З сімейної ферми – до столу: де і чому варто купувати органічну «молочку» зі Старого Порицька. ФОТО

Під час карантину для українців, особливо – міського населення, гостро постало продуктове питання: де придбати домашні, свіжі і натуральні харчі без ГМО. Адже ринки, куди багато хто ішов за «домашнім», тимчасово закрили. Дехто навіть став шукати натурпродукти через соцмережі, однак на скільки це безпечно – невідомо, особливо, коли мова йде про «молочку». За останні декілька тижнів цей сегмент товару значно зріс у попиті. Бо не секрет, що регулярне споживання молочних продуктів – складова здорового харчування й сприяє зміцненню імунітету та розвиває опірність організму до недуг.



Волинянам, які вже звикли до домашніх, натуральних і точно корисних молочних продуктів, локальна торгова марка



Смачне натуральне молоко від «щасливих старопорицьких корівок», якісний кефір, кисломолочний сир, твердий сир, розсільний сир, йогурти, масло «зі смаком дитинства», сметану та багато інших продуктів, які відповідають євросоюзним стандартам і виготовляються на невеличкому сімейному підприємстві в селі на Волині, можна придбати у чотирьох локаціях в Луцьку.



Знайти холодильники «Старого Порицька», як і раніше, можна у двох магазинах мережі «Сільпо» у Луцьку: на Грушевського, 2 і Рівненській, 89. У перший день карантину до цього переліку додалися ще й магазини мережі за адресами: вулиця Кравчука, 23 та проспект Волі, 1.







«Багато хто раніше йшов за натуральними й домашніми продуктами на ринок, наша ж мережа пропонує альтернативу магазинному масмаркету – органічні, волинські продукти за доступною ціною, які виготовляють з молока екстра-класу, без консервантів та смакових добавок, на підприємстві, що фактично знаходиться «під боком» і після карантину обов’язково знову відкриє свої двері для людей, яким цікаво побачити нашу роботу зсередини», – розповідає комерційний директор ТОВ «Старий Порицьк» Наталія Ткач.



Вона переконує, що якість усіх їхніх продуктів залежить саме від молока, саме тому особливу увагу приділяють догляду за корівками. До слова, процес доїння – безконтактний, за що молоко отримало відзнаку «Екстра». Смакує воно також по-особливому завдяки ніжним солодкуватим вершкам, що збираються вгорі пляшки.







Торгова марка «Сирна карта зі Старого Порицька» має статус органічного господарства і сертифікована за стандартами Євросоюзу, продукція виготовлена відповідно до затверджених стандартів без використання пестицидів, синтетичних мінеральних добрив, регуляторів росту, штучних харчових добавок та ГМО. З 2014 року продукція пройшла додаткову перевірку за внутрішнім стандартом Швейцарії та отримала сертифікат Bio Suisse.



«Молочка» регулярно проходить перевірку на якість, а під час виробництва на підприємстві дотримуються усіх санітарно-гігієнічних норм і вимог, слідкують за карантинними обмеженнями і станом здоров’я працівників.







Нагадаємо, раніше сири та молочку, яку виготовляють на невеличкому фермерському господарстві у Іваничівському районі на Волині, розвозили по всій Україні, окрім рідної області. Однак з 2019 року органічна продукція відмінної якості стала доступною і для лучан.







Серед широкого асортименту, який пропонує виробництво – шість видів твердих і розсольних сирів, натуральний йогурт та йогурт смаковий із сезонними ягодами, солодко-вершкове масло, кефір, кисломолочний сир, пастеризоване молоко різної жирності і сироватка.



Детальніше ознайомитися із продукцією та смаковими властивостями сирів можна за ПОСИЛАННЯМ.







Господарство здійснює свою діяльність у двох основних напрямках: молочне тваринництво та рослинництво, тож іще однією новинкою, окрім відкриття двох нових торгівельних локацій, став запуск виробництва органічної гречаної крупи. Розфасовують її в кілограмові пакунки, тож смачної і корисної каші вистачить усій родині. Наталія Ткач радить обов’язково спробувати їхню гречку разом із молоком та солодко-вершковим маслом.







Продукцію «Старого Порицька» не просто так називають «Organic». «Органічне ведення господарства – справжня філософія господарювання, яка передбачає бережне ставлення до землі, відновлення її родючості, відсутність хімії на виробництві та синтезованих речовин», – пояснює Наталія Ткач.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянам, які вже звикли до домашніх, натуральних і точно корисних молочних продуктів, локальна торгова марка «Старий Порицьк» , що вже встигла завоювати довіру на ринку і полюбитися покупцям, пропонує не зраджувати добрим традиціям і надалі харчуватися виключно органікою.Смачне натуральне молоко від «щасливих старопорицьких корівок», якісний кефір, кисломолочний сир, твердий сир, розсільний сир, йогурти, масло «зі смаком дитинства», сметану та багато інших продуктів, які відповідають євросоюзним стандартам і виготовляються на невеличкому сімейному підприємстві в селі на Волині, можна придбати у чотирьох локаціях в Луцьку.Знайти холодильники «Старого Порицька», як і раніше, можна у двох магазинах мережі «Сільпо» у Луцьку: на. У перший день карантину до цього переліку додалися ще й магазини мережі за адресами: вулицята«Багато хто раніше йшов за натуральними й домашніми продуктами на ринок, наша ж мережа пропонує альтернативу магазинному масмаркету – органічні, волинські продукти за доступною ціною, які виготовляють з молока екстра-класу, без консервантів та смакових добавок, на підприємстві, що фактично знаходиться «під боком» і після карантину обов’язково знову відкриє свої двері для людей, яким цікаво побачити нашу роботу зсередини», – розповідає комерційний директор ТОВ «Старий Порицьк»Вона переконує, що якість усіх їхніх продуктів залежить саме від молока, саме тому особливу увагу приділяють догляду за корівками. До слова, процес доїння – безконтактний, за що молоко отримало відзнаку «Екстра». Смакує воно також по-особливому завдяки ніжним солодкуватим вершкам, що збираються вгорі пляшки.Торгова марка «Сирна карта зі Старого Порицька» має статус органічного господарства і сертифікована за стандартами Євросоюзу, продукція виготовлена відповідно до затверджених стандартів без використання пестицидів, синтетичних мінеральних добрив, регуляторів росту, штучних харчових добавок та ГМО. З 2014 року продукція пройшла додаткову перевірку за внутрішнім стандартом Швейцарії та отримала сертифікат Bio Suisse.«Молочка» регулярно проходить перевірку на якість, а під час виробництва на підприємстві дотримуються усіх санітарно-гігієнічних норм і вимог, слідкують за карантинними обмеженнями і станом здоров’я працівників.Нагадаємо, раніше сири та молочку, яку виготовляють на невеличкому фермерському господарстві у Іваничівському районі на Волині, розвозили по всій Україні, окрім рідної області. Однак з 2019 року органічна продукція відмінної якості стала доступною і для лучан.Серед широкого асортименту, який пропонує виробництво – шість видів твердих і розсольних сирів, натуральний йогурт та йогурт смаковий із сезонними ягодами, солодко-вершкове масло, кефір, кисломолочний сир, пастеризоване молоко різної жирності і сироватка.Господарство здійснює свою діяльність у двох основних напрямках: молочне тваринництво та рослинництво, тож іще однією новинкою, окрім відкриття двох нових торгівельних локацій, став запуск виробництва органічної гречаної крупи. Розфасовують її в кілограмові пакунки, тож смачної і корисної каші вистачить усій родині. Наталія Ткач радить обов’язково спробувати їхню гречку разом із молоком та солодко-вершковим маслом.Продукцію «Старого Порицька» не просто так називають «Organic». «Органічне ведення господарства – справжня філософія господарювання, яка передбачає бережне ставлення до землі, відновлення її родючості, відсутність хімії на виробництві та синтезованих речовин», – пояснює Наталія Ткач.

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