від бруду, пилу і мікробів пропонують неабиякий бонус – за умови чистки трьох килимів у «Торнадо», клінінг четвертого вам подарують.



Оплатити послугу ви зможете будь-яким зручним для вас способом: готівкою чи безготівково.



Килимовий сервіс «Торнадо» працює у будні з 8:00 до 19:00, у суботу – із 10:00 до 15:00.





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