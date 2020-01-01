LEGO запускає нові ініціативи для підтримки дітей та сімей, які постраждали від COVID-19*

LEGO оголосила про дві ініціативи, які допоможуть дітям та сім'ям з різних куточків планети пережити пандемію. По-перше, компанія має намір пожертвувати 50 мільйонів доларів на підтримку дітей. Фінансова допомога дасть їм змогу продовжити навчання. По-друге, бренд розпочав кампанію «Let’s Build Together». Ініціатива направлена на те, щоб запропонувати дітям та батькам цікаві ідеї для гри та навчання під час карантину.



Для втілення благодійних кампаній об’єднались фонд LEGO та LEGO Group — про це зазначили у своєму офіційному зверненні керівники обох організацій Джон Гудвін та Нільс Б Крістіансен. Вони наголошують, що в такий критичний момент, коли багато сімей залишаються вдома, але є ще більше людей, які не захищені будинком, роботою та їжею, будь-яка допомога важлива. Саме тому розробили дві ініціативи, щоб охопити якомога більше дітей: від країн, які знаходяться в руїнах через війну, до громад, які зачинені в чотирьох стінах.



Куди підуть гроші з пожертвування



Перша ініціатива — це пожертвування Фонду LEGO на суму 50 мільйонів доларів США для підтримки дітей, які найбільше її потребують.



Фінансова допомога має забезпечити доступ малюків до навчання через гру. Сума буде розділена між трьома групами партнерів:



- організація «Освіта не може чекати», яка забезпечує навчання дітей, що потрапили у надзвичайні ситуації та затяжні кризи;



- група партнерів Фонду LEGO, які працюють з дітьми та сім’ями, що знаходяться під додатковим тиском COVID-19;



- благодійні організації, які обслуговують громади, де група LEGO має значну присутність.



Мета бренду — терміново дістатись до постраждалих від кризи дітей з предметами першої необхідності та надати підтримку для подальшого навчання через гру.



Використання технологій для пошуку нових ідей



Друга кампанія натхненна масштабністю впливу кризи на освіту дітей. За підрахунками ЮНЕСКО, понад 160 країн запровадили закриття загальнонаціональних шкіл. Це понад 1,5 мільярди дітей шкільного віку, які зараз поза школою, кількість яких, можливо, збільшиться лише в найближчі тижні.



Керівництво LEGO Group зібрало дизайнерів, гуру STEM, творців та експертів з ігор, які переглянувши архіви компанії, придумали нові ідеї для гри на основі конструкторів. Головна мета цієї ініціативи — зменшити напругу та стрес серед сімей, пропонуючи дітям цікаві заняття. Щоб стати частиною цього руху, потрібно мати конструктор LEGO, на офіційному сайті торгової марки знайти цікаві ідеї, втілити їх в життя та викласти в соцмережі з хештегом #letsbuildtogether. Якщо у вас ще немає жодного конструктора, ви можете його придбати в інтернет-магазині Panama за цим посиланням



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компаніяоголосила про дві ініціативи, які допоможуть дітям та сім'ям з різних куточків планети пережити пандемію. По-перше, компанія має намір пожертвувати 50 мільйонів доларів на підтримку дітей. Фінансова допомога дасть їм змогу продовжити навчання. По-друге, бренд розпочав кампанію «Let’s Build Together». Ініціатива направлена на те, щоб запропонувати дітям та батькам цікаві ідеї для гри та навчання під час карантину.Для втілення благодійних кампаній об’єднались фонд LEGO та LEGO Group — про це зазначили у своєму офіційному зверненні керівники обох організаційта. Вони наголошують, що в такий критичний момент, коли багато сімей залишаються вдома, але є ще більше людей, які не захищені будинком, роботою та їжею, будь-яка допомога важлива. Саме тому розробили дві ініціативи, щоб охопити якомога більше дітей: від країн, які знаходяться в руїнах через війну, до громад, які зачинені в чотирьох стінах.Перша ініціатива — це пожертвування Фонду LEGO на суму 50 мільйонів доларів США для підтримки дітей, які найбільше її потребують.Фінансова допомога має забезпечити доступ малюків до навчання через гру. Сума буде розділена між трьома групами партнерів:- організація «Освіта не може чекати», яка забезпечує навчання дітей, що потрапили у надзвичайні ситуації та затяжні кризи;- група партнерів Фонду LEGO, які працюють з дітьми та сім’ями, що знаходяться під додатковим тиском COVID-19;- благодійні організації, які обслуговують громади, де група LEGO має значну присутність.Мета бренду — терміново дістатись до постраждалих від кризи дітей з предметами першої необхідності та надати підтримку для подальшого навчання через гру.Друга кампанія натхненна масштабністю впливу кризи на освіту дітей. За підрахунками ЮНЕСКО, понад 160 країн запровадили закриття загальнонаціональних шкіл. Це понад 1,5 мільярди дітей шкільного віку, які зараз поза школою, кількість яких, можливо, збільшиться лише в найближчі тижні.Керівництво LEGO Group зібрало дизайнерів, гуру STEM, творців та експертів з ігор, які переглянувши архіви компанії, придумали нові ідеї для гри на основі конструкторів. Головна мета цієї ініціативи — зменшити напругу та стрес серед сімей, пропонуючи дітям цікаві заняття. Щоб стати частиною цього руху, потрібно мати конструктор LEGO, на офіційному сайті торгової марки знайти цікаві ідеї, втілити їх в життя та викласти в соцмережі з хештегом #letsbuildtogether. Якщо у вас ще немає жодного конструктора, ви можете його придбати в інтернет-магазині Panama за цим посиланням https://panama.ua/brand/2483-28907/ . За словами одного з керівників торгової марки, нам пощастило жити в еру технологій, тому навіть перебуваючи на відстані, ми можемо ділитися своєю творчістю та надихати один одного.

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