Співачка Ріанна випустила туш для вій*

Fenty Beauty, який належить Ріанні, випустив першу туш для вій. Про це повідомила співачка на сторінці компанії в Instagram. Продукт, який називається Full Frontal Mascara, підіймає, подовжує та завиває вії своєю унікальною двосторонньою щіточкою. Ціна новинки — 24 USD.



Відповідно до опису, туш має «легку, ультрачорну формулу» та подвійну щіточку: на одній стороні міститься максимальна кількість продукту, щоб підняти вії, а інша розподіляє та завиває кожну волосинку. Підтримуючи ідею інклюзивності, продукт має сподобатись веганами та борцям за права тварин, або ж тим, кому не байдужа доля братів наших менших, оскільки засіб не тестується на тваринах. У формулі немає глютену, а носити макіяж можна навіть в дощову погоду, на пляж та під час спортивних тренувань, оскільки це водостійкий засіб.



Скоро туш Fenty Beauty з’явиться в Україні. Стежити за наявністю товару можна



Чому варто довіряти співачці



Знаходячись на піці своєї музичної кар’єри, ставши іконою стилю XXI сторіччя та надихаючи тисячі дівчат у всьому світі, Ріанна не могла знайти косметики, яка б підходила б для всіх відтінків шкіри. Відчуваючи цей «біль» на собі, вона створила косметичний бренд, який підійде «для людей звідусіль», зосередившись на розробці широкого діапазону кольорів для традиційно незвичайних відтінків шкіри. Щоб досягти своєї мети, створювали формули, які працюють для всіх типів шкіри та з універсальними відтінками.



Ріанна говорить: «Макіяж потрібен для хорошого настрою. Він ніколи не повинен тиснути на дівчину. Жінка ніколи не повинна відчувати себе в уніформі. Не соромтеся змінюватись і ризикувати, і наважуйтесь зробити щось нове або інше». Намагаючись задовольнити запити своїх прихильників, співачка наважилась розробити 50 відтінків тональної основи — аби кожна дівчина у світі змогла підібрати ідеальний тон для обличчя. Таке ж бажання допомогти спонукало знаменитість розробити багатофункціональну туш, аби кожна жінка отримала вії своєї мрії просто наносячи макіяж.



Засоби розроблені у партнерстві з люксовим конгломератом Louis Vuitton Moët Hennessey (LVMH) через підрозділ Kendo LVMH. Це компанія-інкубатор, яка виготовляє косметику як товари з білою етикеткою для продажу через роздрібну торгівлю косметикою Sephora — ще одну дочірню компанію LVMH, а також інші торгові точки. Цей факт та хороші відгуки про бренд Fenty Beauty говорять про те, що Ріанна підійшла до створення свого бренду дуже серйозно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У січні цього року косметичний бренд, який належить, випустив першу туш для вій. Про це повідомила співачка на сторінці компанії в Instagram. Продукт, який називається Full Frontal Mascara, підіймає, подовжує та завиває вії своєю унікальною двосторонньою щіточкою. Ціна новинки — 24 USD.Відповідно до опису, туш має «легку, ультрачорну формулу» та подвійну щіточку: на одній стороні міститься максимальна кількість продукту, щоб підняти вії, а інша розподіляє та завиває кожну волосинку. Підтримуючи ідею інклюзивності, продукт має сподобатись веганами та борцям за права тварин, або ж тим, кому не байдужа доля братів наших менших, оскільки засіб не тестується на тваринах. У формулі немає глютену, а носити макіяж можна навіть в дощову погоду, на пляж та під час спортивних тренувань, оскільки це водостійкий засіб.Скоро туш Fenty Beauty з’явиться в Україні. Стежити за наявністю товару можна на MAKEUP — в мультирегіональному інтернет-магазині, який вже понад 10 років завойовує репутацію сайту з якісною оригінальною косметикою. Більш того, роблячи замовлення, ви отримуєте безкоштовну доставку товару на Волинь.Знаходячись на піці своєї музичної кар’єри, ставши іконою стилю XXI сторіччя та надихаючи тисячі дівчат у всьому світі, Ріанна не могла знайти косметики, яка б підходила б для всіх відтінків шкіри. Відчуваючи цей «біль» на собі, вона створила косметичний бренд, який підійде «для людей звідусіль», зосередившись на розробці широкого діапазону кольорів для традиційно незвичайних відтінків шкіри. Щоб досягти своєї мети, створювали формули, які працюють для всіх типів шкіри та з універсальними відтінками.Ріанна говорить: «Макіяж потрібен для хорошого настрою. Він ніколи не повинен тиснути на дівчину. Жінка ніколи не повинна відчувати себе в уніформі. Не соромтеся змінюватись і ризикувати, і наважуйтесь зробити щось нове або інше». Намагаючись задовольнити запити своїх прихильників, співачка наважилась розробити 50 відтінків тональної основи — аби кожна дівчина у світі змогла підібрати ідеальний тон для обличчя. Таке ж бажання допомогти спонукало знаменитість розробити багатофункціональну туш, аби кожна жінка отримала вії своєї мрії просто наносячи макіяж.Засоби розроблені у партнерстві з люксовим конгломератом Louis Vuitton Moët Hennessey (LVMH) через підрозділ Kendo LVMH. Це компанія-інкубатор, яка виготовляє косметику як товари з білою етикеткою для продажу через роздрібну торгівлю косметикою Sephora — ще одну дочірню компанію LVMH, а також інші торгові точки. Цей факт та хороші відгуки про бренд Fenty Beauty говорять про те, що Ріанна підійшла до створення свого бренду дуже серйозно.

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