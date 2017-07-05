Консультація і купівля побутової техніки у Луцьку – online: ТОП найпопулярніших «карантинних» товарів*

За більш ніж три тижні карантину кожна господиня вже встигла декілька разів зробити генеральне прибирання в оселі, переставити меблі, наполірувати сервіз, що подарували на весілля надцять років тому, перепрати усі тюлі та штори в квартирі, пропилососити килими і дивани, вже не кажучи про приготування смаколиків, коли усі «домашні» – постійно вдома і голодні. Нерідко трапляється, що під таким навантаженням техніка може давати збій і ламатися, тоді варто задуматися про обновку для помешкання - придбати новий холодильник, сушильну машину, порохотяг чи праску.



Зробити це onlіne – набагато простіше і часто економніше, аніж завітати у фізичний магазин. У центрі побутової техніки



Директорка з роздрібної торгівлі магазину Раїса Клименко розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost про систему роботи маркету під час карантину, про те як правильно обрати необхідну техніку в телефонному режимі і отримати безкоштовне обслуговування від сервісного центру «Софт Лайн», а також поділилася, що ж найчастіше купують люди в режимі ізоляції.







Асортимент товарів – надзвичайно великий, кожен може знайти для себе щось необхідне від різних виробників: Indesit, Ariston, Snaige, Samsung, Gornje, Nord, Siemens, Bosch. До вибору є дрібна побутова техніка, кухонна техніка, порохотяги, пральні машини, холодильники, морозильні камери, газові плити, духовки, м’ясорубки, мікрохвильовки, мульти– і пароварки, тостери, електротехніка, аксесуари до приладів та багато іншого. З повним переліком товарів можна ознайомитися на офіційному сайті магазину якісної побутової техніки «Софт Лайн» або ж завітати на сторінку у



«Ми маємо усе, що вмикається в розетку. Перелік товарів є на сайті і він – актуальний», – каже Раїса Клименко.



У закритому режимі в магазині постійно працюють двоє із чотирьох консультантів – Юрій, Роман, Олександр і Арчіл. Тож вони зможуть фахово описати товар і підібрати для вас найоптимальніший варіант. Телефонні дзвінки приймають із понеділка до п’ятниці з 10:00 до 18:00 за номером 066 829 33 30, можна також написати на електронну адресу магазину: [email protected].







Менеджери нададуть фахову консультацію в режимі online, допоможуть із вибором техніки та оформленням замовлення, підкажуть, що ліпше підійде саме вашим потребам та який прилад краще обрати за доступною ціною.



Кур’єри розвозять усі товари в межах міста протягом робочого дня, також у магазині можуть оформити відправлення у будь-який куточок України «Новою поштою». У Луцьку магазин знаходиться на проспекті Соборності, 36, тож опісля закінчення карантину покупці зможуть відвідати салон побутової техніки і вже на місці зробити вибір.







Важливо, що «Софт Лайн» має власний сервісний центр та фахівців, які безоплатно зроблять огляд, ремонт чи технічне обслуговування гарантійних приладів клієнтів магазину. Сервіс працює і під час карантину, тож у разі виникнення проблем майстри можуть приїхати і безпосередньо на місці вирішити усі технічні питання.



СЦ «Софт Лайн» займається ремонтом і гарантійним обслуговуванням великої, середньої, малої та вбудованої побутової техніки відомих брендів. Фахівці сервісу виконають професійний ремонт, майстри швидко і якісно встановлять, підключать і налаштують будь-яку побутову техніку. При заміні або ремонті використовують виключно оригінальні деталі.







У «Софт Лайн» вам запропонують широкий вибір товарів від найкращих виробників, високу якість, гарантію, особисту консультацію, помірні ціни, а також знижки і акції. Є можливість придбати техніку різних категорій та моделей в наявності або ж під замовлення.







Раїса Клименко розповіла про ТОП-3 найпопулярніших товарів під час карантину.



1. Сушильні машини.



Сушильні машини останнім часом набирають популярності. В умовах, коли вивісити білизну на балконі вже стало не зовсім безпечно, потрібно шукати альтернативні методи. Такі сушильні прилади виводять з речей неприємний запах, сигаретний дим, піт і запах шерсті домашніх тварин, чистить килимки, ковдри, подушки, пледи і м’які іграшки, буквально «вибиваючи» з них пил холодним повітрям.



Раїса Клименко пояснює, що коли сушити одяг на повітрі, то в нього набивається ще більше пилу і бруду, аніж було до прання. У сушильних машинах є спеціальний резервуар, куди такі дрібні частинки потрапляють з одягу і чистять його. До того ж, не потрібно довго чекати, коли білизна висохне і після цього ще й витрачати час на прасування - білизна буде сухою вже за 15-20 хвилин в режимі максимальної сушки, майже не вимагає прасування. Після сушіння в сушильному автоматі одяг стає набагато приємнішим на дотик. Найпопулярнішими серед покупців «Софт Лайну» є сушилки фірми Bosch.







2. Морозильні і холодильні камери.



Не дивно, що саме ці прилади посіли 2-ге місце у рейтингу найпопулярніших покупок техніки під час карантину. Попит на морозильні та холодильні камери помітно зріс. Купують холодильники і морозилки різних розмірів та об’ємів, до вибору є чимала кількість пропозицій від різних марок та за різну ціну, однак найбільшим попитом користується фірма Samsung.







3. Посудомийні машини.



Повернувшись з-за кордону, де питання економії та енергозбереження стоїть чи не на першому плані, чимало українців ринули шукати собі посудомийні машини, аби мінімально використовувати ресурси та економити власний час і сили. «Раніше не було такого попиту на посудомийки», – зазначає Раїса Клименко. До того ж, при покупці цього приладу у «Софт Лайн» дарують набір порошків/капсул, яких може вистачити на 5-6 завантажень посуду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зробити це onlіne – набагато простіше і часто економніше, аніж завітати у фізичний магазин. У центрі побутової техніки «Софт Лайн» у Луцьку кожному клієнту нададуть фахову консультацію, допоможуть здійснити правильний вибір, зважаючи на потреби, бюджет та можливості покупця.Директорка з роздрібної торгівлі магазинурозповілапро систему роботи маркету під час карантину, про те як правильно обрати необхідну техніку в телефонному режимі і отримати безкоштовне обслуговування від сервісного центру «Софт Лайн», а також поділилася, що ж найчастіше купують люди в режимі ізоляції.Асортимент товарів – надзвичайно великий, кожен може знайти для себе щось необхідне від різних виробників: Indesit, Ariston, Snaige, Samsung, Gornje, Nord, Siemens, Bosch. До вибору є дрібна побутова техніка, кухонна техніка, порохотяги, пральні машини, холодильники, морозильні камери, газові плити, духовки, м’ясорубки, мікрохвильовки, мульти– і пароварки, тостери, електротехніка, аксесуари до приладів та багато іншого. З повним переліком товарів можна ознайомитися на офіційному сайті магазину якісної побутової техніки «Софт Лайн» або ж завітати на сторінку у Facebook «Ми маємо усе, що вмикається в розетку. Перелік товарів є на сайті і він – актуальний», – каже Раїса Клименко.У закритому режимі в магазині постійно працюють двоє із чотирьох консультантів –. Тож вони зможуть фахово описати товар і підібрати для вас найоптимальніший варіант. Телефонні дзвінки приймають із понеділка до п’ятниці з 10:00 до 18:00 за номером, можна також написати на електронну адресу магазину:Менеджери нададуть фахову консультацію в режимі online, допоможуть із вибором техніки та оформленням замовлення, підкажуть, що ліпше підійде саме вашим потребам та який прилад краще обрати за доступною ціною.Кур’єри розвозять усі товари в межах міста протягом робочого дня, також у магазині можуть оформити відправлення у будь-який куточок України «Новою поштою». У Луцьку магазин знаходиться на проспекті Соборності, 36, тож опісля закінчення карантину покупці зможуть відвідати салон побутової техніки і вже на місці зробити вибір.Важливо, що «Софт Лайн» має власний сервісний центр та фахівців, які безоплатно зроблять огляд, ремонт чи технічне обслуговування гарантійних приладів клієнтів магазину. Сервіс працює і під час карантину, тож у разі виникнення проблем майстри можуть приїхати і безпосередньо на місці вирішити усі технічні питання.СЦ «Софт Лайн» займається ремонтом і гарантійним обслуговуванням великої, середньої, малої та вбудованої побутової техніки відомих брендів. Фахівці сервісу виконають професійний ремонт, майстри швидко і якісно встановлять, підключать і налаштують будь-яку побутову техніку. При заміні або ремонті використовують виключно оригінальні деталі.У «Софт Лайн» вам запропонують широкий вибір товарів від найкращих виробників, високу якість, гарантію, особисту консультацію, помірні ціни, а також знижки і акції. Є можливість придбати техніку різних категорій та моделей в наявності або ж під замовлення.Раїса Клименко розповіла проСушильні машини останнім часом набирають популярності. В умовах, коли вивісити білизну на балконі вже стало не зовсім безпечно, потрібно шукати альтернативні методи. Такі сушильні прилади виводять з речей неприємний запах, сигаретний дим, піт і запах шерсті домашніх тварин, чистить килимки, ковдри, подушки, пледи і м’які іграшки, буквально «вибиваючи» з них пил холодним повітрям.Раїса Клименко пояснює, що коли сушити одяг на повітрі, то в нього набивається ще більше пилу і бруду, аніж було до прання. У сушильних машинах є спеціальний резервуар, куди такі дрібні частинки потрапляють з одягу і чистять його. До того ж, не потрібно довго чекати, коли білизна висохне і після цього ще й витрачати час на прасування - білизна буде сухою вже за 15-20 хвилин в режимі максимальної сушки, майже не вимагає прасування. Після сушіння в сушильному автоматі одяг стає набагато приємнішим на дотик. Найпопулярнішими серед покупців «Софт Лайну» є сушилки фірми Bosch.Не дивно, що саме ці прилади посіли 2-ге місце у рейтингу найпопулярніших покупок техніки під час карантину. Попит на морозильні та холодильні камери помітно зріс. Купують холодильники і морозилки різних розмірів та об’ємів, до вибору є чимала кількість пропозицій від різних марок та за різну ціну, однак найбільшим попитом користується фірма Samsung.Повернувшись з-за кордону, де питання економії та енергозбереження стоїть чи не на першому плані, чимало українців ринули шукати собі посудомийні машини, аби мінімально використовувати ресурси та економити власний час і сили. «Раніше не було такого попиту на посудомийки», – зазначає Раїса Клименко. До того ж, при покупці цього приладу у «Софт Лайн» дарують набір порошків/капсул, яких може вистачити на 5-6 завантажень посуду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію