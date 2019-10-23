Київстар інвестує 60 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом*





«Наша країна, як і весь світ, переживає непрості турбулентні часи. Мобільний зв'язок – особливо зараз – це щоденна потреба кожного з нас. Ми дбаємо про те, щоб наші абоненти завжди могли спілкуватися із сім'єю, друзями та колегами – де б вони не перебували, – пояснює Олександр Комаров, президент компанії Київстар. – Також ми виділяємо 30 мільйонів гривень на благодійність і намагаємося підтримати своїми сервісами всіх, хто нині потребує допомоги, завдяки реалізації проєктів, у які вже інвестували приблизно 30 мільйонів гривень».



Київстар спільно із БФ «Твоя опора» закупить 10 апаратів штучної вентиляції легень і 20 моніторів, що відстежують стан тяжкохворих пацієнтів, від світового лідера з розробки та виробництва медичного обладнання – німецької компанії Drager. Решту благодійної допомоги спрямують на витратні матеріали, що забезпечать роботу обладнання протягом року, та засоби особистого захисту для українських медиків, які у цей час знаходяться на передовій боротьби із вірусом.



У Київстар наголошують, що свій внесок у боротьбу з вірусом може зробити кожен свідомий громадянин, дотримуючись карантину та залишаючись вдома. Аби абоненти мали якісний зв'язок, мобільний інтернет, а отже, можливість безперешкодно спілкуватись із родичами й отримувати важливу інформацію, Київстар реалізував низку ініціатив, на які було витрачено майже 30 мільйонів гривень. Серед них – бонусні кошти для медиків, безоплатні консультації лікарів у додатку «Доктор Онлайн», спеціальні нарахування для абонентів, що перебували в роумінгу на момент початку карантину, дзвінки на номери державних гарячих ліній та нетарифікований доступ до офіційних інформаційних ресурсів і багато іншого.



Таким чином, загальна сума соціальних інвестицій Київстар, враховуючи благодійну допомогу та реалізацію низки проєктів, становить приблизно 60 мільйонів гривень.



На період карантину компанія зробила консультації лікарів у додатку



Водночас, дбаючи про медиків, які сьогодні рятують українців від коронавірусної хвороби, Київстар нарахував бонуси для понад 50 тис. працівників сфери охорони здоров’я, щоб вони теж могли зберігати зв’язок зі своїми рідними та близькими.



Для людей старшого віку, яким критично важливо дотримуватися правил карантину та залишатися вдома, Київстар надав можливість підключити спеціальний тариф без інтернету



Щоб час на карантині минув із користю і для ваших батьків, Київстар розробив онлайн-курс навчання «Смартфон для батьків». На платформі зібрані відеоуроки, які допоможуть вашим близьким опанувати всі переваги смартфона.



Карантин – не причина нудьгувати



Абоненти Київстар мають нетарифікований доступ з мобільних телефонів до платформи онлайн-курсів і лекцій Prometheus, а також онлайн-енциклопедії Wikipedia.



На період карантину усі абоненти оператора мають змогу переглядати улюблені телеканали, дивитися мультфільми, кіно та серіали в додатку «Київстар ТБ». Спеціально для цього компанія збільшила кількість безоплатного контенту. Для школярів, які продовжують навчатися, на «Київстар ТБ» відкрили доступ до всіх телеканів, що транслюють шкільні уроки в межах проєкту «Всеукраїнська школа онлайн».



Особливі умови для абонентів Київстар



Також навіть без коштів на рахунку абоненти зможуть відправляти текстові повідомлення через Viber, Telegram і WhatsApp без тарифікації.



Для контрактних клієнтів – фізичних осіб і бізнес-клієнтів Київстар збільшив ліміти в межах послуги «Відстрочка платежу». Це дозволить клієнтам відтермінувати оплату за послуги, використані в березні чи квітні 2020 року. Для абонентів, які не користуються кредитними лімітами, Київстар скасовує комісію при замовленні додаткових коштів до кінця карантину. Завдяки цьому клієнти зможуть і надалі користуватися зв’язком та матимуть додатковий час, щоб поповнити рахунок.



Також скасовано абонплату на рішення для віддаленого офісу. За умовами спеціальної пропозиції бізнес-клієнти можуть підключити без внесення абонплати найбільш затребувані сервіси, що дозволяють вести справи на належному рівні.



Окрім всього вищезазначеного компанія надає безоплатні дзвінки на номери державних гарячих ліній і нетарифікований доступ до офіційних інформаційних ресурсів.





Боротьба із коронавірусом – надзвичайно серйозний виклик для світу загалом і для кожної людини зокрема. Незважаючи на те, що багато речей відбуваються поза нашим контролем, нам слід зосередитися на тому, що від нас залежить, аби зробити свій внесок у покращення ситуації. Для відповідального бізнесу – час соціальних інвестицій. Для кожного з нас – просте правило: #простозалишайтесявдома.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найбільший телеком-оператор України – Київстар – виділяє благодійну допомогу на закупівлю медичного обладнання, а також реалізує десяток ініціатив, спрямованих на підтримку своїх абонентів і бізнес-клієнтів.Київстар спільно із БФ «Твоя опора» закупить 10 апаратів штучної вентиляції легень і 20 моніторів, що відстежують стан тяжкохворих пацієнтів, від світового лідера з розробки та виробництва медичного обладнання – німецької компанії Drager. Решту благодійної допомоги спрямують на витратні матеріали, що забезпечать роботу обладнання протягом року, та засоби особистого захисту для українських медиків, які у цей час знаходяться на передовій боротьби із вірусом.У Київстар наголошують, що свій внесок у боротьбу з вірусом може зробити кожен свідомий громадянин, дотримуючись карантину та залишаючись вдома. Аби абоненти мали якісний зв'язок, мобільний інтернет, а отже, можливість безперешкодно спілкуватись із родичами й отримувати важливу інформацію, Київстар реалізував низку ініціатив, на які було витрачено майже 30 мільйонів гривень. Серед них – бонусні кошти для медиків, безоплатні консультації лікарів у додатку «Доктор Онлайн», спеціальні нарахування для абонентів, що перебували в роумінгу на момент початку карантину, дзвінки на номери державних гарячих ліній та нетарифікований доступ до офіційних інформаційних ресурсів і багато іншого.Таким чином, загальна сума соціальних інвестицій Київстар, враховуючи благодійну допомогу та реалізацію низки проєктів, становить приблизно 60 мільйонів гривень.На період карантину компанія зробила консультації лікарів у додатку «Doctor Online» безоплатними для абонентів усіх(!) телеком-операторів. Користувачі мають змогу проконсультуватися в режимі 24/7 онлайн із більш ніж 60 кваліфікованими лікарями.Водночас, дбаючи про медиків, які сьогодні рятують українців від коронавірусної хвороби, Київстар нарахував бонуси для понад 50 тис. працівників сфери охорони здоров’я, щоб вони теж могли зберігати зв’язок зі своїми рідними та близькими.Для людей старшого віку, яким критично важливо дотримуватися правил карантину та залишатися вдома, Київстар надав можливість підключити спеціальний тариф без інтернету «Дзвінки для батьків», не виходячи з дому . Якщо вам 60 років або більше – достатньо зателефонувати оператору довідкового центру на номер 466*222.Щоб час на карантині минув із користю і для ваших батьків, Київстар розробив онлайн-курс навчання «Смартфон для батьків». На платформі зібрані відеоуроки, які допоможуть вашим близьким опанувати всі переваги смартфона.Абоненти Київстар мають нетарифікований доступ з мобільних телефонів до платформи онлайн-курсів і лекцій Prometheus, а також онлайн-енциклопедії Wikipedia.На період карантину усі абоненти оператора мають змогу переглядати улюблені телеканали, дивитися мультфільми, кіно та серіали в додатку «Київстар ТБ». Спеціально для цього компанія збільшила кількість безоплатного контенту. Для школярів, які продовжують навчатися, на «Київстар ТБ» відкрили доступ до всіх телеканів, що транслюють шкільні уроки в межах проєкту «Всеукраїнська школа онлайн».Також навіть без коштів на рахунку абоненти зможуть відправляти текстові повідомлення через Viber, Telegram і WhatsApp без тарифікації.Для контрактних клієнтів – фізичних осіб і бізнес-клієнтів Київстар збільшив ліміти в межах послуги «Відстрочка платежу». Це дозволить клієнтам відтермінувати оплату за послуги, використані в березні чи квітні 2020 року. Для абонентів, які не користуються кредитними лімітами, Київстар скасовує комісію при замовленні додаткових коштів до кінця карантину. Завдяки цьому клієнти зможуть і надалі користуватися зв’язком та матимуть додатковий час, щоб поповнити рахунок.Також скасовано абонплату на рішення для віддаленого офісу. За умовами спеціальної пропозиції бізнес-клієнти можуть підключити без внесення абонплати найбільш затребувані сервіси, що дозволяють вести справи на належному рівні.Окрім всього вищезазначеного компанія надає безоплатні дзвінки на номери державних гарячих ліній і нетарифікований доступ до офіційних інформаційних ресурсів.Боротьба із коронавірусом – надзвичайно серйозний виклик для світу загалом і для кожної людини зокрема. Незважаючи на те, що багато речей відбуваються поза нашим контролем, нам слід зосередитися на тому, що від нас залежить, аби зробити свій внесок у покращення ситуації. Для відповідального бізнесу – час соціальних інвестицій. Для кожного з нас – просте правило: #простозалишайтесявдома.

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